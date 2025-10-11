Chủ đề nóng

Thứ bảy, ngày 11/10/2025 12:56 GMT+7

Cách đất liền Phan Thiết khoảng 120km, hòn đảo đẹp như phim này nay thuộc tỉnh Lâm Đồng đang "nắm 2 bảo vật"

Thanh Nhàn Thứ bảy, ngày 11/10/2025 12:56 GMT+7
Đặc khu Phú Quý, tỉnh Lâm Đồng (sau sáp nhập tỉnh Bình Thuận) nổi lên như một điểm sáng trong phát triển kinh tế biển và du lịch. 2 trụ cột kinh tế này vốn là thế mạnh của đặc khu này đã được Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Phú Quý khai thác hiệu quả trong nhiệm kỳ vừa qua, tạo sức bật mới cho vùng đất tiền tiêu của Tổ quốc.
Kinh tế biển - trụ cột bền vững ở đặc khu Phú Quý

Từ lúc mặt trời còn chưa kịp ló rạng, cảng Phú Quý đã rộn ràng tiếng động cơ, tiếng gọi nhau giữa ngư dân và các tiểu thương.

Phường Long An, tỉnh Tây Ninh, lãnh đạo ngồi cà phê sáng, lắng nghe ý kiến của người dân, cán bộ

Trên bến dưới thuyền, không khí buổi sớm nơi đầu sóng ngọn gió luôn đầy năng lượng, cũng như chính sức sống của ngành kinh tế biển tại đặc khu.

Theo ông Lê Hồng Lợi - Chủ tịch UBND đặc khu Phú Quý, tỉnh Lâm Đồng (sau sáp nhập tỉnh Bình Thuận) một trong những điểm sáng nổi bật của nhiệm kỳ 2020 - 2025 chính là sản lượng khai thác hải sản không chỉ đạt mà còn vượt kế hoạch, bình quân hằng năm đạt trên 32.000 tấn, riêng năm 2024 đạt trên 36.000 tấn.

“Chúng tôi luôn xác định, kinh tế biển không chỉ là sinh kế mà còn là bản sắc, là động lực phát triển bền vững. Muốn đi xa, phải có chiến lược và quan trọng nhất là đồng hành cùng người dân, hỗ trợ họ chuyển đổi nghề, hiện đại hóa đội tàu, nâng cao chất lượng khai thác”, ông Lợi chia sẻ.

Một HTX ở tỉnh Hưng Yên có 10 nhà màng nông nghiệp công nghệ cao, trồng rau "sang, xịn, mịn", cả làng phục ông giám đốc

Đội tàu khai thác hải sản của đặc khu Phú Quý, tỉnh Lâm Đồng (sau sáp nhập tỉnh Bình Thuận) ngày càng tăng về số lượng và đảm bảo các điều kiện đánh bắt xa bờ.

Làng du lịch ở Quảng Ninh đẹp như phim bên dòng sông Đá Bạc, đạp xe ngắm hàng cau, lội ao bắt cá, được đầu tư 25 tỷ

Đội tàu khai thác của đảo Phú Quý đã tăng thêm 346 chiếc so với đầu nhiệm kỳ. Đặc khu hiện có 1.735 tàu cá/7.540 lao động, trong đó có 594 chiếc công suất trên 90 CV, bao gồm cả 130 tàu dịch vụ thu mua, chế biến.

Đặc biệt, toàn bộ 591 tàu cá đủ điều kiện xa bờ đã được lắp thiết bị giám sát hành trình và không có tàu nào vi phạm vùng biển nước ngoài, thể hiện rõ nỗ lực trong quản lý và chấp hành pháp luật biển.

Ngư dân Võ Văn Sơn, chủ tàu cá tại cảng Phú Quý, chia sẻ: “Trước đây, chúng tôi đánh bắt theo kinh nghiệm là chính. Giờ đây, có sự hỗ trợ của địa phương, tàu được trang bị máy móc hiện đại, đi biển an toàn hơn, khai thác hiệu quả hơn.

