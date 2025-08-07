Ông Trần Văn Thi, Giám đốc Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận cho biết, đã lắng nghe những khó khăn từ Tổng Công ty Xây dựng số 1 (CC1), đơn vị thi công chính. Đại diện CC1 cho biết, dù các hạng mục ban đầu như cọc, bệ trụ, và hàng rào bảo vệ đã cơ bản hoàn thiện, nhiều vướng mắc lớn vẫn đang cản trở tiến độ.

Những "nút thắt" lớn gây chậm trễ

Theo đại diện CC1, một trong những vấn đề cấp bách nhất là việc giải tỏa cầu tàu số 2, khiến các trụ cầu quan trọng ở phía quận 1 chưa thể thi công. Tình trạng này cùng với việc bản vẽ thi công kè bờ Thủ Thiêm chưa được phê duyệt, đã làm dự án bị chậm khoảng hai tháng.

Dự án cầu đi bộ bắc qua sông Sài Gòn hiện đã đạt 20% tiến độ, vẫn còn một số vướng mắc. Ảnh: CH

Ngoài ra, một số thách thức kỹ thuật khác cũng đang cản trở tiến độ: Chủng loại tay vịn lan can cầu vẫn chưa được thống nhất. Việc đấu nối hệ thống hạ tầng tại đường Nguyễn Thiện Thành phía Thủ Đức chưa có thỏa thuận.

Mố MA1 bị vướng dầm bê tông cốt thép cũ và việc vận chuyển thiết bị lớn gặp khó khăn do mặt bằng thi công chật hẹp.

Đại diện nhà thầu CC1 đã khẩn thiết đề nghị các bên liên quan, bao gồm chủ đầu tư Nutifood và Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận, sớm tháo gỡ những vướng mắc này để dự án có thể trở lại đúng tiến độ.

Cam kết tháo gỡ và nâng cao chất lượng

Về phía tư vấn giám sát, đơn vị này đánh giá cao nỗ lực của nhà thầu trong việc đảm bảo an toàn lao động và chất lượng thi công, đồng thời đề xuất khi các vướng mắc được giải quyết, CC1 có thể tăng ca, tăng kíp để bù lại thời gian đã mất.

Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận cam kết sẽ phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành để tháo gỡ khó khăn trong thời gian sớm nhất. Ảnh: CH

Ông Trần Văn Thi đã ghi nhận những nỗ lực của các đơn vị thi công và nhấn mạnh tầm quan trọng của việc đảm bảo an toàn và mỹ thuật cho công trình. Cầu đi bộ bắc qua sông Sài Gòn với thiết kế độc đáo mô phỏng lá dừa nước, được kỳ vọng sẽ trở thành một biểu tượng kiến trúc mới, kết nối trực tiếp phố đi bộ Nguyễn Huệ với quảng trường trung tâm Thủ Thiêm.

Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận cam kết sẽ phối hợp chặt chẽ với các sở, ban ngành để tháo gỡ khó khăn trong thời gian sớm nhất. Đồng thời, yêu cầu nhà thầu chủ động triển khai các hạng mục không bị ảnh hưởng và xây dựng kế hoạch thi công cao điểm để đảm bảo dự án hoàn thành theo đúng mục tiêu đề ra.



Cầu đi bộ qua sông Sài Gòn dài khoảng 261 m, với nhịp chính vượt sông dài 187m, rộng khoảng 6-11 m, công trình có tổng mức đầu tư gần 1.000 tỉ đồng. Cầu có thiết kế mô phỏng hình lá dừa nước nhẹ nhàng trôi trên sông, tạo nét đặc trưng Nam Bộ kết hợp kiến trúc đô thị hiện đại. Sau khi hoàn thành, cầu sẽ kết nối trực tiếp phố đi bộ Nguyễn Huệ với quảng trường trung tâm Thủ Thiêm, góp phần tạo điểm nhấn kiến trúc cảnh quan mới cho thành phố.