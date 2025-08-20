Ca sỹ Lê Việt Anh bày tỏ khát vọng Việt Nam qua câu chuyện Thánh Gióng

Gióng tự do kể câu chuyện Thánh Gióng xưa kia vươn vai đứng dậy, từ cậu bé hoá thành anh hùng đánh đuổi giặc Ân. Hình tượng ấy liên tưởng đến công cuộc đổi mới của đất nước, Việt Nam cũng vươn mình bước vào kỷ nguyên mới như giấc mơ Thánh Gióng năm nào.

Ca sĩ Lê Việt Anh hát "Gióng tự do" trên nền nhạc đàn nhị của NSƯT Dương Thùy Anh trong buổi ra mắt MV. Ảnh: NVCC

MV Gióng tự do cũng được dàn dựng từ chuyện cậu bé Thánh Gióng đến khát vọng vươn lên của dân tộc Việt Nam, được thể hiện qua giọng hát Lê Việt Anh và ngôn ngữ múa. Không quá cầu kỳ đại cảnh hay sự đầu tư hoành tráng, mà MV được thể hiện trong studio và thực hiện kỹ xảo tạo nên những hình ảnh rất nghệ thuật, ấn tượng.

Gióng tự do là ca khúc được viết theo phong cách dân gian đương đại pha trộn rock. Sự kết hợp giữa âm nhạc truyền thống và hiện đại đã tạo nên sự giao thoa cực kỳ tinh tế, đặc biệt được thể hiện qua giọng hát Việt Anh. Đang ở thời điểm chín muồi, Lê Việt Anh đã thể hiện ca khúc vừa mạnh mẽ, vừa tinh tế.

Huy Trần Jack – tác giả ca khúc Gióng tự do chia sẻ: “Sau khi chứng kiến Lê Việt Anh thử sức bản thân nhiều hơn với mảng sân khấu, nhạc kịch và đặc biệt là những tác phẩm gắn liền với văn hoá, tình yêu nước và lịch sử, tôi đã nghĩ ngay đến một hướng đi hoàn toàn mới dành cho Việt Anh, đó là những ca khúc pop/rock hiện đại, trẻ trung, dễ đi vào lòng người nghe nhạc đại chúng, nhưng truyền tải một thông điệp sử ca hào hùng và mới lạ.

Lê Việt Anh cho biết rất tâm huyết với dự án âm nhạc "Gióng tự do". Ảnh: NVCC

Gióng là một vị Thánh của lịch sử dựng và giữ nước của Việt Nam với rất nhiều ý nghĩa và cảm xúc. Lấy cảm hứng từ câu truyện Thánh Gióng, tôi đã viết nên ca khúc này, thể hiện khát vọng tự do của người dân Việt Nam thời xưa, và khát vọng vươn lên đưa Việt Nam hoá rồng ở thời điểm hiện tại”.

Lê Việt Anh cho biết, anh rất tâm huyết với dự án lần này, bởi nó không chỉ đơn thuần là một bài hát, mà nó còn thể hiện khát vọng của mỗi người dân Việt Nam khi đứng trước kỷ nguyên vươn mình, ai cũng mong muốn đóng góp công sức của mình cho sự phát triển của đất nước. Vì thế, MV này không chỉ đơn giản kể lại chuyện xưa, mà còn là lời hiệu triệu, khơi lại lòng tự hào của lịch sử dân tộc, biết ơn những thế hệ cha ông từ ngàn năm trước, vững bước tiến vào kỷ nguyên mới cùng bạn bè năm châu.



Lê Việt Anh cùng ê-kíp thực hiện MV "Gióng tự do" chia sẻ trong buổi ra mắt MV. Ảnh: NVCC

Lê Việt Anh từng đoạt giải nhì dòng nhạc nhẹ Sao Mai 2011, giải Ca sĩ xuất sắc do khán giả bình chọn trong Sao Mai Điểm hẹn 2012. Anh ghi dấu với các ca khúc ballad như Tình nhân, Mây, tiếp đến là ra mắt các album: Nụ cười mắt lá; Ước nguyện phù sa; Khung trời khác...

Những năm gần đây, bên cạnh việc đi hát, Lê Việt Anh còn tham gia nhạc kịch và đã tạo được những dấu ấn mạnh mẽ ở mảng âm nhạc vừa khó vừa kén người xem này.

Từng đóng vai nam chính trong nhạc kịch Sóng của Nhà hát Tuổi trẻ, Lê Việt Anh lại gây “choáng” cho khán giả khi vào vài chính một vở nhạc kịch “chính luận” có tên Lửa Từ Đất - khắc họa về chân dung nhà cách mạng Nguyễn Ngọc Vũ. Vở diễn đã gây tiếng vang ngay lần đầu ra mắt và sau đó đã thực hiện nhiều suất diễn phục vụ khán giả Thủ đô.