Chủ đề nóng

Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam và Bộ trưởng Bộ Công Thương - Lắng nghe nông dân nói năm 2025
Hà Nội mưa ngập kinh hoàng sau bão số 10
Cơn bão số 11 - Bão Matmo
Những cánh rừng bị bức tử ở Lạng Sơn
95 năm ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14/10/1930 - 14/10/2025)
Bão số 10 (Bualoi)
Đại hội Đại biểu Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể Trung ương nhiệm kì 2025-2030
Siêu bão Ragasa 2025
Hồi sinh sông Tô Lịch
Công tác nhân sự chủ chốt tại các địa phương
Tin tức
Chủ nhật, ngày 05/10/2025 14:00 GMT+7

2 Thượng tướng Quân đội giữ chức vụ mới, nhiều Bí thư Tỉnh ủy được điều động, luân chuyển trong tuần

+ aA -
Quỳnh Nguyễn Chủ nhật, ngày 05/10/2025 14:00 GMT+7
Trong những ngày cuối tháng 9 và đầu tháng 10/2025, diễn ra Đại hội Đảng bộ của nhiều tỉnh. Tại đây, các quyết định của Bộ Chính trị về công tác nhân sự được công bố. Theo đó có nhiều Bí thư Tỉnh ủy đã được điều động, luân chuyển từ địa phương này sang địa phương khác hoặc về Trung ương.
Chia sẻ lên Facebook
Chia sẻ
Bình luận 0

Ông Trịnh Xuân Trường được chỉ định làm Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên

Ngày 29/9, tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lào Cai đã công bố quyết định của Bộ Chính trị về việc điều động, chỉ định ông Trịnh Xuân Trường, Bí thư Tỉnh uỷ Lào Cai nhiệm kỳ 2020-2025 làm Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên nhiệm kỳ 2025-2030.

Trước đó, khi tỉnh Lào Cai và Yên Bái hợp nhất vào ngày 1/7/2025, ông Trịnh Xuân Trường được Bộ Chính trị chỉ định làm Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai mới.

Ông Trịnh Xuân Trường, Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên. Ảnh: laocai.gov.vn

Ông Trịnh Việt Hùng được chỉ định giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai

Ngày 29/9, Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Lào Cai lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 chính thức khai mạc.

Đại hội công bố quyết định của Bộ Chính trị chỉ định ông Trịnh Việt Hùng, Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên giữ chức Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Lào Cai nhiệm kỳ 2025-2030.

Ông Trương Quốc Huy được chỉ định giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ

Ngày 30/9, tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Phú Thọ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 đã công bố quyết định của Bộ Chính trị điều động, phân công, chỉ định ông Trương Quốc Huy, Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ nhiệm kỳ 2025-2030.

Bộ Chính trị chỉ định các ông, bà: Trần Duy Đông, Bùi Văn Quang, Bùi Đức Hinh, Bùi Huy Vĩnh, Bùi Thị Minh, Nguyễn Mạnh Sơn giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ.

Ông Trương Quốc Huy, Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ. Ảnh: Chinhphu.vn

Thượng tướng Nguyễn Hồng Thái giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh

Ngày 30/9, tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030đã công bố các quyết định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về chỉ định Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Bí thư Tỉnh ủy, Phó Bí thư Tỉnh ủy.

Trong đó, Thượng tướng Nguyễn Hồng Thái, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng được chỉ định giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh.

Ông Vũ Hồng Văn giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai nhiệm kỳ mới

Ngày 30/9, tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đồng Nai lần 1 đã công bố quyết định của Bộ Chính trị chỉ định ông Vũ Hồng Văn tiếp tục giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Đồng thời, công bố quyết định chỉ định 4 nhân sự tiếp tục giữ chức vụ Phó Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2025-2030 gồm bà Tôn Ngọc Hạnh, ông Võ Tấn Đức, bà Huỳnh Thị Hằng và ông Thái Bảo.

