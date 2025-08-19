Chủ đề nóng

Nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân (19/8/1945-19/8/2025), 20 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (19/8/2005 - 19/8/2025), Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính có bài viết “80 năm Công an Nhân dân Việt Nam - với sự nghiệp xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội của đất nước”. Báo Dân Việt trân trọng giới thiệu bài viết này.
1. Kể từ ngày được thành lập (19/8/1945), dù ở bất cứ nơi đâu, trong bất cứ hoàn cảnh, điều kiện nào, lực lượng Công an nhân dân luôn là "Thanh bảo kiếm" của Đảng, Nhà nước, "Lá chắn thép" vững chắc trong bảo vệ an ninh Tổ quốc, đấu tranh với các loại tội phạm, giữ gìn cuộc sống bình yên, hạnh phúc, ấm no của Nhân dân; điều đó khẳng định truyền thống hào hùng, vẻ vang, bản chất anh hùng cách mạng, sức chiến đấu kiên cường của lực lượng Công an nhân dân, xứng đáng là lực lượng vũ trang trọng yếu, tin cậy, trung thành tuyệt đối của Tổ quốc, Đảng, Nhà nước và Nhân dân.

80 NĂM CÔNG AN NHÂN DÂN VIỆT NAM VỚI SỰ NGHIỆP XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI CỦA ĐẤT NƯỚC- Ảnh 1.
Thủ tướng và các đồng chí lãnh đạo Bộ Công an dự Đại hội Thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” lần thứ 9 vào ngày 6/8 vừa qua - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Sau Cách mạng tháng Tám, trong bối cảnh vô vàn khó khăn, thách thức, "thù trong giặc ngoài", tình thế "ngàn cân treo sợi tóc", dưới sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp, toàn diện, tài tình của Đảng; sự giáo dục, rèn luyện của Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu và sự ủng hộ, đùm bọc, giúp đỡ của Nhân dân, lực lượng Công an nhân dân Việt Nam Anh hùng đã mưu trí, sáng tạo, dũng cảm, trực tiếp chiến đấu cùng với lực lượng Quân đội nhân dân Việt Nam Anh hùng và các lực lượng khác, bảo vệ vững chắc chính quyền non trẻ và các thành quả cách mạng, bảo vệ cuộc sống bình yên của Nhân dân.

Trong kháng chiến chống Pháp, lực lượng Công an nhân dân đóng vai trò quan trọng trong việc bảo vệ an ninh quốc gia, trấn áp lực lượng phản cách mạng, đấu tranh chống gián điệp, các hoạt động phá hoại của địch, bảo vệ an toàn các cơ quan đầu não của Đảng và Nhà nước, vùng tự do, vùng căn cứ cách mạng, hỗ trợ cuộc kháng chiến của quân và dân ta, góp phần quan trọng vào sự thành công của chiến dịch Điện Biên Phủ lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu.

80 NĂM CÔNG AN NHÂN DÂN VIỆT NAM VỚI SỰ NGHIỆP XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI CỦA ĐẤT NƯỚC- Ảnh 2.
Lực lượng Công an nhân dân luôn là "Thanh bảo kiếm" của Đảng, Nhà nước, "Lá chắn thép" vững chắc trong bảo vệ an ninh Tổ quốc, đấu tranh với các loại tội phạm, giữ gìn cuộc sống bình yên, hạnh phúc, ấm no của Nhân dân- Ảnh VGP/Nhật Bắc

Kháng chiến chống Mỹ cứu nước, cán bộ, chiến sĩ lực lượng Công an nhân dân đã có mặt ở khắp các chiến trường, mặt trận, vượt mọi gian lao, thử thách, anh dũng, kiên cường chiến đấu, bảo vệ vững chắc an ninh Tổ quốc, trật tự an toàn xã hội, tấn công vào sào huyệt, đánh bại các kế hoạch xâm nhập gián điệp, biệt kích của địch, tiễu phỉ, diệt ác, trừ gian, phá ấp chiến lược; tham gia xây dựng miền Bắc xã hội chủ nghĩa trở thành "hậu phương lớn" chi viện cho "tiền tuyến lớn" miền Nam ruột thịt, đặc biệt là tham gia Tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân năm 1968 và Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử.

