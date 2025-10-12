ĐT Indonesia khởi đầu và kết thúc thế nào tại vòng loại World Cup 2026?

ĐT Indonesia và “giấc mộng vàng” dang dở

Tròn 2 năm trước, vào ngày 12/10/2023, vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Á chính thức bắt đầu. Khi bốc thăm phân hạng các đội tuyển dự vòng loại, ĐT Indonesia ở thời điểm tháng 7/2023 chỉ đứng thứ 150 trên bảng xếp hạng FIFA nên họ phải đá từ vòng sơ loại (hay còn còn là vòng loại đầu tiên).

Khi đó, ĐT Indonesia được phân cặp với ĐT Brunei. Với thực lực mạnh hơn, ĐT Indonesia lúc đó do HLV Shin Tae-yong người Hàn Quốc dẫn dắt đã dễ dàng thắng cả 2 lượt trận với cùng tỷ số 6-0 để giành quyền đi tiếp.

Ảnh minh họa. Ảnh: ChatGPT

Ở vòng loại thứ hai, ĐT Indonesia chơi tại bảng F cùng ĐT Iraq, ĐT Việt Nam và ĐT Philippines. Vào lúc đó, ĐT Indonesia không được đánh giá quá cao so với ĐT Iraq và ĐT Việt Nam. Không ít chuyên gia bóng đá của khu vực Đông Nam Á cho rằng ĐT Indonesia sẽ tiếp tục thất bại giống như khi chạm trán ĐT Việt Nam dưới thời HLV Park Hang-seo ở vòng loại World Cup 2022 hoặc các kỳ AFF Cup trong quãng thời gian 2018-2022.

Nhưng vào lúc đó, bóng đá Indonesia đã có sự chuyển mình mạnh mẽ với cách làm mà họ cho là đúng đắn: Nhập tịch cầu thủ ồ ạt. Cụ thể, với sự tác động của mình, Chủ tịch LĐBĐ Indonesia (PSSI) là ông Erick Thohir (đồng thời là Bộ trưởng Bộ Doanh nghiệp nhà nước và mới đây là Bộ trưởng Bộ Thanh niên và Thể thao Indonesia) đã thuyết phục hàng loạt cầu thủ có gốc gác Indonesia nhưng sinh ra và chơi bóng tại châu Âu (đặc biệt là Hà Lan) khoác áo ĐT Indonesia. Từ năm 2022 đến nay, Indonesia đã có tới 20 cầu thủ nhập tịch, bao gồm 1 cầu thủ gốc Tây Ban Nha và 19 người còn lại gốc Hà Lan.

Chính sách nhập tịch quá triệt để này khiến ĐT Indonesia được dư luận và người hâm mộ gọi là “ĐT Hà Lan phiên bản Đông Nam Á”. Truyền thông và cổ động viên Indonesia đã có những tranh cãi trái chiều về việc ĐT Indonesia ra sân với đội hình xuất phát gồm hầu hết cầu thủ nhập tịch, nhưng không thể phủ nhận điều đó đã cải thiện đáng sức mạnh của đội bóng xứ vạn đảo.

Tại vòng loại thứ hai World Cup 2026 khu vực châu Á, ĐT Indonesia lọt vào bảng đấu khi ở nhóm hạt giống thấp nhất lúc bốc thăm, nhưng họ đã “lột xác” nhanh chóng với những trận đấu xuất sắc trên sân cỏ. Sau 6 trận đấu tại bảng F, ĐT Indonesia thắng 3 trận, hòa 1 trận và thua 2 trận, giành 10 điểm để đứng nhì bảng và có vé chơi tại vòng loại thứ ba.

Ảnh minh họa. Ảnh: ChatGPT

Đáng chú ý, ở bảng F khi ấy, ĐT Indonesia đã thắng ĐT Việt Nam cả hai lượt trận với tổng tỷ số 4-0. Cũng trong khoảng thời gian này, ĐT Indonesia còn thắng ĐT Việt Nam một trận khác tại vòng bảng Asian Cup 2024 và tại giải đấu đó, họ cũng đã xuất sắc vượt qua vòng bảng, đồng thời khiến ĐT Việt Nam bị loại.

Đến vòng loại thứ ba, ĐT Indonesia nằm ở bảng C với ĐT Nhật Bản, ĐT Australia, ĐT Ả Rập Xê-út, ĐT Trung Quốc và ĐT Bahrain. Với các cầu thủ nhập tịch tiếp tục đóng vai trò trụ cột, ĐT Indonesia đã nỗ lực thi đấu và có một số trận thắng khá xuất sắc. Ở thời điểm ĐT Indonesia thi đấu vòng loại thứ ba, vào tháng 1 năm nay, PSSI đã sa thải HLV Shin Tae-yong và lựa chọn HLV Patrick Kluivert, một cựu danh thủ người Hà Lan thay thế. Mục đích của PSSI đương nhiên là hy vọng HLV Kluivert có thể tạo ra hiệu quả cao hơn với các cầu thủ nhập tịch vốn đa phần có xuất xứ Hà Lan trong đội hình ĐT Indonesia.

Mặc dù vậy, HLV Kluivert không tạo được ấn tượng trên cương vị chỉ đạo giống như thời ông tạo danh tiếng khi còn là cầu thủ, HLV Kluivert và ĐT Indonesia kết thúc vòng loại thứ ba với vị trí thứ 4 trong bảng sau 3 trận thắng, trận hòa, 4 trận thua. Mặc dù ĐT Indonesia đã lọt vào vòng loại thứ tư, nhưng năng lực của HLV Kluivert bị đặt dấu hỏi lớn, đặc biệt là luôn bị so sánh với người tiền nhiệm Shin Tae-yong.

Ảnh minh họa. Ảnh: ChatGPT

Đến đợt FIFA Days tháng 10, ĐT Indonesia chơi vòng loại thứ tư tại bảng B với ĐT Ả Rập Xê-út và ĐT Iraq. Sau khi thất bại 2-3 trước ĐT Ả Rập Xê-út ở lượt trận đầu, ĐT Indonesia đã thua ĐT Iraq 0-1 tại lượt trận thứ hai của bảng. Trắng tay sau 2 lượt trận, ĐT Indonesia đã tiêu tan hy vọng có vé dự VCK World Cup 2026. Dù HLV Kluivert và các cầu thủ đang nhận sự chỉ trích dữ dội từ người hâm mộ Indonesia, nhưng không thể phủ nhận, ĐT Indonesia đã có bước tiến đáng kể và nhờ có nhiều cầu thủ nhập tịch thì họ mới tiến đến vòng đấu này. Tất nhiên, việc nhập tịch cầu thủ quá nhiều cũng tồn tại mặt trái và bóng đá Indonesia đang phải đối diện với áp lực sau khi đã dừng bước tại vòng loại World Cup 2026.

Tại World Cup 2026, do số lượng đội tuyển tham dự VCK được nâng lên 48 đội nên các châu lục tổ chức đá vòng loại cũng có sự điều chỉnh nhất định. Nếu tính đến vòng loại cuối cùng (không kể các trận play-off) thì ngoài Indonesia, trong lịch sử vòng loại World Cup của khu vực châu Á, ĐT Thái Lan (vòng loại World Cup 2002 và 2018) cùng ĐT Việt Nam (vòng loại World Cup 2022) đã từng tiệm cận hy vọng cạnh tranh vé dự VCK World Cup nhưng đều không thành công.