Đặc biệt, thiết bị giám sát hành trình giúp bà con yên tâm vì luôn được kết nối với đất liền, tránh vi phạm pháp luật”.

Song song với khai thác, nuôi trồng thủy sản cũng phát triển ổn định và bài bản. Đặc khu hiện có 72 cơ sở nuôi trồng, tổng diện tích trên 14.484 m², sản lượng đạt bình quân gần 100 tấn/năm, tập trung vào các loại thủy sản có giá trị kinh tế cao như cá mú, cá bớp, tôm hùm.

Hai cây cổ thụ hoành tráng ở Cần Thơ, hơn 100 tuổi vẫn "đẻ quả đặc sản", người ta đang đến xem

Bên cạnh đó, hệ thống hạ tầng hậu cần nghề cá cũng được đầu tư mạnh mẽ. Hiện nay, công trình khu neo đậu tránh trú bão kết hợp cảng cá đặc khu Phú Quý đang dần thành hình, mang theo niềm hy vọng về một tương lai thịnh vượng.

Với quy mô neo đậu 1.000 tàu thuyền công suất 600CV, dự án sẽ là nơi trú ẩn an toàn cho ngư dân, giúp giảm thiểu thiệt hại về người và tài sản, đồng thời nâng cao hiệu quả khai thác thủy sản tại các ngư trường Nam Trung Bộ, Trường Sa, DK1.

Nhiều sản phẩm du lịch đã để lại ấn tượng cho du khách tại đảo Phú Quý, tỉnh Bình Thuận trước đây, nay là đặc khu Phú Quý, tỉnh Lâm Đồng sau sáp nhập.

Một ngọn núi cao 117m so với mực nước biển nằm ở tỉnh Bắc Ninh (sau sáp nhập Bắc Giang)-nơi trồng sâm quý

Đặc khu cũng đã hình thành 1 nghiệp đoàn nghề cá và 80 tổ đoàn kết, gắn kết ngư dân thành lực lượng tự quản vững mạnh trên biển, góp phần giữ vững chủ quyền.

Du lịch khởi sắc ở Phú Quý - bền vững và xanh

Nếu như kinh tế biển là xương sống, thì du lịch chính là đôi cánh đưa Phú Quý “cất cánh”.

Những năm gần đây, hình ảnh Phú Quý, hòn đảo nhỏ với thiên nhiên hoang sơ, yên bình đã trở thành điểm đến hấp dẫn của du khách trong và ngoài nước.

Ngay từ đầu nhiệm kỳ 2020 - 2025, đặc khu đã triển khai thực hiện đề án phát triển Khu du lịch Phú Quý cấp tỉnh, tập trung xây dựng sản phẩm du lịch gắn với đặc trưng biển, đảo. Các loại hình mới như du lịch lặn ngắm san hô, thuyền SUP, trekking núi, trải nghiệm chợ hải sản sáng sớm… ngày càng được nhiều du khách yêu thích.

Từ năm 2020 đến nay, lượng khách đến đặc khu liên tục tăng, bất chấp ảnh hưởng từ đại dịch Covid-19. Chỉ tính riêng quý I/2025, Phú Quý đón hơn 24.000 lượt khách, trong đó có 1.250 khách quốc tế, tăng so với cùng kỳ năm trước.

Thả lưới mùa nước son ở An Giang (gồm cả tỉnh Kiên Giang trước đây), dính cá đồng vô số, dân làm món gì mà cả làng mê?

“Phú Quý xác định phát triển du lịch là một ngành kinh tế tổng hợp, đậm đà bản sắc văn hóa, phải phát triển bền vững, xanh và có chiều sâu.

Muốn vậy, chúng tôi ưu tiên nâng cấp hạ tầng, quy hoạch bài bản, ứng dụng chuyển đổi số và kêu gọi đầu tư mạnh mẽ vào các dịch vụ phục vụ khách du lịch”, ông Lê Hồng Lợi, Chủ tịch UBND đặc khu Phú Quý chia sẻ thêm.