Đại thắng Mùa xuân năm 1975, non sông liền một dải, Bắc - Nam sum họp một nhà, lực lượng Công an nhân dân tiếp tục phát huy truyền thống anh hùng, vẻ vang, thực hiện tốt vai trò tham mưu, nòng cốt, xung kích trên mặt trận bảo vệ an ninh quốc gia và giữ gìn trật tự an toàn xã hội; tích cực tham gia xây dựng và củng cố chính quyền cách mạng, giải quyết hậu quả chiến tranh, tiếp quản và quản lý xã hội ở vùng mới giải phóng, vô hiệu hóa âm mưu, ý đồ, hoạt động chống phá Cách mạng của các đối tượng phản động trong và ngoài nước, giữ vững ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội, góp phần quan trọng xây dựng Chủ nghĩa xã hội trên cả nước.

Trong các cuộc chiến tranh biên giới Tây Nam và biên giới phía Bắc, lực lượng Công an nhân dân đã trực tiếp tham gia chiến đấu, sát cánh cùng với Quân đội và Nhân dân phòng, chống các hoạt động thám báo, tập kích, bắt cóc, gây phỉ, gây bạo loạn; bảo đảm an toàn, bí mật các khu vực trọng yếu của ta. Chống kế hoạch hậu chiến của địch, đấu tranh bóc gỡ mạng lưới gián điệp, tình báo và tay sai cài lại; đập tan âm mưu, ý đồ và hoạt động móc nối, tấn công xâm nhập nội bộ từ bên ngoài chống phá ta. Đồng thời, tham gia khắc phục hậu quả chiến tranh, xây dựng cơ sở vật chất phục vụ phát triển kinh tế - xã hội đất nước.

80 NĂM CÔNG AN NHÂN DÂN VIỆT NAM VỚI SỰ NGHIỆP XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI CỦA ĐẤT NƯỚC- Ảnh 3.
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính: Trong giai đoạn đất nước đổi mới và hội nhập quốc tế, vai trò của lực lượng Công an nhân dân càng trở nên quan trọng - Ảnh VGP/Nhật Bắc

2. Trong giai đoạn đất nước đổi mới và hội nhập quốc tế, vai trò của lực lượng Công an nhân dân càng trở nên quan trọng; không chỉ bảo vệ an ninh, trật tự mà còn góp phần kiến tạo, mở ra không gian phát triển cho đất nước; tham gia vào quá trình cải cách, đổi mới, xây dựng môi trường an toàn, ổn định, hòa bình, hữu nghị, tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội đất nước. Nổi lên là các thành tựu:

Một là, bám sát sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp, toàn diện về mọi mặt của Đảng, quản lý tập trung, thống nhất của Nhà nước, lực lượng Công an nhân dân đã tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả Cương lĩnh, các nghị quyết của Đảng về xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, phát huy vai trò nòng cốt trong bảo vệ ổn định chính trị, xã hội và sự phát triển bền vững của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Chủ động nắm chắc, đánh giá, dự báo sát tình hình thế giới, khu vực, trong nước để tham mưu chiến lược với Đảng, Nhà nước các chủ trương, giải pháp bảo vệ lợi ích, an ninh trên các lĩnh vực, mục tiêu, tuyến, địa bàn trọng điểm, chiến lược và nâng cao vị thế, uy tín của đất nước. Phát hiện, ngăn chặn âm mưu "diễn biến hòa bình", bạo loạn, khủng bố, phá hoại của các thế lực thù địch, phản động, không để hình thành tổ chức chính trị đối lập trong nước.

