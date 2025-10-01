Chủ đề nóng

Thế giới
Thứ tư, ngày 01/10/2025 22:15 GMT+7

Các thành phố tiền tuyến của Ukraine tràn ngập lo sợ giữa lằn ranh sinh tử khi quân Nga áp sát

Phương Đăng (theo Reuters) Thứ tư, ngày 01/10/2025 22:15 GMT+7
Trong cửa hàng quần áo mới mở ngay trung tâm thành phố tiền tuyến Kramatorsk, Maksym Lysenko bỗng ngừng nói chuyện và lắng nghe. “Đấy! Nó đang lao xuống. Nó sắp nổ”, anh nói, mắt hướng ra cửa sổ...
Một trạm xe buýt tại thành phố tiền tuyến Kramatorsk, Ukraine ngày 10/9/2025. Ảnh Reuters.

Anh đã nhận ra tiếng rít của một chiếc máy bay không người lái cảm tử. Vài giây sau, một tiếng nổ lớn vang lên. “Bùm! Đây chính là Kramatorsk!”, anh cười, nhún vai.

Reuters cho biết, đây là vụ tấn công thứ 3 mà phóng viên của họ chứng kiến chỉ trong vòng chưa đầy một giờ, khi các UAV cảm tử của Nga lao từ trên bầu trời xuống một trong những pháo đài cuối cùng của Ukraine tại vùng Donetsk đang giao tranh ác liệt.

Vành đai pháo đài của Ukraine bị đe dọa

Trên khắp 1.000 km tiền tuyến ở miền đông và nam Ukraine, hàng nghìn UAV hoạt động cùng lúc, khiến mọi bước tiến nhỏ của bộ binh đều trở nên nguy hiểm và phải trả giá đắt.

Mối đe dọa từ trên không bao trùm cả những làng mạc, thị trấn, thành phố nằm trong vùng tấn công – dải đất rộng 20–25 km tính từ tiền tuyến – nơi UAV FPV (UAV Góc nhìn thứ nhất) được điều khiển từ xa cùng các loại khác liên tục hoạt động.

Khi quân Nga dần lấn về phía tây Donetsk, Kramatorsk căng thẳng hơn bao giờ hết. Có nơi trong thành phố chỉ cách vị trí Nga chưa đầy 20 km. Hàng chục nghìn dân thường ở lại nơi đây buộc phải quyết định: ở lại hay rời đi.

Với Lysenko, 29 tuổi, chuyện rời đi là không thể. Anh mở cửa hàng quần áo “Zaboy” trên một con phố rợp bóng cây vào tháng Sáu. Dù tiếng nổ vang lên gần đó, binh lính và dân thường vẫn ghé vào chọn áo phông, áo khoác, hoặc mua cà phê tại quầy bar.

Không gian sáng trưng, tường trắng tinh khôi và nhạc nền sôi động khiến nơi đây chẳng khác cửa hàng nào ở New York hay Paris.

Ngoài quảng trường trung tâm, công nhân quét dọn những mảnh vỡ từ một vụ UAV đánh trúng làm hư hại ô tô. Một chợ có mái che cũng trúng đòn. Một tiểu thương, mặt còn phủ đầy bụi và muội đen, vẫn đứng bán hàng, từ chối rời đi.

Một phụ nữ trẻ 25 tuổi tên là Darka Harnyk, hiện làm việc cho Kế hoạch Marshall An ninh Năng lượng của Ukraine vừa từ Kiev trở về Kramatorsk - nơi cô từng lớn lên chia sẻ: “Tôi cảm thấy mình phải có mặt ở đây”.

“Vừa bước xuống ga đã nghe tiếng nổ. Đó là thực tại mới”, Darka nói khi đứng trước trung tâm cộng đồng “Vilna Khata” – nơi cô từng tình nguyện năm 16 tuổi.

Khung cảnh hoang tàn ở Kramatorsk. Ảnh Reuters.

Hiện Nga đã kiểm soát toàn bộ Lugansk. Theo Viện Nghiên cứu Chiến tranh, đến ngày 7/8, Ukraine chỉ còn giữ được khoảng 25% Donetsk.