Chị Nguyễn Thị Thảo, du khách đến từ TP Hồ Chí Minh cho biết cảm nhận sau chuyến du lịch Phú Quý: “Đây là lần thứ 2 tôi đến Phú Quý. Lần này tôi thật sự bất ngờ khi dịch vụ đã cải thiện rõ rệt, từ nhà nghỉ, ăn uống đến các tour trải nghiệm đều rất chuyên nghiệp nhưng vẫn giữ được nét mộc mạc. Tôi thích nhất là được lặn ngắm san hô và leo núi vừa vui, vừa được sống chậm lại giữa thiên nhiên”.

Đảo Phú Quý cách đất liền Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận khoảng 120km, nay là đặc khu Phú Quý, tỉnh Lâm Đồng nhìn từ hướng biển.

Cây bẹo thực ra là cây gì mà ví như "linh hồn" chợ nổi miền Tây?

Hệ thống khách sạn, nhà nghỉ, homestay tại đảo đã và đang thay đổi nhanh chóng. Đặc khu hiện có 19 khách sạn/393 phòng, 41 villa và nhà nghỉ/364 phòng, cùng gần 100 homestay, nhà trọ phục vụ khách.

Bên cạnh đó, có trên 30 cơ sở ăn uống, cửa hàng đặc sản, từng bước hình thành chuỗi dịch vụ đa dạng, tiện nghi.

Đáng chú ý, kể từ khi điện được cung cấp 24/24h từ năm 2014, kết hợp với 4 tuyến tàu cao tốc hiện đại rút ngắn thời gian di chuyển từ đất liền, Phú Quý đã xóa được “điểm nghẽn” hạ tầng, mở ra cơ hội tăng trưởng vượt bậc cho ngành du lịch.

Tự tin vững bước nhiệm kỳ mới

Với những thành quả đạt được, đặc khu Phú Quý đang vững vàng bước vào nhiệm kỳ mới với quyết tâm cao và tầm nhìn chiến lược.

Ngư dân đặc khu Phú Quý, tỉnh Lâm Đồng thu hoạch hải sản, trong đó có cá cơm làm nước mắm sau chuyến ra khơi đánh bắt.

Hải Phòng đề xuất đầu tư 1.000 tỷ để cải tạo, nâng cấp kè bờ sông nào, sau sáp nhập tỉnh Hải Dương?

Với phương châm: “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đổi mới - Phát triển”, Đại hội đại biểu Đảng bộ đặc khu Phú Quý lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 đã diễn ra vào ngày 24 - 25/7 tới đã đưa ra chủ đề: “Xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, hoạt động hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả; giữ gìn, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân; đảm bảo quốc phòng, an ninh; phát huy tiềm năng, lợi thế, sáng tạo, xây dựng đặc khu Phú Quý phát triển toàn diện, xanh, bền vững, nghĩa tình”.

Phú Quý cũng xác định chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ trong quản lý du lịch và khai thác biển, phát triển kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn là những trụ cột mới trong mô hình tăng trưởng.

Đặc biệt, một trong những dấu mốc quan trọng là, vào năm 2024, Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án xây dựng Phú Quý thành Trung tâm khai thác, dịch vụ hậu cần nghề cá và tìm kiếm cứu nạn trên biển.

Đây được coi là “cú hích” để đặc khu phát triển đúng hướng, trở thành hậu cứ quan trọng phía Đông Nam của Tổ quốc.

Ở một cái hồ nước to lớn của tỉnh Gia Lai, dân mò bắt con đặc sản bình dân gì mà hễ kéo lên bờ là bán hết veo

“Thành công nhiệm kỳ qua là nhờ biết khai thác nội lực. Nhiệm kỳ tới, chúng tôi sẽ tiếp tục lấy kinh tế biển làm trụ cột, phát triển du lịch xanh, bền vững, từng bước xây dựng Phú Quý trở thành trung tâm hậu cần nghề cá và điểm đến hấp dẫn của khu vực”, ông Lợi nói.

