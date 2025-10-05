2 Thượng tướng Quân đội giữ chức vụ mới, nhiều Bí thư Tỉnh ủy được điều động, luân chuyển trong tuần

Ông Trịnh Xuân Trường được chỉ định làm Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên

Ngày 29/9, tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lào Cai đã công bố quyết định của Bộ Chính trị về việc điều động, chỉ định ông Trịnh Xuân Trường, Bí thư Tỉnh uỷ Lào Cai nhiệm kỳ 2020-2025 làm Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên nhiệm kỳ 2025-2030.

Trước đó, khi tỉnh Lào Cai và Yên Bái hợp nhất vào ngày 1/7/2025, ông Trịnh Xuân Trường được Bộ Chính trị chỉ định làm Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai mới.

Ông Trịnh Xuân Trường, Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên. Ảnh: laocai.gov.vn

Ông Trịnh Việt Hùng được chỉ định giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai

Ngày 29/9, Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Lào Cai lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 chính thức khai mạc.

Đại hội công bố quyết định của Bộ Chính trị chỉ định ông Trịnh Việt Hùng, Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên giữ chức Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Lào Cai nhiệm kỳ 2025-2030.

Ông Trương Quốc Huy được chỉ định giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ

Ngày 30/9, tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Phú Thọ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 đã công bố quyết định của Bộ Chính trị điều động, phân công, chỉ định ông Trương Quốc Huy, Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ nhiệm kỳ 2025-2030.

Bộ Chính trị chỉ định các ông, bà: Trần Duy Đông, Bùi Văn Quang, Bùi Đức Hinh, Bùi Huy Vĩnh, Bùi Thị Minh, Nguyễn Mạnh Sơn giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ.



Ông Trương Quốc Huy, Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ. Ảnh: Chinhphu.vn

Thượng tướng Nguyễn Hồng Thái giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh

Ngày 30/9, tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030đã công bố các quyết định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về chỉ định Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Bí thư Tỉnh ủy, Phó Bí thư Tỉnh ủy.

Trong đó, Thượng tướng Nguyễn Hồng Thái, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng được chỉ định giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh.



Ông Vũ Hồng Văn giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai nhiệm kỳ mới

Ngày 30/9, tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đồng Nai lần 1 đã công bố quyết định của Bộ Chính trị chỉ định ông Vũ Hồng Văn tiếp tục giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Đồng thời, công bố quyết định chỉ định 4 nhân sự tiếp tục giữ chức vụ Phó Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2025-2030 gồm bà Tôn Ngọc Hạnh, ông Võ Tấn Đức, bà Huỳnh Thị Hằng và ông Thái Bảo.

Trung tướng Nguyễn Văn Gấu giữ chức Thứ trưởng Bộ Quốc phòng

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Quyết định số 2165 ngày 30/9 về việc bổ nhiệm Trung tướng Nguyễn Văn Gấu - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh giữ chức Thứ trưởng Bộ Quốc phòng.



Trung tướng Nguyễn Văn Gấu phát biểu tại Đại hội Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh ngày 30/9. Ảnh: Cổng TTĐT tỉnh Bắc Ninh

Ông Đỗ Thanh Bình làm Thứ trưởng Thường trực Bộ Nội vụ

Ngày 30/9, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn đã trao quyết định của Thủ tướng tiếp nhận, bổ nhiệm ông Đỗ Thanh Bình, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành uỷ Cần Thơ giữ chức Thứ trưởng Thường trực Bộ Nội vụ.

Trước đó, Bộ Chính trị đã có quyết định điều động, chỉ định ông Lê Quang Tùng, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội giữ chức Bí thư Thành ủy Cần Thơ.

Bà Bùi Thị Quỳnh Vân làm Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương

Ngày 1/10, tại Hà Nội, Ban Tổ chức Trung ương tổ chức Hội nghị công bố quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ.

Theo đó, Bộ Chính trị quyết định bà Bùi Thị Quỳnh Vân, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ngãi nhiệm kỳ 2025 - 2030; điều động, phân công, bổ nhiệm giữ chức Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương.

Trưởng ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng trao quyết định cho bà Bùi Thị Quỳnh Vân. Ảnh: Cổng TTĐT tỉnh Quảng Ngãi

Ông Ngô Chí Cường được chỉ định làm Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp

Ngày 1/10, tại Đại hội Đảng bộ tỉnh Đồng Tháp lần thứ I đã công bố quyết định của Bộ Chính trị về việc ông Ngô Chí Cường thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, thôi giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long để chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và chỉ định giữ chức vụ Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp, nhiệm kỳ 2025-2030.

Các Phó Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp nhiệm kỳ 2025-2030 gồm các ông, bà: Nguyễn Hải Trâm, Châu Thị Mỹ Phương, Trần Trí Quang và Phan Văn Thắng.



