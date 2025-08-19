Chủ đề nóng

Thứ ba, ngày 19/08/2025 08:58 GMT+7

Công an nhân dân Việt Nam - 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành

Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam Thứ ba, ngày 19/08/2025 08:58 GMT+7
Chủ tịch Quốc hội nêu rõ, lực lượng Công an nhân dân đã làm tốt công tác tham mưu, dự báo về chính sách đối nội, đối ngoại, tích cực tham mưu với Đảng, Quốc hội, Chính phủ để giữ vững thế chủ động chiến lược...
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn với Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an. Ảnh: TTXVN

Nhân dịp kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân Việt Nam (19/8/1945-19/8/2025), 20 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (19/8/2005-19/8/2025), ông Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam có bài viết "Công an nhân dân Việt Nam - 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, tích cực xây dựng và hoàn thiện thể chế trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc".

Dân Việt trân trọng giới thiệu bài viết của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn:

1. Trong khí thế thắng lợi của cuộc Cách mạng tháng Tám vĩ đại, ngày 19/8/1945, lực lượng Công an nhân dân Việt Nam ra đời, đánh dấu mốc lịch sử quan trọng trong sự nghiệp bảo vệ an ninh, trật tự của đất nước. Ngay từ những ngày đầu thành lập, trong bối cảnh vô vàn khó khăn nhưng dưới sự lãnh đạo của Đảng, lực lượng Công an nhân dân đã mưu trí, dũng cảm, cùng với các lực lượng cách mạng đập tan nhiều âm mưu của đế quốc, thực dân câu kết với bọn phản động trong nước hòng lật đổ chính quyền còn non trẻ của chúng ta, bảo vệ vững chắc nền chính trị mới và cuộc sống của Nhân dân. Trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược, lực lượng Công an nhân dân đã phối hợp chặt chẽ với Quân đội nhân dân vượt qua gian lao, thử thách, kiên cường chiến đấu và kiên trì vận động quần chúng tham gia phá tề, trừ gian, diệt ác, lập nhiều chiến công to lớn, góp phần quan trọng cùng toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước. Sau đại thắng Mùa Xuân năm 1975, cả nước bước vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đẩy mạnh đổi mới và hội nhập quốc tế. Lực lượng Công an nhân dân tiếp tục phát huy vai trò tham mưu chiến lược, nòng cốt, xung kích trên tuyến đầu bảo vệ an ninh quốc gia; luôn vững vàng, kiên định, nêu cao tinh thần cảnh giác cách mạng, tích cực phòng ngừa và chủ động tiến công. Lực lượng đã kịp thời phát hiện, bắt giữ hầu hết các toán gián điệp xâm nhập, làm tan rã các tổ chức phản động, vô hiệu hóa các âm mưu bạo loạn, gây rối, gây mất ổn định chính trị - xã hội; đồng thời đấu tranh quyết liệt với các thế lực thù địch trong và ngoài nước, kể cả những thế lực ngầm, đối tượng cơ hội chính trị, phần tử bất mãn, lợi dụng vấn đề “dân chủ”, “nhân quyền” để âm thầm chống phá Đảng, Nhà nước.

Lực lượng Công an nhân dân giúp dân trong gian khó, nguy hiểm.

Trong giai đoạn hiện nay, lực lượng Công an nhân dân đã làm tốt công tác tham mưu, dự báo về chính sách đối nội, đối ngoại, tích cực tham mưu với Đảng, Quốc hội, Chính phủ để giữ vững thế chủ động chiến lược, góp phần hoàn thiện các định hướng lớn, chủ trương, quyết sách quan trọng về an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, lợi ích và an ninh quốc gia. Công tác bảo vệ an ninh quốc gia được tập trung chỉ đạo quyết liệt, đạt nhiều kết quả có tính đột phá; nắm chắc tình hình, xử lý kịp thời, hiệu quả mọi yếu tố tiềm ẩn phức tạp về an ninh bên ngoài, bên trong, từ sớm, từ xa, từ ngoài biên giới lãnh thổ, từ cơ sở, ngay từ khi mới có biểu hiện hình thành, không để diễn biến phức tạp. Tập trung kiềm chế, từng bước xóa bỏ các vấn đề an ninh phức tạp, kéo dài nhiều năm; đấu tranh xử lý quyết liệt với các đối tượng chống phá trọng điểm, kể cả từ bên ngoài biên giới quốc gia, tạo răn đe, bảo đảm các yêu cầu chính trị, đối ngoại. Bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn trong suốt quá trình xây dựng và phát triển Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa; bảo vệ vững chắc các mục tiêu, công trình trọng điểm quốc gia, các sự kiện chính trị, văn hóa, xã hội quan trọng của đất nước; bảo đảm an toàn tuyệt đối cho các hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các đoàn khách quốc tế và các hội nghị quốc tế tổ chức tại Việt Nam. Lực lượng An ninh nhân dân giữ vững an ninh chính trị nội bộ, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, an ninh văn hóa, an ninh kinh tế; bảo đảm trật tự, an toàn xã hội trên các địa bàn chiến lược, trọng điểm.

