Bộ Công an đã ban hành Hướng dẫn số 11/HD-BCA-V03 ngày 27/2/2025 về việc bố trí điều tra viên, cán bộ điều tra tại Công an cấp xã và quy trình xử lý tố giác, tin báo về tội phạm. Trong bối cảnh tổ chức bộ máy mới không còn Công an cấp huyện, nhiều người băn khoăn: Công an cấp xã có quyền khởi tố vụ án, khởi tố bị can để điều tra vụ án hình sự hay không?