Từ vùng đất xa giữa biển khơi, đặc khu Phú Quý, tỉnh Lâm Đồng đang từng bước chuyển mình, không chỉ giữ vững chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc mà còn khẳng định mình là một trung tâm kinh tế biển - du lịch đặc sắc và bền vững.

2 nguồn “nội lực” là kinh tế biển và du lịch sẽ tiếp tục là đôi cánh đưa Phú Quý vươn cao, vươn xa trong hành trình phát triển tương lai, trước mắt là trong nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Theo: Báo Lâm Đồng

Ngân 98 bị bắt: Lộ diện 'người đứng mũi chịu sào' tại công ty do Ngân 98 điều hành?
Kinh tế

Ngân 98 bị bắt: Lộ diện "người đứng mũi chịu sào" tại công ty do Ngân 98 điều hành?

Kinh tế

Dù không đứng tên chủ sở hữu, tuy nhiên hoạt động, tài chính, kinh doanh tại Công ty ZuBu đều do Võ Thị Ngọc Ngân (Ngân 98) điều hành, chỉ đạo.

Quận công Nguyễn Công Cơ là ai mà được xây đền thờ trên đất Trung Hoa khi còn sống?
Đông Tây - Kim Cổ

Quận công Nguyễn Công Cơ là ai mà được xây đền thờ trên đất Trung Hoa khi còn sống?

Đông Tây - Kim Cổ

Trong lịch sử nhà nước phong kiến Việt Nam có một vị quan đặc biệt, thanh liêm nhất mực. Điều khác thường là ông được người thời nhà Thanh (Trung Quốc) xây đền thờ trên đất Trung Hoa khi còn sống. Ông chính là Thiếu bảo, Quận công Nguyễn Công Cơ-người trẻ nhất đỗ Tiến sĩ khoa thi năm 1697, khi 22 tuổi. Tên tuổi ông được khắc trên bia đá, lưu danh tại Văn Miếu-Quốc Tử Giám.

Mỹ nhân nhạc pop và cựu Thủ tướng Canada 'lộ' loạt ảnh thân mật
Văn hóa - Giải trí

Mỹ nhân nhạc pop và cựu Thủ tướng Canada "lộ" loạt ảnh thân mật

Văn hóa - Giải trí

Katy Perry và ông Justin Trudeau bị phát hiện tình tứ trên du thuyền riêng vào tháng 7, dư luận lại tiếp tục bàn tán về mối quan hệ của cặp đôi này.

Chủ tịch Hà Nội dự khánh thành nhà máy điện rác Sóc Sơn, lớn nhất Đông Nam Á
Tin tức

Chủ tịch Hà Nội dự khánh thành nhà máy điện rác Sóc Sơn, lớn nhất Đông Nam Á

Tin tức

Công trình điện rác lớn nhất Đông Nam Á đi vào hoạt động, đánh dấu nỗ lực của Hà Nội trong chuyển đổi công nghệ xử lý rác hiện đại, hướng tới Thủ đô xanh – sạch – đáng sống.

Lợi thế vàng của Nga: Giá vàng toàn cầu tăng trong bối cảnh lệnh trừng phạt
Điểm nóng

Lợi thế vàng của Nga: Giá vàng toàn cầu tăng trong bối cảnh lệnh trừng phạt

Điểm nóng

Vàng khai thác trên toàn cầu có thể lấp đầy khoảng ba bể bơi tiêu chuẩn Olympic. Nguồn cung vàng rõ ràng là có hạn trong khi nhu cầu vẫn cao, đẩy giá vàng tăng chóng mặt. Nhưng liệu sự bùng nổ này có mang lại lợi nhuận cho Nga?

