Thứ ba, ngày 25/11/2025 09:26 GMT+7

BV Tâm Anh sẽ xét nghiệm miễn phí viêm gan D cho gần 2.500 bệnh nhân viêm gan B

Phi Long Thứ ba, ngày 25/11/2025 09:26 GMT+7
Lần đầu tiên tại Việt Nam, Viện Nghiên cứu Bệnh viện Tâm Anh và Stanford (Mỹ) triển khai nghiên cứu HEP-D, tiến hành xét nghiệm tầm soát miễn phí viêm gan siêu vi D theo tiêu chuẩn quốc tế cho gần 2.500 bệnh nhân viêm gan B, giúp chủ động kiểm soát nguy cơ xơ gan, ung thư gan.
Viêm gan siêu vi D (HDV) là loại virus nguy hiểm, chỉ tấn công ở những người đã nhiễm viêm gan siêu vi B. Khi hai loại virus này “đi chung”, tốc độ xơ gan và ung thư gan tăng nhanh gấp 2 - 3 lần. Hiện Việt Nam có khoảng 10 triệu người bị viêm gan siêu vi B, tuy nhiên hầu hết người bệnh chưa từng được tầm soát viêm gan siêu vi D, dẫn tới thiếu dữ liệu quan trọng để quản lý chặt chẽ các ca bệnh đồng nhiễm cả 2 loại virus nhằm phòng ngừa diễn tiến nhanh tới xơ gan, ung thư gan, nâng cao năng lực điều trị bệnh gan ở Việt Nam.

Bác sĩ Phương Lễ Trí, Giám đốc Điều hành Viện Nghiên cứu Tâm Anh, cho biết Nghiên cứu HEP-D do Viện Nghiên cứu Tâm Anh thuộc Hệ thống Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh phối hợp cùng Viện Nghiên cứu Vi sinh và Chống dịch Stanford (Hoa Kỳ) triển khai, nhằm tầm soát tỷ lệ nhiễm viêm gan siêu vi D trên bệnh nhân viêm gan siêu vi B trên toàn quốc, hướng tới nghiên cứu phát minh thuốc đặc trị.

Giáo sư Harry B. Greenberg, “cha đẻ” của vắc xin Rota thế hệ đầu tiên, Cố vấn Viện Nghiên cứu Vi sinh và Chống dịch Stanford (áo xanh) trực tiếp thăm và làm việc tại Trung tâm Xét nghiệm đạt chuẩn ISO 15189:2012 tại BVĐK Tâm Anh. Ảnh: BVĐK Tâm Anh

HEP-D là nghiên cứu đầu tiên với quy mô lớn nhất từ trước đến nay tại Việt Nam về viêm gan D. Nghiên cứu sẽ được triển khai đa trung tâm tại Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP.HCM và Bệnh viện Bạch Mai từ tháng 11/2025 đến tháng 7/2026, nhằm mục tiêu giúp những người bệnh đồng mắc viêm gan B - D thêm cơ hội phát hiện sớm, chủ động ngăn chặn xơ gan - ung thư gan hiệu quả hơn. Nghiên cứu còn đặt nền móng cho các chương trình thúc đẩy nghiên cứu và đưa ra phác đồ, thuốc điều trị viêm gan D trong tương lai gần, tăng cơ hội cho người bệnh Việt Nam tiếp cận các loại thuốc điều trị mới; nâng cấp năng lực chẩn đoán và điều trị các bệnh viêm gan nói chung theo chuẩn quốc tế của hệ thống bệnh viện trong nước.

Hệ thống “mắt thần” Odyssey DLx của LI‑COR (Mỹ) giúp phát hiện và định lượng kháng nguyên, kháng thể viêm gan D trong máu với độ nhạy cao nhờ công nghệ huỳnh quang. Ảnh: BVĐK Tâm Anh

 

Theo bác sĩ Lễ Trí, Nghiên cứu HEP-D sẽ thu nhận bệnh nhân từ 16 tuổi trở lên đã được chẩn đoán viêm gan B mạn tính. Người tham gia chỉ cần đến thăm khám một lần duy nhất và được làm xét nghiệm máu để phát hiện có nhiễm virus viêm gan D hay không. Toàn bộ chi phí xét nghiệm nằm trong phạm vi nghiên cứu sẽ được miễn phí. Đồng thời người tham gia sẽ được hỗ trợ một phần chi phí đi lại. Việc tham gia hoàn toàn tự nguyện, bệnh nhân có thể rút lui bất kỳ lúc nào mà không ảnh hưởng đến quá trình khám và điều trị thông thường của họ.