Song song đó, lực lượng Cảnh sát nhân dân, đặc biệt là Cảnh sát hình sự, Cảnh sát điều tra, đã chủ động nhận diện, phân tích, đánh giá và dự báo đúng tình hình tội phạm; triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, áp dụng nhiều giải pháp căn cơ phòng, chống tội phạm cả trong và sau dịch COVID-19; kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý sớm các phương thức, thủ đoạn tội phạm mới. Nhiều chuyên án lớn được điều tra, khám phá thành công, góp phần kiềm chế sự gia tăng của tội phạm, giữ vững kỷ cương pháp luật và từng bước xây dựng một xã hội trật tự, an toàn, lành mạnh. Đổi mới tư duy, nhận thức và hành động trong các mặt công tác bảo đảm trật tự an toàn xã hội, lấy người dân là trung tâm, là chủ thể, động lực, nguồn lực; đặt an toàn tính mạng, sức khỏe, tài sản của người dân lên trên hết, trước hết; triển khai nhiều giải pháp nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về an ninh, trật tự an toàn giao thông, phòng, chống cháy nổ, tạo chuyển biến mạnh mẽ, tích cực, lan tỏa trong xã hội.

Bên cạnh đó, lực lượng Công an nhân dân đã tích cực tham mưu cấp ủy, chính quyền các cấp chăm lo, thực hiện có hiệu quả các chính sách phát triển kinh tế - xã hội, an sinh xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân. Đẩy mạnh công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, gắn với các phong trào thi đua yêu nước tại địa phương. Chủ động, phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành, địa phương, các nhà hảo tâm xây dựng hàng chục nghìn ngôi nhà cho hộ nghèo, gia đình chính sách, gia đình khó khăn về nhà ở, nhà bán trú cho học sinh tại các địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn, địa bàn chiến lược về quốc phòng, an ninh bằng nguồn vốn xã hội hóa, từ đó, góp phần chuyển hóa địa bàn, giải quyết từ gốc rễ vấn đề bảo đảm an ninh quốc gia, an ninh con người.

Mỗi đóng góp, mỗi hy sinh, mỗi chiến công của lực lượng Công an nhân dân là minh chứng sống động cho bản lĩnh “vì nước quên thân, vì dân phục vụ”, góp phần tô thắm truyền thống anh hùng của dân tộc. Lực lượng đã giữ vững ổn định chính trị, bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội; bảo đảm an toàn tuyệt đối các mục tiêu, công trình trọng điểm, các sự kiện lớn; chủ động phòng ngừa, trấn áp tội phạm, làm thất bại mọi âm mưu chống phá, tạo môi trường ổn định cho phát triển đất nước và nâng cao vị thế Việt Nam trên trường quốc tế.

