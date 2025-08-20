Cặp vợ chồng Nghệ sĩ Nhân dân, Nghệ sĩ Ưu tú duy nhất được chọn tham gia diễu binh, diễu hành dịp A80 tới là ai?

Nghệ sĩ Nhân dân, Nghệ sĩ Ưu tú gạo cội nào được chọn tham gia diễu binh, diễu hành?

Sáng nay (20/8) tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình đã diễn ra buổi hợp luyện 13 khối quần chúng tham gia lễ diễu binh, diễu hành trong dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Đây là các khối do Cục Nghệ thuật biểu diễn – Bộ VHTTDL phụ trách điều phối.

Khối Văn hóa - Thể thao tham gia hợp luyện diễu binh, diễu hành tại SVĐ Mỹ Đình sáng 20/8. Clip: Hà Tùng Long

13 khối quần chúng tham gia diễu binh, diễu hành gồm: Khối Nông dân Việt Nam, Khối Đại đoàn kết các dân tộc, Khối đại diện 54 dân tộc, Khối Cựu chiến binh, Khối Cựu công an nhân dân, Khối Công nhân Việt Nam, Khối Báo chí Cách mạng, Khối Tri thức, Khối doanh nhân, Khối Phụ nữ, Khối Kiều bào, Khối Thanh niên, Khối Văn hóa – Thể thao.

Riêng Khối Văn hóa – Thể thao có tất cả 108 người tham gia, bao gồm nghệ sĩ, diễn viên, ca sĩ, hoa hậu, vận động viên, cầu thủ bóng đá… ở ba miền Bắc, Trung, Nam.

Có thể kể đến một số gương mặt nghệ sĩ gạo cội như: Nghệ sĩ Nhân dân Lê Khanh, Nghệ sĩ Nhân dân Lan Hương “Em bé Hà Nội”, Nghệ sĩ Nhân dân Lan Hương – Nghệ sĩ Ưu tú Đỗ Kỷ (kịch), Nghệ sĩ Nhân dân Trần Mạnh Cường (xiếc), Nghệ sĩ Nhân dân Đức Long (ca nhạc), Nghệ sĩ Nhân dân Ngọc Khang (ca nhạc), Nghệ sĩ Nhân dân Trọng Bình (cải lương), Nghệ sĩ Nhân dân Mạnh Hùng (cải lương) Nghệ sĩ Ưu tú Thùy Liên, Nghệ sĩ Ưu tú Ngọc Bích, Nghệ sĩ Ưu tú Tú Oanh, Nghệ sĩ Ưu tú Đức Khuê, Nghệ sĩ Ưu tú Vũ Luân…

Nghệ sĩ Nhân dân Lan Hương "Em bé Hà Nội" tham gia trong đội hình diễu binh, diễu hành khối Văn hóa - Thể thao. Ảnh: HTL

Nhiều diễn viên quen mặt với khán giả truyền hình như: Hồ Liên, Lương Thu Trang, Thu Quỳnh, Hồng Diễm, Thanh Sơn, Tô Dũng, Minh Thu, Hồng Phúc, Quang Trọng, Bảo Hân, Đỗ Duy Nam, Mạnh Dũng, Thái Dương, Lâm Vỹ Dạ, Phạm Minh Luân, Huỳnh Lập… cũng có mặt trong đội hình diễu binh, diễu hành của Khối Văn hóa – Thể thao.

Phía ca sĩ có nhạc sĩ, ca sĩ: Quốc Thiên, Phan Mạnh Quỳnh, Mono… là những thành viên đang tham gia chương trình “Chiến sĩ quả cảm” cũng được chọn tham gia diễu binh, diễu hành.

Phía các Hoa hậu, Á hậu có Hà Trúc Linh - Hoa hậu Việt Nam 2024, Trần Ngọc Châu Anh - Á hậu 1 Hoa hậu Việt Nam 2024, Nguyễn Thị Vân Nhi - Á hậu 2 Hoa Hậu Việt Nam 2024, Trần Mỹ Huyền - Hoa hậu Nhân Ái Việt Nam 2023, Đinh Hoàng Linh Đan - Đại sứ Du lịch và Môi trường, TOP 5 Hoa Hậu Việt Nam 2024…

Các diễn viên Mạnh Dũng, Thanh Sơn, Tô Dũng trong đội hình hợp luyện diễu binh, diễu hành sáng 20/8. Ảnh: HTL

Chia sẻ với Dân Việt, Nghệ sĩ Nhân dân Lan Hương “Em bé Hà Nội” cho biết: “Năm 2010, tại lễ kỷ niệm 1000 năm Thăng Long – Hà Nội tôi cũng vinh dự được tham gia diễu binh, diễu hành qua quảng trường Ba Đình lịch sử; năm 2025, tôi lại tiếp tục được chọn tham gia diễu binh, diễu hành của Khối Văn hóa – Thể thao, niềm vui này quá lớn. Không phải nghệ sĩ nào cũng may mắn có được niềm vinh dự này.

Gia đình tôi là gia đình có truyền thống cách mạng. Bố tôi là một cựu quân nhân, bác cả tôi là liệt sĩ Lê Hồng Quang – nguyên Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên. Ông được đặt tên đường và trường học ở Hải Dương vì từng tham gia Ban Cán sự tỉnh ủy Hải Dương (cũ) năm 1940. Tiếp nối truyền thống của gia đình nên tôi cũng muốn được đóng góp điều gì đó trong dịp lễ trọng đại này.

