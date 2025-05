PVCFC tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ lần thứ VI, nhiệm kỳ 2025 - 2030

Đại hội vinh dự được đón tiếp đồng chí Nguyễn Minh Luân - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau. Về phía lãnh đạo Petrovietnam có đồng chí Trần Quang Dũng - Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ Tập đoàn; đồng chí Bùi Minh Tiến - Uỷ viên BTV, Thành viên HĐTV Tập đoàn.



Đồng chí Trần Quang Dũng - Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ Tập đoàn phát biểu tại Đại hội.

Về phía Đảng ủy PVCFC, có đồng chí Văn Tiến Thanh – Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Tập đoàn Công nghiệp – Năng lượng Quốc gia Việt Nam, Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Công ty; đồng chí Trần Ngọc Nguyên – Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty và 150 đại biểu là những đảng viên ưu tú, đại diện cho gần 1.200 người lao động trong toàn Công ty.

Đồng chí Văn Tiến Thanh – Bí thư Đảng ủy khoá V, Tổng Giám đốc PVCFC phát biểu khai mạc Đại hội.

Với phương châm “Một đội ngũ, một mục tiêu” và chủ đề “Xây dựng Đảng bộ vững mạnh toàn diện, xây dựng Công ty có nền tảng bền vững, hệ thống quản trị hiện đại, khát vọng phát triển lớn mạnh và nâng tầm vị thế”, Đại hội đã tập trung đánh giá toàn diện kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ V; đồng thời đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm và các giải pháp đột phá cho nhiệm kỳ tới.

Phát huy vai trò hạt nhân chính trị, đồng hành phát triển doanh nghiệp

Đảng bộ PVCFC là Đảng bộ cơ sở trực thuộc Đảng ủy Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam. Đến nay, Đảng bộ có 1 Đảng bộ bộ phận (gồm 5 chi bộ trực thuộc) và 11 chi bộ cơ sở, với tổng số 353 đảng viên, tăng gần 1,5 lần so với đầu nhiệm kỳ V.

Đoàn Chủ tịch Đại hội Đảng bộ PVCFC lần thứ VI điều hành các nội dung thảo luận, biểu quyết và bầu cử tại Đại hội.

Trong nhiệm kỳ 2020 – 2025, công tác xây dựng Đảng được chú trọng và đạt nhiều kết quả nổi bật: 100% tổ chức Đảng trực thuộc hoàn thành nhiệm vụ trở lên, trong đó 80% hoàn thành tốt nhiệm vụ; Đảng bộ được Ban Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn xếp loại “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” trong 5 năm liên tiếp; 98% đảng viên hoàn thành nhiệm vụ, 20% hoàn thành xuất sắc; Kết nạp 133 đảng viên mới, đạt 133% chỉ tiêu nhiệm kỳ; Trên 98% đảng viên tham gia sinh hoạt định kỳ hàng tháng; Các tổ chức đoàn thể như Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Hội Cựu chiến binh đều hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

Toàn cảnh Đại hội đại biểu Đảng bộ PVCFC lần thứ VI diễn ra nghiêm túc, trang trọng với sự tham dự của 150 đại biểu đại diện cho gần 1.200 người lao động trong toàn Công ty.

Tiết mục văn nghệ chào mừng Đại hội Đảng bộ lần thứ VI – PVCFC, lan tỏa khí thế phấn khởi và tinh thần đoàn kết, quyết tâm trong toàn thể cán bộ, đảng viên và người lao động Công ty.

Công tác an sinh xã hội được triển khai hiệu quả, tập trung tại các khu vực trọng điểm như Đồng bằng Sông Cửu Long – thị trường chiến lược của Công ty. Từ năm 2021 đến nay, PVCFC đã hỗ trợ xây dựng 1.295 căn nhà Đại đoàn kết, hàng chục công trình trường học, trạm y tế, cầu giao thông, góp phần nâng cao đời sống người dân và gia tăng nhận diện thương hiệu tại khu vực.