2. Trong quá trình xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, lực lượng Công an nhân dân luôn chủ động, tích cực đi đầu trong xây dựng thể chế, đề xuất các vấn đề mới góp phần hoàn thiện đường lối chính sách của Đảng, Nhà nước và xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa. Đặc biệt, đã đề xuất với Đảng, Quốc hội, Chính phủ nhiều giải pháp hoàn thiện thể chế, nhiều chính sách, pháp luật quan trọng về công tác bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội của đất nước; chủ động, tích cực, đi đầu trong quán triệt và triển khai nhiều chủ trương đổi mới, cuộc cách mạng về tinh gọn bộ máy, các giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về bảo đảm trật tự, an toàn xã hội; xây dựng lực lượng Công an cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Chỉ tính riêng trong 3 nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIII, XIV và XV, Bộ Công an đã chủ trì tham mưu trình Quốc hội thông qua 32 dự án luật, 8 dự thảo nghị quyết; trong đó, có nhiều dự án luật đặc biệt quan trọng, phục vụ đắc lực cho sự nghiệp xây dựng, phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới, hội nhập quốc tế, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, phù hợp với chủ trương, chính sách của Đảng, thông lệ quốc tế cũng như đáp ứng yêu cầu của thực tiễn đấu tranh phòng, chống tội phạm và đảm bảo tính nhân đạo, răn đe của pháp luật, được cán bộ, đảng viên, dư luận và quần chúng nhân dân hết sức quan tâm (như: Bộ luật Hình sự (sửa đổi); Luật Dữ liệu; Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân; Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ; Luật Phòng, chống mua bán người (sửa đổi); Luật Căn cước; Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở; Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ…). Không chỉ vậy, Bộ Công an còn có nhiều đột phá, đổi mới mạnh mẽ trong tư duy xây dựng pháp luật; đã phối hợp chặt chẽ với các cơ quan hữu quan triển khai để lần đầu tiên Quốc hội áp dụng hình thức đóng góp ý kiến đối với dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp năm 2013 qua ứng dụng VNeID; các dự án luật do Bộ Công an chủ trì xây dựng đã đẩy mạnh cắt giảm thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp (như: riêng Luật Phòng cháy, chữa cháy cắt giảm 27 thủ tục...).

Đây là những dấu ấn đậm nét của lực lượng Công an trong công tác xây dựng pháp luật, hoàn thiện thể chế trong thời gian qua, khẳng định vai trò tích cực, đi đầu của lực lượng trong việc quán triệt sâu sắc và đẩy mạnh thực hiện đột phá về thể chế - “đột phá của đột phá” theo tinh thần chỉ đạo của Trung ương Đảng và đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm.

3. Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 12-NQ/TW ngày 16/3/2022 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; đồng thời, phát huy hơn nữa vai trò trong sự nghiệp bảo vệ an ninh, trật tự góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, đặc biệt là trong công tác xây dựng và hoàn thiện thể chế, Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an cần phối hợp chặt chẽ với các cơ quan của Quốc hội, các Bộ, ngành, cơ quan hữu quan tập trung thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm sau:

Một là, chủ động nắm chắc tình hình, tăng cường tham mưu lãnh đạo Đảng, Nhà nước lãnh đạo, chỉ đạo công tác xây dựng và hoàn thiện pháp luật và quyết định những vấn đề quan trọng về an ninh, trật tự xã hội; qua đó, tạo hành lang pháp lý đầy đủ, đồng bộ và cơ sở chính trị, ngoại giao vững chắc, phù hợp với yêu cầu bảo vệ Tổ quốc và hội nhập quốc tế. Đồng thời, tổ chức thực thi pháp luật một cách nghiêm minh, công bằng, không để xảy ra tình trạng buông lỏng hoặc lạm quyền; kiên quyết đấu tranh phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật; nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ quyền con người, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân; góp phần xây dựng môi trường xã hội an toàn, kỷ cương, tạo nền tảng vững chắc cho phát triển kinh tế - xã hội.

Hai là, phối hợp chặt chẽ trên tinh thần đồng hành, chủ động từ sớm, từ xa trong quá trình thẩm tra hồ sơ đề nghị xây dựng, hồ sơ dự án Luật và quá trình tiếp thu, giải trình ý kiến của đại biểu Quốc hội, bảo đảm chất lượng, tiến độ để báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội, trình Quốc hội xem xét cho ý kiến, thông qua các luật, nghị quyết, pháp lệnh, đáp ứng yêu cầu tại Nghị quyết số 66-NQ/TW ngày 30/4/2025 của Bộ Chính trị về đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật, Nghị quyết số 197/2025/QH15 ngày 17/5/2025 về một số cơ chế, chính sách đặc biệt tạo đột phá trong xây dựng và tổ chức thi hành pháp luật của Quốc hội, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới.

Ba là, tích cực tham gia các chuyên đề giám sát tối cao về công tác bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm và xây dựng lực lượng Công an nhân dân theo tinh thần Nghị quyết 12-NQ/TW ngày 16/3/2022 của Bộ Chính trị, qua đó, góp phần để tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về bảo vệ an ninh, trật tự xã hội; chia sẻ để cử tri và Nhân dân cả nước hiểu, thông cảm với nhiệm vụ công tác hết sức khó khăn, phức tạp, gian khổ của lực lượng Công an nhân dân; quan tâm chăm lo hơn chế độ, chính sách đối với cán bộ, chiến sỹ Công an...