Trung tướng Nguyễn Văn Gấu giữ chức Thứ trưởng Bộ Quốc phòng

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Quyết định số 2165 ngày 30/9 về việc bổ nhiệm Trung tướng Nguyễn Văn Gấu - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh giữ chức Thứ trưởng Bộ Quốc phòng.

Trung tướng Nguyễn Văn Gấu phát biểu tại Đại hội Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh ngày 30/9. Ảnh: Cổng TTĐT tỉnh Bắc Ninh

Ông Đỗ Thanh Bình làm Thứ trưởng Thường trực Bộ Nội vụ

Ngày 30/9, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn đã trao quyết định của Thủ tướng tiếp nhận, bổ nhiệm ông Đỗ Thanh Bình, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành uỷ Cần Thơ giữ chức Thứ trưởng Thường trực Bộ Nội vụ.

Trước đó, Bộ Chính trị đã có quyết định điều động, chỉ định ông Lê Quang Tùng, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội giữ chức Bí thư Thành ủy Cần Thơ.

Bà Bùi Thị Quỳnh Vân làm Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương

Ngày 1/10, tại Hà Nội, Ban Tổ chức Trung ương tổ chức Hội nghị công bố quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ.

Theo đó, Bộ Chính trị quyết định bà Bùi Thị Quỳnh Vân, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ngãi nhiệm kỳ 2025 - 2030; điều động, phân công, bổ nhiệm giữ chức Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương.

Trưởng ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng trao quyết định cho bà Bùi Thị Quỳnh Vân. Ảnh: Cổng TTĐT tỉnh Quảng Ngãi

Ông Ngô Chí Cường được chỉ định làm Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp

Ngày 1/10, tại Đại hội Đảng bộ tỉnh Đồng Tháp lần thứ I đã công bố quyết định của Bộ Chính trị về việc ông Ngô Chí Cường thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, thôi giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long để chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và chỉ định giữ chức vụ Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp, nhiệm kỳ 2025-2030.

Các Phó Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp nhiệm kỳ 2025-2030 gồm các ông, bà: Nguyễn Hải Trâm, Châu Thị Mỹ Phương, Trần Trí Quang và Phan Văn Thắng.

Ông Đặng Xuân Phong được chỉ định giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình

Ngày 1/10, tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Ninh Bình lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 đã công bố Quyết định của Bộ Chính trị về việc chỉ định ông Đặng Xuân Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Trưởng ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng trao quyết định cho tân Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình Đặng Xuân Phong. Ảnh: Đ.X

Ông Nguyễn Đức Trung tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An

Ngày 2/10, tại Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ 20, nhiệm kỳ 2025-2030, ông Nguyễn Đức Trung tiếp tục được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An với số phiếu 100%.

Các ông Hoàng Nghĩa Hiếu, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Lê Hồng Vinh, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tái cử chức danh Phó bí thư Tỉnh ủy.

Bà Võ Thị Minh Sinh, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh giữ chức Phó bí thư Tỉnh ủy khóa 20.

Ông Nguyễn Duy Lâm tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh

Ngày 2/10, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh lần thứ XX nhiệm kỳ 2025-2030 bước sang ngày làm việc thứ 3 với nhiều nội dung quan trọng và tiến hành phiên bế mạc.

Đại hội công bố ông Nguyễn Duy Lâm, Bí thư Tỉnh ủy khóa XIX nhiệm kỳ 2020-2025 được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh khóa XX nhiệm kỳ 2025-2030.

Ông Hồ Văn Niên giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi

Ngày 2/10, Tỉnh ủy Quảng Ngãi tổ chức Hội nghị công bố quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ.

Hội nghị đã công bố Quyết định của Bộ Chính trị phân công, chỉ định ông Hồ Văn Niên, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Thường trực Bộ Dân tộc và Tôn giáo tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi nhiệm kỳ 2025-2030.