Giá vàng hôm nay đang tăng vùn vụt, các tiệm vàng đưa ra thông báo quan trọng
Chuyển động Sài Gòn

Giá vàng hôm nay đang tăng vùn vụt, các tiệm vàng đưa ra thông báo quan trọng

Chuyển động Sài Gòn

Giá vàng hôm nay 13/10 tiếp tục tăng nóng và chạm mốc lịch sử mới khi vượt 144 triệu đồng/lượng. Lần đầu tiên giá vàng trong nước ghi nhận mức giá kỷ lục này sau nhiều phiên tăng vùn vụt. Các tiệm vàng đưa ra thông báo quan trọng.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân: Thi đua, khen thưởng phải khơi dậy đúng mạch nguồn
Tin tức

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân: Thi đua, khen thưởng phải khơi dậy đúng mạch nguồn

Tin tức

Sáng 13/10, Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Hà Tĩnh lần thứ VIII, giai đoạn 2025-2030 đã khai mạc phiên chính thức. Đại hội có sự tham gia của hơn 500 đại biểu, trong đó có 100 điển hình tiên tiến được vinh danh. Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân dự và chỉ đạo đại hội.

Thấy con chó lạ có biểu hiện bệnh xuất hiện tại xã phía Đông của Quảng Ngãi, đem đi xét nghiệm thì có virus bệnh Dại
Nhà nông

Thấy con chó lạ có biểu hiện bệnh xuất hiện tại xã phía Đông của Quảng Ngãi, đem đi xét nghiệm thì có virus bệnh Dại

Nhà nông

Chính quyền xã Thọ Phong, tỉnh Quảng Ngãi đang chỉ đạo cho lực lượng chức năng khẩn trương khoanh vùng, điều tra số chó nuôi ở khu vực có chó bị bệnh Dại; triển khai các biện pháp phòng chống…

Mất 7 cầu thủ nhập tịch, ĐT Malaysia lại trở thành 'hổ giấy'?
Thể thao

Mất 7 cầu thủ nhập tịch, ĐT Malaysia lại trở thành "hổ giấy"?

Thể thao

Ngay ở trận đấu đầu tiên không còn có sự phục vụ của 7 ngôi sao nhập tịch, ĐT Malaysia dường như nhanh chóng trở lại với hình hài bạc nhược trong quá khứ.

Khách quốc tế xôn xao tìm đến Việt Nam mua cà phê, có ngày doanh nghiệp tiếp đón vài đoàn
Nhà nông

Khách quốc tế xôn xao tìm đến Việt Nam mua cà phê, có ngày doanh nghiệp tiếp đón vài đoàn

Nhà nông

Nhờ sản xuất cà phê đạt tiêu chuẩn quốc tế nên các nhà rang xay trên toàn cầu đang ồ ạt đến Việt Nam tìm mua, thị trường thế giới cũng trông vào nguồn cung từ nước ta. "Có những tháng, một ngày chúng tôi tiếp vài đoàn, từ thứ Hai đến thứ Bảy”, ông Phan Minh Thông - Chủ tịch HĐQT Phúc Sinh Group cho biết.

Tổng Bí thư Tô Lâm: Đất nước ta đang trong giai đoạn chuyển mình mang tính lịch sử
Tin tức

Tổng Bí thư Tô Lâm: Đất nước ta đang trong giai đoạn chuyển mình mang tính lịch sử

Tin tức

Tổng Bí thư Tô Lâm cho biết, tình hình thế giới tiếp tục diễn biến nhanh chóng, phức tạp, nhiều thay đổi mang tính thời đại; thời cơ và thách thức đan xen nhưng thách thức nhiều hơn. Đất nước ta đang trong giai đoạn chuyển mình mang tính lịch sử với việc vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp; không gian phát triển được quy hoạch lại; nhiều chủ trương, định hướng chiến lược, giải pháp đột phá đang được triển khai.