Bốn là, nâng cao hiệu quả công tác phối hợp trong tham mưu lãnh đạo Đảng, Quốc hội, Chính phủ trong việc quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước về an ninh, trật tự và các vấn đề hệ trọng quốc gia. Đặc biệt, cần chủ động, không để xảy ra phá hoại, bị động, bất ngờ trong mọi tình huống; bảo vệ an ninh quốc gia, an ninh con người, an ninh kinh tế, an ninh mạng; bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu trọng điểm, các sự kiện chính trị quan trọng, trước mắt, tập trung bảo vệ tuyệt đối an toàn Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Đại hội đảng các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031; Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu ra Quốc hội Việt Nam.

Năm là, tích cực, chủ động chuyển đổi trạng thái hoạt động và công tác phối hợp theo tinh thần Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; trong đó, cần tăng cường kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa các cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành, phục vụ chuyển đổi số và nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước; đồng thời, chú trọng các quy chế phối hợp đã ký kết giữa Bộ Công an với các cơ quan của Quốc hội để xây dựng kế hoạch chi tiết, cụ thể hằng năm, triển khai thực hiện thường xuyên, chặt chẽ theo đúng mục đích, yêu cầu đề ra.

Lãnh đạo Đảng, Quốc hội, Chính phủ luôn tin tưởng rằng, với truyền thống 80 năm anh hùng vẻ vang, đoàn kết, thống nhất, lực lượng Công an nhân dân sẽ hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, xứng đáng là lực lượng vũ trang trọng yếu, tin cậy, tuyệt đối trung thành của Đảng, Nhà nước và Nhân dân, đóng góp to lớn hơn nữa cho công cuộc đổi mới, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, đưa đất nước phát triển nhanh và bền vững trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, sánh vai với các cường quốc năm châu như sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh hằng mong muốn.

Tin cùng chuyên mục

Chủ tịch phường Nghĩa Đô (Hà Nội) được điều động, phân công làm nhiệm vụ mới

Ông Trần Đình Cường, Chủ tịch UBND phường Nghĩa Đô được điều động, bổ nhiệm làm Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng TP Hà Nội.

Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Thủ tướng chỉ đạo rất quyết liệt để giải quyết nhà ở cho công nhân

Tin tức
Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Thủ tướng chỉ đạo rất quyết liệt để giải quyết nhà ở cho công nhân

Hà Nội: Khởi công "siêu thành phố" trung hòa carbon đầu tiên trên thế giới có tháp tài chính cao 108 tầng

Tin tức
Hà Nội: Khởi công “siêu thành phố” trung hòa carbon đầu tiên trên thế giới có tháp tài chính cao 108 tầng

Chuyện vị tướng, nguyên Phó Tổng Cục trưởng của Bộ Công an, 2 mẹ con là anh hùng

Tin tức
Chuyện vị tướng, nguyên Phó Tổng Cục trưởng của Bộ Công an, 2 mẹ con là anh hùng

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước và Thường trực Ban Bí thư dự Lễ bàn giao Trụ sở làm việc Cơ quan Chủ tịch nước

Tin tức
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước và Thường trực Ban Bí thư dự Lễ bàn giao Trụ sở làm việc Cơ quan Chủ tịch nước

Đường dây cho vay lãi suất 360%/ năm do “Má Hạnh” cầm đầu, núp bóng tại quán sinh tố bị xóa
Chuyển động Sài Gòn

Đường dây cho vay lãi suất 360%/ năm do “Má Hạnh” cầm đầu, núp bóng tại quán sinh tố bị xóa

Chuyển động Sài Gòn

Để hoạt động cho vay nặng lãi, nữ quái có biệt danh “Má Hạnh” đã thu nạp nhiều đàn em có tiền án, tiền sự tham gia cho vay nặng lãi.