Kramatorsk và Sloviansk – từng có khoảng 200.000 dân mỗi thành phố, nay chỉ còn chưa tới một nửa – nằm trong “vành đai pháo đài”, là những đô thị lớn cuối cùng ngăn Nga giành trọn Donetsk.

Ở phía đông là Lugansk, phía nam là Kostiantynivka và Pokrovsk – đều bị quân Nga bao vây, còn phía tây chỉ là làng mạc, đồng ruộng.

Nhưng cả Sloviansk và Kramatorsk ngày càng đối diện hiểm nguy. “Không nghi ngờ gì, quân Nga đang tiến gần, chỉ cách rìa thành phố không xa. Chúng tôi vừa hứng ba cuộc tấn công trong nửa giờ", Lysenko nói.

Chiến tranh UAV đặt ra hiểm họa mới

Từ lâu, Kramatorsk và Sloviansk đã nằm trong tầm bắn tên lửa Nga – loại vũ khí mạnh hơn UAV nhiều lần. Số tòa nhà hóa thành đống đổ nát vẫn tăng.

Điều thay đổi giờ đây là sự lan rộng của UAV – thường chế tạo thô sơ, giá rẻ, nhưng có thể khóa mục tiêu định sẵn hoặc điều khiển từ xa, mang theo khối thuốc nổ đủ để giết người.

Cả hai bên đang chạy đua phát triển thiết bị gây nhiễu tín hiệu. UAV nối bằng cáp quang mảnh – khó bị gây nhiễu – lại trở thành mối đe dọa mới, với tầm hoạt động từ 10–20 km, đang mở rộng tới 25 km và xa hơn.

Điều này khiến bầu trời trên thành phố ngày càng nguy hiểm, giao thông tiếp tế khó khăn. Đường từ Pokrovsk ở phía nam đã bị cắt, tuyến đường chính từ phía bắc cũng không an toàn.

Nhiều phương tiện buộc phải rẽ khỏi đường cao tốc M-03 gần Sloviansk, nơi có biển cảnh báo nguy hiểm UAV FPV, chỉ dẫn đi đường vòng.

Xe bọc thép, xe tải phủ lưới, gắn lồng sắt để chống UAV. Xe quân sự thông thường lắp thiết bị gây nhiễu hình nấm trên nóc.

Tại chốt kiểm soát, lưới phủ kín để che chắn, một số binh sĩ mang thiết bị phát hiện UAV cầm tay, cho phép chặn tín hiệu và quan sát đối phương đang theo dõi gì.

Dù nguy hiểm ngày càng tăng, một số người vẫn hi vọng Kramatorsk sẽ đứng vững, duy trì phần nào nhịp sống bình thường.

“Tôi vẫn thấy một thành phố đang cố gắng tiếp tục sống. Thật sự phi thường", Harnyk chia sẻ.

Từ khóa:
Ukraine giáng loạt đòn trừng phạt cho Trung Quốc vì cáo buộc giúp Nga

Ukraine vừa trừng phạt thêm nhiều thực thể bao gồm một công ty Trung Quốc bị cáo buộc giúp Nga chế tạo máy không người lái Shahed – đồng thời gia hạn biện pháp trừng phạt với các doanh nghiệp liên quan đến tài phiệt Nga.

Bóc trần bí mật của hạm đội tàu sân bay Trung Quốc: Công nghệ vượt trội nhưng vẫn thua Mỹ một điều

Thế giới
Bóc trần bí mật của hạm đội tàu sân bay Trung Quốc: Công nghệ vượt trội nhưng vẫn thua Mỹ một điều

Cảnh báo đáng sợ về việc châu Âu dùng tài sản Nga để tài trợ cho Ukraine

Điểm nóng
Cảnh báo đáng sợ về việc châu Âu dùng tài sản Nga để tài trợ cho Ukraine

"Ngang nhiên tấn công", chuyên gia cảnh báo đòn đáp trả bất ngờ của Nga nhằm vào Anh

