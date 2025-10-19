Chủ đề nóng

Thể thao
Chủ nhật, ngày 19/10/2025 21:50 GMT+7

Tin nóng 19/10: HLV Vũ Hồng Việt cay đắng thừa nhận về 7 học trò

PV Chủ nhật, ngày 19/10/2025 21:50 GMT+7
HLV Vũ Hồng Việt cay đắng thừa nhận về 7 học trò; HLV Conte nói lý do Hojlund và McTominay đồng loạt ngồi ngoài; Bị cấm thi đấu, cầu thủ nhập tịch chứng minh có nguồn gốc Malaysia; Lộ diện ứng cử viên số 1 thay HLV Postecoglou; Vinicius nguy cơ bị phạt tù từ 15 ngày đến 3 tháng.
HLV Vũ Hồng Việt cay đắng thừa nhận về 7 học trò

Thép xanh Nam Định đã để thua 3 trận liên tiếp tại V.League 2025/2026. Mới nhất, họ để thua Becamex TP.HCM 1-2 trên sân nhà Thiên Trường. Sức ép dành cho HLV Vũ Hồng Việt đang là rất lớn. Một số nguồn tin cho rằng, nếu Thép xanh Nam Định không nhanh chóng cải thiện phong độ ở giải quốc nội, ông sẽ mất ghế.

Chia sẻ với báo giới, HLV Vũ Hồng Việt thừa nhận, Thép xanh Nam Định đang trải qua chuỗi trận không tốt và ông cũng không hiểu vì sao dẫn đến tình trạng này. Ngoài ra, nhà cầm quân 46 tuổi cũng bật mí, hiện trong tay ông có đến 7 học trò dính chấn thương.

HLV Vũ Hồng Việt. Ảnh: FPT Play.

"Tôi đang rất đau đầu khi nội binh chạm đáy phong độ. Tinh thần của họ có lẽ giảm sút sau một chuỗi trận không tốt. Tôi cũng không hiểu tại sao dẫn đến tình trạng này. Thời gian qua, chúng tôi đã mất Nguyễn Xuân Son, Nguyễn Văn Toàn, Nguyễn Tuấn Anh, Caio Cesar, Kevin Pham Ba vì chấn thương. Đến trận đấu với Becamex TP.HCM, Nguyễn Phong Hồng Duy rồi Đức Huy cũng phải rời sân sớm vì chấn thương. Tình hình lực lượng rất căng thẳng”, HLV Vũ Hồng Việt cho hay.

HLV Conte nói lý do Hojlund và McTominay đồng loạt ngồi ngoài

Hojlund và McTominay là trụ cột của Napoli nhưng họ không được HLV Conte điền tên vào đội hình Napoli thi đấu với Torino. Việc này dẫn đến hàng công của Napoli chơi kém cỏi và đội bóng này nhận thất bại 0-1 trước Torino.

Sau trận thua, HLV Conte nói lý do xếp Hojlund và McTominay ngồi ngoài: "Hojlund và McTominay đã di chuyển cùng đội vì chúng tôi muốn họ thi đấu. Nhưng McTominay bị chấn thương và bị khâu 6 mũi ở mắt cá chân. Chúng tôi không muốn mạo hiểm với cậu ấy. Còn Hojlund rất mệt mỏi sau đợt tập trung đội tuyển quốc gia. Cậu ấy bị căng cơ.

Bị cấm thi đấu, cầu thủ nhập tịch chứng minh có nguồn gốc Malaysia

Sau án phạt cấm thi đấu từ FIFA, tiền đạo Joao Figueiredo đã có động thái bất ngờ nhằm chứng minh nguồn gốc Malaysia của mình. Cụ thể, cầu thủ này đã đăng tải bức ảnh đại gia đình lên trang Instagram cá nhân, dấy lên niềm tin rằng anh thực sự có gốc gác tại quốc gia này.

Joao Figueiredo - người mặc áo trắng đứng ở giữa - chứng minh bản thân có nguồn gốc Malaysia. Ảnh: ITG nhân vật.

Tuy nhiên, hành động này diễn ra trong bối cảnh có nhiều mâu thuẫn trong hồ sơ của anh. Trong bản quyết định kỷ luật dài 19 trang, FIFA đã chỉ ra sự bất nhất liên quan đến bà của Figueiredo, bà Nair de Oliveira.

Giấy khai sinh gốc cho thấy bà sinh ra tại Brazil, nhưng một bản khai sinh khác do Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM) nộp lại ghi nơi sinh là Malaysia, và đáng chú ý là bản này chỉ mới được làm lại vào năm 2017. Thêm vào đó, FIFA phát hiện có tới 5 trong số 7 giấy khai sinh do FAM cung cấp đã được làm lại vào tháng 1 năm 2025, làm dấy lên nghi ngờ về tính xác thực.

Lộ diện ứng cử viên số 1 thay HLV Postecoglou

Không một chút do dự, tỷ phú Evangelos Marinakis đã lập tức sa thải HLV Ange Postecoglou sau trận thua 0-3 Chelsea tại vòng 8 Premier League vào tối hôm qua. Dù phải đền bù số tiền không nhỏ cho HLV người Australia nhưng doanh nhân người Hy Lạp không muốn CLB rơi tự do trên BXH.

Trận thua Chelsea đã khiến Nottingham rơi xuống vị trí thứ 18 với 5 điểm, chỉ nhiều hơn 3 điểm so với đội cuối bảng Wolves. Kể từ khi tiếp quản City Ground thay Nuno Santo, HLV Postecoglou đã dẫn tổng cộng 8 trận trên các đấu trường, thua 6 và hòa 2.

Theo The Guardian, Nottingham đang sốt sắng tìm kiếm HLV mới. Tỷ phú Marinakis đã chấm Marco Silva, HLV đã chứng minh năng lực ở Fulham trong vài năm qua. Nhưng vấn đề tài chính đang được Nottingham đặc biệt cân nhắc tại thời điểm này.

Vinicius nguy cơ bị phạt tù từ 15 ngày đến 3 tháng

Vinicius đã bước sang tuổi 25 vào ngày 12/7 vừa qua. Ngôi sao Real Madrid đã mừng sinh nhật của mình bằng việc tổ chức tiệc linh đình kéo dài từ ngày 19/7 đến 21/7 tại nhà riêng ở Rio de Janeiro, Brazil.

Vinicius. Ảnh: Chat GPT.

Việc Vinicius tổ chức tiệc sinh nhật kéo dài thâu đêm suốt sáng đã khiến hàng xóm của anh vô cùng khó chịu. Do đó, họ đã đâm đơn kiện tuyển thủ Brazil vì hành vi “gây rối trật tự công cộng” và “làm mất trật tự” tại khu phố.

Theo nhiều nguồn tin uy tín tại Brazil, tiêu biểu là O Globo, hôm qua, Tòa án Hình sự Đặc biệt số 9 của Rio de Janeiro đã chính thức truy tố Vinicius. Dự kiến, phán quyết cuối cùng của vụ việc sẽ được đưa ra vào ngày 6/11/2025. Theo luật pháp, nếu bị buộc tội, Vinicius có thể bị phạt tù từ 15 ngày đến 3 tháng, hoặc nộp tiền phạt.