Người Đà Nẵng gói bánh, làm thịt xuyên đêm tiếp sức đồng bào vùng lũ miền Bắc
Xã hội

Người Đà Nẵng gói bánh, làm thịt xuyên đêm tiếp sức đồng bào vùng lũ miền Bắc

Xã hội

Trước tình hình bão lũ gây thiệt hại nặng nề tại các tỉnh phía Bắc, nhiều nhóm thiện nguyện và người dân Đà Nẵng đã cùng nhau gói bánh, làm thịt xuyên đêm, chuẩn bị hàng chục tấn nhu yếu phẩm gửi ra vùng lũ, tiếp sức cho đồng bào vượt qua khó khăn.

Agribank Chi nhánh Phú Nhuận trao học bổng “Gieo mầm tri thức”
Doanh nghiệp

Agribank Chi nhánh Phú Nhuận trao học bổng “Gieo mầm tri thức”

Doanh nghiệp

Ngày 11/10 vừa qua, tại phường Long Thuận, tỉnh Đồng Tháp, Agribank Chi nhánh Phú Nhuận phối hợp với các đơn vị tổ chức Lễ trao học bổng “Gieo mầm tri thức".

T&T Group, SHB chung tay kết nối, lan tỏa tinh hoa văn hóa Việt Nam tại Lễ hội Văn hóa Thế giới
Doanh nghiệp

T&T Group, SHB chung tay kết nối, lan tỏa tinh hoa văn hóa Việt Nam tại Lễ hội Văn hóa Thế giới

Doanh nghiệp

Lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội 2025 – sự kiện văn hóa đối ngoại trọng điểm của Việt Nam là hành trình tôn vinh sự đa dạng văn hóa, lòng nhân ái và tinh thần đoàn kết toàn cầu. Vinh dự đồng hành cùng Lễ hội, Tập đoàn T&T Group và Ngân hàng SHB tiếp tục khẳng định sứ mệnh tiên phong của hai doanh nghiệp không chỉ gắn với sự phát triển của nền kinh tế mà còn bền bỉ tiếp nối và lan tỏa những giá trị văn hóa Việt, hướng đến khát vọng đưa bản sắc dân tộc vươn tầm thế giới.

Công an TP.HCM: DJ Ngân 98 khai nhận quanh co, đổ lỗi cho người khác để trốn tránh trách nhiệm
Chuyển động Sài Gòn

Công an TP.HCM: DJ Ngân 98 khai nhận quanh co, đổ lỗi cho người khác để trốn tránh trách nhiệm

Chuyển động Sài Gòn

Theo Công an TP.HCM, trong quá trình làm việc với cơ quan điều tra, Ngân 98 không thành khẩn, khai nhận quanh co, đổ lỗi cho các cá nhân khác để trốn tránh trách nhiệm.

Ngân 98 từng nói 'bị vu khống' vụ sản phẩm giảm cân chứa chất cấm
Xã hội

Ngân 98 từng nói "bị vu khống" vụ sản phẩm giảm cân chứa chất cấm

Xã hội

Trước khi bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM bắt tạm giam, Ngân 98 từng lên tiếng nói "bị vu khống, xúc phạm danh dự, uy tín" khi sản phẩm giảm cân bị tố có chứa chất cấm.

Ông Zelensky kêu gọi ông Trump 'ép Nga quỳ gối' chấm dứt chiến tranh Ukraine như từng làm ở Trung Đông
Thế giới

Ông Zelensky kêu gọi ông Trump 'ép Nga quỳ gối' chấm dứt chiến tranh Ukraine như từng làm ở Trung Đông

Thế giới

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết ông nhìn thấy hy vọng rằng Tổng thống Mỹ Donald Trump có thể áp dụng cùng những biện pháp gây sức ép mà ông từng sử dụng để thúc đẩy lệnh ngừng bắn giữa Israel và Hamas, nhằm buộc Nga tiến tới hòa bình ở Ukraine.