Để nghiên cứu HEP-D theo chuẩn quốc tế, Viện Nghiên cứu Vi sinh và Chống dịch Stanford (Hoa Kỳ) đã tiếp nhận và trực tiếp đào tạo về kỹ thuật xét nghiệm viêm gan siêu vi D theo “tiêu chuẩn Stanford” cho đội ngũ bác sĩ, kỹ thuật viên của Trung tâm Xét nghiệm, Viện Nghiên cứu Tâm Anh.

 Kỹ thuật viên Trung tâm Xét nghiệm, BVĐK Tâm Anh vận hành hệ thống BioDot (Mỹ) đầu tiên và duy nhất tại Việt Nam, giúp tách chiết và xử lý mẫu máu tự động, ứng dụng trong xét nghiệm chuyên sâu tìm virus viêm gan D, dấu ấn ung thư… Ảnh: BVĐK Tâm Anh

 

Theo đó, các chuyên gia của Viện Vi sinh và Chống dịch Stanford đã trực tiếp đào tạo về kỹ thuật Q-MAC, sử dụng hệ thống máy của BioDot và Odyssey DLx của LI‑COR (Mỹ). Xét nghiệm này dựa trên kỹ thuật bắt giữ kháng thể trên vi mảng định lượng, phát hiện kháng thể Ig-G (immunoglobulin G) kháng virus viêm gan D. Kháng nguyên delta tái tổ hợp của virus viêm gan D được in trên vi mảng trên các phiến kính phủ lớp màng vàng plasmonic cấu trúc nano không liên tục, cho phép tăng cường tín hiệu và phát hiện huỳnh quang định lượng từ các lượng nhỏ huyết thanh bệnh nhân.

“Siêu máy” chụp MRI 3 Tesla SIGNA™ Hero tích hợp phần mềm chính hãng chuẩn quốc tế với công nghệ AI mới nhất, tốc độ chụp nhanh hơn 3-4 lần, cung cấp hình ảnh chi tiết “siêu rõ nét” về mô gan, đánh giá nhanh chóng và chính xác mức độ viêm gan, gan nhiễm mỡ và xơ gan, u gan hoặc áp xe gan, đặc biệt trong bệnh viêm gan do virus. Ảnh: BVĐK Tâm Anh

Nghiên cứu HEP-D cùng các nhà khoa học từ Stanford (Hoa Kỳ) không chỉ mang ý nghĩa của bước tiến khoa học quan trọng tiếp theo của các nhà khoa học y học Việt Nam trong việc tiếp cận và làm chủ các kỹ thuật công nghệ cao hàng đầu thế giới, mà còn mang lại ý nghĩa xã hội thiết thực khi Việt Nam có thể tự chủ trong xét nghiệm tầm soát phát hiện sớm, chính xác một căn bệnh nguy hiểm bậc nhất như viêm gan do virus đang đe dọa sức khỏe cho khoảng gần 10 triệu người bệnh tại Việt Nam và còn có nguy cơ gia tăng trong thời gian tới.

Hệ thống máy siêu âm cao cấp hiện đại hàng đầu thế giới Acuson Sequoia (Siemens, Đức) ứng dụng kỹ thuật siêu âm đàn hồi mô, đánh giá mức độ gan nhiễm mỡ, xơ hóa gan... Ảnh: BVĐK Tâm Anh

 

Bác sĩ Trí cho biết thêm, Nghiên cứu HEP-D về tỷ lệ lây nhiễm và đánh giá virus viêm gan D tại Việt Nam là một trong 4 dự án quan trọng mà Viện Nghiên cứu Tâm Anh và Viện Nghiên cứu Vi sinh và Chống dịch Stanford đã ký kết hợp tác từ năm 2023. Hợp tác này góp phần giúp bác sĩ Việt Nam nâng cao năng lực chẩn đoán và điều trị tốt hơn, giúp hàng triệu người bệnh đang nhiễm viêm gan siêu vi B kèm mắc viêm gan siêu vi D phòng ngừa diễn tiến nhanh tới xơ gan, ung thư gan.