Tôi còn nói vui, nếu mai kia bước qua tuổi 70 mà được mời tham gia diễu binh, diễu hành tôi vẫn tham gia tiếp, nếu còn sức khỏe. Vì quả thật, tham gia những sự kiện như thế này khiến tôi luôn thấy xúc động và hân hoan. Từ hôm 12/8, khi bước vào buổi tập luyện đầu tiên, ai cũng háo hức, phấn khởi vì được có mặt trong đội hình tham gia diễu binh, diễu hành. Bởi thế nên dù thời tiết Hà Nội có hơi “đỏng đảnh”, sáng nắng, chiều mưa… thì mọi người vẫn có mặt đông đủ và nghiêm túc tập luyện theo điều lệnh của chỉ huy”.

Vợ chồng Nghệ sĩ Nhân dân Lan Hương - Nghệ sĩ Ưu tú Đỗ Kỷ trong buổi tập luyện đầu tiên hôm 17/8. Ảnh: NVCC

Trong số các nghệ sĩ tên tuổi được chọn tham gia diễu binh, diễu hành của khối Văn hóa – Thể thao có cặp vợ chồng Nghệ sĩ Nhân dân Lan Hương – Nghệ sĩ Ưu tú Đỗ Kỷ. Cả hai cũng tham gia tập luyện từ những ngày đầu tiên ở Cung Văn hóa Hữu nghị Việt Xô. Đây không phải là lần đầu tiên cặp vợ chồng nghệ sĩ này được lựa chọn đại diện cho các nghệ sĩ của nước nhà tham gia diễu binh, diễu hành trong sự kiện trọng đại.

“Vợ chồng tôi đều đã nghỉ hưu, đều thuộc nhóm lớn tuổi nên không nghĩ vẫn được lựa chọn tham gia diễu binh, diễu hành trong dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9. Vì thế, cảm thấy rất vinh dự, vui mừng và hào hứng. Mọi người nói tập khó nhưng tôi thấy ai có nhạc cảm tốt thì cứ theo nhịp của nhạc mà đi thôi, quan trọng là phải có sức khỏe.

Những nghệ sĩ tên tuổi nào được chọn tham gia diễu binh, diễu hành tại Quảng trường Ba Đình dịp A80?

Tôi vẫn nhớ, cách đây khoảng 20 năm, tôi được mặc áo dài cầm dải lụa đi cạnh xe mô hình trong lễ diễu binh, diễu hành trong lễ kỷ niệm rất lớn. Cảm xúc vui sướng, hân hoan… khi được tham gia đội hình diễu binh, diễu hành cứ âm ỉ cả tuần liền”, Nghệ sĩ Nhân dân Lan Hương chia sẻ với Dân Việt.

Nghệ sĩ Ưu tú Đỗ Kỷ cũng bộc bạch với Dân Việt rằng, ông từng có 3 lần được tham gia lễ diễu binh, diễu hành. Hai lần đầu là khi ông còn công tác tại Nhà hát Kịch Việt Nam, lần thứ ba là khi đã chuyển lên công tác tại Cục Nghệ thuật biểu diễn. Cả 3 lần đó đều để lại trong ông những cảm xúc vui mừng xen lẫn tự hào.

Khung cảnh hợp luyện 13 khối quần chúng tham gia diễu binh, diễu hành dịp A80 sáng nay tại SVĐ Mỹ Đình. Clip: Hà Tùng Long

Những thông tin "cơ mật" về Hầm Cơ yếu - Bộ Tổng Tham mưu lần đầu được tiết lộ

“Giờ phút này, tôi đang rất háo hức chờ đến giờ phút diễn ra lễ kỷ niệm chính thức. Ngày 24/8 tới, chúng tôi sẽ được hợp luyện tại quảng trường Ba Đình cùng các khối diễu binh, diễu hành khác. Phải nói là hân hoan, phấn khởi vô cùng.

Tôi vốn từng tham gia quân ngũ, từng có những năm tháng chiến đấu ở biên giới phía Bắc nên rất dễ xúc động với những sự kiện chính trị lớn như thế này. Nó là dịp để chúng tôi ôn lại kỷ niệm và nhớ về đồng đội của mình”, Nghệ sĩ Ưu tú Đỗ Kỷ tâm sự.

Theo kế hoạch, vào 20h ngày 21/8 và dự kiến 20h ngày 24/8 sẽ diễn ra tổng hợp luyện lễ diễu binh, diễu hành ở Quảng trường Ba Đình và các tuyến phố trung tâm theo lộ trình diễu hành. Quy mô tương đương lễ chính thức, với sự tham gia của các khối diễu binh, diễu hành và các lực lượng phục vụ.

Người dân có thể theo dõi từ xa trên các tuyến phố nằm trong lộ trình sơ duyệt. Cần chú ý các thông báo phân luồng giao thông và hạn chế đi lại trong khu vực.

Sự kiện diễu binh và diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam bắt đầu từ 6h30 đến 10h thứ Ba, ngày 2/9.

Quy mô cấp quốc gia, với sự tham gia của khoảng 30.000 người (không bao gồm lực lượng diễu binh, diễu hành) và các khối lực lượng vũ trang, quần chúng. Có sự tham gia của lực lượng diễu binh từ 5 quốc gia khách mời.

Địa điểm: Trung tâm là Quảng trường Ba Đình, sau đó diễu hành qua các tuyến phố trung tâm như Hùng Vương, Hoàng Diệu, Kim Mã, Liễu Giai...

Để xem trực tiếp, người dân nên chọn vị trí trên các tuyến đường Hùng Vương, Hoàng Diệu, Kim Mã... và đến từ rất sớm (trước 6h). Có thể theo dõi qua 270 màn hình LED được lắp đặt khắp thành phố. Tuân thủ nghiêm ngặt các quy định về an ninh và hướng dẫn của lực lượng chức năng.