Điểm nóng
'Ngang nhiên tấn công', chuyên gia cảnh báo đòn đáp trả bất ngờ của Nga nhằm vào Anh

'Hướng tới sự đầu hàng' - chuyên gia phương Tây đưa ra lời kêu gọi cứng rắn tới Nga

Thế giới
'Hướng tới sự đầu hàng' - chuyên gia phương Tây đưa ra lời kêu gọi cứng rắn tới Nga

Đọc thêm

Xem phim, tôi nhớ lại cái ngày con chạy về nhà, khóc nức nở nhờ mẹ 'ra tay' giải quyết hộ 1 việc nghiêm trọng!
Gia đình

Xem phim, tôi nhớ lại cái ngày con chạy về nhà, khóc nức nở nhờ mẹ "ra tay" giải quyết hộ 1 việc nghiêm trọng!

Gia đình

Trước đó, con luôn nói không cần tôi can thiệp.

Bộ trưởng Phan Văn Giang trao tặng Bằng khen cho ê-kíp 'Mưa đỏ'
Văn hóa - Giải trí

Bộ trưởng Phan Văn Giang trao tặng Bằng khen cho ê-kíp "Mưa đỏ"

Văn hóa - Giải trí

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang trao tặng Bằng khen cho Điện ảnh Quân đội nhân dân và ê-kíp phim “Mưa đỏ” vì những thành tích xuất sắc mà bộ phim đạt được trong thời gian qua.

Ngày sinh Âm lịch phước lành, nghèo trước, giàu sau, kiên trì ắt thành công, tận tâm giành chiến thắng
Gia đình

Ngày sinh Âm lịch phước lành, nghèo trước, giàu sau, kiên trì ắt thành công, tận tâm giành chiến thắng

Gia đình

Với người sinh ngày Âm lịch này, đường đời khởi nghiệp từ nghèo khó rồi trở nên giàu có về cơ bản là sự giao thoa hoàn hảo giữa kiên trì và cơ hội.

Không phải Càn Long, đứa con trai nào được Ung Chính ân sủng nhất?
Đông Tây - Kim Cổ

Không phải Càn Long, đứa con trai nào được Ung Chính ân sủng nhất?

Đông Tây - Kim Cổ

Dù Khang Hi rất yêu thương Hoằng Lịch mà sau này kế vị Ung Chính trở thành Càn Long, nhưng người con trai kế vị này lại không phải hoàng tử được Ung Chính yêu thương nhất. Nếu người con trai được ân sủng nhất của ông không qua đời, có lẽ người lên ngôi chưa chắc đã là Hoằng Lịch.

Trắng đêm tại Thủy điện Bắc Khê 1, Lạng Sơn: Bộ Nông nghiệp và Môi trường nêu nguyên nhân bước đầu gây vỡ đập
Nhà nông

Trắng đêm tại Thủy điện Bắc Khê 1, Lạng Sơn: Bộ Nông nghiệp và Môi trường nêu nguyên nhân bước đầu gây vỡ đập

Nhà nông

Ngay sau khi xảy ra sự cố vỡ đập thủy điện Bắc Khê ở Lạng Sơn, các lực lượng chức năng và quân đội đã kịp thời có mặt để ứng phó, đến nay đã đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người dân trong vùng ảnh hưởng. Trong khi đó, sau sự cố vỡ đập, bước đầu Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã chỉ ra những bất cập của công trình này.

Chân dung tân binh Arnaud Lusamba trị giá 1 triệu euro của Thép xanh Nam Định
Thể thao

Chân dung tân binh Arnaud Lusamba trị giá 1 triệu euro của Thép xanh Nam Định

Thể thao

Tiền vệ trung tâm Arnaud Lusamba vừa chuyển sang đầu quân cho Thép xanh Nam Định theo dạng chuyển nhượng tự do.