Thượng tướng Thái Đại Ngọc giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai

Ngày 3/10, Đảng bộ tỉnh Gia Lai tổ chức khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Tại đại hội đã công bố quyết định của Bộ Chính trị về việc điều động, phân công, chỉ định Thượng tướng Thái Đại Ngọc, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai nhiệm kỳ 2025-2030.

Thượng tướng Thái Đại Ngọc, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai. Ảnh: Gia Lai

Ông Nguyễn Văn Phương được bầu làm Bí thư Thành ủy Huế

Ngày 3/10, Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Huế lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2025 - 2030 đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ gồm 52 người.

Ngay sau phiên làm việc đầu tiên, Ban Chấp hành khóa mới đã họp phiên đầu tiên, bầu Ban Thường vụ Thành ủy. Ông Nguyễn Văn Phương, Chủ tịch UBND TP.Huế được tín nhiệm bầu giữ chức Bí thư Thành ủy nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Ông Nguyễn Hữu Nghĩa được chỉ định làm Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên

Ngày 3/10, tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hưng Yên lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030 đã công bố quyết định của Bộ Chính trị về việc chỉ định Ban chấp hành, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên nhiệm kỳ mới.

Theo đó, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh gồm 70 người, Ban Thường vụ Tỉnh ủy có 22 người. Bộ Chính trị chỉ định ông Nguyễn Hữu Nghĩa, ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên tiếp tục giữ chức Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2025-2030.

Ông Nguyễn Tiến Hải giữ chức vụ Bí thư Tỉnh ủy An Giang

Ngày 3/10, tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh An Giang lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 đã công bố các quyết định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về việc chỉ định Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư Tỉnh ủy An Giang...

Theo đó, ông Nguyễn Tiến Hải, Bí thư Tỉnh ủy An Giang được chỉ định giữ chức Bí thư Tỉnh ủy An Giang, nhiệm kỳ 2025-2030.

Ông Trần Văn Lâu được chỉ định làm Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long

Cũng trong ngày 3/10, tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Vĩnh Long lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 đã công bố các Quyết định của Bộ Chính trị chỉ định Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long nhiệm kỳ 2025-2030.

Theo đó, ông Trần Văn Lâu, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ được chỉ định giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long.

Ông Lê Ngọc Quang giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị nhiệm kỳ mới

Ngày 5/10, tại Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Trị lần thứ I, Đại hội đã nghe công bố các Quyết định của Bộ Chính trị về chỉ định Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư và các Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị nhiệm kỳ 2025 – 2030.

Theo đó, ông Lê Ngọc Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, được chỉ định giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị nhiệm kỳ 2025 – 2030.

Ông Lê Ngọc Quang từng giữ chức Tổng Giám đốc VTV, năm 2024, ông được Bộ Chính trị điều động làm Bí thư Tỉnh ủy Quảng Bình. Khi Quảng Bình và Quảng Trị hợp nhất thành tỉnh Quảng Trị mới, ông Lê Ngọc Quang được chỉ định giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị nhiệm kỳ 2020 -2025.

Tham khảo thêm

Thủ tướng: Chuẩn bị phục vụ Hội nghị Trung ương 13 và Kỳ họp Quốc hội thứ 10

Thủ tướng: Chuẩn bị phục vụ Hội nghị Trung ương 13 và Kỳ họp Quốc hội thứ 10

Gia đình có người chết, mất tích do bão số 10 được hỗ trợ tối thiểu 25 triệu đồng/người

Gia đình có người chết, mất tích do bão số 10 được hỗ trợ tối thiểu 25 triệu đồng/người

Ông Hồ Quốc Dũng thôi chức Bí thư Gia Lai: 'Tôi dù đi đâu, làm gì, cũng hướng về quê hương với tình cảm sâu nặng'

Ông Hồ Quốc Dũng thôi chức Bí thư Gia Lai: "Tôi dù đi đâu, làm gì, cũng hướng về quê hương với tình cảm sâu nặng"

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.

