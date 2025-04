Đây là năm thứ hai liên tiếp PVCFC phát hành báo cáo riêng về phát triển bền vững, khẳng định tầm nhìn dài hạn và cam kết mạnh mẽ trong minh bạch thông tin, hài hòa giữa hiệu quả kinh tế, trách nhiệm xã hội và bảo vệ môi trường.

Báo cáo năm nay mang tính đột phá, phản ánh toàn diện chiến lược, kết quả thực hiện và lộ trình nâng cao tiêu chuẩn ESG (Môi trường – Xã hội – Quản trị) của PVCFC trong bối cảnh thị trường toàn cầu ngày càng đề cao trách nhiệm doanh nghiệp.

Trang bìa BCPTBV của PVCFC thể hiện sự cân bằng giữa phát triển kinh tế và bảo vệ môi trường.

Báo cáo Phát triển bền vững 2024 nổi bật khi tiệm cận chuẩn quốc tế, tăng cường đảm bảo độc lập, đặt mục tiêu định lượng, lộ trình khí hậu rõ ràng, mở rộng phạm vi báo cáo, minh bạch chuỗi cung ứng và dữ liệu định lượng.

Lần đầu tiên, PVCFC tham chiếu Chuẩn mực Kế toán Bền vững SASB cho ngành Hóa chất, bên cạnh bộ tiêu chuẩn GRI và các Mục tiêu Phát triển bền vững của Liên Hợp Quốc (SDGs), nâng cao tính minh bạch và khả năng so sánh quốc tế.

Các dữ liệu trọng yếu như phát thải khí nhà kính Phạm vi 1, 2, cường độ phát thải, số liệu tiêu thụ điện, nước và số liệu nhân sự được đảm bảo bởi Kiểm toán độc lập Deloitte. Các chỉ tiêu về đào tạo, an sinh xã hội do Kiểm toán nội bộ đảm bảo; hoạt động đo lường phát thải có sự tham gia tư vấn của Đại học Bách khoa TP.HCM và Công ty Giải pháp Công nghệ Việt Nam.

PVCFC lần đầu công bố mục tiêu giảm 1% cường độ phát thải khí nhà kính trên mỗi tấn ure vào năm 2030 so với năm 2024; mục tiêu giảm 5% tiêu hao năng lượng vào năm 2025 so với năm 2022; hướng tới mục tiêu Net Zero vào năm 2050.

Báo cáo PTBV của PVCFC minh bạch chuỗi cung ứng và dữ liệu định lượng.

Báo cáo năm 2024 tích hợp dữ liệu ESG từ Nhà máy Hàn – Việt (KVF) sau sự kiện sáp nhập, thể hiện bức tranh toàn diện hơn về hiệu quả vận hành của toàn hệ thống PVCFC. Lần đầu tiên, các tiêu chí ESG trong đánh giá nhà cung cấp được bổ sung, cùng phụ lục số liệu chi tiết về năng lượng, nước, phát thải, đào tạo và an sinh, giúp đối chiếu và giám sát liên tục.

Quý cổ đông, đối tác, khách hàng và bà con có thể xem toàn văn báo cáo Phát triển bền vững 2024 với phiên bản tiếng Việt (tại Link) và phiên bản Tiếng Anh (tại Link). Báo cáo Phát triển bền vững 2024 thể hiện rõ chiến lược phát triển bền vững lâu dài của công ty.

PVCFC ngày càng đề cao trách nhiệm doanh nghiệp trong bối cảnh thị trường toàn cầu.

PVCFC nhấn mạnh việc cân bằng lợi ích kinh tế với trách nhiệm xã hội và bảo vệ môi trường, lấy phát triển cộng đồng và xanh hóa hoạt động sản xuất làm trọng tâm. Công ty cũng đảm bảo tuân thủ nghiêm ngặt các quy định về bảo vệ môi trường và an toàn lao động.

PVCFC tiếp tục khẳng định vai trò tiên phong trong ngành phân bón Việt Nam về thực hành phát triển bền vững.

Thông qua báo cáo Phát triển bền vững 2024, PVCFC tiếp tục khẳng định vai trò tiên phong trong ngành phân bón Việt Nam về thực hành phát triển bền vững, đưa ESG trở thành trọng tâm trong chiến lược quản trị, đổi mới công nghệ, và đồng hành cùng cộng đồng trong hành trình xây dựng nền nông nghiệp xanh – hiện đại – có trách nhiệm.