Thanh Hóa có một kinh thành cổ nước non xanh biếc, rừng rậm um tùm, lại có 'đất quý hương' có lăng miếu Triệu Tường
Nhà nông

Thanh Hóa có một kinh thành cổ nước non xanh biếc, rừng rậm um tùm, lại có "đất quý hương" có lăng miếu Triệu Tường

Nhà nông

Nương theo những vàng son lịch sử, lần theo vỉa tầng văn hóa, bước chân đến Khu di tích quốc gia đặc biệt Lam Kinh (huyện Thọ Xuân) hay vùng “đất quý hương” Gia Miêu ngoại trang (xã Hà Long, huyện Hà Trung), tỉnh Thanh Hóa như một cách ngược dòng thời gian, về với nguồn cội.

Bắt khẩn cấp nam thanh niên đánh gãy sống mũi tài xế taxi công nghệ ở TP.HCM
Chuyển động Sài Gòn

Bắt khẩn cấp nam thanh niên đánh gãy sống mũi tài xế taxi công nghệ ở TP.HCM

Chuyển động Sài Gòn

Nguyễn Minh Đức (26 tuổi, quê Phú Thọ), bị công an tạm giữ trong trường hợp khẩn cấp để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng, sau khi đánh tài xế taxi công nghệ bị gãy sống mũi vì va chạm giao thông.

4 con giáp không bao giờ chịu nhàn rỗi, lặng thầm phấn đấu, bứt phá sau tuổi trung niên, tiền tài chạm đỉnh
Gia đình

4 con giáp không bao giờ chịu nhàn rỗi, lặng thầm phấn đấu, bứt phá sau tuổi trung niên, tiền tài chạm đỉnh

Gia đình

Thành công của 4 con giáp này không bao giờ dựa vào may mắn, mà dựa vào thời điểm chính xác và sự khôn ngoan của lòng kiên trì bền bỉ.

Thứ cây thấp tè mà ra quả quá trời ở Cao Bằng, vườn đẹp như phim
Nhà nông

Thứ cây thấp tè mà ra quả quá trời ở Cao Bằng, vườn đẹp như phim

Nhà nông

Thanh mát, giòn ngọt và dễ ăn, quả lê xanh, loại trái cây đặc sản từ vùng đồi núi Cao Bằng này không chỉ là món tráng miệng hấp dẫn mà còn là thực phẩm giàu dinh dưỡng, tốt cho tiêu hóa và giúp làm đẹp da.

Chủ tịch Hà Nội phân công nhiệm vụ, đảm bảo thành công Lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh
Tin tức

Chủ tịch Hà Nội phân công nhiệm vụ, đảm bảo thành công Lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh

Tin tức

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh giao các Phó Chủ tịch UBND TP chỉ đạo quyết liệt việc thực hiện các nhiệm vụ cho Lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9 của Tiểu ban được phân công, chủ động xây dựng phương án triển khai trong mọi tình huống, không để bị động, bất ngờ.

7 bí ẩn chưa có lời đáp ở Thượng đỉnh Trump-Ukraine
Thế giới

7 bí ẩn chưa có lời đáp ở Thượng đỉnh Trump-Ukraine

Thế giới

Với mục tiêu thúc đẩy chấm dứt cuộc chiến Nga – Ukraine đang leo thang, Hội nghị thượng đỉnh giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump, Tổng thống Ukraine Zelensky và các lãnh đạo châu Âu vừa diễn ra tại Nhà Trắng. Tuy nhiên, sau hội nghị này, phần lớn những câu hỏi quan trọng nhất vẫn chưa có lời giải đáp.

Xã Cần Giờ phải trở thành đô thị du lịch sinh thái biển có tầm cỡ khu vực và quốc tế
Chuyển động Sài Gòn

Xã Cần Giờ phải trở thành đô thị du lịch sinh thái biển có tầm cỡ khu vực và quốc tế

Chuyển động Sài Gòn

Phó bí thư Thành ủy TP.HCM đánh giá xã Cần Giờ có nhiều lợi thế, tiềm năng sẵn có để xây dựng phát triển trở thành đô thị du lịch sinh thái biển có tầm cỡ khu vực và quốc tế.

Văn Toàn gửi thông điệp tới “anh em cây khế'
Thể thao

Văn Toàn gửi thông điệp tới “anh em cây khế"

Thể thao

Sau ca mổ đầu gối thành công, Văn Toàn về nhà với tinh thần lạc quan, gửi lời nhắn nhủ hài hước tới những “người anh em" ngỏ ý muốn đến thăm mình.