Giáo sư giàu nhất Việt Nam với tài sản gần 9.000 tỷ đồng: Quê Ninh Bình, giữ nhiều vị trí lãnh đạo cao

Ông Hồ Xuân Năng, giảng viên kiêm Chủ tịch Hội đồng trường, Tổng Giám đốc Đại học Phenikaa - là một trong 71 gương mặt được Hội đồng Giáo sư Nhà nước công nhận đạt chuẩn giáo sư năm 2025.

Người phụ nữ mang thai 36 tuần bị đâm khi đang bán bánh mì: Em bé trong bụng bị thương, giờ sức khỏe ra sao?

Xã hội
Người phụ nữ mang thai 36 tuần bị đâm khi đang bán bánh mì: Em bé trong bụng bị thương, giờ sức khỏe ra sao?

Nữ Phó giáo sư trẻ nhất Việt Nam ngành Y sinh năm 1987, là phó hiệu trưởng của một trường Y, trưởng bộ môn

Xã hội
Nữ Phó giáo sư trẻ nhất Việt Nam ngành Y sinh năm 1987, là phó hiệu trưởng của một trường Y, trưởng bộ môn

Mức lương của bí thư tỉnh ủy mới nhất sau sáp nhập là bao nhiêu?

Xã hội
Mức lương của bí thư tỉnh ủy mới nhất sau sáp nhập là bao nhiêu?

Bác bỏ clip cảnh sát sàm sỡ nữ nghi phạm đưa súng giúp phạm nhân tháo chạy ở Campuchia?

Xã hội
Bác bỏ clip cảnh sát sàm sỡ nữ nghi phạm đưa súng giúp phạm nhân tháo chạy ở Campuchia?

PVF-CAND chính thức bổ nhiệm HLV Nguyễn Thành Công vào “ghế nóng'
Thể thao

PVF-CAND chính thức bổ nhiệm HLV Nguyễn Thành Công vào “ghế nóng"

Thể thao

CLB PVF-CAND đã chính thức bổ nhiệm HLV Nguyễn Thành Công vào "ghế nóng", thay thế cho HLV Thạch Bảo Khanh.

48 tấn sữa và nước uống của Vinamilk đến rốn lũ miền Trung và Tây Nguyên
Doanh nghiệp

48 tấn sữa và nước uống của Vinamilk đến rốn lũ miền Trung và Tây Nguyên

Doanh nghiệp

Bão số 13 gây mưa lũ nghiêm trọng tại miền Trung và Tây Nguyên, nhiều khu vực vẫn ngập sâu, thiếu nước sạch và lương thực. Trước tình hình khẩn cấp, Vinamilk đã kịp thời hỗ trợ 48 tấn sữa và nước uống, bàn giao tại Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và địa phương các tỉnh Khánh Hòa, Gia Lai, Đắk Lắk để kịp thời chuyển đến bà con vùng lũ.

Thông tin mới nhất về dự án tỷ đô nhiệt điện Nhơn Trạch 3 và 4 tại Đồng Nai
Kinh tế

Thông tin mới nhất về dự án tỷ đô nhiệt điện Nhơn Trạch 3 và 4 tại Đồng Nai

Kinh tế

Cụm nhà máy nhiệt điện Nhơn Trạch 3 và 4 đang là tâm điểm chú ý của ngành năng lượng quốc gia, không chỉ bởi tổng mức đầu tư lên tới 1,4 tỷ USD mà còn vì ý nghĩa chiến lược đối với an ninh năng lượng và mục tiêu phát triển bền vững của Việt Nam.

