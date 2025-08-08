Bước ngoặt công nghệ thẩm mỹ không xâm lấn tại Volnewmer – Giải pháp toàn diện cho làn da săn chắc và vóc dáng thon gọn

Sự kiện đánh dấu bước ngoặt công nghệ thẩm mỹ không xâm lấn tại Việt Nam

Buổi lễ có sự tham dự của các đại diện cấp cao từ Paragon Care Việt Nam và Hàn Quốc, các kỹ sư và chuyên gia đến từ nhà sản xuất Volnewmer, cùng đội ngũ bác sĩ, kỹ thuật viên và đối tác chiến lược trong ngành thẩm mỹ. Trong khuôn khổ lễ ký kết, toàn bộ hệ thống Volnewmer – bao gồm thiết bị chính, các đầu tip điều trị chuyên biệt, phụ kiện kỹ thuật và tài liệu chuyên môn – đã được bàn giao trọn vẹn cho Viện giảm béo Dr. Jang Sung Su. Đặc biệt, đội ngũ chuyên gia Hàn Quốc cũng trực tiếp huấn luyện quy trình đánh giá da, thiết lập phác đồ điều trị cá nhân hóa và tiêu chuẩn kiểm soát hiệu quả theo chuẩn quốc tế.

Chia sẻ tại sự kiện, ông Lee Hyun Jae – CEO Paragon Care Việt Nam – khẳng định rằng việc chuyển giao công nghệ Volnewmer không chỉ đơn thuần là một hoạt động hợp tác, mà còn là chiến lược nâng tầm ngành thẩm mỹ Việt Nam. Ông nhấn mạnh, Volnewmer là công nghệ tiêu biểu của xu hướng làm đẹp hiện đại: không xâm lấn, không đau, hiệu quả cao và đặc biệt phù hợp với nhu cầu cá nhân hóa đang ngày càng gia tăng trong ngành dịch vụ làm đẹp.

Volnewmer – Giải pháp toàn diện cho làn da săn chắc và vóc dáng thon gọn

Volnewmer là công nghệ RF đơn cực hoạt động ở tần số 6,78 MHz – được đánh giá cao tại các thị trường quốc tế trong năm 2025. Nhờ khả năng tác động sâu đến lớp collagen dưới da, Volnewmer kích thích mạnh mẽ quá trình tái tạo collagen và elastin, từ đó cải thiện rõ rệt tình trạng da lỏng lẻo, chảy xệ và kém săn chắc.

Công nghệ này còn tích hợp cảm biến trở kháng thời gian thực và hệ thống làm mát liên tục bằng nước, mang đến trải nghiệm điều trị nhẹ nhàng, thư giãn và không gây đau đớn. Thiết kế các đầu tip điều trị được nghiên cứu kỹ lưỡng cho từng vùng như mắt, mặt, cổ và thân hình, giúp thiết bị phát huy tối đa hiệu quả mà vẫn đảm bảo an toàn tuyệt đối cho làn da. Nhờ lớp mạ vàng ở đầu tip và hệ thống truyền nhiệt ổn định, năng lượng được phân phối đều khắp vùng điều trị mà không làm tổn thương bề mặt da.

Hiệu quả của công nghệ Volnewmer có thể cảm nhận rõ ngay sau buổi điều trị đầu tiên. Làn da được nâng cơ, căng mịn và săn chắc tức thì, trong khi quá trình tăng sinh collagen tiếp tục diễn ra mạnh mẽ trong vòng ba đến sáu tháng tiếp theo. Ngoài ra, công nghệ này còn giúp giảm mỡ và làm thon gọn hiệu quả tại các vùng khó như cằm, má, bụng và đùi mà không cần phẫu thuật hay thời gian nghỉ dưỡng.

Ngay sau nghi thức ký kết, khách mời tham dự – bao gồm các chuyên gia thẩm mỹ, bác sĩ và đại diện truyền thông – đã có cơ hội trải nghiệm trực tiếp liệu trình demo tại chỗ. Nhiều người bày tỏ sự bất ngờ trước hiệu quả thấy rõ chỉ sau một buổi điều trị, đặc biệt là khả năng nâng cơ và làm săn chắc da tức thì mà vẫn giữ được cảm giác dễ chịu, không đau, không sưng đỏ.

Khẳng định vị thế tiên phong của Dr. Jang Sung Su trong lĩnh vực thẩm mỹ công nghệ cao

Với việc tiếp nhận chuyển giao độc quyền Volnewmer, Viện giảm béo Dr. Jang Sung Su không chỉ là đơn vị tiên phong tại Việt Nam ứng dụng công nghệ này mà còn khẳng định vị thế vững vàng trong việc mang đến giải pháp làm đẹp không xâm lấn, hiệu quả cao và an toàn tuyệt đối cho khách hàng. Việc kết hợp giữa công nghệ quốc tế và đội ngũ chuyên môn được đào tạo bài bản từ Hàn Quốc chính là lợi thế vượt trội của đơn vị trong giai đoạn thị trường đang chuyển mình mạnh mẽ theo hướng công nghệ hóa.

Volnewmer không đơn thuần là một thiết bị làm đẹp, mà là biểu tượng của thế hệ công nghệ thẩm mỹ mới – nơi hiệu quả, sự an toàn và trải nghiệm khách hàng được đặt lên hàng đầu. Với sự hợp tác chiến lược giữa Paragon Care Việt Nam và Viện giảm béo Dr. Jang Sung Su, khách hàng trong nước hoàn toàn có thể kỳ vọng vào một chuẩn mực điều trị thẩm mỹ đẳng cấp quốc tế ngay tại Việt Nam từ năm 2025.

Volnewmer – Biểu tượng mới của công nghệ làm đẹp an toàn & hiệu quả dài lâu

Sự kiện chuyển giao công nghệ giữa Paragon Care Việt Nam và Viện giảm béo Dr. Jang Sung Su không chỉ mở ra chương mới cho ngành thẩm mỹ công nghệ cao tại Việt Nam, mà còn khẳng định vai trò tiên phong của cả hai đơn vị trong việc mang đến những giải pháp làm đẹp ưu việt, an toàn và phù hợp với tiêu chuẩn quốc tế. Volnewmer – lựa chọn lý tưởng cho những ai tìm kiếm một diện mạo thon gọn, săn chắc mà không cần can thiệp dao kéo.

Viện Giảm Béo Dr. Jang Sung Su

