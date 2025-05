Nhà đầu tư săn lùng căn hộ có sổ hồng





Chỉ còn vài tháng nữa, các địa phương TP.HCM, Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu sẽ chính thức hợp nhất. Đây là thông tin quan trọng, được đánh giá sẽ tác động rất lớn đến thị trường bất động sản phía Nam nói chung và phân khúc căn hộ nói riêng.

Theo nhiều chuyên gia, việc hợp nhất sẽ làm nóng thị trường, đẩy mặt bằng giá bất động sản Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu lên tầm cao mới. Trong đó, Bình Dương được đánh giá là có nhiều tiềm năng, dư địa tăng giá cao do vị trí tiệm cận TP.HCM. Ngoài ra, Bình Dương còn kết nối trực tiếp TP.HCM với hệ thống giao thông thuận lợi, hạ tầng được đầu tư đồng bộ.

Thị trường căn hộ khu vực TP.HCM đang tăng nhiệt. Ảnh: Gia Linh

Ông Nguyễn Quốc Anh - Phó Tổng Giám đốc Batdongsan.com cho biết thời gian qua, kế hoạch sáp nhập, hợp nhất tỉnh là một vấn đề được đông đảo dư luận quan tâm. Theo dữ liệu của Batdongsan.com, mức độ quan tâm bất động sản tháng 3 tăng mạnh so với tháng 2 tại các tỉnh có sự tương đồng hoặc bổ trợ về diện tích tự nhiên, quy mô dân số. Mức độ quan tâm bất động sản tại TP.HCM tăng 13%, Bà Rịa – Vũng Tàu tăng 42%, riêng Bình Dương lên tới tăng 49%.

Anh Thế Phương (35 tuổi, nhân viên kỹ thuật) cho biết mỗi ngày mình nhận được rất nhiều cuộc gọi, tin nhắn của môi giới thăm dò việc có nhu cầu bán căn hộ đang ở hay không.

“Căn hộ tôi đang ở cách đường Phạm Văn Đồng (TP.Thủ Đức) không xa, đã có sổ hồng cách đây 2-3 năm. Lúc tôi mua, căn hộ dự án chỉ gần 1,4 tỷ đến khi cấp sổ hồng năm 2023 thì tăng giá được 2,3 tỷ. Đáng chú ý, sau thông tin sáp nhập, chỉ trong vòng vài tháng, dự án của tôi đã tăng lên khoảng 2,8 tỷ đồng. Các môi giới cho biết hiện nay nhiều khách có nhu cầu mua lại dự án căn hộ có sổ hồng nên khi nào tôi muốn bán thì cứ ra giá”, anh Phương cho hay.

Nhà đầu tư săn lùng các dự án có sổ hồng, vị trí giáp ranh TP.HCM. Ảnh: Gia Linh

Hay bà Trần Thị Mười (45 tuổi, môi giới bất động sản) cho biết: “Tâm lý nhà đầu tư bây giờ là “ăn chắc mặc bền”. Dự án đầy đủ pháp lý, ra được sổ hồng là ưu tiên hàng đầu. Bên cạnh đó, thông tin hợp nhất tỉnh thành là “cơ hội ngàn năm có một” để nhà đầu tư xuống tiền gom các căn hộ ven TP.HCM. Tôi chắc chắn sau khi hợp nhất, giá bất động sản ven TP.HCM sẽ còn tăng nữa. Từ đầu tháng 3 đến nay, tôi đã chốt thành công hơn 5 giao dịch mua căn hộ cho khách hàng”, bà Mười cho hay.

Điểm sáng thị trường căn hộ giáp ranh TP.HCM

Dữ liệu nghiên cứu thị trường bất động sản TP.HCM và khu vực lân cận quý I/2025 của DKRA Group cho thấy, sức cầu thị trường, nhu cầu quan tâm của người dân đến phân khúc căn hộ đang có chuyển biến tích cực.

Cụ thể, phân khúc căn hộ ghi nhận nguồn cung sơ cấp rơi vào khoảng 12.892 căn, giảm nhẹ 1% so với cùng kỳ năm 2024. Các dự án tập trung phân bổ tại thị trường TP.HCM và Bình Dương. Sức cầu thị trường ghi nhận tín hiệu khởi sắc, tăng 56% so với cùng kỳ. Nguồn cung mới tăng 75% so với cùng kỳ. Mặt bằng giá bán sơ cấp ghi nhận mức tăng phổ biến dao động từ 2%-5%. Thanh khoản và giá bán trên thị trường thứ cấp tiếp tục đà hồi phục, tập trung ở những dự án đã bàn giao nhà, pháp lý hoàn thiện, đã có sổ hồng.

Cư dân dự án Phú Đông Sky Garden nhận sổ hồng chỉ sau 3 tháng bàn giao nhà. Ảnh: PDG

Thực tế, thời gian qua, thị trường đón nhận rất “nhỏ giọt” các dự án căn hộ có sổ hồng đúng tiến độ vì các vướng mắc về pháp lý. Chính vì thế, các dự án được cấp sổ hồng trong thời gian chờ hợp nhất tỉnh, thành được xem như “hàng hiếm” và được các nhà đầu tư săn đón.

Điển hình, mới đây, Phú Đông Group – đơn vị phát triển loạt dự tại khu vực giáp ranh TP.HCM (án khu dân cư Lim Lam - Phú Đông, chung cư Him Lam Phú Đông, Khu căn hộ Phú Đông Premier…) đã bàn giao giấy chứng nhận quyền sở hữu căn hộ Phú Đông Sky Garden (sổ hồng) cho cư dân sau hơn 3 tháng bàn giao nhà. Dự án gồm 640 căn hộ, tọa lạc trên trục đường An Bình, cách Phạm Văn Đồng chỉ 600m.

Ngoài ra, một số dự án của các chủ đầu tư như Tập đoàn Bcons, Đất Xanh Group, C-Holdings… được cấp sổ hồng trong thời gian qua cũng đang thu hút nhà đầu tư thứ cấp, tìm kiếm cơ hội.

Thông tin hợp nhất tỉnh thành khiến nhiều phân khúc căn hộ, đặc biệt là khu vực giáp ranh TP.HCM "nóng" lên. Ảnh: Gia Linh

Ông Ngô Quang Phúc - Tổng Giám đốc Phú Đông Group cho biết với nhiều người trẻ, đây không chỉ là tấm giấy chứng nhận quyền sở hữu mà còn là dấu mốc ghi nhận thành tựu của hành trình sở hữu căn nhà đầu tiên trong đời và là điểm tựa vững chắc để an cư và xây dựng tương lai. Việc bàn giao nhà hay trao sổ hồng cho cư dân không phải là điểm kết thúc trách nhiệm của chủ đầu tư, mà là bước khởi đầu cho một hành trình gắn bó bền lâu với cộng đồng.

Trong khi đó, ông Phạm Lâm – CEO DKRA Group, nguyên nhân khiến sức cầu phân khúc căn hộ tăng mạnh là do nhu cầu ở, đầu tư của người dân gia tăng. Ngoài ra, thông tin sáp nhập, hợp nhất tỉnh thành khiến phân khúc căn hộ, đặc biệt là khu vực giáp ranh TP.HCM trở nên “tiềm năng” trong mắt nhà đầu tư. Các căn hộ có pháp lý rõ ràng, được cấp sổ hồng luôn là ưu tiên hàng đầu của nhà đầu tư trong bối cảnh vấn đề pháp lý còn nhiều khó khăn.