Ngôi nhà 3 tầng tại Đà Nẵng trên mái làm ruộng bậc thang, dưới tối ưu thông gió và ánh sáng
Nhà đất

Ngôi nhà 3 tầng tại Đà Nẵng trên mái làm ruộng bậc thang, dưới tối ưu thông gió và ánh sáng

Nhà đất

Ngôi nhà 3 tầng tại Đà Nẵng khai thác tối đa nắng, gió và nước để tạo không gian sống mát, sáng và tiết kiệm năng lượng. Nhờ chuỗi giải pháp xanh, công trình giảm 30% điện chiếu sáng và làm mát.

Môn võ công nào từng thất truyền lại khiến giang hồ khiếp sợ trong kiếm hiệp Kim Dung?
Đông Tây - Kim Cổ

Môn võ công nào từng thất truyền lại khiến giang hồ khiếp sợ trong kiếm hiệp Kim Dung?

Đông Tây - Kim Cổ

Tưởng chừng đã chìm vào quên lãng, nhưng Huyền Minh Thần Chưởng lại xuất hiện trở lại qua tay hai nhân vật khét tiếng trong Ỷ thiên đồ long ký.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội phê chuẩn kết quả miễn nhiệm, bầu nhân sự tại Hà Nội và 2 tỉnh
Tin tức

Ủy ban Thường vụ Quốc hội phê chuẩn kết quả miễn nhiệm, bầu nhân sự tại Hà Nội và 2 tỉnh

Tin tức

Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức Chủ tịch Hội đồng Nhân dân TP Hà Nội với ông Nguyễn Ngọc Tuấn; phê chuẩn miễn nhiệm chức Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Lâm Đồng với ông Trần Hồng Thái.

Nữ doanh nhân lội bùn, đào củ sen để trả khoản nợ 'khủng' sau những năm tháng sống xa hoa
Xã hội

Nữ doanh nhân lội bùn, đào củ sen để trả khoản nợ "khủng" sau những năm tháng sống xa hoa

Xã hội

Một nữ doanh nhân ở Trung Quốc từng có cuộc sống giàu sang, đang bắt đầu gây dựng lại tương lai của mình bằng công việc đào và bán củ sen để trả khoản nợ 5 triệu nhân dân tệ (khoảng 700.000 USD).

Nhiều trường đại học TP.HCM hỗ trợ khẩn cấp sinh viên vùng lũ
Chuyển động Sài Gòn

Nhiều trường đại học TP.HCM hỗ trợ khẩn cấp sinh viên vùng lũ

Chuyển động Sài Gòn

Nhiều trường đại học lớn tại TP.HCM đã nhanh chóng công bố các chính sách hỗ trợ như giảm học phí, gia hạn đóng phí và cấp học bổng đặc biệt cho sinh viên có gia đình bị ảnh hưởng bởi thiên tai.

Chủ tịch UBND TP.HCM: Giới trẻ là “thế hệ thông minh đương thời”, giúp thế giới chú ý đến Việt Nam
Chuyển động Sài Gòn

Chủ tịch UBND TP.HCM: Giới trẻ là “thế hệ thông minh đương thời”, giúp thế giới chú ý đến Việt Nam

Chuyển động Sài Gòn

Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được cho rằng giới trẻ hôm nay là “thế hệ thông minh đương thời”. Ông nhấn mạnh giới trẻ là động lực phát triển của hôm nay, giúp thế giới chú ý hơn trí tuệ, bản lĩnh và sự sáng tạo của Việt Nam.

Chelsea vs Barcelona (3h ngày 26/11): Đôi công mãn nhãn?
Thể thao

Chelsea vs Barcelona (3h ngày 26/11): Đôi công mãn nhãn?

Thể thao

Chelsea vs Barcelona là cuộc so tài thuộc lượt trận thứ 5 vòng phân hạng Champions League 2025/2026 và hai đội có thể tạo nên một màn rượt đuổi tỷ số ngoạn mục.

TP.HCM xử nghiêm hành vi thổi giá, kéo giảm giá nhà ở và ổn định thị trường bất động sản
Chuyển động Sài Gòn

TP.HCM xử nghiêm hành vi thổi giá, kéo giảm giá nhà ở và ổn định thị trường bất động sản

Chuyển động Sài Gòn

TP.HCM yêu cầu các sở ngành, địa phương triển khai đồng bộ các giải pháp tăng nguồn cung, xử nghiêm hành vi thổi giá, kéo giảm giá nhà ở và tháo gỡ vướng mắc các dự án nhằm sớm đưa thị trường bất động sản trở lại trạng thái ổn định, bền vững.

