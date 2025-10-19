HLV Vũ Hồng Việt đang dẫn dắt 2 đội bóng ở Thép xanh Nam Định, thua liên tiếp là bình thường

Vì sao Thép xanh Nam Định dù có gần như 2 đội hình, vẫn không thể đá tốt ở V.League?

Sau 7 vòng đấu, đương kim 2 lần vô địch liên tiếp ở V. League, CLB Thép xanh Nam Định đang đứng ở vị trí thứ 9, với chỉ 7 điểm, kém đội đầu bảng là Ninh Bình FC 10 điểm. Đội bóng này đã có 3 trận toàn thua trước các đối thủ Ninh Bình FC, CLB CAHN và Becamex TP.HCM, trước đó là trận hòa không bàn thắng với CLB Công an TPHCM. Ngược lại với phong độ tồi tệ đó, song song trong quãng thời gian này, ở Cúp các CLB Đông Nam Á hay AFC Champions League Two, đội bóng này lại có 3 trận toàn thắng. Với kết quả này, ta thấy rõ xu hướng ưu tiên cho các giải đấu quốc tế của Thép xanh Nam Định.

Mục tiêu chinh phục các giải đấu quốc tế là rất hấp dẫn, nhưng các CĐV thành Nam cũng không dám kỳ vọng nhiều vào thành tích của CLB ở những giải đấu quốc tế, vốn là xa lạ và là sân chơi quá sức với các đội bóng Việt Nam xưa nay. Mặt khác, các CĐV thành Nam đều biết, đội bóng đã mạnh tay chiêu mộ rất nhiều các cầu thủ ngoại binh, không đăng ký thi đấu ở V.League, chỉ dành để thi đấu quốc tế. Chắc chắn không có chuyện quá tải cho các cầu thủ, vì lịch thi đấu không phải quá dày, và nếu so sánh danh sách ra sân của đội bóng một ở V.League và một ở các giải đấu quốc tế, ta sẽ thấy, xét về mặt lực lượng, việc phải chiến đấu ở nhiều mặt trận không ảnh hưởng gì nhiều tới đội bóng này.

Thép xanh Nam Định. Ảnh: Thép xanh Nam Định.

Trong khi ở V. League, Thép xanh Nam Định vẫn ra sân với chỉ 3 ngoại binh như quy định, thì ở các trận quốc tế, họ ra sân với gần như toàn bộ đội hình là cầu thủ ngoại. Tới mức nếu không đọc tên đội bóng mà chỉ nhìn vào danh sách xuất phát và ảnh chụp đội hình trước trận đấu, không ai biết đó là một CLB của Việt Nam cả. Điều đó phản ánh một thế mạnh tuyệt đối của CLB Thép xanh Nam Định, đó là độ dày đội hình, họ gần như là có 2 đội bóng trong biên chế của mình để dành cho 2 mặt trận khác nhau.

Vậy tại sao, với lực lượng dày dặn, hùng hậu, được chuẩn bị kỹ như vậy, Thép xanh Nam Định lại có kết quả bê bết ở V.League?

Có ý kiến cho rằng, thực trạng kết quả kém cỏi ở V.League là do việc HLV Vũ Hồng Việt quá phụ thuộc vào các ngoại binh, đánh mất ý tưởng chiến thuật …? Thực tế là để vươn lên đỉnh cao, Thép xanh Nam Định luôn phụ thuộc vào các ngoại binh, ngoại binh đóng góp phần quan trọng vào mọi thành tích của đội bóng này, và đội bóng này hơn các CLB còn lại ở V.League chính nhờ việc lựa chọn đúng, sử dụng một cách hiệu quả nhất các ngoại binh trong đội hình của họ, ít nhất là cho đến lúc này vẫn vậy. Còn việc HLV Vũ Hồng Việt có đánh mất ý tưởng chiến thuật hay không là một lo lắng khá mơ hồ.

Vậy đâu là căn nguyên, giải thích cho việc trong giai đoạn này, thành tích của CLB Thép xanh Nam Định lại trái ngược như vậy?

Như đã nói ở trên, điểm mạnh tuyệt đối của đội bóng này là độ dày đội hình, họ có gần như 2 đội bóng trong biên chế, trên mỗi mặt trận, họ dùng gần như một đội bóng riêng để thi đấu, nhưng đây cũng là điểm yếu của họ.

Đầu tiên, họ có 2 đội bóng nhưng chỉ có 1 HLV. Công việc của 1 HLV trong đội bóng không phải chỉ là đứng ở đường pitch, vung vẩy chân tay và hò hét, hay thay cầu thủ này ra, cầu thủ kia vào. Ông ta phải làm rất nhiều việc để chuẩn bị cho cả giải đấu hay một trận đấu cụ thể, từ việc thử nghiệm, hoàn thiện các phương án thi đấu cho đội bóng, huấn luyện từ thể lực, kỹ thuật, chiến thuật cho các cầu thủ, cùng họ luyện tập các phương án thi đấu đó cho tớ khi đúng như mong muốn của mình theo một giáo án dày đặc và hết sức khoa học. Rồi theo dõi phong độ của các cầu thủ hàng ngày, nghiên cứu đối phương, tìm phương án và người thực hiện phương án khắc chế điểm mạnh, khai thác điểm yếu của đối thủ. Đấy là trong điều kiện tập thể đội bóng đoàn kết, nội bộ đội bóng ổn định. Tóm lại là để nhận mức lương cao ngất ngưởng khi làm HLV một đội bóng chuyên nghiệp, vị HLV đó ngoài tài năng, kinh nghiệm, ông ta phải làm việc cật lực với đội bóng đó. Còn HLV Vũ Hồng Việt thì đang làm việc với 2 đội bóng.

Tiếp theo, mặc dù có nhiều ngoại binh để thoải mái lựa chọn cho 3 vị trí quan trọng trong đội hình thi đấu ở V.League, nhưng mấu chốt là các ngoại binh được lựa chọn này dù là ai cũng không có nhiều thời gian để luyện tập cùng các đồng đội nội binh trong đội, họ phải ưu tiên thời gian để tập luyện phối hợp các phương án chiến thuật trong đội hình các ngoại binh để thi đấu ở đấu trường quốc tế.

Chúng ta có thể hình dung, rằng trong các buổi tập, có lẽ CLB Thép xanh Nam Định cũng sẽ tập gần như với 2 đội bóng. Ngay như giả sử các buổi tập CLB chia đôi luyện tập thi đấu đối kháng, khi ưu tiên là mặt trận quốc tế, thì đội hình nội binh sẽ chỉ được xem là quân xanh, và các cầu thủ ngoại binh vốn là nòng cốt của đội hình thi đấu ở V.League của CLB sẽ được xếp vào đội hình các cầu thủ ngoại binh thi đấu quốc tế. Nếu như vậy, khi thi đấu ở V.League, chắc chắn khả năng kết nối giữa 3 ngoại binh trên sân với các đồng đội nội binh sẽ bị ảnh hưởng do ít được luyện tập cùng nhau.

Một đội bóng mà vai trò của ngoại binh nhiều như Thép xanh Nam Định, khi kết nối giữa các ngoại binh này với các cầu thủ còn lại trên sân trở nên lỏng lẻo, một đội bóng mà ông HLV lại còn mất thời gian đi làm HLV cho đội bóng khác, thì việc trong 4 trận đấu, họ chỉ ghi có 1 bàn thắng và để thua 3 trận liên tiếp là điều dễ hiểu.