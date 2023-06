Hơn 200.000 người lao động bị treo quyền lợi do doanh nghiệp nợ đóng bảo hiểm

Tại hội trường Quốc hội, đại biểu Nguyễn Hoàng Bảo Trân (đoàn ĐBQH tỉnh Bình Dương) bày tỏ đồng tình với những nhận định trong báo cáo đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2022; tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước những tháng đầu năm 2023 của Chính phủ.

Tuy nhiên, đại biểu Nguyễn Hoàng Bảo Trân cho rằng hiện nay sức khỏe của các doanh nghiệp chưa tốt, một số vấn đề bất cập về cơ chế chính sách trong kiển khai thực hiện vẫn còn gây nhiều khó khăn cho doanh nghiệp.

ĐBQH Nguyễn Hoàng Bảo Trân kiến nghị xử lý nghiêm doanh nghiệp trốn đóng bảo hiểm xã hội (Ảnh: Cổng TTĐT Quốc hổi)

Theo thống kê, cả nước hiện có 2,7 triệu lao động đang bị doanh nghiệp nợ đóng bảo hiểm xã hội từ 1 tháng trở lên. Trong đó, hơn 200.000 người bị treo quyền lợi do doanh nghiệp bị phá sản, giải thể hay chủ bỏ trốn.

"Trong khi hàng trăm nghìn lao động này hàng tháng vẫn bị trừ lương để đóng vào quỹ bảo hiểm thế nhưng không được đảm bảo đầy đủ quyền lợi do các doanh nghiệp chưa hoàn thành nghĩa vụ đóng theo quy định. Thời gian gần đây, số lượng người thất nghiệp do thiếu đơn hàng tăng nhanh, họ có nhu cầu hưởng trợ cấp thất nghiệp nhưng không được hưởng do không chốt được sổ bảo hiểm", đại biểu Bảo Trân chia sẻ.

Bên cạnh đó, đại biểu cũng cho rằng thủ tục đăng kiểm xe cơ giới đang trở thành gánh nặng cho các doanh nghiệp và người dân nói chung, nhất là các doanh nghiệp logistics bị ảnh hưởng nặng nề, đứt gãy chuỗi cung ứng. Ngoài ra, nhiều doanh nghiệp phản ánh nhiều hồ sơ xin thẩm định phòng cháy chữa cháy chưa được nghiệm thu, bị tồn đọng gây khó khăn cho các doanh nghiệp hoạt động.

Do đó, trong giai đoạn kinh tế còn nhiều khó khăn, đại biểu Nguyễn Hoàng Bảo Trân kiến nghị Chính phủ xem xét gia hạn phân loại doanh nghiệp đối với các doanh nghiệp có nguồn nguyên liệu đầu vào từ nguồn gỗ rừng trồng. Cùng với đó, Chính phủ cần chỉ đạo các đơn vị liên quan xử lý các doanh nghiệp trốn đóng bảo hiểm xã hội.