Tin cùng chuyên mục

Xem thêm

Hoàng Hường bị khởi tố và nụ cười trước máy quay
40

Tối 3/10/2025, khi bản tin VTV1 phát phóng sự “Bắt tạm giam Hoàng Hường”, có thể thấy nữ doanh nhân này nở nụ cười tươi. Hoàng Hường có thể cười với tất cả sự dày dạn sau bao năm "diễn" trước máy quay. Nhưng pháp luật không thể bị thách thức bởi sự ngạo mạn của bất kỳ ai.

Chủ tịch Hà Nội chỉ đạo, Phó Chủ tịch dẫn đoàn kiểm tra đột xuất bữa ăn bán trú học sinh sau loạt bài của Báo Dân Việt

Tin tức
Chủ tịch Hà Nội chỉ đạo, Phó Chủ tịch dẫn đoàn kiểm tra đột xuất bữa ăn bán trú học sinh sau loạt bài của Báo Dân Việt

Tổng Bí thư Tô Lâm: Bí thư, Chủ tịch xã hoặc cấp phó phải có 1 người đặc trách về nông nghiệp

Tin tức
Tổng Bí thư Tô Lâm: Bí thư, Chủ tịch xã hoặc cấp phó phải có 1 người đặc trách về nông nghiệp

Đà Nẵng: Cháy lớn tại dự án trung tâm cao ốc phức hợp Nguyễn Kim

Tin tức
Đà Nẵng: Cháy lớn tại dự án trung tâm cao ốc phức hợp Nguyễn Kim

Ông Nguyễn Văn Phương được bầu giữ chức Bí thư Thành ủy Huế

Tin tức
Ông Nguyễn Văn Phương được bầu giữ chức Bí thư Thành ủy Huế

Đọc thêm

Đoàn Công Vinh bị ngộ độc, phải nhập viện cấp cứu trước ngay trước giờ Chung kết Mister Global 2025
Văn hóa - Giải trí

Đoàn Công Vinh bị ngộ độc, phải nhập viện cấp cứu trước ngay trước giờ Chung kết Mister Global 2025

Văn hóa - Giải trí

Đoàn Công Vinh đột ngột phải nhập viện với tình hình sức khỏe không tốt ngay trước giờ Chung kết Mister Global 2025 sẽ diễn ra vào tối nay (5/10).

Toan tính đủ đường lấy chồng 'tổng tài', tôi tức nghẹn khi anh nói một câu
Gia đình

Toan tính đủ đường lấy chồng "tổng tài", tôi tức nghẹn khi anh nói một câu

Gia đình

Một câu nói đó thôi, mà tất cả thế giới màu hồng tôi tự vẽ ra bỗng chốc sụp đổ. Tôi điếng người. Cổ họng nghẹn đắng lại, không thể thốt nên lời.

Bài phát biểu của Giám đốc Học viện Tài chính trước 6.000 sinh viên “khoá học kỷ lục”
Xã hội

Bài phát biểu của Giám đốc Học viện Tài chính trước 6.000 sinh viên “khoá học kỷ lục”

Xã hội

"Đừng chỉ học để biết, hãy học để thay đổi. Đừng chỉ học để thi, hãy học để sáng tạo. Đừng chỉ học để có việc làm, hãy học để tạo ra việc làm cho người khác", NGƯT.PGS.TS Nguyễn Đào Tùng, Giám đốc Học viện Tài chính chia sẻ.

Công Phượng lại gặp hạn
Thể thao

Công Phượng lại gặp hạn

Thể thao

Giữa lúc Nguyễn Công Phượng tưởng chừng đã tìm được đường quay lại phong độ đỉnh cao, anh lại dính chấn thương.

Tổng thống Vucic cảnh báo về một thảm họa sắp xảy ra
Điểm nóng

Tổng thống Vucic cảnh báo về một thảm họa sắp xảy ra

Điểm nóng

Tổng thống Serbia Aleksandar Vucic cho biết tất cả các quốc gia trên thế giới đang chuẩn bị cho một cuộc xung đột toàn cầu, theo hãng tin Kurir.

