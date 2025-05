Nguồn cung căn hộ sơ cấp mở mới sụt giảm hơn 31% so với cùng kỳ

Theo số liệu của Trung tâm Nghiên cứu thị trường & Am hiểu khách hàng One Mount Group, tại thị trường TP. HCM chỉ có vỏn vẹn 340 căn hộ được chào bán mới trong quý 1/2025, đánh dấu mức sụt giảm đáng kể 31,1% so với cùng kỳ năm trước. Đây là con số nguồn cùng bất động sản sản phẩm thấp nhất kể từ đầu năm 2023.

Lý giải cho nguyên nhân trên, ông Trần Minh Tiến, Giám đốc One Mount Group, cho rằng tâm lý dè dặt của chủ đầu tư xuất phát từ bối cảnh kinh tế vĩ mô còn nhiều biến động và thị trường vẫn đang trong giai đoạn củng cố niềm tin. Bên cạnh đó, yếu tố thời điểm trùng với kỳ nghỉ Tết Nguyên đán cũng góp phần làm chậm nhịp độ triển khai các dự án.

Tình trạng khan hiếm nguồn cung được ghi nhận là nguyên nhân chính đẩy giá bán căn hộ lên một mặt bằng giá mới. Điều này cho thấy tâm lý kỳ vọng vào sự phục hồi của thị trường bất động sản đang lan tỏa mạnh mẽ, không chỉ từ phía các chủ đầu tư mà còn từ lực cầu của người mua nhà. Ông Trần Minh Tiến chia sẻ.

Nguồn: One Mount Group

Trong khi nguồn cung mới "nhỏ giọt", giá bán căn hộ sơ cấp tại TP. HCM lại tiếp tục đà tăng mạnh mẽ. Mức giá trung bình toàn thị trường đã chạm ngưỡng 88,4 triệu đồng/m2, tăng 4,9% so với quý trước và nhảy vọt tới 22,4% so với cùng kỳ năm 2024. Đáng chú ý, xu hướng tăng giá diễn ra ở hầu hết các dự án đang mở bán.

Theo góc nhìn tích cực, đại diện One Mount Group cho rằng: Giá bán sơ cấp tiếp tục tăng giữa lúc nguồn cung khan hiếm cho thấy thị trường vẫn có lực cầu thực, nhưng việc ra hàng chủ yếu ở phân khúc cao cấp cũng đồng thời phản ánh nguy cơ mất cân đối cung - cầu khi phân khúc trung cấp và bình dân ngày càng vắng bóng.

Thị trường trong giai đoạn “nén”: Chờ động lực bứt phá

Trong quý đầu năm, toàn thị trường ghi nhận 855 căn hộ tiêu thụ, tăng 19,2% so với cùng kỳ năm ngoái. Tỷ lệ hấp thụ trên tổng nguồn cung sơ cấp đạt 12%, tăng 5 điểm phần trăm so với cùng kỳ, phản ánh nhu cầu mua ở thực vẫn duy trì tốt bất chấp những khó khăn.

Tuy nhiên, đáng lưu ý, cơ cấu lượng căn hộ đang chào bán trên thị trường hiện nghiêng hẳn về phân khúc cao cấp, chiếm khoảng 60% tổng số căn hộ. Phân khúc trung cấp và bình dân gần như vắng bóng nguồn hàng mới, khiến giấc mơ sở hữu nhà ở của nhóm khách hàng trẻ và gia đình thu nhập trung bình thêm phần khó khăn.

Dự báo cho giai đoạn 2025 - 2026, thị trường căn hộ TP. HCM có thể đón khoảng 24.400 căn hộ mở bán mới, tăng 4.400 căn so với dự báo trước đó.

Nguồn: One Mount Group

Giá bán sơ cấp dự kiến sẽ tiếp tục đà tăng và có khả năng vượt mốc 100 triệu đồng/m2 ngay trong năm 2025 nhờ sự cộng hưởng của nhiều yếu tố tích cực: Nguồn cung mới tăng, hạ tầng hoàn thiện và kỳ vọng từ chính sách đô thị.

Ngoài ra, việc sáp nhập còn hứa hẹn thúc đẩy mạnh mẽ việc phát triển cơ sở hạ tầng kết nối giữa các tỉnh thành. Hệ thống giao thông được nâng cấp sẽ cải thiện đáng kể tính kết nối, rút ngắn thời gian di chuyển và gia tăng giá trị bất động sản tại các khu vực vùng ven. Điều này có thể tạo ra một làn sóng đầu tư mới vào những khu vực trước đây chưa được khai thác hết tiềm năng.

Nhận định về thị trường bất động sản TP. HCM quý 1/2025, ông Tiến chỉ rõ, thị trường đang trong giai đoạn "nén lực". Áp lực ngắn hạn về nguồn cung và giá cả hiện tại có thể là tiền đề cho một sự bứt phá mạnh mẽ trong tương lai, với điều kiện các yếu tố pháp lý, nguồn cung và niềm tin của người mua được khơi thông đồng bộ.

Đáng chú ý, đề xuất sáp nhập được kỳ vọng sẽ tạo ra một "cú hích" quan trọng, mang đến những chuyển biến tích cực cho thị trường về dài hạn.