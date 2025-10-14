Chủ đề nóng

Thứ ba, ngày 14/10/2025 08:15 GMT+7

Cape Verde - Quốc gia chỉ có hơn 500.000 người, đoạt vé dự VCK World Cup 2026

Thứ ba, ngày 14/10/2025 08:15 GMT+7
Rạng sáng ngày 13/10/2025, Cape Verde đã chính thức ghi tên mình vào lịch sử bóng đá khi lần đầu tiên giành vé tham dự FIFA World Cup 2026 sau chiến thắng 3-0 trước Eswatini trong trận đấu cuối cùng của vòng loại châu Phi.
Cape Verde - Quốc gia chỉ có hơn 500.000 người, đoạt vé dự VCK World Cup 2026

Đất nước nhỏ bé Cape Verde với chỉ 524.877 người đã làm nên kỳ tích. Sau những tuần qua gây được sự chú ý của dư luận quốc tế do họ đã đến rất gần tấm vé dự World Cup đầu tiên trong lịch sử, ĐT Cape Verde chính thức đoạt vé tới Bắc Mỹ 2026 với chiến thắng 3-0 trước Eswatini (tên cũ là Swaziland).

Trong ngày trọng đại này, hơn 15.000 khán giả đã ngồi chật cứng các khán đài của SVĐ quốc gia Cape Verde, chưa kể hàng chục ngàn người tụ tập gần sân vận động để theo dõi qua màn hình. Họ đã phải chờ, nhưng không quá lâu: Cape Verde ghi cả 3 bàn thắng trong hiệp 2 ở các phút 48, 54 và 90+1.

Cape Verde sắp nhận mức thưởng hậu hĩnh từ FIFA.

Trận thắng đã giúp Cape Verde có 23 điểm sau 10 vòng đấu ở bảng D vòng loại khu vực châu Phi. Họ hơn đội nhì bảng Cameroon 4 điểm do Cameroon bị cầm hòa 0-0 trên sân nhà bởi Angola. Cameroon, đội tuyển đã nhiều lần góp mặt tại các kỳ World Cup, sẽ phải chờ xem mình có được vé dự vòng 2 để tranh vé vớt liên lục địa.

Với dân số chỉ khoảng 525.000 người, Cape Verde trở thành quốc gia có dân số nhỏ thứ hai trong lịch sử tham dự World Cup, chỉ sau Iceland năm 2018 (391.000 dân), đồng thời là nước có diện tích nhỏ nhất trong lịch sử giải đấu, chỉ 4.000 km², vượt qua kỷ lục cũ của Trinidad & Tobago (5.000 km²). Trước đây, họ chưa từng lọt qua vòng loại, và thậm chí từng không tham dự vòng loại trong những giai đoạn đầu của FIFA.

Đội tuyển Cape Verde được dẫn dắt bởi huấn luyện viên Pedro Leitão Brito, thường được biết đến với tên gọi "Bubista". Ông đảm đương vai trò HLV từ năm 2020 và là người dẫn dắt đội bóng vượt qua nhiều thử thách để đạt thành công lịch sử này.

Cape Verde thắng 7 trong 10 trận vòng loại, thể hiện phong độ ấn tượng và tinh thần chiến đấu đáng khâm phục. Cả đất nước đã bùng nổ trong niềm vui khôn tả khi lần đầu tiên được góp mặt ở ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh, một kỳ tích mang ý nghĩa lịch sử cho bóng đá Cape Verde và cho cả châu Phi.

Cape Verde là đội bóng thứ 22 giành quyền dự World Cup 2026.

Không chỉ mang ý nghĩa chuyên môn, chiến tích này còn mang đến một khoản thưởng khổng lồ cho Cape Verde. Theo xu hướng các kỳ World Cup trước, FIFA thường tăng dần tiền thưởng cho các đội bóng góp mặt.

Tại Brazil 2014, mức thưởng cho đội góp mặt tại vòng bảng là 5 triệu USD, Nga 2018 nâng lên 8 triệu USD và Qatar 2022 là 9 triệu USD. Tại World Cup 2026, giới chuyên môn dự đoán con số này sẽ tiếp tục tăng, ít nhất cũng tiệm cận hoặc vượt mốc 10 triệu USD.

Đặc biệt, World Cup 2026 sẽ có thể thức mới với 48 đội tuyển và vòng 32 đội được bổ sung. Điều này đồng nghĩa nếu Cape Verde vượt qua vòng bảng, họ sẽ nhận thêm một khoản tiền thưởng đáng kể.

Đây là nguồn động lực to lớn cho một đội tuyển có giá trị đội hình khiêm tốn. Theo Transfermarkt, toàn bộ đội hình Cape Verde hiện chỉ được định giá 31 triệu USD. Ngôi sao đắt giá nhất của họ là Wagner Pina (Trabzonspor) và Kevin Lenini (Krasnodar), cùng được định giá khoảng 5,7 triệu USD.

Với Cape Verde, hành trình lịch sử này không chỉ là niềm tự hào dân tộc mà còn hứa hẹn mang lại khoản tài chính kỷ lục, góp phần thay đổi diện mạo bóng đá nước này.