Bí mật ẩn giấu đằng sau bước tiến của Nga trên mọi mặt trận Ukraine
Thế giới

Bí mật ẩn giấu đằng sau bước tiến của Nga trên mọi mặt trận Ukraine

Thế giới

Tháng 11 mang lại những bước tiến nhanh chóng, làm sụp đổ các vị trí của Ukraine và một sự thay đổi quyết định trong cuộc chiến.

Phú Yên 500 năm lịch sử từng một lần sáp nhập, thời Hậu Lê là ranh giới khai hoang, lập tỉnh thời vương triều nhà Nguyễn
Nhà nông

Phú Yên 500 năm lịch sử từng một lần sáp nhập, thời Hậu Lê là ranh giới khai hoang, lập tỉnh thời vương triều nhà Nguyễn

Nhà nông

Trải qua hơn 500 năm, tỉnh Phú Yên đã chứng kiến sự thịnh, suy của nhiều triều đại phong kiến Việt Nam, trải qua nhiều cuộc chiến tranh gắn với quá trình dựng nước và giữ nước của dân tộc.

Tái diễn luận điệu xuyên tạc, bôi nhọ lực lượng Công an giúp dân trong lũ lụt
Tin tức

Tái diễn luận điệu xuyên tạc, bôi nhọ lực lượng Công an giúp dân trong lũ lụt

Tin tức

Những ngày qua, trước những diễn biến phức tạp của tình hình thời tiết dẫn đến lụt xảy ra nghiêm trọng tại các tỉnh miền Trung như Khánh Hòa, Gia Lai, Đắk Lắk, Huế, Quảng Trị… Trong thiên tai, hoạn nạn, hình ảnh cán bộ, chiến sĩ Công an và các lực lượng khác nỗ lực giúp dân chống lũ tiếp tục minh chứng vai trò, mối quan hệ bền chặt của tình quân dân, nghĩa đồng bào.

Tiếp nối nghĩa cử cao đẹp, Quỹ Thiện Tâm tiếp tục hỗ trợ khẩn 500 tỷ đồng đến các tỉnh miền trung
Nhân ái

Tiếp nối nghĩa cử cao đẹp, Quỹ Thiện Tâm tiếp tục hỗ trợ khẩn 500 tỷ đồng đến các tỉnh miền trung

Nhân ái

Trước diễn biến mưa lũ nghiêm trọng đang gây thiệt hại lớn tại các tỉnh miền Trung, Tập đoàn Vingroup đã gửi công văn hỏa tốc đến Thủ tướng Chính phủ, các Phó Thủ tướng và Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đề xuất tiếp tục hỗ trợ khẩn cấp thêm 500 tỷ đồng cho công tác cứu trợ và khắc phục hậu quả thiên tai.

Nghỉ hưu trước tuổi có được hưởng trợ cấp thất nghiệp không?
Xã hội

Nghỉ hưu trước tuổi có được hưởng trợ cấp thất nghiệp không?

Xã hội

Theo quy định, người lao động chỉ được nhận trợ cấp thất nghiệp trong trường hợp chưa đủ tuổi nghỉ hưu. Lao động chưa đủ tuổi về hưu nhưng nghỉ việc sẽ được nhận trợ cấp thất nghiệp.

'Người đẹp Tây Đô' gây bất ngờ khi đọc tục ngữ Việt Nam tại Bán kết Miss International 2025
Văn hóa - Giải trí

"Người đẹp Tây Đô" gây bất ngờ khi đọc tục ngữ Việt Nam tại Bán kết Miss International 2025

Văn hóa - Giải trí

Hoa hậu Kiều Duy cho biết bản thân đang theo học Thạc sĩ ngành Quản trị kinh doanh và khéo léo khoe những vẻ đẹp của đất nước Việt Nam trong phần thi Bán kết của Miss International 2025.

