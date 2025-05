Tin tức

Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Thứ trưởng Bộ Công an nhấn mạnh "Công an cấp xã không phải là một cấp điều tra" và đề nghị quy định rõ về điều tra viên là trưởng hoặc phó công an cấp xã, tránh trường hợp suy diễn thêm một cấp điều tra.