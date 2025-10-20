Chủ đề nóng

Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam và Bộ trưởng Bộ Công Thương - Lắng nghe nông dân nói năm 2025
Giá vàng biến động mạnh
Vỡ đập thủy điện Bắc Khê, Lạng Sơn
Mưa trên diện rộng ở các tỉnh miền Bắc
Chủ tịch Hội NDVN và Bộ trưởng Bộ NNMT lắng nghe nông dân nói
Góp ý cho Dự thảo văn kiện Đại hội Đảng lần thứ XIV
Hà Nội mưa ngập kinh hoàng sau bão số 10
Thái Nguyên ngập lụt lịch sử
Cơn bão số 11 - Bão Matmo
Những cánh rừng bị bức tử ở Lạng Sơn
Thứ hai, ngày 20/10/2025 10:10 GMT+7

CĐV Thép xanh Nam Định quan điểm trái chiều về việc “thay tướng”

Thư Bích Ngọc Thứ hai, ngày 20/10/2025 10:10 GMT+7
3 trận liên tiếp thất bại ở V.League của Thép Xanh Nam Định không chỉ đặt ra một dấu hỏi lớn về cách đội bóng này vận hành mà còn khiến chiếc ghế của HLV Vũ Hồng Việt lung lay dữ dội. Trên nhiều diễn đàn bóng đá, các CĐV của đội bóng này có những ý kiến khác nhau về việc "thay tướng".
CĐV Thép xanh Nam Định tranh luận trái chiều về HLV Vũ Hồng Việt

Thép xanh Nam Định, nhà vô địch V.League 2 mùa giải gần nhất đang trượt dài Sau 7 vòng đấu đầu tiên. 2 chiến thắng, 4 thất bại và 1 trận hòa là kết quả không tương xứng với tiềm lực và những gì đội bóng thành Nam đã đầu tư. Bên cạnh đó là cả niềm tin, sự hy vọng mà người hâm mộ đã đặt vào.

CĐV Triệu Cảnh (Quản trị viên của diễn đàn “Nam Dinh FC”) bày tỏ: “Chúng tôi lại thua và rồi những lý do lại được nhắc đến: Lịch thi đấu, đối thủ đang khát điểm... Nhưng thời gian quãng nghỉ đã trả lời rất chân thực, cho thấy sự phũ phàng. Không còn tiếng hò reo, không còn khí thế từng khiến sân Thiên Trường bùng nổ. Chỉ còn lại sự im lặng nặng trĩu và một nỗi buồn len lỏi trong từng trái tim yêu bóng đá với Thép xanh Nam Định.

Thép xanh Nam Định đang chơi sa sút tại V.League 2025/2026. Ảnh: Thép Xanh Nam Định FC

HLV Vũ Hồng Việt nên nghỉ thôi. Níu kéo để làm gì khi con đường phía trước không còn chung lối? Thép xanh Nam Định giờ như con tàu lênh đênh giữa muôn trùng sóng gió, cần người chèo lái vững vàng hơn.

Dẫu vậy, hơn tất cả, vẫn xin được nói một lời cảm ơn chân thành với HLV Vũ Hồng Việt - người đã từng viết nên những trang vàng lịch sử với 2 chức vô địch, từng mang lại niềm tự hào cháy bỏng cho bóng đá thành Nam. Bóng đá có khởi đầu, có đỉnh cao và cũng có lúc phải khép lại hành trình. Chia tay không phải là kết thúc mà là để giữ lại trong tim những ký ức đẹp nhất về một hành trình đã qua”.

Đồng tình với ý kiến đó, ông Dương Công Tuấn, Chủ tịch Hội CĐV bóng đá Nam Định tại Ý Yên (nay thuộc tỉnh Ninh Bình), chia sẻ: “Không thể dùng những lý lẽ về việc lịch thi đấu dày đặc và các cầu thủ chấn thương nhiều để bao biện cho những thất bại. Từ rất lâu rồi, nhiều người đã không thấy được nhiệt huyết và “bài vở” từ HLV Vũ Hồng Việt. Nếu 2 mùa giải trước không được đầu tư mạnh, không có những cầu thủ chất lượng như Hendrio (Đỗ Hoàng Hên) và Rafaelson (Nguyễn Xuân Son), có lẽ HLV Vũ Hồng Việt đã sớm không còn tại vị”.