Cảnh sát đưa nhiều thùng tài liệu rời tòa nhà nơi có trụ sở công ty của Shark Bình
Pháp luật

Cảnh sát đưa nhiều thùng tài liệu rời tòa nhà nơi có trụ sở công ty của Shark Bình

Pháp luật

Tối 7/10, nhiều cảnh sát có mặt tại tòa nhà số 18 Tam Trinh (Hà Nội), nơi đặt trụ sở Tập đoàn NextTech của ông Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình), thu giữ hàng chục thùng tài liệu đưa lên xe tải rời đi. Trước đó, cơ quan điều tra đã mời ông Bình lên làm việc để xác minh nội dung trong đơn tố giác.

Nga tung đòn 'sấm sét', 100 lính đánh thuê khét tiếng của Ukraine bị tiêu diệt ở Kharkov
Thế giới

Nga tung đòn "sấm sét", 100 lính đánh thuê khét tiếng của Ukraine bị tiêu diệt ở Kharkov

Thế giới

Quân đội Nga đã tiêu diệt khoảng 100 lính đánh thuê nước ngoài đang chiến đấu cho Lực lượng Vũ trang Ukraine trong một đợt tấn công vào thành phố Kharkov, ông Sergei Lebedev, điều phối viên lực lượng ngầm thuộc quân đội Nga tại Mykolaiv cho biết.

Tại sao Tả quân Lê Văn Duyệt đã chết 2 năm, vẫn bị vua Minh Mạng lôi lên, kết án 7 tội xử trảm?
Đông Tây - Kim Cổ

Tại sao Tả quân Lê Văn Duyệt đã chết 2 năm, vẫn bị vua Minh Mạng lôi lên, kết án 7 tội xử trảm?

Đông Tây - Kim Cổ

Vua Minh Mạng ra chỉ dụ cho Tổng đốc Gia Định đến chỗ của Lê Văn Duyệt san bằng mồ mả, xiềng xích khóa lại, dựng bia đá sỉ nhục với 8 chữ “Quyền yểm Lê Văn Duyệt phục pháp xử” (nơi hoạn quan Lê Văn Duyệt chịu tội). Ông chết vẫn bị kết án 7 tội xử trảm (chém), hai tội xử giảo (thắt cổ), một tội phát quân.

Công an Hà Nội và giới văn nghệ sĩ: Cùng dựng “hàng rào mềm” bằng văn hóa và niềm tin
Tin tức

Công an Hà Nội và giới văn nghệ sĩ: Cùng dựng “hàng rào mềm” bằng văn hóa và niềm tin

Tin tức

Không chỉ giữ gìn trật tự trong đời sống thực, lực lượng Công an và văn nghệ sĩ Thủ đô đang cùng nhau bảo vệ môi trường văn hóa, tư tưởng – nơi cái đẹp, lòng nhân ái và niềm tin được nuôi dưỡng mỗi ngày.

Hòn đảo nổi tiếng cả nước cách bờ biển Quảng Ngãi 15 hải lý, vì sao chính quyền đặc khu này có một quyết định xử phạt
Nhà nông

Hòn đảo nổi tiếng cả nước cách bờ biển Quảng Ngãi 15 hải lý, vì sao chính quyền đặc khu này có một quyết định xử phạt

Nhà nông

Thắng cảnh Hang Câu, thôn Đông An Hải, đặc khu Lý Sơn (tỉnh Quảng Ngãi) là tác phẩm “điêu khắc đá kỳ vĩ” của nước và sóng biển qua hàng triệu năm. Hang Câu có nhiều tiềm năng trong nghiên cứu khảo cổ, điểm đến hấp dẫn đối với du khách khi tham quan đảo núi lửa Lý Sơn. Dù có nhiều tiềm năng phát triển du lịch nhưng công tác quản lý, bảo vệ và khai thác giá trị của thắng cảnh này đang tồn tại nhiều bất cập.

Tin tối (7/10): Quan chức Malaysia dính líu bê bối nhập tịch từ chức?
Thể thao

Tin tối (7/10): Quan chức Malaysia dính líu bê bối nhập tịch từ chức?

Thể thao

Quan chức Malaysia dính líu bê bối nhập tịch từ chức?; Harry Kane muốn giành Quả bóng Vàng; hôn thê của Ronaldo ra mắt kênh YouTube; Trabzonspor muốn mua đứt Onana; M.U đón tin vui từ Lisandro Martinez.

