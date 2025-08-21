Cận cảnh SVĐ Ninh Bình “lột xác” trước ngày tiếp đón Đông Á Thanh Hóa

SVĐ Ninh Bình, tọa lạc tại phường Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình đã trải qua một cuộc đại tu toàn diện kéo dài nhiều tháng.

Giờ đây, các hạng mục chính đã cơ bản hoàn thiện, mang đến một diện mạo hoàn toàn mới, khang trang và hiện đại. Sự chuẩn bị kỹ lưỡng này là lời khẳng định cho sự trở lại mạnh mẽ của đội bóng Cố đô trước thềm trận đấu quan trọng với Đông Á Thanh Hóa vào 18 giờ ngày 23/8 tới.

Clip: SVĐ Ninh Bình trước ngày tiếp đón Đông Á Thanh Hóa

Diện mạo “khủng” của SVĐ Ninh Bình sau 10 năm trở lại V.League

Những thay đổi lớn nhất tại SVĐ Ninh Bình tập trung vào việc nâng cấp trải nghiệm của khán giả và chất lượng thi đấu. Toàn bộ khán đài đã được sơn lại, khu vực VIP được thay thế bằng những chiếc ghế hiện đại, trong khi khán đài B lần đầu tiên được lắp đặt ghế ngồi đồng bộ.

Những cải tiến này không chỉ tăng tính thẩm mỹ mà còn mang đến sự tiện nghi và thoải mái hơn cho người hâm mộ khi đến cổ vũ.

Từ trên cao nhìn xuống SVĐ Ninh Bình khang trang và hiện đại. Ảnh: N L

Điểm nhấn đáng chú ý nhất là việc thay mới mặt cỏ thi đấu bằng loại cỏ Zeon Zoysia. Đây là một trong những loại cỏ cao cấp hàng đầu hiện nay, đạt chuẩn FIFA và AFC. Được thi công từ ngày 30/6, mặt cỏ mới đã hoàn thành đúng tiến độ và sẵn sàng cho các trận đấu chuyên nghiệp.

Mặt cỏ SVĐ đẹp mắt giúp các cầu thủ có trải nghiệm thi đấu tốt hơn. Ảnh: N L

Toàn bộ khán đài đã được sơn lại, cũng như lắp ghế đồng bộ. Ảnh: N L

Theo tìm hiểu, cỏ Zeon Zoysia có đặc điểm lá mềm, dày, thoát nước nhanh và độ bền cao, không chỉ giúp các cầu thủ có trải nghiệm thi đấu tốt hơn mà còn hạn chế chấn thương và giảm chi phí bảo trì lâu dài.

Bên cạnh đó, hệ thống chiếu sáng cũng được nâng cấp đáng kể với dàn đèn có độ sáng vượt trội, đảm bảo chất lượng hình ảnh tốt nhất cho các trận đấu diễn ra vào buổi tối, đáp ứng đầy đủ yêu cầu của truyền hình trực tiếp.

CLB Ninh Bình - Tân binh đầy tham vọng của V.League

Tiền thân là Phù Đổng Ninh Bình, CLB Ninh Bình đã có một mùa giải 2024/2025 đầy ấn tượng khi vô địch giải Hạng Nhất Quốc gia sớm 3 vòng đấu, với thành tích gần như bất bại. Là một trong hai tân binh của V.League 2025/2026, đội bóng đã thể hiện sự đầu tư nghiêm túc và chuyên nghiệp, sẵn sàng cho một sân chơi khắc nghiệt hơn.

CLB Ninh Bình đặt mục tiêu lọt vào top 3 đội mạnh nhất V.League. Ảnh: Ninh Bình FC

Với mục tiêu lọt vào top 3 đội mạnh nhất V.League, thậm chí là tranh chấp thành tích cao hơn, CLB Ninh Bình đã có những bước đi chiến lược:

Cụ thể, đội bóng đã bổ nhiệm chiến lược gia giàu kinh nghiệm người Tây Ban Nha, Albadalejo Castono Gerard. Đội hình được củng cố bằng các tuyển thủ quốc gia, ngoại binh chất lượng cùng nhiều tài năng trẻ triển vọng, hứa hẹn sẽ mang đến những màn trình diễn bùng nổ.

Ngoài ra, ngay trong trận đấu đầu tiên của mùa giải, CLB Ninh Bình đã có màn lội ngược dòng thuyết phục, đánh bại Hà Tĩnh 3-1 ngay trên sân khách. Chiến thắng này không chỉ mang lại 3 điểm quý giá mà còn là động lực lớn để đội bóng tự tin hơn khi trở về sân nhà.

SVĐ Ninh Bình (phường Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình). Ảnh: N L

Hãy cùng chờ đón và cổ vũ cho CLB Ninh Bình trong trận đấu với Đông Á Thanh Hóa vào 18 giờ ngày 23/8. Ảnh: Ninh Bình FC

Nhằm tri ân và tiếp lửa cho người hâm mộ, CLB Ninh Bình đã quyết định miễn phí vé vào sân cho tất cả khán giả trong trận tiếp đón Đông Á Thanh Hóa sắp tới. Đây là một hành động đẹp, thể hiện sự quan tâm sâu sắc của đội bóng đối với những người đã luôn đồng hành và ủng hộ.

Trận đấu hứa hẹn sẽ thu hút hàng ngàn khán giả đến sân, tạo nên một bầu không khí cuồng nhiệt và đáng nhớ, đánh dấu sự trở lại đầy kiêu hãnh của bóng đá Ninh Bình.