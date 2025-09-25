Cảnh báo chiêu thức dụ dỗ người già mua hàng điện tử với giá cao

Ngày 25/9, lãnh đạo Công an xã Nam Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị cho biết đơn vị đang điều tra, làm rõ thông tin nhóm đối tượng dụ dỗ người già mua hàng điện tử với giá cao.

Trước đó, Công an xã Nam Hải Lăng tiếp nhận thông tin trình báo của anh Hồ Quang (SN 1994, trú thôn Mỹ Chánh, xã Hải Chánh cũ, nay là xã Nam Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị).

Sau khi lấy được tiền của bà C, đối tượng đã bưng 2 mặt hàng điện tử lên xe tháo chạy. Ảnh cắt từ clip anh Hồ Quang.

Theo anh Quang, lúc 12h10 ngày 24/9, khi mẹ của anh là bà Lê Thị C (68 tuổi) đang ở nhà một mình thì có người đàn ông tiến vào làm quen.

Người đàn ông này nói rõ là biết tên, tuổi bà C. Sau đó người đàn ông mời bà C ra đường, trước cổng nhà xem hàng hoá gồm đồ điện tử, gia dụng. Khi bà C đi ra, một người đàn ông khác đã điều khiển ô tô tải lùi lại, sau đó mở cửa thùng xe cho bà C xem hàng hoá.

Người đàn ông sau đó dụ dỗ bà C mua 3 mặt hàng điện tử, trong đó có một nồi cơm điện được giới thiệu là có khả năng tách đường.

Người đàn ông nói với bà C rằng 3 mặt hàng điện tử có giá 36 triệu đồng nhưng đối tượng chỉ bán với giá 6 triệu đồng.

Sau một lúc nói chuyện, người đàn ông đưa 3 mặt hàng điện tử vào nhà bà C. Lúc này, anh Quang phát hiện sự việc qua camera an ninh gắn trong nhà nên lên tiếng cảnh báo cho mẹ. Tuy nhiên, bà C bị lãng tai nên không nghe thấy.

Nồi cơm điện đối tượng đã dụ dỗ bán cho bà C và lấy đi khoảng 1,5 triệu đồng. Ảnh: Công an xã Nam Hải Lăng cung cấp.

Theo anh Quang, khi biết bị phát hiện, đối tượng bán hàng hối thúc bà C trả tiền. Bà C tìm trong nhà được khoảng 1,5 triệu đồng. Đối tượng đã lấy số tiền này và vội vàng mang 2 mặt hàng điện tử, đưa lên xe tháo chạy, chỉ để lại nồi cơm điện cho bà C.

Anh Quang cho biết, vì muốn cảnh báo tình trạng các đối tượng xấu lợi dụng người già thiếu hiểu biết, nhẹ dạ cả tin để bán hàng giả, hàng kém chất lượng, hàng giá rẻ nhưng bán với giá cao nên anh đã đăng thông tin lên facebook cá nhân; đồng thời báo Công an xã Nam Hải Lăng để điều tra vụ việc.

Tìm hiểu của PV Dân Việt, trên các kênh bán hàng chính thống, giá nồi cơm điện bà C mua của đối tượng chỉ có giá khoảng 600.000 đồng.

“Chiêu thức dụ dỗ người già mua hàng điện tử giá rẻ, kém chất lượng, hàng giả, hàng nhái với giá cao đã được cảnh báo nhiều nhưng nhiều người vẫn mắc phải, đề nghị bà con nhân dân hết sức cảnh giác. Sau khi tiếp nhận thông tin từ anh Quang, chúng tôi đang truy vết đối tượng để điều tra, làm rõ và xử lý nghiêm nếu đủ chứng cứ vi phạm” – lãnh đạo Công an xã Nam Hải Lăng nói.