Chuyên gia: Tiếng kêu tuyệt vọng của ông Zelensky giữa mưa bom Nga
Thế giới

Chuyên gia: Tiếng kêu tuyệt vọng của ông Zelensky giữa mưa bom Nga

Thế giới

Nhà phân tích địa chính trị người Anh Alexander Mercouris cho biết, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã rơi vào trạng thái tuyệt vọng khi không thể ngăn chặn các đợt không kích dồn dập của Nga vào lãnh thổ Ukraine và đề xuất "ngừng bắn trên không" đơn phương của ông có thể được xem như một tiếng kêu tuyệt vọng.

Xuất hiện động đất, cảnh báo rủi ro thiên tai do lũ quét, sạt lở đất ở Cao Bằng lên cấp độ 3, cấp độ rủi ro lớn
Nhà nông

Xuất hiện động đất, cảnh báo rủi ro thiên tai do lũ quét, sạt lở đất ở Cao Bằng lên cấp độ 3, cấp độ rủi ro lớn

Nhà nông

Bản tin mới nhất của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia phát đi cảnh báo rủi ro thiên tai do lũ quét, sạt lở đất ở Cao Bằng, Thái Nguyên lên cấp 3, nhất là sau khi khu vực Cao Bằng vừa có mưa lớn lại vừa xảy ra động đất. Thủ tướng cũng vừa có công điện khẩn yêu cầu tập trung phòng chống lũ quét, sạt lở đất ở Bắc Bộ.

Thái Nguyên cứu hộ khẩn cấp hơn 270 học sinh bị cô lập trong mưa lũ
Xã hội

Thái Nguyên cứu hộ khẩn cấp hơn 270 học sinh bị cô lập trong mưa lũ

Xã hội

Mưa lớn kéo dài khiến Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú Na Rì (tỉnh Thái Nguyên) bị cô lập vì nước suối dâng cao. Hơn 270 học sinh ở trong trường đang được khẩn trương di dời.

Nhà đầu tư trên VN-Index 'nín thở' chờ tin nâng hạng thị trường vào rạng sáng mai
Nhà đất

Nhà đầu tư trên VN-Index 'nín thở' chờ tin nâng hạng thị trường vào rạng sáng mai

Nhà đất

Trước giờ FTSE Russell công bố kết quả nâng hạng, giới đầu tư giữ tâm thế dè chừng, giao dịch chậm lại và sẵn sàng “thoát hàng” nếu xuất hiện tín hiệu xấu, khiến thanh khoản thị trường sụt giảm mạnh.

Tử vi ngày mai: 4 con giáp có khả năng làm nên chuyện lớn, đầu năm chờ đợi thời cơ, cuối năm gặt hái mùa vàng
Gia đình

Tử vi ngày mai: 4 con giáp có khả năng làm nên chuyện lớn, đầu năm chờ đợi thời cơ, cuối năm gặt hái mùa vàng

Gia đình

Tử vi ngày mai cho rằng, với sự phán đoán chính xác và quyết đoán, 4 con giáp thường đạt được những bước đột phá vào những thời điểm quan trọng vào cuối năm 2025.

Điện Kremlin tuyên bố tạm dừng đàm phán giữa Nga và Ukraine
Thế giới

Điện Kremlin tuyên bố tạm dừng đàm phán giữa Nga và Ukraine

Thế giới

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết, các cuộc trao đổi về “những vấn đề cụ thể” giữa Nga và chính quyền Kiev hiện đang tạm ngưng, và nguyên nhân không xuất phát từ phía Moscow.

U23 Việt Nam gạch tên 2 ngôi sao
Thể thao

U23 Việt Nam gạch tên 2 ngôi sao

Thể thao

U23 Việt Nam có hai sự thay đổi so với danh sách ban đầu do chấn thương. Tiền vệ Đinh Xuân Tiến bị quá tải cơ đùi, trong khi tiền đạo Nguyễn Ngọc Mỹ gặp tổn thương cơ khép phải.

