Chủ đề nóng

Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam và Bộ trưởng Bộ Công Thương - Lắng nghe nông dân nói năm 2025
Giá vàng biến động mạnh
Vỡ đập thủy điện Bắc Khê, Lạng Sơn
Mưa trên diện rộng ở các tỉnh miền Bắc
Chủ tịch Hội NDVN và Bộ trưởng Bộ NNMT lắng nghe nông dân nói
Góp ý cho Dự thảo văn kiện Đại hội Đảng lần thứ XIV
Hà Nội mưa ngập kinh hoàng sau bão số 10
Thái Nguyên ngập lụt lịch sử
Cơn bão số 11 - Bão Matmo
Những cánh rừng bị bức tử ở Lạng Sơn
Thể thao
Chủ nhật, ngày 19/10/2025 21:13 GMT+7

HLV Vũ Hồng Việt đang dẫn dắt 2 đội bóng ở Thép xanh Nam Định, thua liên tiếp là bình thường

+ aA -
Trần Oánh Chủ nhật, ngày 19/10/2025 21:13 GMT+7
Đội bóng mà HLV mất thời gian đi làm HLV cho đội bóng khác, đội bóng mà kết nối giữa các ngoại binh với các cầu thủ còn lại lỏng lẻo, thì thua 3 trận liên tiếp là bình thường.
Chia sẻ lên Facebook
Chia sẻ
Bình luận 0

Vì sao Thép xanh Nam Định dù có gần như 2 đội hình, vẫn không thể đá tốt ở V.League?

Sau 7 vòng đấu, đương kim 2 lần vô địch liên tiếp ở V. League, CLB Thép xanh Nam Định đang đứng ở vị trí thứ 9, với chỉ 7 điểm, kém đội đầu bảng là Ninh Bình FC 10 điểm. Đội bóng này đã có 3 trận toàn thua trước các đối thủ Ninh Bình FC, CLB CAHN và Becamex TP.HCM, trước đó là trận hòa không bàn thắng với CLB Công an TPHCM. Ngược lại với phong độ tồi tệ đó, song song trong quãng thời gian này, ở Cúp các CLB Đông Nam Á hay AFC Champions League Two, đội bóng này lại có 3 trận toàn thắng. Với kết quả này, ta thấy rõ xu hướng ưu tiên cho các giải đấu quốc tế của Thép xanh Nam Định.

Mục tiêu chinh phục các giải đấu quốc tế là rất hấp dẫn, nhưng các CĐV thành Nam cũng không dám kỳ vọng nhiều vào thành tích của CLB ở những giải đấu quốc tế, vốn là xa lạ và là sân chơi quá sức với các đội bóng Việt Nam xưa nay. Mặt khác, các CĐV thành Nam đều biết, đội bóng đã mạnh tay chiêu mộ rất nhiều các cầu thủ ngoại binh, không đăng ký thi đấu ở V.League, chỉ dành để thi đấu quốc tế. Chắc chắn không có chuyện quá tải cho các cầu thủ, vì lịch thi đấu không phải quá dày, và nếu so sánh danh sách ra sân của đội bóng một ở V.League và một ở các giải đấu quốc tế, ta sẽ thấy, xét về mặt lực lượng, việc phải chiến đấu ở nhiều mặt trận không ảnh hưởng gì nhiều tới đội bóng này.

Thép xanh Nam Định. Ảnh: Thép xanh Nam Định.

Trong khi ở V. League, Thép xanh Nam Định vẫn ra sân với chỉ 3 ngoại binh như quy định, thì ở các trận quốc tế, họ ra sân với gần như toàn bộ đội hình là cầu thủ ngoại. Tới mức nếu không đọc tên đội bóng mà chỉ nhìn vào danh sách xuất phát và ảnh chụp đội hình trước trận đấu, không ai biết đó là một CLB của Việt Nam cả. Điều đó phản ánh một thế mạnh tuyệt đối của CLB Thép xanh Nam Định, đó là độ dày đội hình, họ gần như là có 2 đội bóng trong biên chế của mình để dành cho 2 mặt trận khác nhau.

Vậy tại sao, với lực lượng dày dặn, hùng hậu, được chuẩn bị kỹ như vậy, Thép xanh Nam Định lại có kết quả bê bết ở V.League?