Nuôi dày đặc con đặc sản bình dân hiền khô này, 9X Quảng Ninh vớt đến đâu bán hết đến đó, thu 250 triệu/năm
Nhà nông

Nuôi dày đặc con đặc sản bình dân hiền khô này, 9X Quảng Ninh vớt đến đâu bán hết đến đó, thu 250 triệu/năm

Nhà nông

Gần 10 năm gắn bó với mô hình nuôi ốc nhồi-con đặc sản bình dân, anh Vũ Hồng Thái, khu Hiệp Hòa 14, phường Hiệp Hòa, tỉnh Quảng Ninh (địa bàn TX Quảng Yên trước đây) trở thành hộ khá giả với mức thu nhập hơn 250 triệu đồng/năm.

Leonardo DiCaprio sẽ giành tượng Oscar lần thứ 2?
Văn hóa - Giải trí

Leonardo DiCaprio sẽ giành tượng Oscar lần thứ 2?

Văn hóa - Giải trí

Leonardo DiCaprio trở lại với vai diễn Bob Ferguson trong bộ phim “One battle after another”, có khả năng giúp anh giành tượng vàng Oscar lần thứ hai.

Vì sao Càn Long không thể xa Hòa Thân?
Đông Tây - Kim Cổ

Vì sao Càn Long không thể xa Hòa Thân?

Đông Tây - Kim Cổ

Khi nhắc đến Hòa Thân, ai cũng biết đây là một một nhân vật khét tiếng với danh xưng “đệ nhất quan tham” trong lịch sử Trung Hoa. Của cải mà Hòa Thân đã tham ô, nhận hối lộ thì không có bất kỳ một vị quan tham nhũng nào trong lịch sử Trung Quốc cổ đại và hiện đại vượt qua được...

NÓNG: Tin bão mới nhất, chuyên gia dự báo thời điểm, vị trí bão số 11 (bão MATMO) đổ bộ, những tỉnh nào cần lưu ý?
Nhà nông

NÓNG: Tin bão mới nhất, chuyên gia dự báo thời điểm, vị trí bão số 11 (bão MATMO) đổ bộ, những tỉnh nào cần lưu ý?

Nhà nông

Theo ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, dự kiến bão số 11 (bão MATMO) sẽ đổ bộ vào khu vực giữa tỉnh Quảng Ninh và tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc) trong khoảng nửa đêm nay và rạng sáng mai.

Trương Vinh Hiển xin lỗi, Lý Hoàng Nam khép lại drama pickleball ra sao?
Thể thao

Trương Vinh Hiển xin lỗi, Lý Hoàng Nam khép lại drama pickleball ra sao?

Thể thao

Trên trang facebook cá nhân, Trương Vinh Hiển đã gửi lời xin lỗi tới NHM về drama vừa qua, đồng thời nhận đó là bài học đích đáng đối với anh. Về phía Lý Hoàng Nam, tay vợt này cũng xác nhận, Trương Vinh Hiển gửi lời xin lỗi tới mình và mong muốn NHM nhìn nhận sự việc một cách bao dung hơn...

Ngư dân gồng mình leo cột mỡ, nhận tiền thưởng nóng tưng bừng tại Lễ hội Nghinh Ông Cần Giờ
Chuyển động Sài Gòn

Ngư dân gồng mình leo cột mỡ, nhận tiền thưởng nóng tưng bừng tại Lễ hội Nghinh Ông Cần Giờ

Chuyển động Sài Gòn

Lễ hội Nghinh Ông Cần Giờ với nhiều hoạt động đặc sắc, đặc biệt trò leo cột mỡ thu hút đông đảo người dân, họ sẵn sàng rút tiền thưởng nóng cho các ngư dân leo cột mỡ.