Phòng ngừa, ngăn chặn, xử lý hiệu quả các nguy cơ, mối đe dọa đối với nền kinh tế, giải quyết căn cơ những vấn đề phức tạp liên quan đến an ninh, trật tự nảy sinh trong lĩnh vực kinh tế.

80 NĂM CÔNG AN NHÂN DÂN VIỆT NAM VỚI SỰ NGHIỆP XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI CỦA ĐẤT NƯỚC- Ảnh 4.
Các chiến sĩ công an hỗ trợ người dân xuyên ngày, trắng đêm di chuyển người và tài sản đến vùng an toàn.
80 NĂM CÔNG AN NHÂN DÂN VIỆT NAM VỚI SỰ NGHIỆP XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI CỦA ĐẤT NƯỚC- Ảnh 5.
Công an giúp dân trong mưa lũ.

Hai là, phát huy tối đa sức mạnh, lợi thế đặc thù biện pháp nghiệp vụ Công an, góp phần quan trọng thu hút nguồn lực nước ngoài phục vụ phát triển, nâng cao trình độ khoa học, công nghệ trên các lĩnh vực nông nghiệp, công nghiệp, y tế, môi trường, chuyển đổi số, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội. Lực lượng Công an nhân dân đã có nhiều chiến công thầm lặng trong triển khai các chương trình, dự án trọng điểm quốc gia, như: chương trình giống quốc gia, các dự án phóng vệ tinh của Việt Nam, chương trình phát triển công nghiệp, công nghệ cao…, góp phần quan trọng đàm phán các hiệp định kinh tế, khoa học - công nghệ, thương mại điện tử của Việt Nam với các nước.

Ba là, triển khai quyết liệt, đồng bộ nhiều biện pháp bảo đảm trật tự an toàn xã hội, kéo giảm tội phạm; xử lý kịp thời, gốc rễ các vấn đề phức tạp về tội phạm và vi phạm pháp luật, góp phần từng bước xây dựng xã hội ngày càng trật tự, kỷ cương, an ninh, an toàn, lành mạnh. Chỉ đạo xử lý nhiều "đại án", có tính lan tỏa rộng rãi với phương châm "Không có vùng cấm, không có ngoại lệ", "Ngăn chặn từ gốc, phát hiện từ sớm, xử lý từ đầu, không để vi phạm nhỏ tích tụ thành sai phạm lớn", "Xử lý một việc, một vụ án cảnh tỉnh cả một lĩnh vực, cả một vùng". Chủ động nhận diện, phát hiện những thủ đoạn phạm tội mới trong lĩnh vực chứng khoán, bất động sản, trái phiếu doanh nghiệp, hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại... Qua đó, góp phần tạo môi trường cạnh tranh lành mạnh, bình đẳng để các doanh nghiệp cùng phát triển.

Bốn là, làm tốt công tác quản lý nhà nước về an ninh, trật tự. Lực lượng Công an là lực lượng tiên phong, gương mẫu, đi đầu trong việc định hình nền tảng số quốc gia; phát huy vai trò tham mưu nòng cốt triển khai Đề án 06, phát triển ứng dụng VneID, là lực lượng dẫn dắt trong chuyển đổi số quốc gia, xây dựng Chính phủ điện tử, cải cách thủ tục hành chính, tạo động lực, truyền cảm hứng cho các bộ, ngành, địa phương. Hoàn thành xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, cơ sở dữ liệu về căn cước công dân, cơ sở dữ liệu chuyên ngành đáp ứng các tiêu chuẩn về số hóa hồ sơ, tài liệu và là cơ sở dữ liệu gốc phục vụ chuyển đổi số. Tham mưu triển khai, thúc đẩy mạnh mẽ các tiện ích công, nỗ lực giải quyết các "điểm nghẽn" trong thực hiện Đề án 06 của Chính phủ,… góp phần nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành chính, đáp ứng cơ bản yêu cầu xây dựng nền hành chính dân chủ, chuyên nghiệp, hiện đại.