Sau bão số 11, giá rau xanh ở Hà Nội tăng chóng mặt, người tiêu dùng thay thế thực phẩm nào?
Xã hội

Sau bão số 11, giá rau xanh ở Hà Nội tăng chóng mặt, người tiêu dùng thay thế thực phẩm nào?

Xã hội

Nguồn cung rau xanh tại Hà Nội chưa kịp phục hồi sau đợt mưa lụt cách đây một tuần thì hoàn lưu bão số 11 lại ập về, khiến giá rau ở nhiều chợ dân sinh tăng mạnh, thậm chí có loại đội giá gấp đôi, gấp ba.

Ngập lụt các xã ở Bắc Ninh (bao gồm tỉnh Bắc Giang trước đây), màu đỏ áo phao ở nhiều nơi, lãnh đạo tỉnh đi kiểm tra
Nhà nông

Ngập lụt các xã ở Bắc Ninh (bao gồm tỉnh Bắc Giang trước đây), màu đỏ áo phao ở nhiều nơi, lãnh đạo tỉnh đi kiểm tra

Nhà nông

Từ đêm 6/10 đến chiều ngày 7/10, do ảnh hưởng từ hoàn lưu bão số 11, trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh (bao gồm tỉnh Bắc Giang trước sáp nhập) gây ngập lụt tại các xã miền núi như: Bố Hạ, Đồng Kỳ, Tam Tiến, Yên Thế…

Nhan sắc gợi cảm của người đẹp hai dòng máu vừa đăng quang Miss Universe Singapore 2025
Văn hóa - Giải trí

Nhan sắc gợi cảm của người đẹp hai dòng máu vừa đăng quang Miss Universe Singapore 2025

Văn hóa - Giải trí

Mới đây, Annika Xue Sager – người đẹp mang hai dòng máu Singapore và Đức – đã chính thức đăng quang tại cuộc thi Miss Universe Singapore 2025.

Tàu cá bị chìm sau khi va chạm với tàu vận tải trên vùng biển Huế, 1 ngư dân mất tích
Tin tức

Tàu cá bị chìm sau khi va chạm với tàu vận tải trên vùng biển Huế, 1 ngư dân mất tích
9

Tin tức

Vụ va chạm giữa tàu vận tải và tàu cá trên vùng biển TP.Huế khiến tàu cá bị chìm, 4 ngư dân rơi xuống biển, trong đó 1 người đang mất tích.

Vùng đất này ở Thái Nguyên trồng giống hồng cổ, ra quả đẹp, ngâm mấy ngày là ăn ngon
Nhà nông

Vùng đất này ở Thái Nguyên trồng giống hồng cổ, ra quả đẹp, ngâm mấy ngày là ăn ngon

Nhà nông

Đến thôn Nà Chom, xã Đồng Phúc, tỉnh Thái Nguyên (địa bàn huyện Phú Bình trước đây) vào dịp thu sang, trên đỉnh Khưa Phát, Khưa Dầy, giữa tiếng chim hót, gió reo rì rào là bóng những cây hồng cổ thụ. Với tuổi đời từ vài chục đến hàng trăm năm, giống hồng cổ không chỉ là chứng nhân của thời gian mà còn là báu vật vô giá, kết tinh hương vị ngọt ngào của mảnh đất và con người nơi đây.

Sản vật, đặc sản xuất khẩu của 18 tỉnh, thành phố sắp trưng bày tại Hội chợ Làng nghề Việt Nam tổ chức ở Hà Nội
Nhà nông

Sản vật, đặc sản xuất khẩu của 18 tỉnh, thành phố sắp trưng bày tại Hội chợ Làng nghề Việt Nam tổ chức ở Hà Nội

Nhà nông

Lễ khai mạc Hội chợ Làng nghề Việt Nam lần thứ 21 năm 2025 sẽ diễn ra vào ngày 10/10 tại tòa nhà Triển lãm Nông nghiệp (số 489 đường Hoàng Quốc Việt, Phường Nghĩa Đô, Thành phố Hà Nội). Hội chợ năm nay có 100 gian hàng, quy tụ hàng loạt sản vật, đặc sản, sản phẩm thủ công mỹ nghệ độc đáo từ 18 tỉnh, thành phố trên cả nước.

