Cây cảnh "vua thanh lọc", tốt hơn ngũ gia bì 20 lần, trồng trong nhà mang lại may mắn, thịnh vượng

Cây cảnh trầu bà đế vương hay còn gọi là đế vương xanh, để vương đỏ có ý nghĩa thu hút tiền tài, của cải. Cây cảnh này còn được biết đến là chuyên gia thanh lọc không khí.

Cây có khả năng hấp thụ formaldehyde cực cao và cũng có thể hấp thụ nicotine trong nhà. Có thể nói đây là máy thanh lọc không khí tốt cho các gia đình.

Cây cảnh này được đánh giá có khả năng hấp thụ khí độc hại tốt hơn 20 lần so với chuyên gia lọc không khí ngũ gia bì.

Cây cảnh trầu bà đế vương đỏ. Ảnh minh họa growurban

Đặc điểm của cây cảnh trầu bà đế vương

Trầu bà đế vương là loài cây có tên khoa học là Philodendron Imperial. Đây là một loài cây thích hợp để trang trí trong thiết kế nội thất, đặc biệt là mang ý nghĩa may mắn về tiền tài và quyền lực cho gia đình gia chủ.

Cây trầu bà đế vương có nguồn gốc từ đảo Solomon. Loài thực vật này có 2 màu chính đó là xanh và đỏ. Trong đó, trầu bà đế vương xanh là Philodendron Imperial Green và trầu bà đế vương đỏ là Philodendron Imperial Red.

Cây cảnh trầu bà đế vương xanh. Ảnh minh họa berylune

Trầu bà đế vương xanh có dạng thân cột, lá màu xanh sẫm, hình bầu và teo nhỏ dần lại ở phía cuối lá, mặt lá bóng và mọng nước. Tập tính loài cây này thường mọc theo bụi, tuổi thọ cây lâu năm.

Trầu bà đế vương đỏ thuộc cây thân thảo dạng lớn. Đây là loài thực vật không có thân cây, có lá khá to, hình bầu dục và nhọn dần ở ngọn lá. Gọi là trầu bà đế vương đỏ đơn giản vì cây có màu sắc chủ đạo là đỏ tía. Đó cũng chính là điểm đặc biệt và thu hút cây với gia chủ.

Ngoài ra, còn có trầu bà đế vương "Congo" (Philodendron tatei ‘Rojo Congo’). Đây là con lai của cây Philodendron tatei và cây Philodendron imperial red.

Nó thường bị nhầm lẫn với cây mẹ Philodendron imperial red, do hình dạng và màu sắc lá tương tự nhau. Trên thực tế, cả hai loài philodendron này thường được gọi bằng biệt danh Philodendron "red congo".

Cây cảnh trầu bà đế vương "Congo". Ảnh minh họa kla

Lá của nó bắt đầu có màu đỏ đồng khi chúng còn non và trưởng thành có màu xanh đậm (mặc dù cuống lá vẫn có màu đỏ). Cho dù là lá xanh hay lá đỏ thì vẻ ngoài "bá đạo" đều khiến cây trầu bà này có tên "đế vương" đầy ngạo nghễ.

Khi cây trầu bà đế vương sinh trưởng, cây sẽ nở ra từng cụm trắng ngà và hướng thẳng lên trên trời. Chiều cao của cây có thể lên đến 1m5 khi trồng trong chậu và nếu được trồng ở tự nhiên thì còn có thể cao hơn nữa.

Lợi thế của cây cảnh trầu bà đế vương

1. Thanh lọc không khí

Trầu bà đế vương cũng có thể điều chỉnh độ ẩm của không khí thông qua sự thoát hơi nước của lá. Ảnh minh họa AI

Tăng oxy: Lá của cây cảnh này to và mập, có thể chuyển hóa nhiều khí độc hại thành oxy thông qua quá trình quang hợp. Đặc điểm này càng rõ ràng hơn trong môi trường trong nhà thông gió kém.

Hấp thụ khói độc, chất độc hại: Sở dĩ cây cảnh này được gọi là “vua hấp thụ khí độc” là vì nó có khả năng hấp thụ các khí độc hại như formaldehyde, benzen, amoniac, acetone,... trong không khí, được gọi là “máy lọc không khí tự nhiên”. Nó có thể hấp thụ các khí độc hại này và sau đó giải phóng oxy.

