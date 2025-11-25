Thông tin mới nhất về dự án tỷ đô nhiệt điện Nhơn Trạch 3 và 4 tại Đồng Nai

Nhiệt điện Nhơn Trạch 3 và 4 là các nhà máy điện khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG) đầu tiên được triển khai tại Việt Nam, đánh dấu bước chuyển mình quan trọng theo tinh thần Quy hoạch điện VIII.

Nhiệt điện Nhơn Trạch 3 và 4 dự án LNG 1,4 tỷ USD mở ra kỷ nguyên năng lượng sạch

Nhiệt điện Nhơn Trạch 3 và 4 do Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam (PV Power) làm chủ đầu tư, sở hữu tổng công suất thiết kế đạt 1.624 MW. Công nghệ hiện đại bậc nhất thế giới, cụm nhà máy Nhiệt điện Nhơn Trạch 3 và 4 sử dụng tổ máy turbine khí có công suất trên 500 MW và đạt hiệu suất khí trên 60%.

Theo ông Lê Như Linh - Tổng Giám đốc PV Power, cụm nhiệt điện Nhơn Trạch 3 và 4 là các nhà máy điện khí LNG có giá thành đầu tư rẻ nhất Việt Nam hiện nay.

Quá trình xây dựng 2 nhà máy đã diễn ra đúng tiến độ và đặc biệt là không vượt tổng vốn đầu tư được phê duyệt.

Dấu mốc quan trọng là ngày 20/11 vừa qua, nhiệt điện Nhơn Trạch 3 tại xã Đại Phước (tỉnh Đồng Nai) đã chính thức vận hành thương mại.

Sự kiện này được xem là bước ngoặt quan trọng đối với an ninh năng lượng và mục tiêu phát triển bền vững của Đồng Nai, cũng như Việt Nam, trong bối cảnh chuyển dịch năng lượng xanh đang là yêu cầu cấp thiết.

Đoàn công tác của Chính phủ kiểm tra tiến độ xây dựng cụm dự án Nhà máy nhiệt điện Nhơn Trạch 3 và 4 tại tỉnh Đồng Nai. Ảnh: VGP

Trong chuyến kiểm tra thực địa mới đây, Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn dẫn đầu đoàn công tác Chính phủ kiểm tra dự án và nhấn mạnh vai trò quan trọng của nhiệt điện Nhơn Trạch 3 và 4.

Dự án sẽ đóng góp 9 tỷ kWh điện mỗi năm cho lưới điện quốc gia. Nguồn điện này là then chốt để phục vụ các trung tâm dữ liệu và trí tuệ nhân tạo, đặc biệt trong bối cảnh đất nước đặt mục tiêu tăng trưởng cao, nhu cầu điện năng sẽ rất lớn.

Không chỉ giải quyết bài toán thiếu hụt điện năng, Nhiệt điện Nhơn Trạch 3 và 4 còn giúp hiện thực hóa cam kết giảm phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050. Đồng thời, nguồn thu từ nhà máy cũng được kỳ vọng sẽ đóng góp thiết thực vào ngân sách tỉnh Đồng Nai.

Đảm bảo mặt bằng cho nhiệt điện Nhơn Trạch 3 và 4 vận hành thương mại đúng hẹn

Để dòng điện 9 tỷ kWh mỗi năm từ cụm nhiệt điện này có thể hòa lưới, việc hoàn thiện hệ thống truyền tải là bắt buộc. Nút thắt lớn nhất hiện nay nằm ở khâu giải phóng mặt bằng.

Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn đã đề nghị tỉnh Đồng Nai khẩn trương bàn giao mặt bằng để xây dựng 17 móng cột điện cuối cùng thuộc đường dây 220kV. Đây là hạng mục sống còn để giải tỏa công suất cho toàn bộ cụm nhà máy.

Sở Công thương tỉnh Đồng Nai cho biết, trong năm 2025, trên địa bàn tỉnh có 5 công trình và dự án quan trọng quốc gia thuộc ngành năng lượng, bao gồm nhiệt điện Nhơn Trạch 3 và 4 cùng dự án Nhà máy Thủy điện Trị An mở rộng.

Bên cạnh đó là các hệ thống truyền tải điện quan trọng như: Đường dây 220kV Nhơn Trạch 3 rẽ Mỹ Xuân – Cát Lái, đường dây 220 kV Nhà máy điện Nhơn Trạch 3 - Trạm biến áp 500kV Long Thành, và đường dây 500 kV Nhà máy điện Nhơn Trạch 4 - rẽ Phú Mỹ - Nhà Bè.

Thi công móng dự án đường dây 220kV Nhơn Trạch 3 – Long Thành. Ảnh: Hồ Linh

Tính đến nay, Đồng Nai đã hoàn thành 2 công trình đường dây 220kV Nhơn Trạch 3 rẽ Mỹ Xuân – Cát Lái, và đường dây 500kV nối Nhơn Trạch 4 đi Phú Mỹ - Nhà Bè.

Ông Vũ Ngọc Long - Giám đốc Sở Công thương cho biết, Sở đã chủ động làm việc với Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Tổng Công ty Truyền tải điện quốc gia và Tổng Công ty Điện lực Dầu khí. Mục đích là để nắm bắt khó khăn, từ đó đôn đốc và đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án Nhơn Trạch 3 và 4 cũng như các công trình lưới điện.

Giao nhiệm vụ trọng tâm từ nay đến cuối năm, ông Võ Tấn Đức – Phó Bí thư Tỉnh ủy đề nghị ngành Công thương tiếp tục đôn đốc hoàn thành và đưa Nhà máy điện Nhơn Trạch 4 vào vận hành thương mại tháng 12/2025, đảm bảo an ninh năng lượng phục vụ sản xuất, xuất khẩu.

Ngành Công thương cần phối hợp UBND các phường, xã làm tốt công tác tuyên truyền, vận động người dân sớm bàn giao mặt bằng để triển khai thi công các dự án điện; giám sát đẩy nhanh tiến độ Thủy điện Trị An mở rộng và Phú Tân 2.

“Đồng thời, ngành Công thương rà soát lại quy hoạch phát triển điện lực Đồng Nai sau sáp nhập giai đoạn 2026–2030 để đưa vào điều chỉnh quy hoạch chung của tỉnh, đảm bảo liên kết vùng và phù hợp Quy hoạch điện VIII”, lãnh đạo Tỉnh ủy đề nghị.