Cần phải có hình phạt nặng làm giả thẻ vắc xin COVID-19 như nơi này

Một luật mới của tiểu bang do Thống đốc Kathy Hochul ký đã hệ thống hóa việc làm giả hồ sơ tiêm chủng vắc xin COVID-19 được xem như là một tội ác ở New York. Luật này được đưa ra khi biến thể Omicron nhanh chóng thu hút sự lo lắng, chú ý trên khắp toàn quốc, khi nó chính thức trở thành phiên bản thống trị mới của Covid-19 ở Mỹ vào tuần trước, các quan chức liên bang cho biết.

Trước các kỳ nghỉ lễ kế tiếp cùng với khả năng gia tăng các ca nhiễm COVID-19 bởi biến thể Omicron, một số quan chức thành phố và tiểu bang ở Đông Bắc nước Mỹ đã công bố quy định về khẩu trang và vắc-xin cho các không gian công cộng, và nó cũng sẽ có hiệu lực trong những tuần tới.

Không chỉ dừng tại đó, gần đây nảy sinh các sự việc các cá nhân nổi tiếng làm giả thẻ tiêm chủng vắc xin hoặc hộ chiếu kỹ thuật số, bao gồm có ở các vận động viên chuyên nghiệp và sĩ quan cảnh sát cấp cao, cũng như việc bán thẻ tiêm chủng giả trong công chúng… điều này đã thúc đẩy việc tạo ra luật mới ở bang New York để nghiêm cấm rõ ràng, kịp thời những hành động đó, Nghị sĩ Jeffrey Dinowitz, một nhà đồng tài trợ của dự luật này cho biết trong một tuyên bố.

Ở New York, việc làm giả thẻ tiêm chủng vắc xin Covid-19 hoặc hộ chiếu kỹ thuật số chính thức là một tội ác. Ảnh: @AFP.

Thống đốc bang New York Kathy Hochul đã ký một đạo luật được gọi là Luật "Sự thật trong tiêm chủng", luật này quy định việc làm giả thẻ tiêm chủng trở thành tội nhẹ loại A và giả mạo hồ sơ máy tính liên quan đến việc tiêm chủng là một trọng tội hạng E.

Theo luật, những người New York bị kết tội làm giả thẻ tiêm chủng cấp độ A có thể phải đối mặt với một năm tù giam hoặc ba năm quản chế, Đài 4NBC đưa tin. Trong khi đó, những trọng tội cấp độ E có thể bị phạt tới 4 năm tù.

Luật mới của tiểu bang quy định rõ ràng việc phạm tội tạo thẻ tiêm chủng COVID-19 gian lận bằng cách sửa đổi định nghĩa pháp lý về "công cụ bằng văn bản", nhằm mục đích giả mạo pháp lý của tiểu bang, cũng như đánh cắp bản quyền thẻ, hồ sơ tiêm chủng vắc xin Covid-19 do nhà cung cấp vắc xin phân phối nắm giữ. Đồng thời, tạo hộ chiếu tiêm chủng COVID-19 giả cũng là một tội theo các phần sửa đổi trong luật hình sự của New York. Các hành động này sẽ được coi là trọng tội theo luật bang New York, Mỹ.

Hochul nói rằng, đạo luật thể hiện "một bước tiến lớn trong nỗ lực của Nhà nước nhằm tăng tỷ lệ tiêm chủng; Chúng tôi cần đảm bảo rằng, chúng tôi học được những bài học của đại dịch để không mắc phải những sai lầm tương tự thêm lần nào nữa". Hochul cũng nói thêm rằng những cá nhân trình bày sai lịch sử tiêm chủng của họ "không chỉ gây nguy hiểm cho sức khỏe của chính họ, mà còn cho sức khỏe của tất cả những người mà họ tiếp xúc".

Văn phòng của Hochul cũng nhấn mạnh, luật này đảm bảo an toàn hơn khi các doanh nghiệp dựa nhiều hơn vào việc kiểm tra tình trạng tiêm chủng, thì "việc làm giả hồ sơ tiêm chủng sẽ không được dung thứ ở bất cứ hình thức nào".

Làm giả thẻ vắc xin COVID-19 ở New York giờ đây có thể khiến bạn phải ngồi tù một năm. Ảnh: @AFP.

"Những luật mới này sẽ giúp chúng tôi cải thiện khả năng ứng phó với đại dịch hiện nay, ngăn chặn hành vi sử dụng gian lận hồ sơ tiêm chủng và giúp chúng tôi hiểu rõ hơn về các lĩnh vực cần cải thiện đối với hệ thống chăm sóc sức khỏe của mình, để chúng tôi có thể chuẩn bị tốt hơn con đường ứng phó sắp tới", Thống đốc Kathy Hochul nói trong một tuyên bố.

Nghị sĩ Jeffrey Dinowitz- một nhà đồng tài trợ của dự luật này cho biết: "Khi chúng ta để những hồ sơ vắc xin giả mạo tồn tại, điều đó sẽ ru ngủ người dân New York vào cảm giác sai lầm về an toàn sức khỏe cộng đồng, và làm suy yếu các biện pháp bảo vệ mà các yêu cầu về vắc xin cung cấp cho mọi người có thể mang lại. Luật này sẽ giúp đảm bảo rằng người dân New York được an toàn và an tâm hơn trước bối cảnh thật- giả lẫn lộn ở hiện tại".

"Luật mới này chắc chắn cũng sẽ giúp các công tố viên và các cơ quan thực thi pháp luật khác buộc mọi người phải chịu trách nhiệm về những thiệt hại mà họ đang gây ra cho sức khỏe cộng đồng, bằng cách khi họ đang cố tình làm suy yếu hiệu quả của các yêu cầu tiêm chủng tại nơi làm việc, doanh nghiệp, nhà hàng, v.v.".

Luật 'Sự thật trong Tiêm chủng' sẽ là một biện pháp răn đe mạnh mẽ để ngăn chặn mọi người nói dối về tình trạng tiêm chủng của họ. Ảnh: @AFP.

Thượng nghị sĩ sĩ Jeffrey Dinowitz cũng cho biết thêm: "Luật 'Sự thật về Tiêm chủng' sẽ đóng vai trò như một biện pháp răn đe mạnh mẽ để ngăn chặn mọi người nói dối về tình trạng tiêm chủng của họ, bảo vệ sức khỏe cộng đồng và đảm bảo sự phục hồi kinh tế của chúng ta có thể tiến lên phía trước".

Trước đây, Cơ quan FBI đã đưa ra một cảnh báo công khai vào tháng 3 rằng, việc tạo hoặc mua thẻ vắc xin giả là bất hợp pháp ở cấp liên bang, vì việc sử dụng trái phép con dấu của chính phủ được nhìn thấy trên thẻ là một tội ác liên bang.

Vào tháng 10, một người đàn ông ở New York đã bị buộc tội sở hữu một dụng cụ làm thẻ, hồ sơ vắc xin giả mạo, sau khi anh ta đã cung cấp thẻ vắc xin COVID-19 ăn cắp bản quyền rồi làm giả tuồn ra ngoài cộng đồng, đó là một trọng tội ở New York, theo Cảnh sát bang New York, Mỹ. Cũng vào đầu tháng này, đại bồi thẩm đoàn liên bang ở Columbia, SC cũng đã truy tố một y tá 53 tuổi liên quan đến việc sản xuất thẻ tiêm chủng COVID-19 gian lận.