Gừng là loại gia vị được nhiều người yêu thích bởi không chỉ đem lại mùi thơm hấp dẫn cho món ăn mà còn tốt cho sức khỏe.

Tuy nhiên, thông thường, người ta chỉ quen với việc trồng gừng để lấy củ, ít ai ngờ rằng loài cây này còn cho hoa, mà hoa gừng lại có thể trở thành loại rau độc đáo, góp hương trong nhiều món ăn hấp dẫn.

Nụ hoa gừng nhỏ, cỡ bằng ngón tay cái, cuống vươn dài khoảng 10-15cm, lớp vỏ xanh đậm ẩn chứa hương thơm dìu dịu, phảng phất như củ gừng non.



Loại rau này chỉ có duy nhất một mùa, rộ lên vào khoảng tháng bảy đến tháng chín âm lịch.

Cũng bởi hiếm hoi nên mỗi khi có dịp, loại rau này thường được đem chế biến thành nhiều món ngon dân dã mà tinh tế như xào cùng thịt bò, nấu canh với cá rô đồng, hay đơn giản chỉ luộc chấm mắm cũng đủ dậy lên vị ngọt thanh, thơm nồng đặc trưng.

Hoa gừng không chỉ độc đáo ở hương vị mà còn giàu dinh dưỡng, mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe. Loài hoa này cung cấp chất xơ dồi dào, hỗ trợ tiêu hóa, đồng thời có đặc tính kháng khuẩn, chống viêm giúp tăng cường miễn dịch.

Đặc biệt, lượng vitamin C trong loại rau này đóng vai trò chất chống oxy hóa, bảo vệ cơ thể trước các tác nhân gây hại từ môi trường.

Ngoài ra, loại rau này còn chứa canxi tốt cho xương răng, magie giúp điều hòa cơ và thần kinh, cùng vitamin K hỗ trợ quá trình lành vết thương. Đáng chú ý, các hợp chất trong hoa gừng như tinh dầu, chiết xuất thô và ß-sitosterol có khả năng kháng khuẩn mạnh, ức chế sự phát triển của nhiều loại vi khuẩn gây bệnh.

Gắn bó 12 năm với mảnh đất cực Tây của Tổ quốc - Điện Biên đã trở thành quê hương thứ 2 của cô giáo Lê Thị Ánh Tiếp. Chị chia sẻ, "Thứ hấp dẫn nhất với bất kỳ ai khi đặt chân đến nơi đây chính là khí hậu và ẩm thực, với hương vị cay nồng của ớt hiểm, mắc khén, vị thơm của hạt dổi, những món ăn đặc trưng của các dân tộc sinh sống trên mảnh đất anh hùng như thịt trâu gác bếp, cá nướng mắc khén, canh bon,... Tất cả tạo nên một màu sắc rất riêng mang đậm nét văn hóa truyền thống của vùng núi Tây Bắc".

Những năm gần đây mọi người còn biết đến đặc sản hoa gừng ở vùng cao này. Hoa gừng được mọc từ cây gừng thường nhưng bà con trồng trên nương thiếu nước nên lá ít phát triển, do đó có nhiều hoa hơn.

Dưới đây là cách làm hoa gừng xào thịt bò của chị Lê Thị Ánh Tiếp các bạn tham khảo nhé:



Nguyên liệu:

- 300g thịt bò bắp (hoặc thịt thăn bò).

- 200g hoa gừng bánh tẻ (chỉ lấy phần non).

- 4 tép tỏi băm.

- 2 củ hành khô băm nhỏ.

- Hạt nêm vừa ăn (tùy ý).

- ½ thìa cà phê tiêu xay.

- 1 thìa canh dầu ăn.

- Muối vừa ăn.

Cách làm:

Bước 1: Sơ chế hoa

Hoa gừng nhặt bỏ phần cánh hoa cứng, tước vỏ xanh già bên ngoài, chỉ để lại phần non sau đó đem rửa sạch, để ráo.

Bước 2: Ướp thịt

Thịt bò thái lát mỏng, ướp cùng tỏi, hành, hạt nêm trong 15 phút.

Bước 3: Xào thịt bò

Phi thơm tỏi, cho thịt bò vào xào nhanh tay, nêm xíu muối/hạt nêm vừa ăn. Đảo cho thịt bò tái thì cho ra đĩa.

Vẫn trong chảo đó, đổ hoa gừng vào xào, nêm ít gia vị vừa ăn. Hoa gừng gần chín thì đổ thịt bò vào, xào thêm 1 phút ở lửa lớn là xong. Nêm nếm lại cho vừa miệng thì đổ hoa gừng xào thịt bò ra đĩa. Rắc ít hạt tiêu rồi thưởng thức.

Món ăn hoàn thành có vị ngọt mềm của thịt bò quyện cùng vị cay cay, thơm dịu của hoa gừng rất hợp làm món nhậu hay ăn cùng cơm nóng.

Chúc các bạn thành công khi chế biến loại rau này!