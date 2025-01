Đối tượng "cát tặc" khai nhiều lần đưa tiền cho Chủ tịch xã tại Bình Định

Mới đây, VKSND tỉnh Bình Định đã có văn bản thông báo gửi Thường trực Hội đồng nhân dân (HĐND) xã Nhơn Phúc đề nghị xem xét xử lý đại biểu HĐND xã đối với ông Dương Thanh Cường.

Theo thông báo, hiện VKSND tỉnh đang thụ lý giải quyết vụ án "Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên" xảy ra tại xã Nhơn Phúc do Cơ quan An ninh Điều tra (ANĐT) Công an tỉnh khởi tố.

Quá trình điều tra có đủ cơ sở xác định hành vi của ông Dương Thanh Cường đã cấu thành tội phạm "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng" theo quy định Điều 360 Bộ luật Hình sự.

Trụ sở UBND xã Nhơn Phúc - nơi ông Dương Thanh Cường làm Chủ tịch UBND xã. Ảnh: DT.

Ngoài ra, trong quá trình truy xét, các bị can gồm: Ng.Đ.S.V, Ng.Đ.Đ đã khai báo trong quá trình khai thác khoáng sản (cát) trái phép đã nhiều lần đưa tiền cho ông Dương Đình Cường, có dấu hiệu "đưa hối lộ" và "nhận hối lộ".

Theo VKSND tỉnh Bình Định, do đây là vụ án phức tạp, việc phạm tội diễn ra trong thời gian dài nên để làm rõ vụ án cần phải khởi tố bị can và áp dụng biện pháp ngăn chặn (biện pháp tạm giam) phục vụ điều tra vụ án.

Tuy nhiên, hiện ông Dương Thanh Cường đang là đại biểu HĐND xã Nhơn Phúc nên VKSND tỉnh đề nghị Thường trực HĐND xã Nhơn Phúc có ý kiến trả lời bằng văn bản để cơ quan tiến hành tố tụng thực hiện các quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với ông Dương Thanh Cường.

Lãnh đạo Đảng ủy xã Nhơn Phúc xác nhận, địa phương đã nhận được văn bản thông báo từ VKSND tỉnh Bình Định.

"Địa phương đang chờ quyết định khởi tố bị can để có cơ sở xử lý tiếp theo đối với ông Dương Thanh Cường. Hiện, ông Cường vẫn đang tiếp tục đảm nhận các nhiệm vụ Chủ tịch UBND xã", vị này nói và cho biết, ông Cường vi phạm trong việc để các đối tượng khai thác khoáng sản trái phép phục vụ dự án cao tốc Bắc – Nam qua địa bàn.