Tăng độ ẩm: Trầu bà đế vương cũng có thể điều chỉnh độ ẩm của không khí thông qua sự thoát hơi nước của lá.

Cây cảnh có rất nhiều lá, mập, dày và to. Ảnh minh họa growurban

Vì cây ưa môi trường ẩm ướt nên khi trồng ngoài việc tưới nước khi đất khô, bạn cũng nên phun nước thường xuyên khi không khí khô. Cây cảnh có thể làm giảm độ khô của không khí và giúp con người cảm thấy thoải mái hơn trong môi trường này.

2. Ý nghĩa phong thủy tốt lành

Nhiều con và may mắn: Trầu bà đế vương có ý nghĩa tốt. Cây cảnh có rất nhiều lá, mập, dày và to. Với cành lá tươi tốt, trông tươi tốt và tràn đầy sức sống, và tràn đầy phước lành, vì vậy nó có nghĩa là nhiều con và may mắn.

Hoa. Ảnh minh họa

Thu hút tài lộc: Trầu bà đế vương còn tượng trưng cho việc thu hút tài lộc, giúp gia đình thịnh vượng, giàu có.

Cây trầu bà đế vương rất phù hợp với người mang mệnh Mộc, có tác dụng giúp gia chủ gặp nhiều thuận lợi trong công việc làm ăn, mọi sự phát đạt, gặp nhiều may mắn, tài lộc và thịnh vượng.

Trừ tà: Trong phong thủy, cây cảnh này được gọi là "vua trừ tà". Nó có thể xua đuổi tà ma, xui xẻo và mang lại sự bình yên và may mắn.

Cây trầu bà đế vương rất phù hợp với người mang mệnh Mộc

Trên thực tế, chủ yếu là do cây cảnh khả năng thanh lọc không khí tốt. Nó có thể hấp thụ rất nhiều khí thải và giữ cho gia đình an toàn và khỏe mạnh.

Ngoài ra, bạn cần trồng và chăm sóc cây trầu bà đế vương thật cẩn thận để cây có thể sinh trưởng, phát triển tốt.

Người xưa thường hay nói cây phát triển tốt, lá xanh tươi thì tiền bạc tự ắt sẽ đến. Nhưng nếu để cây héo rũ thì gia đình sẽ gặp phải những điều không thuận lợi, may mắn.

Bởi vì có ý nghĩa mang đến nhiều tài lộc, may mắn nên loài cây này thường được dùng làm quà tặng trong các dịp khai trương, nhậm chức, tân gia,...

Cây cảnh này thường được dùng làm quà tặng trong các dịp khai trương, nhậm chức, tân gia,... Ảnh minh họa growurban

3. Siêu dễ nuôi

Trầu bà đế vương là một loại cây rất dễ trồng. Có thể nói là một loại cây lười. Ngay cả người mới bắt đầu cũng có thể trồng tốt. Chỉ cần 4 điểm, bạn có thể dễ dàng trồng cây cảnh này được tươi tốt:

Chịu bóng râm và dễ trồng

Trầu bà đế vương có khả năng chịu bóng tương đối. Nếu ánh sáng mặt trời quá mạnh, lá sẽ dễ bị cháy nắng.

Trầu bà đế vương có khả năng chịu bóng tương đối. Ảnh minh họa AI

Cây cảnh cần ánh sáng phân tán hoặc ánh sáng mặt trời mạnh để phát triển tốt. Có thể đặt ở ban công phía bắc, phòng khách, phòng làm việc và những nơi khác trong nhà.

Thích ấm áp và sợ lạnh

Cây cảnh ưa môi trường ấm áp và sợ lạnh, vì vậy nhiệt độ thích hợp là 18 đến 30 độ. Khi nhiệt độ xuống dưới 10 độ vào mùa đông, cây sẽ phát triển chậm hoặc ngừng phát triển. Vì vậy nếu bạn muốn trồng cây cảnh này tươi tốt, tốt nhất là giữ ở nhiệt độ môi trường trên 15 độ.

Thích độ ẩm

Cây cảnh ưa môi trường ấm áp và sợ lạnh Ảnh minh họa plantvine

Cây cảnh đặc biệt ưa môi trường ẩm ướt, nhất là môi trường có độ ẩm cao, chẳng hạn như độ ẩm không khí khoảng 60% đến 80%, lá sẽ phát triển tươi tốt và nhanh hơn.