Đây là xã tỷ phú ở vùng biên giới tỉnh Quảng Ngãi, ra ngõ gặp xe hơi
Nhà nông

Đây là xã tỷ phú ở vùng biên giới tỉnh Quảng Ngãi, ra ngõ gặp xe hơi

Nhà nông

Trong hai năm 2024-2025, thủ phủ Tây Nguyên trúng đậm cà phê. Chỉ tính riêng huyện Đắk Mil (tỉnh Đắk Nông cũ), các lão nông đã sắm 1.000 ô tô trong năm 2024. Xã Bờ Y (huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum cũ, nay thuộc tỉnh Quảng Ngãi giáp Lào và Campuchia) cũng chung niềm vui ấy...

Hà Nội sẵn sàng cho A80: Đảm bảo an toàn, thân thiện, mến khách, cơ hội quảng bá du lịch
Tin tức

Hà Nội sẵn sàng cho A80: Đảm bảo an toàn, thân thiện, mến khách, cơ hội quảng bá du lịch

Tin tức

Phó Chủ tịch UBND TP Vũ Thu Hà nhấn mạnh A80 là cơ hội để quảng bá hình ảnh Thủ đô thân thiện và mến khách nên tuyệt đối không để xảy ra tình trạng “chặt chém” du khách bằng mọi cách, tình trạng chen lấn xô đẩy cũng như chèn ép người già, trẻ em, cựu chiến binh và người có công.

Từ vụ du khách mất tích ở Cúc Phương: Chuyên gia chỉ ra bài học để sống còn giữa rừng
Xã hội

Từ vụ du khách mất tích ở Cúc Phương: Chuyên gia chỉ ra bài học để sống còn giữa rừng

Xã hội

Trao đổi với PV Dân Việt, chuyên gia du lịch Vũ Văn Tuyên – Giám đốc điều hành Travelogy Vietnam cho hay, sự cố đau lòng nam du khách mất tích ở Vườn quốc gia Cúc Phương một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo rằng: tai nạn trong du lịch rừng, du lịch mạo hiểm không phải chuyện hiếm, và nó có thể xảy ra bất kỳ lúc nào, với bất kỳ ai, kể cả người nhiều kinh nghiệm.

Vùng núi cao Phước Năng ở Đà Nẵng, dân trồng lúa tốt, trồng được cả loại củ 'ông uống bà khen', cả làng dần sung túc
Nhà nông

Vùng núi cao Phước Năng ở Đà Nẵng, dân trồng lúa tốt, trồng được cả loại củ "ông uống bà khen", cả làng dần sung túc

Nhà nông

Hàng trăm hecta ruộng nước ở xã vùng cao Phước Năng (huyện Phước Sơn, Quảng Nam cũ, nay thuộc TP Đà Nẵng mới) đã hồi sinh thành những cánh đồng lúa bát ngát, mang lại cuộc sống no đủ cho đồng bào dân tộc thiểu số nơi đây. Có hộ còn trồng được cả cây ba kích-cây dược liệu quý, củ dùng để ngâm thuốc mà dân hay ví "ông uống bà khen"

TP.HCM cần có một chương trình trọng điểm về nông nghiệp, nông dân, nông thôn
Chuyển động Sài Gòn

TP.HCM cần có một chương trình trọng điểm về nông nghiệp, nông dân, nông thôn

Chuyển động Sài Gòn

Những ý kiến đóng góp của 5 tổ chức chính trị - xã hội TP.HCM cho Dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ TP.HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2026-2030. Các ý kiến đã góp phần bổ sung những điểm chưa được đặt ra, nhất là các vấn đề liên quan đến nông nghiệp, nông dân, nông thôn ở TP.HCM.

MV “Việt Nam - Tự hào tiếp bước tương lai”: Một giấc mơ hóa rồng từ trái tim người Việt
Doanh nghiệp

MV “Việt Nam - Tự hào tiếp bước tương lai”: Một giấc mơ hóa rồng từ trái tim người Việt

Doanh nghiệp

Từ những rung động nguyên sơ, thiêng liêng nhất, nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung đã viết nên ca khúc “Việt Nam - Tự hào tiếp bước tương lai” từ giấc mơ hóa rồng, bằng chất liệu mềm mại của lòng tin và sự chuyển mình đầy xúc động.