Khởi công Nhà hát Opera Hà Nội hơn 12.700 tỷ đồng – 'biểu tượng văn hóa mới' bên Hồ Tây
Tin tức

Khởi công Nhà hát Opera Hà Nội hơn 12.700 tỷ đồng – "biểu tượng văn hóa mới" bên Hồ Tây

Tin tức

Một “biểu tượng văn hóa - nghệ thuật” mới đang được hình thành giữa lòng Hồ Tây (Hà Nội), không chỉ là công trình kiến trúc, Nhà hát Opera Hà Nội còn là tuyên ngôn về khát vọng xây dựng Thủ đô văn hiến, hiện đại và hội nhập – nơi văn hóa Việt Nam vươn mình ra thế giới.

Làm rõ video nữ sinh ở Huế đánh bạn trước sự cổ vũ của nhiều người
Xã hội

Làm rõ video nữ sinh ở Huế đánh bạn trước sự cổ vũ của nhiều người
9

Xã hội

Trường THCS Nguyễn Chí Diểu, TP.Huế đã có văn bản báo cáo Sở GDĐT thành phố về vụ việc một nữ sinh của trường này bị đánh, quay video clip.

Tin bão mới nhất: Bão số 11 đêm nay ảnh hưởng đất liền, Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia ra công điện khẩn
Nhà nông

Tin bão mới nhất: Bão số 11 đêm nay ảnh hưởng đất liền, Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia ra công điện khẩn

Nhà nông

Tin bão mới nhất hôm nay, bão số 11 (bão MATMO) còn cách Móng Cái (Quảng Ninh) khoảng 350km. Cũng trong hôm nay, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Hoàng Hiệp vừa ký công điện số 12/CĐ-BCĐ-BNNMT của Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia về việc triển khai các biện pháp ứng phó với bão số 11 (bão MATMO).

Chủ tịch Hội Nông dân TP.Hải Phòng là Nhà khoa học của nhà nông với nhiều sáng kiến phát triển cây vải thiều Thanh Hà
Nhà nông

Chủ tịch Hội Nông dân TP.Hải Phòng là Nhà khoa học của nhà nông với nhiều sáng kiến phát triển cây vải thiều Thanh Hà

Nhà nông

Triển khai nhiều đề án có lợi cho dân, Tiến sĩ Trịnh Văn Thiện, Chủ tịch Hội Nông dân TP.Hải Phòng vừa được Trung ương Hội Nông dân Việt Nam công nhận là 1 trong 32 Nhà khoa học của nhà nông 2025.

Ông Lê Ngọc Quang được chỉ định giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị nhiệm kỳ mới
Tin tức

Ông Lê Ngọc Quang được chỉ định giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị nhiệm kỳ mới

Tin tức

Ngày 5/10, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Trị lần thứ I diễn ra tại Trung tâm Văn hóa và Điện ảnh tỉnh Quảng Trị (phường Đồng Hới, tỉnh Quảng Trị). Đây là sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng, đánh dấu bước ngoặt sau khi hợp nhất đơn vị hành chính tỉnh Quảng Bình và tỉnh Quảng Trị thành tỉnh Quảng Trị mới.

Bộ phận chứa đầy collagen của con heo, giúp trẻ hoá làn da, nấu món này vạn người mê
Gia đình

Bộ phận chứa đầy collagen của con heo, giúp trẻ hoá làn da, nấu món này vạn người mê

Gia đình

Bộ phận này cũng chứa sắt và các vitamin hỗ trợ bổ máu, tăng cường sức đề kháng và có khả năng hỗ trợ giải tỏa căng thẳng, cải thiện chức năng nội tạng.

Ban liên lạc cán bộ hưu phía Nam họp mặt nhân 95 năm thành lập Hội Nông dân VN: Tiếp nối truyền thống vinh quang của Hội
Chuyển động Sài Gòn

Ban liên lạc cán bộ hưu phía Nam họp mặt nhân 95 năm thành lập Hội Nông dân VN: Tiếp nối truyền thống vinh quang của Hội

Chuyển động Sài Gòn

Ngày 5/10, tại Cơ quan Đại diện phía Nam Trung ương Hội Nông dân Việt Nam TP.HCM, Ban liên lạc cán bộ hưu tại phía Nam đã tổ chức họp mặt nhằm ôn lại truyền thống 95 năm ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14/10/1930 – 14/10/2025).