Khi không khí khô, ngoài việc tưới nước, bạn cũng nên phun nước thường xuyên lên lá để duy trì độ ẩm không khí thích hợp, có lợi cho sự sinh trưởng của cây cảnh.

Thích chất béo

Trầu bà đế vương phát triển tương đối nhanh và cần nhiều phân bón hơn. Nếu đất thiếu phân bón, cây sẽ phát triển chậm và lá dễ bị khô và chuyển sang màu vàng.

Trầu bà đế vương phát triển tương đối nhanh Ảnh minh họa conservatoryarchives

Do đó, trong mùa sinh trưởng, tức là vào mùa xuân, mùa hè và mùa thu, khi nhiệt độ trên 15 độ, bạn có thể sử dụng nước phân bón bánh lên men sau mỗi 20 đến 30 ngày.

Điều này không chỉ làm cho đất tơi xốp và thoáng khí mà còn giúp rễ cây cảnh phát triển mạnh hơn và lá cây xanh tươi hơn.

Bảo dưỡng ở các giai đoạn phát triển khác nhau

Thời kỳ sinh trưởng là mùa xuân, mùa hè và mùa thu khi nhiệt độ trên 15 độ, và thời kỳ ngủ đông là mùa đông.

Cây cảnh cũng ưa đất hơi chua. Ảnh minh họa blasus

Thay chậu và thay đất: Mỗi mùa xuân, hãy thay chậu cho cây cảnh này thay đất. Cây cảnh thích được trồng trong chậu cao, điều này giúp cây đẹp hơn.

Cây cảnh cũng ưa đất hơi chua, tơi xốp, thoáng khí và thấm nước, đặc biệt thích hợp cho sự phát triển của rễ cây.

Để đất màu mỡ hơn, bạn cũng có thể bổ sung thêm 1/10 phân cừu lên men hoặc phân bón bánh lên men, không chỉ giúp đất tơi xốp mà còn tăng độ phì nhiêu cho đất.

Không để nước đọng khi tưới: Trong mùa sinh trưởng, cây cần nhiều nước hơn, nghĩa là tưới nước kịp thời khi đất khô. Mặc dù cây ưa nước và độ ẩm, nhưng đừng để quá nhiều nước tích tụ trong chậu để tránh thối rễ.

Khi nhiệt độ dưới 10 độ vào mùa đông, trầu bà đế vương sẽ phát triển chậm và chuyển sang trạng thái ngủ đông. Ảnh minh họa blasus

Bón phân: Trong thời kỳ sinh trưởng, ngoài việc sử dụng phân hữu cơ, bạn cũng có thể sử dụng nước bia lên men, sử dụng cách nhau mười ngày để lá cây xanh tươi hơn, phát triển nhanh hơn.

Khi nhiệt độ dưới 20 độ vào mùa thu, bạn cần sử dụng phân bón có nhiều phốt pho và kali hơn. Điều này có thể làm chậm quá trình sinh trưởng, làm cho rễ mập hơn và có tác dụng chống đóng băng tốt.

Bảo trì thời kỳ ngủ đông

Ít nước: Khi nhiệt độ dưới 10 độ vào mùa đông, trầu bà đế vương sẽ phát triển chậm và chuyển sang trạng thái ngủ đông.

Nên cắt bỏ lá vàng kịp thời để cây cảnh trông đẹp hơn. Ảnh minh họa plantculture

Lúc này cần giảm lượng nước tưới, giữ đất hơi ẩm, nên tưới vào lúc giữa trưa nhiệt độ cao, nhiệt độ nước phải bằng nhiệt độ trong nhà để tránh nhiệt độ nước quá thấp, dẫn đến cây chậm phát triển.

Ngừng bón phân: Ngoài ra, bạn cũng nên ngừng bón phân, vì cây cảnh sinh trưởng chậm sẽ làm giảm nhu cầu phân bón, nếu bón thêm phân có thể gây hại cho phân bón và cháy rễ.

Cắt bỏ lá vàng: Nên cắt bỏ lá vàng kịp thời để cây cảnh trông đẹp hơn.