Trước khi bị bắt cát-xê của Ngân 98 có giá 1-1,5 cây vàng
Văn hóa - Giải trí

Trước khi bị bắt cát-xê của Ngân 98 có giá 1-1,5 cây vàng

Văn hóa - Giải trí

Trước khi bị khởi tố, bắt tạm giam, Ngân 98 từng cho biết cô có khối tài sản lớn nhờ các hoạt động kinh doanh, biểu diễn. Để mời cô tham gia trình diễn, BTC các chương trình phải trả từ 70 - 200 triệu đồng tuỳ theo tính chất chương trình.

Phường Long An, tỉnh Tây Ninh, lãnh đạo ngồi cà phê sáng, lắng nghe ý kiến của người dân, cán bộ
Nhà nông

Phường Long An, tỉnh Tây Ninh, lãnh đạo ngồi cà phê sáng, lắng nghe ý kiến của người dân, cán bộ

Nhà nông

Sáng ngày 11/10/2025, lãnh đạo phường Long An, tỉnh Tây Ninh (trước sáp nhập tỉnh Long An, Tây Ninh, phường Long An là một phận diện tích của TP Tân An, tỉnh Long An) đã tổ chức chương trình “Cà phê sáng Long An – Lắng nghe và hành động” nhằm tạo điều kiện để tiếp xúc, đối thoại trực tiếp với nhân dân trên địa bàn phường.

Ngân 98 bị khởi tố về tội “sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm” có thể đối mặt với hình phạt nào?
Bạn đọc

Ngân 98 bị khởi tố về tội “sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm” có thể đối mặt với hình phạt nào?

Bạn đọc

Công an TP.HCM vừa khởi tố, bắt tạm giam Võ Thị Ngọc Ngân (biệt danh “Ngân 98”) về hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm, có thể gây nguy hại cho sức khỏe người tiêu dùng. Nếu bị xác định phạm tội này, Ngân 98 có thể đối diện với khung hình phạt nào theo quy định của pháp luật?

Bóng đá Việt Nam có nên học theo mô hình nhập tịch của... UAE?
Thể thao

Bóng đá Việt Nam có nên học theo mô hình nhập tịch của... UAE?

Thể thao

Malaysia và Indonesia đều đang gặp khó khăn theo những cách khác nhau liên quan đến việc nhập tịch cầu thủ ồ ạt mà không đạt hiệu quả như mong đợi. Trong khi đó, cách làm của UAE lại mang đến những kinh nghiệm đáng chú ý để bóng đá Việt Nam có thể nghiên cứu và áp dụng.

Nguồn cung bất động sản TP.HCM và vùng phụ cận tăng nhiệt
Chuyển động Sài Gòn

Nguồn cung bất động sản TP.HCM và vùng phụ cận tăng nhiệt

Chuyển động Sài Gòn

Trong quý III/2025, nguồn cung bất động sản nhà ở tại TP.HCM và vùng phụ cận ghi nhận đà tăng đáng kể sau thời gian dài trầm lắng. Các phân khúc chủ lực như đất nền, căn hộ, nhà phố – biệt thự đều tăng trưởng về nguồn cung, phản ánh tín hiệu phục hồi của thị trường.

Chất cấm sibutramine và phenolphthalein có trong sản phẩm giảm cân của Ngân 98 nguy hiểm như thế nào?
Xã hội

Chất cấm sibutramine và phenolphthalein có trong sản phẩm giảm cân của Ngân 98 nguy hiểm như thế nào?

Xã hội

Theo chuyên gia, sibutramine và phenolphthalein thuộc danh mục chất cấm sử dụng trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm bảo vệ sức khỏe. Sản phẩm chứa chất cấm này thường gây giảm cân nhanh bằng cách tác động lên hệ thần kinh trung ương, làm mất hoặc ức chế cảm giác đói, thậm chí nguy cơ gây ung thư và rối loạn tiêu hóa nghiêm trọng.

Thành Cát Tư Hãn có khả năng tâm lý chiến khiến kẻ địch khiếp sợ như thế nào?
Đông Tây - Kim Cổ

Thành Cát Tư Hãn có khả năng tâm lý chiến khiến kẻ địch khiếp sợ như thế nào?

