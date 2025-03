Ca sĩ, diễn viên đất Thủ ở TP.HCM sống kín tiếng, nhớ thời vang bóng

Diễn viên hài Hoàng Sơn

Nghệ sĩ hài Hoàng Sơn sinh 15/6/1965 ở Bình Dương trong một gia đình có 10 người con. Hoàng Sơn là con trai út trong gia đình. Từ nhỏ cha anh mất sớm, một mình mẹ anh phải gánh vác công việc gia đình nên anh đi làm thuê từ rất sớm.

Năm 1983 anh trúng tuyển vào trường Cao đẳng Sân khấu điện ảnh TP.HCM. Để có thể tồn tại và có tiền để học tiếp ở môi trường thành phố, anh đã phải đi làm bất cứ việc gì để có tiền ăn, học.

Ra trường năm 1989, Hoàng Sơn chật vật mưu sinh và dần trưởng thành qua các sân khấu hài. Anh được yêu mến với nét hài duyên dáng và lôi cuốn. Anh là một trong những gương mặt nổi bật của làng hài phía Nam, cùng thời với NSND Hồng Vân, Vân Sơn, Bảo Liêm...

Diễn viên hài Hoàng Sơn kín tiếng ở showbiz

Xuất phát điểm là một diễn viên chính kịch, nhưng định mệnh nghề nghiệp đưa anh rẽ hướng và thành công trên sân khấu hài. Tên tuổi anh được khán giả yêu mến qua các tiểu phẩm phong cách Nam bộ, nổi bật là chuỗi chương trình Gala cười. Trên sân khấu Hoàng Sơn luôn tràn đầy năng lượng, thể hiện hết khả năng để mang lại tiếng cười cho công chúng. Khi đóng kịch, anh hết mình cho vai diễn, nhưng ngoài đời Hoàng Sơn lại thích sự tĩnh lặng.

Anh cho rằng, bí quyết để được nổi tiếng nhanh có thể dễ dàng tìm thấy nhưng nền tảng để vững vàng trong nghề thì cần trải nghiệm, thậm chí cả sự thất bại.

Ca sĩ Elvis Phương

Elvis Phương sinh năm 1945 tại tỉnh Bình Dương. Ông tên thật là Phạm Ngọc Phương. Elvis Phương là ca sĩ nổi bật của làng giải trí Việt. Sự nghiệp của ông trải dài trên 50 năm. Trong thời gian đó, ông luôn là một trong những ca sĩ hàng đầu. Elvis Phương hát nhiều thể loại nhạc, như: Pop, rock và nhạc trữ tình Việt Nam.

Ông khởi nghiệp chuyên hát ca khúc nước ngoài. Mê vua nhạc rock Elvis Presley, vì vậy Phạm Ngọc Phương đã đổi tên mình thành Elvis Phương. Ông từng là thành viên của ban nhạc Phượng Hoàng.

Ca sĩ Elvis Phương một thời lừng lẫy

Các ca khúc làm nên tên tuổi của ông là: Vết thù trên lưng ngựa hoang, Áo anh sứt chỉ đường tà, Yêu em, Tôi muốn, Thương nhau ngày mưa, Anh vẫn biết, 10 năm tình cũ,...

Ông định cư tại nước ngoài từ năm 1975, lúc đầu ở Pháp, sau đó ở Hoa Kỳ. Sau khi mổ tim vào năm 1998, Elvis Phương cùng vợ về lại Việt Nam rồi về quê vợ tại Nha Trang. Hiện thời, ông cư trú tại quận 12, TP.HCM.

Ngày 28/4/2021, Elvis Phương chính thức phát hành album Em dấu yêu, đĩa nhạc đánh dấu sự nghiệp 60 năm ca hát.

Diễn viên điện ảnh Johnny Trí Nguyễn

Diễn viên Johnny Trí Nguyễn sinh ngày 15/1/1974 tại tỉnh Bình Dương, tên thật là Nguyễn Chánh Minh Trí. Khi bắt đầu sự nghiệp tại Mỹ, Johnny Trí Nguyễn là ca sĩ và diễn viên đóng thế cho các bộ phim như: We Were Soldiers, Ella Enchanted, Spider-Man , Starship Troopers 2: Hero of the Federation,.. Johnny Trí Nguyễn lần đầu tiên đặt chân đến Hollywood qua vai nhỏ Martial Law.

Sau khi tên tuổi nổi tiếng quốc tế, Johnny Trí Nguyễn quyết định trở về Việt Nam lập nghiệp. Anh đã thủ vai chính và nổi danh qua một số bộ phim, như: Dòng máu anh hùng, Bụi đời Chợ Lớn, Bẫy Rồng, Nụ hôn thần chết, Cưới ngay kẻo lỡ…

Sau khi rời showbiz, Johnny Trí Nguyễn mở lò dạy võ gia truyền tại quận 7

Tuy thành công trong điện ảnh, nhưng niềm đam mê võ thuật vẫn luông bùng cháy trong Johnny Trí Nguyễn. Để thỏa lòng đam mê đó, tháng 4/2012, Trí Nguyễn đã mở võ đường ở Nhà Bè, TP.HCM, huấn luyện MMA (võ tổng hợp) và làm tổng đạo diễn một số giải đấu. Với độ tuổi 51, tài tử "Dòng máu anh hùng" được nhiều đồng nghiệp, khán giả nhận xét vẫn giữ vóc dáng săn chắc, vẻ ngoài trẻ hơn so với độ tuổi.

Sau khi rời showbiz, Johnny Trí Nguyễn hiếm khi xuất hiện ở các buổi công chiếu dự án điện ảnh. Với anh, cuộc sống võ đường khá im ắng, không xôm tụ như showbiz nhưng diễn viên thích tận hưởng phần lớn thời gian tại đây. Dù ngưng đóng phim, Johnny Trí Nguyễn nói vẫn quan tâm đến điện ảnh Việt. Những lúc không dạy võ, anh ấp ủ nhiều ý tưởng làm phim. Hiện, anh đã hoàn thành 4 - 5 kịch bản.