Năm là, lực lượng Công an xung kích đi đầu trong việc phòng ngừa, ứng phó, giải quyết các thách thức an ninh phi truyền thống và thực hiện nghĩa vụ quốc tế. Điển hình là luôn có mặt ở những nơi khó khăn, gian khổ, nguy hiểm để triển khai các hoạt động hỗ trợ phòng, chống thiên tai; kiểm soát, ngăn chặn đại dịch COVID-19; tham gia tìm kiếm, cứu nạn, cứu hộ trong nước; hỗ trợ cứu nạn, cứu hộ thảm họa động đất tại Thổ Nhĩ Kỳ, Myanmar; cử cán bộ tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc... để lại hình ảnh đẹp trong lòng Nhân dân và bạn bè quốc tế. Đồng thời, lực lượng Công an cũng đi đầu trong công tác bảo đảm an sinh xã hội. Tổ chức hiệu quả hoạt động xóa đói giảm nghèo, với tinh thần "không để ai bị bỏ lại phía sau", qua đó tạo chuyển biến tích cực góp phần nâng cao đời sống người dân và ổn định tình hình an ninh, trật tự ở cơ sở. Phối hợp, huy động nguồn lực hoàn thành xây dựng hàng chục nghìn căn nhà cho các hộ nghèo, gia đình chính sách, khó khăn, đồng bào dân tộc thiểu số, bị ảnh hưởng bởi thiên tai; đồng loạt dồn sức thực hiện chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát,... thể hiện truyền thống nhân văn, tương thân tương ái và trách nhiệm đối với Nhân dân.

80 NĂM CÔNG AN NHÂN DÂN VIỆT NAM VỚI SỰ NGHIỆP XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI CỦA ĐẤT NƯỚC- Ảnh 6.
Lực lượng Công an nhân dân sẵn sàng hy sinh "thức cho dân ngủ, gác cho dân vui chơi, lấy niềm vui, hạnh phúc của Nhân dân làm niềm vui, lẽ sống của mình"; xả thân vì sự nghiệp cách mạng, vì cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân.

3. Trong suốt chặng đường 80 năm qua, lực lượng Công an nhân dân Việt Nam Anh hùng luôn không ngừng phấn đấu, tự đổi mới, gương mẫu, đi đầu và đã thực sự trưởng thành; thể hiện bản lĩnh chính trị vững vàng, trung thành tuyệt đối với Tổ quốc, Đảng, Nhà nước và Nhân dân, sẵn sàng hy sinh "thức cho dân ngủ, gác cho dân vui chơi, lấy niềm vui, hạnh phúc của Nhân dân làm niềm vui, lẽ sống của mình"; xả thân vì sự nghiệp cách mạng, vì cuộc sống bình yên và hạnh phúc của Nhân dân.

Dù ở bất cứ cương vị, lĩnh vực nào, từ người chiến sĩ trật tự trên đường phố, người Cảnh sát khu vực tận tâm, tận tụy với Nhân dân, đến những chiến sĩ An ninh thầm lặng, những trinh sát hình sự, ma túy đêm, ngày đấu tranh với các loại tội phạm nguy hiểm…, tất cả luôn sắt son tinh thần "vì nước quên thân, vì dân phục vụ". Hình ảnh người chiến sĩ Công an xả thân cứu dân trong thiên tai, bão lũ, kiên trì truy bắt tội phạm dù đối mặt với hiểm nguy đã in sâu vào tâm trí mỗi người dân Việt Nam. Lực lượng Công an nhân dân đã làm sâu sắc hơn những giá trị cao đẹp của dân tộc, tô thắm truyền thống anh hùng, vẻ vang. Bên cạnh đó, không chỉ là những người bảo vệ pháp luật mà với tinh thần "gần dân, sát dân", lực lượng Công an nhân dân còn là người bạn đồng hành, chia sẻ những khó khăn, lo toan, vất vả của người dân. Có thể khẳng định, cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế của đất nước ta ngày nay có dấu ấn, đóng góp quan trọng của lực lượng Công an nhân dân Việt Nam Anh hùng.