Ông Đặng Xuân Phong được chỉ định giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình

Ngày 1/10, tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Ninh Bình lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 đã công bố Quyết định của Bộ Chính trị về việc chỉ định ông Đặng Xuân Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Trưởng ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng trao quyết định cho tân Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình Đặng Xuân Phong. Ảnh: Đ.X

Ông Nguyễn Đức Trung tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An

Ngày 2/10, tại Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ 20, nhiệm kỳ 2025-2030, ông Nguyễn Đức Trung tiếp tục được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An với số phiếu 100%.

Các ông Hoàng Nghĩa Hiếu, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Lê Hồng Vinh, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tái cử chức danh Phó bí thư Tỉnh ủy.

Bà Võ Thị Minh Sinh, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh giữ chức Phó bí thư Tỉnh ủy khóa 20.

Ông Nguyễn Duy Lâm tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh

Ngày 2/10, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh lần thứ XX nhiệm kỳ 2025-2030 bước sang ngày làm việc thứ 3 với nhiều nội dung quan trọng và tiến hành phiên bế mạc.

Đại hội công bố ông Nguyễn Duy Lâm, Bí thư Tỉnh ủy khóa XIX nhiệm kỳ 2020-2025 được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh khóa XX nhiệm kỳ 2025-2030.

Ông Hồ Văn Niên giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi

Ngày 2/10, Tỉnh ủy Quảng Ngãi tổ chức Hội nghị công bố quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ.

Hội nghị đã công bố Quyết định của Bộ Chính trị phân công, chỉ định ông Hồ Văn Niên, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Thường trực Bộ Dân tộc và Tôn giáo tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi nhiệm kỳ 2025-2030.



Thượng tướng Thái Đại Ngọc giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai

Ngày 3/10, Đảng bộ tỉnh Gia Lai tổ chức khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Tại đại hội đã công bố quyết định của Bộ Chính trị về việc điều động, phân công, chỉ định Thượng tướng Thái Đại Ngọc, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai nhiệm kỳ 2025-2030.

Thượng tướng Thái Đại Ngọc, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai. Ảnh: Gia Lai

Ông Nguyễn Văn Phương được bầu làm Bí thư Thành ủy Huế

Ngày 3/10, Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Huế lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2025 - 2030 đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ gồm 52 người.

Ngay sau phiên làm việc đầu tiên, Ban Chấp hành khóa mới đã họp phiên đầu tiên, bầu Ban Thường vụ Thành ủy. Ông Nguyễn Văn Phương, Chủ tịch UBND TP.Huế được tín nhiệm bầu giữ chức Bí thư Thành ủy nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Ông Nguyễn Hữu Nghĩa được chỉ định làm Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên

Ngày 3/10, tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hưng Yên lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030 đã công bố quyết định của Bộ Chính trị về việc chỉ định Ban chấp hành, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên nhiệm kỳ mới.

Theo đó, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh gồm 70 người, Ban Thường vụ Tỉnh ủy có 22 người. Bộ Chính trị chỉ định ông Nguyễn Hữu Nghĩa, ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên tiếp tục giữ chức Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2025-2030.



Ông Nguyễn Tiến Hải giữ chức vụ Bí thư Tỉnh ủy An Giang

Ngày 3/10, tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh An Giang lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 đã công bố các quyết định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về việc chỉ định Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư Tỉnh ủy An Giang...

Theo đó, ông Nguyễn Tiến Hải, Bí thư Tỉnh ủy An Giang được chỉ định giữ chức Bí thư Tỉnh ủy An Giang, nhiệm kỳ 2025-2030.

Ông Trần Văn Lâu được chỉ định làm Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long

Cũng trong ngày 3/10, tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Vĩnh Long lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 đã công bố các Quyết định của Bộ Chính trị chỉ định Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long nhiệm kỳ 2025-2030.

Theo đó, ông Trần Văn Lâu, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ được chỉ định giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long.

Ông Lê Ngọc Quang giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị nhiệm kỳ mới

Ngày 5/10, tại Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Trị lần thứ I, Đại hội đã nghe công bố các Quyết định của Bộ Chính trị về chỉ định Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư và các Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị nhiệm kỳ 2025 – 2030.

Theo đó, ông Lê Ngọc Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, được chỉ định giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị nhiệm kỳ 2025 – 2030.

Ông Lê Ngọc Quang từng giữ chức Tổng Giám đốc VTV, năm 2024, ông được Bộ Chính trị điều động làm Bí thư Tỉnh ủy Quảng Bình. Khi Quảng Bình và Quảng Trị hợp nhất thành tỉnh Quảng Trị mới, ông Lê Ngọc Quang được chỉ định giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị nhiệm kỳ 2020 -2025.