Đông Tây - Kim Cổ

Thành Cát Tư Hãn là một vị tướng, nhà chinh phục vĩ đại trong lịch sử. Ông không chỉ có tài bậc thầy về điều binh khiển tướng mà còn rất giỏi sử dụng chiến thuật đánh vào tâm lý kẻ thù.

Cao điểm xử lý vi phạm nồng độ cồn, ma túy ở TP.HCM: Nhiều “ma men” vừa bị phạt lại tiếp tục vi phạm
Chuyển động Sài Gòn

Cao điểm xử lý vi phạm nồng độ cồn, ma túy ở TP.HCM: Nhiều “ma men” vừa bị phạt lại tiếp tục vi phạm

Chuyển động Sài Gòn

Chỉ trong 2 ngày thực hiện cao điểm xử lý vi phạm nồng độ cồn, ma túy, Phòng CSGT Công an TP.HCM đã xử lý hơn 1.000 trường hợp vi phạm về nồng độ cồn.

Tổng Bí thư Tô Lâm đánh giá công nghệ blockchain sẽ tăng năng suất lao động cho Việt Nam
Kinh tế

Tổng Bí thư Tô Lâm đánh giá công nghệ blockchain sẽ tăng năng suất lao động cho Việt Nam

Kinh tế

Thăm Khu trưng bày Mạng Dịch vụ Đa chuỗi Blockchain Việt Nam tại Đại hội đại biểu Đảng bộ Chính phủ lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025–2030 diễn ra ngày 13/10/2025, Tổng Bí thư Tô Lâm cho biết: “Đây là cơ hội ứng dụng công nghệ blockchain để tăng năng suất lao động cho Việt Nam và thúc đẩy tăng nguồn thu ngân sách”.

Ngày Doanh nhân Việt Nam - nhìn lại bức thư Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi giới Công Thương 80 năm trước
Chuyển động Sài Gòn

Ngày Doanh nhân Việt Nam - nhìn lại bức thư Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi giới Công Thương 80 năm trước

Chuyển động Sài Gòn

Ngày 13/10 là Ngày Doanh nhân Việt Nam. Đúng ngày này, cách đây 80 năm, tức năm 1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã có một bức thư gửi giới Công Thương Việt Nam. Những giá trị Bác gửi gắm đến nay vẫn còn nguyên giá trị.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Công tác cán bộ là 'then chốt của then chốt', cần lựa chọn cán bộ có đức, có sức, có tài
Tin tức

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Công tác cán bộ là "then chốt của then chốt", cần lựa chọn cán bộ có đức, có sức, có tài

Tin tức

Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh công tác cán bộ là “then chốt của then chốt” và quán triệt cần đặc biệt chú trọng công tác này, làm sao để lựa chọn được cán bộ có đức, có sức, có tài.

Chuyện gì sẽ xảy ra nếu Đặng Văn Lâm mất chỗ vào tay Trần Trung Kiên?
Thể thao

Chuyện gì sẽ xảy ra nếu Đặng Văn Lâm mất chỗ vào tay Trần Trung Kiên?

Thể thao

Trận lượt đi gặp ĐT Nepal, thủ thành Đặng Văn Lâm có một ngày thi đấu khá nhàn nhã, song vẫn để lại vài pha xử lý khiến khán giả phải “thót tim”. Thế nên ở trận lượt về, HLV Kim Sang-sik có thể trao cơ hội cho Trần Trung Kiên.

7 trận động đất liên tiếp, Quảng Ngãi ghi nhận rung chấn mạnh
Nhà nông

7 trận động đất liên tiếp, Quảng Ngãi ghi nhận rung chấn mạnh

Nhà nông

Trong 6 giờ qua, xã Măng Ri và Măng Bút, tỉnh Quảng Ngãi liên tục hứng chịu 8 trận động đất với độ lớn từ 2,5 đến 4,2 độ, vùng tâm chấn rung lắc.