Tăng trưởng sản xuất – mở rộng thị trường – phát triển bền vững

Trong giai đoạn 2020 – 2025, Nhà máy Đạm Cà Mau duy trì vận hành an toàn, ổn định, tối ưu công suất. Tổng sản lượng sản xuất (urê quy đổi và NPK) đạt 5,36 triệu tấn. Riêng năm 2024, sản lượng urê quy đổi đạt 956,36 nghìn tấn – mức cao nhất kể từ khi Nhà máy đi vào hoạt động, với công suất đạt 115,5% so với thiết kế. Bước sang năm 2025, PVCFC đặt mục tiêu tiếp tục cải hoán, tối ưu hóa hệ thống để tiết giảm ít nhất 5% tỷ lệ tiêu hao năng lượng so với định mức.

Trên phương diện thị trường, Công ty tiếp tục duy trì hiệu quả các thị trường chiến lược như Đồng bằng Sông Cửu Long, Đông Nam Bộ, Tây Nguyên, Campuchia và mở rộng ra khu vực miền Trung, miền Bắc. Đồng thời đẩy mạnh hoạt động xuất khẩu, đến nay sản phẩm của PVCFC đã có mặt tại 20 quốc gia trên thế giới, trong đó có các thị trường yêu cầu cao như Úc, New Zealand.

Hệ thống phân phối được mở rộng với hơn 90 đại lý cấp 1 và hàng trăm đại lý cấp 2 trong nước và tại Campuchia. Danh mục sản phẩm liên tục được phát triển, mang thương hiệu Phân bón Cà Mau – hướng đến chất lượng cao và phát triển bền vững.

Thị phần urê Cà Mau tại các khu vực chủ lực: 72% tại Tây Nam Bộ, 40% tại Campuchia, 35% tại Đông Nam Bộ và Tây Nguyên. Thị phần tiêu thụ phân bón trong nước đến cuối năm 2024 đạt 10,62%.

Đồng chí Trần Quang Dũng - Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ Tập đoàn biểu dương và chúc mừng những thành tựu của Đảng bộ PVCFC đã đạt được trong nhiệm kỳ qua; khẳng định những kết quả đạt được của Đảng bộ PVCFC giai đoạn 2020 - 2025 là toàn diện, tạo tiền đề vững chắc để PVCFC tiếp tục phát triển trong thời gian tới. Đồng chí Trần Quang Dũng nhấn mạnh, Đại hội lần này không chỉ tổng kết một nhiệm kỳ mà còn là dịp khẳng định vai trò của mỗi cán bộ, đảng viên trong tiến trình hiện thực hóa khát vọng phát triển đất nước. PVCFC phải xác định rõ: PVCFC không đơn thuần sản xuất phân bón, mà đang góp phần xây dựng Tập đoàn Công nghiệp Năng lượng Quốc gia – trụ cột của nền kinh tế. Những kết quả nổi bật nhiệm kỳ qua, đặc biệt là hoàn thành 11/11 chỉ tiêu, là minh chứng cho tinh thần đoàn kết, quản trị hiện đại và khát vọng vươn xa. Bước vào nhiệm kỳ mới, Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ Tập đoàn đề nghị Đảng bộ PVCFC tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, phát huy vai trò nêu gương, chuyển hóa nghị quyết thành hành động, biến khát vọng thành hiện thực.

ĐC Trần Quang Dũng – Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ Tập đoàn (ngoài cùng bên trái) và ĐC Bùi Minh Tiến – Ủy viên BTV, Thành viên HĐTV Tập đoàn (ngoài cùng bên phải) tặng hoa và giấy chứng nhận cho các ĐC được khen.

Trong bối cảnh đất nước chuyển mình mạnh mẽ với mục tiêu đến năm 2045 trở thành quốc gia phát triển. PVCFC phải xác định vai trò tiên phong, không chỉ đóng góp cho Tập đoàn mà còn tham gia trực tiếp vào hành trình hiện thực hóa khát vọng dân tộc. Muốn vậy, cần tiếp tục củng cố đoàn kết nội bộ, phát huy tinh thần đổi mới, quản trị biến động linh hoạt và nâng cao năng lực cạnh tranh.