Loại quả 'cổ tích' này đang tăng giá cái vù, thương lái vô tận vườn đặt cọc tiền, sao dân Nghệ An vẫn chưa chịu cầm?
Nhà nông

Loại quả "cổ tích" này đang tăng giá cái vù, thương lái vô tận vườn đặt cọc tiền, sao dân Nghệ An vẫn chưa chịu cầm?

Nhà nông

Giá cau tươi (quả cau bán nguyên buồng) ở tỉnh Nghệ An đang lên đỉnh ở mức khoảng 80.000 đồng/kg, sắp tăng giá tới đỉnh, thương lái vô tận nhà vườn đặt cọc tiền để thu mua cau tươi, nhưng nông dân vẫn chưa chịu nhận. Năm nay, người trồng cau được mùa, được giá nên nha nào cũng phấn chấn.

NSND Quốc Hưng nói gì, khi ca sĩ Gen Z đưa “Hịch tướng sĩ” vào MV đầu tay?
Văn hóa - Giải trí

NSND Quốc Hưng nói gì, khi ca sĩ Gen Z đưa “Hịch tướng sĩ” vào MV đầu tay?

Văn hóa - Giải trí

Chiều ngày 20/8, chia sẻ với Dân Việt, NSND Quốc Hưng cho biết, anh khâm phục các bạn trẻ, họ sáng tạo, dám làm, dám chịu trách nhiệm phối khí, làm mới những ca khúc cũ, khơi gợi tinh thần yêu nước, tự hào dân tộc.

Người đàn ông ở Đắk Lắk lái ô tô bán tải trên bãi biển gây náo loạn, lĩnh án tù
Pháp luật

Người đàn ông ở Đắk Lắk lái ô tô bán tải trên bãi biển gây náo loạn, lĩnh án tù

Pháp luật

Tòa án nhân dân khu vực 11 vừa tuyên phạt Phạm Ngọc Cường (Đắk Lắk) 6 tháng tù về tội “Gây rối trật tự công cộng” do lái xe trên bãi biển gây hoảng loạn.

Lễ Vu lan trở thành lễ hội trong cộng đồng người Việt từ khi nào?
Đông Tây - Kim Cổ

Lễ Vu lan trở thành lễ hội trong cộng đồng người Việt từ khi nào?

Đông Tây - Kim Cổ

Một số lễ hội tôn giáo có sức ảnh hưởng lớn hơn nhưng cũng chỉ trong phạm vi thuộc tín đồ của tôn giáo đó chứ không lan rộng ra toàn xã hội. Tuy nhiên, ở Việt Nam có hai lễ hội tôn giáo có sự ảnh hưởng rộng ra toàn xã hội là lễ Giáng sinh của Thiên Chúa giáo và lễ Vu lan của Phật giáo.

Vụ xe đầu kéo nghi va chạm với nam sinh gây tử vong rồi bỏ chạy: Lấy lời khai của tài xế
Chuyển động Sài Gòn

Vụ xe đầu kéo nghi va chạm với nam sinh gây tử vong rồi bỏ chạy: Lấy lời khai của tài xế

Chuyển động Sài Gòn

Công an TP.HCM đang lấy lời khai của tài xế xe đầu kéo để tiếp tục điều tra, làm rõ vụ tai nạn khiến 1 nam sinh tử vong trên đường.

Bích Tuyền khi rút lui khỏi ĐT bóng chuyền nữ Việt Nam, báo Thái Lan phản ứng ầm ĩ
Thể thao

Bích Tuyền khi rút lui khỏi ĐT bóng chuyền nữ Việt Nam, báo Thái Lan phản ứng ầm ĩ

Thể thao

Bích Tuyền xin rút lui khỏi ĐT bóng chuyền nữ Việt Nam dự giải thế giới 2025, báo Thái Lan đồng loạt đưa tin, đặt ra nhiều nghi vấn xoay quanh lý do cô rút lui giữa bối cảnh tranh cãi và áp lực dư luận.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến tiếp Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam Hà Vĩ
Tin tức

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến tiếp Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam Hà Vĩ

Tin tức

Chiều 20/8, tại Hà Nội, ông Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã thân mật tiếp ông Hà Vĩ, Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam nhân dịp Đại sứ đến thăm và làm việc với Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam.