Cơ ngơi 20 tỷ của một tỷ phú nuôi bò sữa ở Hòa Bình (tỉnh Phú Thọ mới), là Nông dân Việt Nam xuất sắc 2025
Nhà nông

Cơ ngơi 20 tỷ của một tỷ phú nuôi bò sữa ở Hòa Bình (tỉnh Phú Thọ mới), là Nông dân Việt Nam xuất sắc 2025

Nhà nông

Ông tỷ phú nuôi bò sữa Chu Văn Sâm, 77 tuổi, ở thôn Đồng Danh, xã An Nghĩa, tỉnh Phú Thọ (trước sáp nhập 3 tỉnh Phú Thọ, Hòa Bình, Vĩnh Phúc, ông Sâm ở xã Phú Thành, huyện Lạc Thuỷ). Tuổi cao, ông Sâm vẫn miệt mài với trang trại nuôi bò sữa quy mô lớn, tạo ra lợi nhuận hơn 1,3 tỷ đồng/năm và được bình chọn là “Nông dân Việt Nam xuất sắc 2025”.

Từ Donbass đến sa mạc Sahara: Ukraine truyền chiến thuật cho phiến quân Mali để tiêu diệt lính đánh thuê Nga
Thế giới

Từ Donbass đến sa mạc Sahara: Ukraine truyền chiến thuật cho phiến quân Mali để tiêu diệt lính đánh thuê Nga

Thế giới

Khi cuộc chiến ở Ukraine bước sang năm thứ tư, ảnh hưởng của nó đã lan xa hơn cả châu Âu – tới tận vùng sa mạc khô cằn ở Tây Phi. Tại đây, các tay súng phiến quân Tuareg ở miền bắc Mali đang áp dụng hàng loạt chiến thuật mà họ học được từ Tình báo Ukraine để chống lại quân đội chính phủ và lực lượng đánh thuê Nga, theo Kyiv Post.

Dự án khách sạn Sunrise Plaza tại trung tâm Đà Nẵng được xác định lại giá đất thời điểm 12 năm trước
Nhà đất

Dự án khách sạn Sunrise Plaza tại trung tâm Đà Nẵng được xác định lại giá đất thời điểm 12 năm trước
4

Nhà đất

Dự án khách sạn Sunrise Plaza tại trung tâm Đà Nẵng mới được Sở NN-MT ban hành quyết định xác định lại giá đất thời điểm 12 năm trước.

Nhân vật họ Trần, sáng lập nước Đại Hán, xưng làm hoàng đế Trung Hoa là ai?
Đông Tây - Kim Cổ

Nhân vật họ Trần, sáng lập nước Đại Hán, xưng làm hoàng đế Trung Hoa là ai?

Đông Tây - Kim Cổ

Cuộc đời Trần Hữu Lượng - vị hoàng đế sáng lập nước Đại Hán, giống như một chương thâm cung bí sử bậc nhất trong lịch sử phong kiến Trung Hoa – chương sách mà mỗi lần lật giở, hậu thế lại phải thở dài cho một vì sao từng rực sáng nhưng vụt tắt quá sớm giữa bầu trời biến động.

Vụ vỡ tường bao thuỷ điện Bắc Khê 1: Bộ Công Thương phát công điện hoả tốc, cảnh báo lũ loạt sông miền Bắc
Kinh tế

Vụ vỡ tường bao thuỷ điện Bắc Khê 1: Bộ Công Thương phát công điện hoả tốc, cảnh báo lũ loạt sông miền Bắc

Kinh tế

Tỉnh Điện Biên, Sơn La, Lạng Sơn, Cao Bằng, Tuyên Quang, Lào Cai được yêu cầu theo dõi chặt diễn biến mưa lũ để chỉ đạo các chủ sở hữu vận hành hồ thuỷ điện ứng phó các kịch bản xảy ra.