HLV Vũ Hồng Việt đang chịu nhiều sức ép. Ảnh: Thép Xanh Nam Định FC

Bên cạnh những người hâm mộ kêu gọi thay đổi HLV, vẫn có ý kiến ủng hộ HLV Vũ Hồng Việt tiếp tục dẫn dắt Thép Xanh Nam Định. Trao đổi với PV Dân Việt, ông Trần Cường, Chủ tịch Hội CĐV bóng đá Nam Định tại Hải Hậu (nay thuộc tỉnh Ninh Bình), cho biết: “Việc tham gia vào 5 giải đấu lớn (Siêu Cúp Quốc gia, V.League, Cúp Quốc gia, AFC Champions League Two và giải vô địch các câu lạc bộ Đông Nam Á) trong mùa giải này là một thử thách không hề nhỏ. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử bóng đá Việt Nam, một đội bóng phải đối mặt với 5 giải đấu quan trọng cùng lúc. Chưa kể, các đấu trường châu Á đều rất khắc nghiệt, vì thế tôi nghĩ người hâm mộ cũng nên thông cảm cho đội bóng trong bối cảnh này.

Dù kết quả không hoàn toàn như mong đợi, nhưng tôi vẫn tin tưởng vào HLV Vũ Hồng Việt. Tôi tin ông Việt sẽ lèo lái được con thuyền này qua những sóng gió, giúp đội tìm lại phong độ và vượt qua khó khăn”.

Chị Lê Ngọc Huyền, Chủ tịch FC Âm Vang Thiên Trường - CĐV bóng đá Nam Định, cũng có những chia sẻ để xoa dịu tinh thần người hâm mộ và kêu gọi họ tiếp tục ủng hộ cho đội bóng. Chị Huyền nhấn mạnh: “Thất bại không làm mất đi tình yêu, nó chỉ khiến tình yêu ấy thêm sâu đậm hơn mà thôi. Chúng tôi đã vô địch V.League 2 năm liền sau 39 năm chờ đợi thì việc thắng hay thua không quan trọng, chúng ta vẫn sát cánh cùng CLB.

Người hâm mộ Thép Xanh Nam Định có những quan điểm trái chiều về HLV Vũ Hồng Việt. Ảnh: Thép Xanh Nam Định FC

Là người hâm mộ, ai cũng mong đội bóng quê hương giành chiến thắng. Nhưng bóng đá không chỉ có vinh quang mà còn là những thất bại, những giọt mồ hôi, và cả nước mắt của những người đang chiến đấu vì màu cờ, sắc áo. CLB Thép Xanh Nam Định có thể đang trải qua giai đoạn khó khăn, kết quả chưa như mong đợi, nhưng chính lúc này đội bóng cần chúng tôi nhất. Không chỉ khi họ thắng mà cả lúc gục ngã, cần một bờ vai, một tiếng hát, một lời động viên để đứng dậy”.

Chị Huyền mong muốn những người yêu đội bóng hãy cùng nhau tiếp lửa, cùng nhau hô vang giữa khán đài, để các cầu thủ biết rằng: Phía sau lưng họ, vẫn luôn có những CĐV không bao giờ rời bỏ đội bóng này. Vẫn trống, vẫn kèn, vẫn cờ, quạt và luôn tự hào hô vang: “Thép xanh Nam Định”.

HLV Vũ Hồng Việt đang dẫn dắt 2 đội bóng ở Thép xanh Nam Định, thua liên tiếp là bình thường

HLV Vũ Hồng Việt đang dẫn dắt 2 đội bóng ở Thép xanh Nam Định, thua liên tiếp là bình thường