Tạm giữ người đàn ông đốt cháy 3 xe máy để giải tỏa căng thẳng do áp lực cuộc sống
Pháp luật

Tạm giữ người đàn ông đốt cháy 3 xe máy để giải tỏa căng thẳng do áp lực cuộc sống

Pháp luật

Tại cơ quan công an, Út khai nhận do đã sử dụng rượu bia, áp lực cuộc sống nên trong lúc đang nằm võng đã nảy sinh ý định đốt 3 chiếc xe máy để giải tỏa căng thẳng.

TP.HCM: 7 tháng đầu năm 2025 tiếp nhận hơn 79.000 người nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp
Xã hội

TP.HCM: 7 tháng đầu năm 2025 tiếp nhận hơn 79.000 người nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp

Xã hội

Sau sáp nhập TP.HCM, Bình Dương và Bà Rịa-Vũng Tàu, 3 trung tâm dịch vụ việc làm thuộc TP.HCM mới vẫn được duy trì hoạt động song song. Tại Trung tâm Dịch vụ việc làm Thành phố (cũ) mọi hoạt động thực hiện chính sách BHTN vẫn được thực hiện thường xuyên, nhanh gọn, nhằm hỗ trợ tối đa lao động.

Lùi lịch công bố điểm chuẩn đại học 2025: Lịch công bố điểm chuẩn Đại học Bách khoa 2025 mới nhất khi nào?
Xã hội

Lùi lịch công bố điểm chuẩn đại học 2025: Lịch công bố điểm chuẩn Đại học Bách khoa 2025 mới nhất khi nào?

Xã hội

Lịch công bố điểm chuẩn Đại học Bách khoa 2025 sau khi lùi ra sao, thí sinh có thể theo dõi thông tin sau đây.

Cụ ông ngưng tim 95 phút được cứu sống ngoạn mục nhờ cấp cứu CPR tại chỗ
Chuyển động Sài Gòn

Cụ ông ngưng tim 95 phút được cứu sống ngoạn mục nhờ cấp cứu CPR tại chỗ

Chuyển động Sài Gòn

Một cụ ông người nước ngoài 74 tuổi được cứu sống ngoạn mục sau 95 phút ngưng tim, nhờ sự phối hợp nhịp nhàng giữa sơ cứu tại hiện trường và điều trị chuyên sâu tại Bệnh viện Quân y 175.

Công an xử lý cô gái trẻ ở Huế tung hoang tin bị chặn đường cướp giật tài sản
Pháp luật

Công an xử lý cô gái trẻ ở Huế tung hoang tin bị chặn đường cướp giật tài sản

Pháp luật

Cơ quan công an lập biên bản xử lý cô gái 21 tuổi ở Huế tung hoang tin bản thân bị hai đối tượng chặn đường cướp giật tài sản.

Ông Trump ra tuyên bố dứt khoát về Ukraine, 'dội gáo nước lạnh' cho Tổng thống Zelensky
Thế giới

Ông Trump ra tuyên bố dứt khoát về Ukraine, 'dội gáo nước lạnh' cho Tổng thống Zelensky

Thế giới

Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố hôm 19/8 rằng, Washington sẽ không triển khai binh sĩ tới Ukraine trong bất kỳ thỏa thuận hòa bình nào với Nga.

Đường sắt điều chỉnh lịch chạy tàu tới Hà Nội trong dịp Quốc khánh 2/9
Kinh tế

Đường sắt điều chỉnh lịch chạy tàu tới Hà Nội trong dịp Quốc khánh 2/9

Kinh tế

Đường sắt điều chỉnh ga đi, đến các chuyến tàu từ Hải Phòng, Lào Cai về Hà Nội và ngược lại, để tránh các tuyến đường tạm thời bị cấm và hạn chế lưu thông dịp Quốc khánh 2/9.

8Wonder công bố full dàn lineup, fan “vỡ òa” vì lần đầu nghệ sĩ Việt hát chung sân khấu với sao quốc tế
Văn hóa - Giải trí

8Wonder công bố full dàn lineup, fan “vỡ òa” vì lần đầu nghệ sĩ Việt hát chung sân khấu với sao quốc tế

Văn hóa - Giải trí

Ban tổ chức 8Wonder – Moments of Wonder vừa bất ngờ công bố full dàn lineup, giới thiệu sân chơi Wonder Sound Lab và màn Collab “đỉnh nóc kịch trần” giữa nghệ sĩ Việt và nghệ sĩ lừng danh thế giới khiến fan chao đảo.