Đồng chí Trần Quang Dũng đề nghị, PVCFC phải phấn đấu trở thành tổng công ty hàng đầu, đóng góp mạnh mẽ hơn cho thị trường, cho nền kinh tế và cho Tập đoàn. Qua đó, góp phần vào sự phát triển của đất nước, hiện thực hóa các mục tiêu chiến lược quốc gia.

Ban Chấp hành Đảng bộ PVCFC khoá VI, nhiệm kỳ 2025 – 2030 ra mắt Đại hội. Các đồng chí được tín nhiệm bầu vào BCH đều là những cán bộ có bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức và năng lực thực tiễn.

Thành công của Đại hội Đảng bộ PVCFC lần thứ VI là tiền đề quan trọng để Đảng bộ tiếp tục phát huy vai trò lãnh đạo toàn diện, xây dựng Công ty phát triển bền vững, hiện đại. Trong bối cảnh đất nước đang bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc cùng với các xu hướng dịch chuyển năng lượng, dịch chuyển mô hình, mở rộng quy mô, nâng cao năng suất, hiệu suất, hiệu quả được Đảng và Chính phủ đang quyết liệt triển khai.

Đồng chí Trần Ngọc Nguyên – Tân Bí thư Đảng ủy nhiệm kỳ 2025 – 2030, Chủ tịch HĐQT Công ty phát biểu nhận nhiệm vụ, cam kết tiếp tục phát huy vai trò lãnh đạo toàn diện của Đảng bộ trong giai đoạn phát triển mới.

Giai đoạn 2025 - 2030 là giai đoạn tăng trưởng xanh bền vững, phù hợp với xu thế phát triển của nền kinh tế tuần hoàn, của các xu hướng công nghệ mới, xu hướng phát triển xanh, chuyển đổi số và chuyển dịch năng lượng; Công ty cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau cùng đất nước, tiếp tục đóng góp, khẳng định vị thế của mình trong sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng, của dân tộc Việt Nam.

Lãnh đạo Petrovietnam trao giấy khen cho đồng chí Văn Tiến Thanh – nguyên Bí thư Đảng ủy, và chúc mừng đồng chí Trần Ngọc Nguyên – tân Bí thư Đảng ủy PVCFC nhiệm kỳ 2025 – 2030.

Ban Chấp hành Đảng bộ PVCFC khoá VI, nhiệm kỳ 2025 - 2030 đã bầu ra 15 uỷ viên, là những đồng chí có phẩm chất đạo đức, trí tuệ, tâm huyết để gánh vác những trọng trách được giao phó. Hội nghị lần thứ nhất được BCH Đảng bộ nhiệm kỳ 2025 - 2030 tổ chức khẩn trương, hiệu quả và nhất trí bầu 5 đồng chí vào Ban thường vụ Đảng uỷ.

Tập thể đại biểu, lãnh đạo Tập đoàn, lãnh đạo PVCFC và các đồng chí đảng viên ưu tú chụp ảnh lưu niệm tại Đại hội Đảng bộ PVCFC lần thứ VI, nhiệm kỳ 2025 – 2030.

Hội nghị bầu đồng chí Trần Ngọc Nguyên giữ chức Bí thư Đảng ủy, đồng chí Văn Tiến Thanh giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy, các đồng chí Nguyễn Đức Hạnh, Nguyễn Thanh Tùng, Nguyễn Thị Hiền giữ chức Ủy viên thường vụ Đảng ủy; bầu UBKT Đảng ủy gồm 05 đồng chí và bầu đ/c Nguyễn Thanh Tùng - Ủy viên BTV Đảng ủy giữ chức Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy. Đại hội cũng bầu đoàn đại biểu gồm 8 đồng chí chính thức, 1 đồng chí dự khuyết dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Tập đoàn nhiệm kỳ 2025 - 2030.