Phó Chủ tịch Quảng Ngãi chỉ đạo “nóng” tại hiện trường để gỡ nút thắt 2 dự án thuỷ điện 1.880 tỷ
Kinh tế

Phó Chủ tịch Quảng Ngãi chỉ đạo “nóng” tại hiện trường để gỡ nút thắt 2 dự án thuỷ điện 1.880 tỷ

Kinh tế

Tại hiện trường, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Trần Phước Hiền đã chỉ đạo cụ thể cho các cấp, ngành khẩn trương tháo vướng khó cho 2 dự án thuỷ điện Đăk Đrinh 2 và Trà Khúc 2, có tổng mức đầu tư 1.880 tỷ đồng.

Vùng gạo nếp ngon nức tiếng, có đặc sản cốm Tú Lệ tan hoang sau lũ
Nhà nông

Vùng gạo nếp ngon nức tiếng, có đặc sản cốm Tú Lệ tan hoang sau lũ

Nhà nông

Ngày thường, dòng Nậm Lùng hiền hòa chảy qua cánh đồng, cung cấp nước để cho những cây lúa trĩu bông, tạo nên thương hiệu nếp Tú Lệ nức tiếng cùng đặc sản cốm được khách du lịch ưa chuộng mua làm quà mỗi khi dừng chân. Nhưng trong đợt mưa lũ do ảnh hưởng của bão số 10 vừa qua, dòng suối ấy trở nên hung hãn, phá huỷ mọi thứ trên đường đi.

Hà Nội FC kỳ vọng gì ở HLV Harry Kewell - người 5 năm đổi 4 CLB?
Thể thao

Hà Nội FC kỳ vọng gì ở HLV Harry Kewell - người 5 năm đổi 4 CLB?

Thể thao

Harry Kewell trở thành HLV mới của Hà Nội FC, đánh dấu lần thứ 4 trong 5 năm ông dẫn dắt một CLB, giữa chuỗi sự nghiệp huấn luyện đầy biến động.

Chủ tịch Ủy ban TƯMTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến: Khơi dậy khát vọng phát triển Quảng Trị phồn vinh, hạnh phúc
Tin tức

Chủ tịch Ủy ban TƯMTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến: Khơi dậy khát vọng phát triển Quảng Trị phồn vinh, hạnh phúc

Tin tức

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Trị lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến khẳng định: Đây là sự kiện chính trị trọng đại, dấu mốc lịch sử quan trọng trong tiến trình phát triển của tỉnh sau hợp nhất đơn vị hành chính, mở ra chặng đường mới với khát vọng xây dựng Quảng Trị phát triển phồn vinh, hạnh phúc, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội.

Việt Nam trước ngưỡng cửa mới: IMF nêu khuyến nghị gì để không mất đà tăng trưởng?
Kinh tế

Việt Nam trước ngưỡng cửa mới: IMF nêu khuyến nghị gì để không mất đà tăng trưởng?

Kinh tế

Tăng trưởng kinh tế Việt Nam đang bước vào giai đoạn bản lề khi mô hình dựa vào xuất khẩu và đầu tư nước ngoài dần chạm giới hạn, Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) cảnh báo trong báo cáo mới nhất.

'Vào tay người Nga', Phương Tây tiết lộ đòn giáng mà Ukraine phải đối mặt từ đồng minh của mình
Điểm nóng

"Vào tay người Nga", Phương Tây tiết lộ đòn giáng mà Ukraine phải đối mặt từ đồng minh của mình

Điểm nóng

Ukraine sẽ không nhận được các phiên bản cải tiến mới nhất của tên lửa Tomahawk, nhà báo và nhà phân tích Patrik Henningsen tuyên bố trên kênh YouTube Deep Dive.

