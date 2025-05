Tỷ giá biến động tăng đẩy giá xăng dầu trong nước tăng mạnh

Căn cứ diễn biến giá xăng dầu thế giới, biến động tăng tỉ giá VND/USD và các quy định hiện hành, liên bộ Công Thương - Tài chính quyết định điều chỉnh giá bán lẻ các mặt hàng xăng dầu nhằm đảm bảo giá trong nước phù hợp với xu hướng thế giới, khuyến khích sử dụng nhiên liệu sinh học và hài hòa lợi ích giữa các bên tham gia thị trường.





Cụ thể, theo quyết định của cơ quan điều hành, xăng E5RON92 tăng 403 đồng/lít so với kỳ trước, lên 19.180 đồng/lít; Xăng RON95-III tăng 415 đồng/lít so với kỳ trước, lên 19.594 đồng/lít.

Dầu diesel 0.05S tăng 419 đồng/lít so với kỳ trước, lên 17.228 đồng/lít; dầu hỏa tăng 285 đồng/lít so với kỳ trước, lên 17.226 đồng/lít và dầu mazut 180CST 3.5S tăng 627 đồng/kg so với kỳ trước lên 16.160 đồng/kg.

Tại kỳ điều chỉnh này, liên Bộ Công Thương - Tài chính tiếp tục không trích lập, không chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đối với các mặt hàng.

Như vậy, giá xăng trong nước tăng trở lại sau 2 lần giảm trước đó.



Trước đó, ở kỳ điều chỉnh ngày 8/5, Liên Bộ Công Thương - Tài chính điều chỉnh giảm giá xăng dầu từ 377 - 665 đồng/lít/kg, tùy mặt hàng.

Rạng sáng nay 15/5, trên các trang dữ liệu giao dịch giá dầu thô như Tranding Economics và Oilprice, hồi 6 giờ 37 phút (giờ Việt Nam), giá dầu thô thế giới bất ngờ lao dốc.

Giá dầu WTI giao dịch ở mức 62 USD/thùng, giảm 1,6 USD/thùng, tương ứng mức giảm 2,6% so với ngày hôm qua.

Dầu thô Brent ngọt nhẹ giao dịch ở mức 65 USD/thùng, giảm hơn 1,6 USD/thùng, tương ứng mức giảm 2,5%.





Diễn biến bất ngờ giá dầu thô thế giới hôm nay khiến bình quân giá dầu thô tháng 5 giảm đà tăng, so với tháng 4-2025 giá dầu thô bình quân tháng này chỉ nhích tăng nhẹ từ 0,7%-1,2%. Trong khi đó, so với cùng kỳ tháng 5 năm 2024, giá dầu thô hiện giảm trên 21%.

Theo cơ quan liên bộ Công Thương - Tài chính, thị trường xăng dầu thế giới kỳ điều hành từ ngày 24/4 đến 5/5 chịu ảnh hưởng của nhiều yếu tố với xu hướng giảm nhẹ.

Thỏa thuận tạm thời cắt giảm thuế nhập khẩu hàng hóa giữa Mỹ và Trung Quốc, căng thẳng tiếp tục gia tăng tại khu vực Trung Đông; OPEC+ đẩy nhanh việc tăng sản lượng dầu; xung đột quân sự giữa Nga với Ukraine vẫn tiếp diễn…

Các yếu tố diễn biến trên thị trường thế giới khiến giá xăng dầu thế giới trong những ngày vừa qua biến động giảm nhẹ tùy vào từng mặt hàng.

Liên quan tới thị trường xăng dầu, mới đây, Bộ Tài chính đã có quyết định về việc tạm đình chỉ chức vụ người đại diện phần vốn nhà nước tại Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) đối với ông Đào Nam Hải, Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc. Thời gian đình chỉ đến khi có kết luận của cơ quan có thẩm quyền.



Bộ Tài chính cũng tạm giao đại diện phần vốn nhà nước do ông Đào Nam Hải đang nắm giữ theo Quyết định số 45 ngày 28/1/2022 của Ủy ban quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp cho ông Phạm Văn Thanh, Chủ tịch Hội đồng quản trị Petrolimex. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký 6/5.



Petrolimex đang chiếm khoảng 50% thị phần nội địa bán lẻ xăng dầu tại Việt Nam hiện nay.