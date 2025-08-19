CLB Ninh Bình “chơi lớn"

Vì sao rapper Negav bị chỉ trích dữ dội sau gần một năm xảy ra scandal?
Thông tin từ fanpage chính thức của CLB Ninh Bình cho biết, tất cả khán giả sẽ được miễn phí vé vào sân để cổ vũ đội nhà trong trận đấu đầu tiên trên sân nhà ở V.League 2025/2026 sau nhiều năm vắng bóng tại sân chơi này.
Trận đấu này diễn ra vào lúc 18h ngày 23/8 tại sân vận động thuộc phường Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình, trong khuôn khổ vòng 2 giải VĐQG V.League.
Đây là trận đấu sân nhà đầu tiên của CLB Ninh Bình trong hành trình đầy tham vọng khi lần đầu trở lại sân chơi số 1 Việt Nam.
Sự kiện này còn có ý nghĩa lớn khi đánh dấu thời khắc sau hơn 10 năm, sân vận động Ninh Bình mới lại rộn ràng không khí của giải đấu V.League.
Để tri ân sự đồng hành, cổ vũ và tiếp lửa của người hâm mộ trong suốt thời gian qua, các nhà tài trợ lớn như ThaiGroup, LPBank, Xi măng Xuân Thành, cùng Ban tổ chức sân và Ban lãnh đạo câu lạc bộ đã quyết định dành tặng món quà đặc biệt này.
Với sự cổ vũ của hàng vạn khán giả nhà, đoàn quân của HLV Gerard Albadajelo được kỳ vọng sẽ cống hiến một trận đấu đẹp mắt, mang đến niềm vui trọn vẹn cho người hâm mộ. Đồng thời, đây cũng là cơ hội để đội bóng tiếp tục hành trình chinh phục mục tiêu lọt vào Top 3 như đã đề ra.
Trước đó, ở trận ra quân trên sân Hà Tĩnh, CLB Ninh Bình đã có một màn trình diễn đầy ấn tượng.
Mặc dù gặp nhiều khó khăn trước sức ép của chủ nhà, nhưng sự tỏa sáng của các tân binh như Đức Chiến, Dụng Quang Nho và tiền vệ Việt kiều Trần Thành Trung đã giúp đội bóng Cố đô lội ngược dòng ngoạn mục, giành chiến thắng chung cuộc 3-1.
Sau trận đấu, HLV Gerard Albadajelo đã dành nhiều lời khen ngợi cho các học trò, đồng thời đánh giá cao chất lượng thi đấu chuyên môn tại V.League.
CLB Ninh Bình, với màn ra mắt đầy hứa hẹn, đang cho thấy sự chuẩn bị kỹ lưỡng và quyết tâm cao độ cho mùa giải V.League 2025/2026. Trận đấu với Đông Á Thanh Hóa hứa hẹn sẽ là một cuộc so tài hấp dẫn và kịch tính.