3 con giáp được Thần Tài chiếu cố nồng hậu trong tuần cuối tháng 11, việc tốt tiền nhiều, thảnh thơi đón năm mới
Gia đình

3 con giáp được Thần Tài chiếu cố nồng hậu trong tuần cuối tháng 11, việc tốt tiền nhiều, thảnh thơi đón năm mới
Gia đình

Tuần cuối cùng tháng 11, 3 con giáp được thần tài chiếu cố nồng hậu, công việc suôn sẻ, tiền bạc ùn ùn đổ về, năm mới 2026 đến không còn lo lắng.

Bài toán nâng cao năng suất doanh nghiệp nhỏ và vừa trong kỷ nguyên mới
Kinh tế

Bài toán nâng cao năng suất doanh nghiệp nhỏ và vừa trong kỷ nguyên mới

Kinh tế

Muốn nâng cao chất lượng sản phẩm và năng suất lao động, doanh nghiệp nhỏ và vừa cần tăng cường đầu tư công nghệ, áp dụng đổi mới sáng tạo trong thiết kế sản phẩm, quy trình sản xuất, quản lý quá trình, trong đó, coi trọng đầu tư cho khoa học công nghệ, thay đổi phương thức kinh doanh truyền thống sang chuyển đổi số, thương mại điện tử.

Vùng đất trù phú bậc nhất tỉnh Phú Thọ mới (địa bàn tỉnh Hòa Bình trước đây), trên trời, dưới quả ngon treo tha la
Nhà nông

Vùng đất trù phú bậc nhất tỉnh Phú Thọ mới (địa bàn tỉnh Hòa Bình trước đây), trên trời, dưới quả ngon treo tha la

Nhà nông

Vựa cam Cao Phong, tỉnh Phú Thọ mới (trước sáp nhập thuộc huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình) sau cơn bĩ cực do dịch bệnh và giá xuống thấp, nay đang hồi sinh từng ngày. Vườn trên, vườn dưới cam chín vàng, choán cả một vùng. Giá cam đang giữ ở mức ổn định, dịch bệnh được kiểm soát, người trồng cam thu được lợi nhuận lớn. Vượt qua bao gian khó, nhiều nông dân vẫn kiên trì chăm sóc vườn cam để có những mùa vàng bội thu.

FLC GAB liên tiếp bị Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xử phạt vì không công bố thông tin bắt buộc
Bạn đọc

FLC GAB liên tiếp bị Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xử phạt vì không công bố thông tin bắt buộc

Bạn đọc

FLC GAB vừa bị Thanh tra Ủy ban CK Nhà nước xử phạt vì không công bố hàng loạt thông tin bắt buộc các kỳ 2024–2025. Cuối năm 2024, doanh nghiệp này từng bị xử phạt vì lỗi tương tự. Đáng chú ý, giai đoạn 2017–2022, GAB là một trong 5 mã cổ phiếu bị một số cá nhân thao túng, thu lợi bất chính hàng trăm tỷ đồng.

Chính phủ đề xuất chi hơn 580.000 tỷ đồng để hiện đại hóa, nâng cao chất lượng giáo dục
Tin tức

Chính phủ đề xuất chi hơn 580.000 tỷ đồng để hiện đại hóa, nâng cao chất lượng giáo dục

Tin tức

Chính phủ đề xuất dành 580.133 tỷ đồng để hiện đại hóa, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo trong 10 năm, đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai trong hệ thống giáo dục quốc dân.

Hà Nội thí điểm cấm xe máy chạy xăng theo giờ trong vùng phát thải thấp, người dân nói gì?
Tin tức

Hà Nội thí điểm cấm xe máy chạy xăng theo giờ trong vùng phát thải thấp, người dân nói gì?
Tin tức

Từ ngày 1/7/2026, Hà Nội dự kiến thí điểm cấm xe máy xăng tại 9 phường trong Vành đai 1. Chủ trương được đánh giá là cần thiết để giảm ô nhiễm, nhưng người dân mong thành phố chuẩn bị kỹ về hạ tầng và lộ trình thực hiện.

Tin sáng (25/11): LĐBĐ Malaysia bị “bỏ rơi”, hết cơ hội tại CAS?
Thể thao

Tin sáng (25/11): LĐBĐ Malaysia bị “bỏ rơi”, hết cơ hội tại CAS?