Trong sự nghiệp vẻ vang đó, hàng vạn cán bộ, chiến sĩ Công an của chúng ta đã anh dũng chiến đấu, quên thân mình, hy sinh vì Tổ quốc, vì Nhân dân. Đảng, Nhà nước, Nhân dân luôn trân trọng sự hy sinh, cống hiến và những đóng góp to lớn của lực lượng Công an nhân dân; tri ân sâu sắc và biết ơn vô hạn những anh hùng liệt sĩ Công an nhân dân đã anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì cuộc sống bình yên của nhân dân.

4. Đất nước ta đang bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình, giàu mạnh, văn minh, phồn vinh, thịnh vượng. Cùng với việc thực hiện nhiều quyết sách mang tính lịch sử, mở ra nhiều thời cơ và vận hội mới thì đất nước cũng đang đương đầu với không ít những khó khăn, thách thức; phát sinh nhiều vấn đề mới đối với bảo vệ chủ quyền quốc gia, bảo đảm an ninh, trật tự xã hội, bảo vệ tính mạng, sức khỏe Nhân dân.

Tình hình trên đặt ra yêu cầu công tác Công an trong thời gian tới là hết sức nặng nề, quyết liệt, đòi hỏi trong bất cứ tình huống nào cũng phải giữ vững chủ quyền quốc gia và sự ổn định chính trị, xã hội, tạo môi trường hoà bình và điều kiện thuận lợi để xây dựng và phát triển đất nước, thực hiện thắng lợi hai mục tiêu chiến lược, đến năm 2030 Việt Nam trở thành nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao và đến năm 2045 trở thành một nước phát triển với thu nhập cao.

Nhiệm vụ đặt ra cho lực lượng Công an nhân dân khó khăn, nặng nề hơn nhưng cũng vinh quang và trách nhiệm nhiều hơn, có ý nghĩa quan trọng hơn. Đòi hỏi Lực lượng Công an nhân dân cần tiếp tục phát huy truyền thống anh hùng, vẻ vang, quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, góp phần quan trọng phát triển kinh tế - xã hội, xứng đáng là lực lượng vũ trang trung thành, tin cậy của Đảng, Nhà nước và Nhân dân, trong đó tập trung thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm sau:

Thứ nhất, bảo đảm sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng, chỉ đạo, điều hành thống nhất của Nhà nước; tiếp tục gương mẫu, đi đầu trong tổ chức thực hiện hiệu quả chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước phục vụ có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, đối ngoại của đất nước.

Thứ hai, tăng cường công tác nắm, dự báo sát tình hình, nhất là tình hình thế giới, khu vực tác động đến Việt Nam, để tham mưu chiến lược với Đảng, Nhà nước các chủ trương, chính sách kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh, trật tự xã hội; tháo gỡ điểm nghẽn pháp luật, khơi thông nguồn lực, phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế; hoàn thiện, khắc phục những sơ hở về cơ chế, chính sách và yếu kém trong điều hành, quản lý kinh tế, xã hội.

Thứ ba, giữ vững an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội trong mọi tình huống; nhận diện rõ các nguy cơ, đe dọa đến lợi ích quốc gia, dân tộc, an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội và ổn định kinh tế vĩ mô; tuyệt đối không để phát sinh "điểm nóng", bị động, bất ngờ; làm thất bại mọi âm mưu và hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động và cơ hội chính trị. Chủ động, kịp thời, xử lý hiệu quả các vấn đề phức tạp, nổi lên về an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội; các mối đe dọa an ninh phi truyền thống, tác động tiêu cực đến kinh tế - xã hội. Kết hợp chặt chẽ, hiệu quả với Quân đội nhân dân Việt Nam Anh hùng xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân và thế trận lòng dân vững chắc.

