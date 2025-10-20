Chủ đề nóng

CĐV Đông Nam Á bàn luận sôi nổi về SVĐ 60.000 chỗ của Việt Nam?

Thứ hai, ngày 20/10/2025 19:10 GMT+7
Thông tin Việt Nam khởi công xây dựng sân vận động hiện đại, có sức chứa 60.000 chỗ ngồi đã nhanh chóng tạo nên sức hút lớn với cộng đồng bóng đá Đông Nam Á. Trên các diễn đàn và trang mạng xã hội, nhiều NHM trong khu vực bày tỏ sự bất ngờ và phấn khích trước quy mô dự án.
CĐV Đông Nam Á bàn luận sôi nổi về SVĐ 60.000 chỗ của Việt Nam?

Không ít CĐV khen ngợi tầm nhìn và sự đầu tư mạnh mẽ của Việt Nam. Một tài khoản từ Indonesia có tên Andi Anja bình luận: “Thật tuyệt khi thấy Việt Nam tiếp tục xây dựng những sân vận động hiện đại. Hy vọng các nền bóng đá trong khu vực cùng phát triển. Làm rất tốt, Việt Nam!”. CĐV Pedro Dehingzontua cũng để lại bình luận: “Việt Nam giờ đã trở thành một trong những quốc gia hàng đầu ASEAN, thậm chí vượt Thái Lan, Malaysia hay Philippines. Xin chúc mừng vì đã có những nhà lãnh đạo tài năng và quyết đoán”.

Một số ý kiến còn dự đoán Việt Nam sớm gia nhập nhóm ít ỏi quốc gia trong khu vực sở hữu sân có mái che hiện đại: “Có vẻ đây sẽ là quốc gia thứ ba ở ASEAN có sân vận động dạng đóng - mở, sau Indonesia và Singapore”, tài khoản Aguzz Triantara nhận định. Tuy nhiên, bên cạnh những lời khen ngợi, cũng xuất hiện sự hoài nghi về tiến độ thực tế: “Thiết kế thì đẹp, nhưng bao giờ mới xây xong?”, tài khoản Rague Daniero bình luận.

Việt Nam sắp có SVĐ lớn, hiện đại.

Cũng nhắc lại, sân vận động PVF được xây dựng trong khuôn viên Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ PVF tại xã Nghĩa Trụ (Hưng Yên), do Bộ Công an làm chủ đầu tư và Vinhomes (thuộc Tập đoàn Vingroup) làm tổng thầu. Công trình có diện tích hơn 55.000 m², gồm 4 khán đài chính (A, B, C, D) cùng hệ thống chức năng đầy đủ: khu kỹ thuật - an ninh, trung tâm điều hành & phát sóng, khu báo chí, phòng cầu thủ, khu VIP, dịch vụ - ẩm thực. Ngoài ra, sân còn có quảng trường ngoài trời và bãi đỗ xe hiện đại rộng tới 18 ha.

Điểm nhấn ấn tượng nhất của sân là mái vòm khổng lồ có thể đóng - mở hoàn toàn chỉ trong 12-20 phút, lấy cảm hứng từ công nghệ của sân AT&T (Mỹ) - sân có mái đóng mở lớn nhất thế giới. Mặt cỏ sử dụng mô-đun hybrid (kết hợp cỏ tự nhiên và sợi nhân tạo), kèm theo hệ thống màn hình LED khổ lớn, âm thanh và ánh sáng đạt chuẩn quốc tế.

Khi hoàn thành, SVĐ PVF không chỉ là nơi thi đấu và huấn luyện cho các thế hệ cầu thủ trẻ Việt Nam, mà còn trở thành trung tâm rèn luyện thể chất và tổ chức sự kiện quy mô lớn dành cho lực lượng Công an nhân dân, góp phần thúc đẩy phong trào thể thao quốc gia.

Theo: Theo Tạp chí Báo Bóng đá

Tổng Bí thư Tô Lâm dự lễ khởi công xây dựng SVĐ 60.000 chỗ ngồi ở Hưng Yên, có công nghệ tiên tiến hàng đầu thế giới

Tổng Bí thư Tô Lâm dự lễ khởi công xây dựng SVĐ 60.000 chỗ ngồi ở Hưng Yên, có công nghệ tiên tiến hàng đầu thế giới