Thể thao

LĐBĐ Malaysia bị “bỏ rơi”, hết cơ hội tại CAS?; Vinicius không gia hạn hợp đồng với Real Madrid; PSG theo đuổi Dayot Upamecano; Atletico Madrid muốn chiêu mộ Mason Greenwood; Lamine Yamal lại tiệc tùng linh đình.

Tin bão mới nhất: Áp thấp dự báo mai tăng cấp thành bão, đổ bộ biển Đông thành cơn bão số 15
Nhà nông

Tin bão mới nhất: Áp thấp dự báo mai tăng cấp thành bão, đổ bộ biển Đông thành cơn bão số 15

Nhà nông

Tin bão mới nhất hôm nay, áp thấp mới đang tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, với tốc độ 20 - 25km/h. Dự báo mai áp thấp sẽ tăng cấp, đổ bộ vào biển Đông, thành cơn bão số 15.

Nông dân Đắk Lắk thất thần nhìn lúa mốc mọc mầm, tất tả phơi lúa sau lũ lịch sử
Media

Nông dân Đắk Lắk thất thần nhìn lúa mốc mọc mầm, tất tả phơi lúa sau lũ lịch sử
Media

Sau lũ lịch sử, lúa của nông dân Đắk Lắk ngập nước nhiều ngày, mốc meo, bốc mùi chua, mọc mầm khiến nhiều gia đình trắng tay. Nợ nần chồng chất, tiền thu mua lúa biến thành gánh nặng, người dân loay hoay xoay xở chưa biết làm cái nào để có thể tiếp tục sản xuất.

Các nhà lập pháp châu Âu từ 20 quốc gia cảnh báo nóng, gây sức ép buộc Nga phải rút quân khỏi Ukraine
Thế giới

Các nhà lập pháp châu Âu từ 20 quốc gia cảnh báo nóng, gây sức ép buộc Nga phải rút quân khỏi Ukraine

Thế giới

Chủ tịch các ủy ban đối ngoại tại quốc hội của 20 quốc gia châu Âu đã ra tuyên bố chung cảnh báo về bất kỳ điều khoản hòa bình nào có thể coi là phần thưởng cho Nga vì đã phát động chiến tranh chống lại Ukraine.

Cô gái ở vùng quê nghèo xứ Thanh đổi đời sau khi đi Hàn Quốc trở về, vươn lên làm lãnh đạo 3 công ty
Xã hội

Cô gái ở vùng quê nghèo xứ Thanh đổi đời sau khi đi Hàn Quốc trở về, vươn lên làm lãnh đạo 3 công ty

Xã hội

Sinh ra tại một vùng quê nghèo ở Thanh Hóa, chị Ngô Thị Út Luân cố gắng học tập rồi sang Hàn Quốc lao động. Những năm tháng làm việc và học hỏi nơi xứ người đã giúp chị tích lũy trải nghiệm, bản lĩnh và vốn liếng để mạnh dạn trở về nước khởi nghiệp. Từ đôi bàn tay trắng, chị vươn lên trở thành lãnh đạo của 3 doanh nghiệp, tạo việc làm ổn định cho nhiều lao động.

4 Di tích Quốc gia Đặc biệt ở vừa được xếp hạng, tỉnh Ninh Bình có tới 2 di tích, đó là các di tích nào?
Nhà nông

4 Di tích Quốc gia Đặc biệt ở vừa được xếp hạng, tỉnh Ninh Bình có tới 2 di tích, đó là các di tích nào?

Nhà nông

Bốn di tích vừa được xếp hạng Di tích Quốc gia Đặc biệt gồm Di tích lịch sử Mộ cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc (ở tỉnh Đồng Tháp); Di tích lịch sử Những địa điểm ghi dấu Phong trào Xô Viết Nghệ Tĩnh (ở tỉnh Nghệ An); Danh lam thắng cảnh và Khảo cổ Quần thể Tam Chúc và Di tích lịch sử, kiến trúc nghệ thuật Chùa Cổ Lễ (ở tỉnh Ninh Bình).