Bộ trưởng Bộ Tài chính: Tăng trưởng quý 3 cao nhất 10 năm qua
Kinh tế

Bộ trưởng Bộ Tài chính: Tăng trưởng quý 3 cao nhất 10 năm qua

Kinh tế

Báo cáo tại phiên họp thường kỳ Chính phủ sáng nay 5/10, Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng cho biết tăng trưởng GDP quý III ước đạt 8,22%, cao nhất trong hơn một thập kỷ qua.

Bên trong xưởng sản xuất hơn 2,2 triệu bình chữa cháy giả, thu lợi hơn 834 tỷ đồng tại Phú Thọ
Pháp luật

Bên trong xưởng sản xuất hơn 2,2 triệu bình chữa cháy giả, thu lợi hơn 834 tỷ đồng tại Phú Thọ

Pháp luật

Công an tỉnh Phú Thọ đã khởi tố, bắt tạm giam hai anh em ruột là Phan Thế Hoài và Phan Bạch Thông về hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả liên quan đến thiết bị phòng cháy chữa cháy.

Tây Ninh: Hai công nhân may mắn thoát chết khi bị 10 tấm kính cường lực đè lên
Xã hội

Tây Ninh: Hai công nhân may mắn thoát chết khi bị 10 tấm kính cường lực đè lên

Xã hội

10 tấm kính nặng trên ô tô tải đang chuyển xuống thì bị lật ngang đè lên 2 công nhân, có người bị mảnh kính găm vào vùng cổ, ngực rất nguy kịch. 

Bí ẩn toà tháp 9 bậc trong lăng mộ Tần Thủy Hoàng
Đông Tây - Kim Cổ

Bí ẩn toà tháp 9 bậc trong lăng mộ Tần Thủy Hoàng

Đông Tây - Kim Cổ

Một nhóm các nhà khảo cổ học Trung Quốc sau nhiều năm nghiên cứu đã phát hiện ra một toà tháp 9 bậc nằm sâu trong lăng mộ Tần Thủy Hoàng ở gần cố đô Tây An.

Họa sĩ Đỗ Sơn 82 tuổi, phải di chuyển bằng lăn nhưng vẫn miệt mài với những nét vẽ
Văn hóa - Giải trí

Họa sĩ Đỗ Sơn 82 tuổi, phải di chuyển bằng lăn nhưng vẫn miệt mài với những nét vẽ

Văn hóa - Giải trí

Họa sĩ Đỗ Sơn năm nay đã 82 tuổi, việc đi lại khó khăn phải dùng đến xe lăn nhưng vẫn say mê với sáng tạo nghệ thuật.

Tin đọc nhiều

1

“Sự việc của Lý Hoàng Nam là bài học về tính kiềm chế”

“Sự việc của Lý Hoàng Nam là bài học về tính kiềm chế”

2

Trung Quốc chơi lớn, đề nghị đầu tư 1 nghìn tỷ USD vào Mỹ

Trung Quốc chơi lớn, đề nghị đầu tư 1 nghìn tỷ USD vào Mỹ

3

Hoàng Hường bị khởi tố và nụ cười trước máy quay
40

Hoàng Hường bị khởi tố và nụ cười trước máy quay

4

Tin bão mới nhất: Bão số 11 (bão MATMO) giật cấp 15, sáng mai áp sát Quảng Ninh-Hải Phòng, tác động đến Hà Nội thế nào?

Tin bão mới nhất: Bão số 11 (bão MATMO) giật cấp 15, sáng mai áp sát Quảng Ninh-Hải Phòng, tác động đến Hà Nội thế nào?

5

"Mánh" tiêu thụ gỗ rừng tự nhiên từ Lạng Sơn qua tay thương lái (Video 4)

'Mánh' tiêu thụ gỗ rừng tự nhiên từ Lạng Sơn qua tay thương lái (Video 4)