Thứ tư, kết hợp chặt chẽ, hiệu quả giữa củng cố, tăng cường quốc phòng, an ninh với phát triển kinh tế - xã hội theo phương châm "phát triển kinh tế - xã hội là nhiệm vụ trung tâm; bảo đảm quốc phòng, an ninh là trọng yếu, thường xuyên".

Huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội tham gia phòng ngừa, đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự; từng bước đẩy lùi các loại tội phạm; chủ động, quyết liệt đấu tranh, ngăn chặn tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, tội phạm trục lợi chính sách, buôn lậu, hàng giả...

Thứ năm, tăng cường và nâng cao hiệu quả, hiệu lực quản lý nhà nước về an ninh, trật tự; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính. Tiếp tục đóng vai trò "tiên phong, gương mẫu, đi đầu" trong phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, phát triển công nghiệp an ninh, xây dựng

Chính phủ điện tử, phát triển kinh tế số, xã hội số. Đổi mới mạnh mẽ tư duy đối ngoại với tư duy hội nhập quốc tế về an ninh, trật tự đi trước, mở đường, tạo thuận lợi cho hội nhập quốc tế trên các lĩnh vực khác.

Thứ sáu, tiếp tục xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới theo Nghị quyết số 12-NQ/TW ngày 16/3/2022 của Bộ Chính trị. Trong kỷ nguyên mới của dân tộc, mỗi cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân cần đổi mới toàn diện về tư duy, nâng cao năng lực không chỉ trong bảo vệ an ninh, trật tự, mà còn mở rộng các lĩnh vực mới. Phát huy vai trò xung kích, tích cực, chủ động trong xây dựng, bảo vệ quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, phản động chống phá Đảng, Nhà nước.

5. Với truyền thống vẻ vang, anh hùng của 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành và tinh thần "Còn Đảng, còn mình", "Danh dự là điều thiêng liêng, cao quý nhất", lực lượng Công an nhân dân Việt Nam sẽ tiếp tục nỗ lực, cống hiến, sáng ngời phẩm chất cách mạng, vì đất nước, vì nhân dân, dũng cảm chiến đấu, sẵn sàng hy sinh, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, đạt được những chiến công, thành tích xuất sắc hơn nữa phục vụ xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, đóng góp quan trọng và nhiều hơn nữa vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Tin đọc nhiều

1

Ở Lạng Sơn có một nông dân đang giàu lên nhờ trồng loại cây ra hoa cản chả kịp, thơm khắp rừng

Ở Lạng Sơn có một nông dân đang giàu lên nhờ trồng loại cây ra hoa cản chả kịp, thơm khắp rừng

2

Mỹ áp thuế đối ứng 20% với Việt Nam: Đối tác lớn e dè đặt hàng, doanh nghiệp Việt bắt đầu thấy ngấm đòn

Mỹ áp thuế đối ứng 20% với Việt Nam: Đối tác lớn e dè đặt hàng, doanh nghiệp Việt bắt đầu thấy ngấm đòn

3

Loại thịt bổ dưỡng hơn thịt lợn, ngon hơn thịt gà, giúp trẻ cao lớn, khỏe mạnh, xào tỏi thơm phức

Loại thịt bổ dưỡng hơn thịt lợn, ngon hơn thịt gà, giúp trẻ cao lớn, khỏe mạnh, xào tỏi thơm phức

4

Nhiệm vụ của Phòng kinh tế cấp xã, phường từ 1/7/2025

Nhiệm vụ của Phòng kinh tế cấp xã, phường từ 1/7/2025

5

Loài “cọp nước” sông Đà, đoạn chảy qua tỉnh Phú Thọ (mới), thực ra là con gì mà lắm người kỳ công tìm bắt?

Loài “cọp nước” sông Đà, đoạn chảy qua tỉnh Phú Thọ (mới), thực ra là con gì mà lắm người kỳ công tìm bắt?