Có ý kiến cho rằng, thực trạng kết quả kém cỏi ở V.League là do việc HLV Vũ Hồng Việt quá phụ thuộc vào các ngoại binh, đánh mất ý tưởng chiến thuật …? Thực tế là để vươn lên đỉnh cao, Thép xanh Nam Định luôn phụ thuộc vào các ngoại binh, ngoại binh đóng góp phần quan trọng vào mọi thành tích của đội bóng này, và đội bóng này hơn các CLB còn lại ở V.League chính nhờ việc lựa chọn đúng, sử dụng một cách hiệu quả nhất các ngoại binh trong đội hình của họ, ít nhất là cho đến lúc này vẫn vậy. Còn việc HLV Vũ Hồng Việt có đánh mất ý tưởng chiến thuật hay không là một lo lắng khá mơ hồ.

Vậy đâu là căn nguyên, giải thích cho việc trong giai đoạn này, thành tích của CLB Thép xanh Nam Định lại trái ngược như vậy?

Như đã nói ở trên, điểm mạnh tuyệt đối của đội bóng này là độ dày đội hình, họ có gần như 2 đội bóng trong biên chế, trên mỗi mặt trận, họ dùng gần như một đội bóng riêng để thi đấu, nhưng đây cũng là điểm yếu của họ.

Đầu tiên, họ có 2 đội bóng nhưng chỉ có 1 HLV. Công việc của 1 HLV trong đội bóng không phải chỉ là đứng ở đường pitch, vung vẩy chân tay và hò hét, hay thay cầu thủ này ra, cầu thủ kia vào. Ông ta phải làm rất nhiều việc để chuẩn bị cho cả giải đấu hay một trận đấu cụ thể, từ việc thử nghiệm, hoàn thiện các phương án thi đấu cho đội bóng, huấn luyện từ thể lực, kỹ thuật, chiến thuật cho các cầu thủ, cùng họ luyện tập các phương án thi đấu đó cho tớ khi đúng như mong muốn của mình theo một giáo án dày đặc và hết sức khoa học. Rồi theo dõi phong độ của các cầu thủ hàng ngày, nghiên cứu đối phương, tìm phương án và người thực hiện phương án khắc chế điểm mạnh, khai thác điểm yếu của đối thủ. Đấy là trong điều kiện tập thể đội bóng đoàn kết, nội bộ đội bóng ổn định. Tóm lại là để nhận mức lương cao ngất ngưởng khi làm HLV một đội bóng chuyên nghiệp, vị HLV đó ngoài tài năng, kinh nghiệm, ông ta phải làm việc cật lực với đội bóng đó. Còn HLV Vũ Hồng Việt thì đang làm việc với 2 đội bóng.

Tiếp theo, mặc dù có nhiều ngoại binh để thoải mái lựa chọn cho 3 vị trí quan trọng trong đội hình thi đấu ở V.League, nhưng mấu chốt là các ngoại binh được lựa chọn này dù là ai cũng không có nhiều thời gian để luyện tập cùng các đồng đội nội binh trong đội, họ phải ưu tiên thời gian để tập luyện phối hợp các phương án chiến thuật trong đội hình các ngoại binh để thi đấu ở đấu trường quốc tế.

Chúng ta có thể hình dung, rằng trong các buổi tập, có lẽ CLB Thép xanh Nam Định cũng sẽ tập gần như với 2 đội bóng. Ngay như giả sử các buổi tập CLB chia đôi luyện tập thi đấu đối kháng, khi ưu tiên là mặt trận quốc tế, thì đội hình nội binh sẽ chỉ được xem là quân xanh, và các cầu thủ ngoại binh vốn là nòng cốt của đội hình thi đấu ở V.League của CLB sẽ được xếp vào đội hình các cầu thủ ngoại binh thi đấu quốc tế. Nếu như vậy, khi thi đấu ở V.League, chắc chắn khả năng kết nối giữa 3 ngoại binh trên sân với các đồng đội nội binh sẽ bị ảnh hưởng do ít được luyện tập cùng nhau.

Một đội bóng mà vai trò của ngoại binh nhiều như Thép xanh Nam Định, khi kết nối giữa các ngoại binh này với các cầu thủ còn lại trên sân trở nên lỏng lẻo, một đội bóng mà ông HLV lại còn mất thời gian đi làm HLV cho đội bóng khác, thì việc trong 4 trận đấu, họ chỉ ghi có 1 bàn thắng và để thua 3 trận liên tiếp là điều dễ hiểu.

Tham khảo thêm

Tin sáng (19/10): Thép xanh Nam Định “rơi tự do”, HLV Vũ Hồng Việt mất ghế?

Tin sáng (19/10): Thép xanh Nam Định “rơi tự do”, HLV Vũ Hồng Việt mất ghế?

Dứt điểm kém, Thép xanh Nam Định bại trận trước Becamex TP.HCM

Dứt điểm kém, Thép xanh Nam Định bại trận trước Becamex TP.HCM

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.

Tin cùng chuyên mục

Xem thêm

Hậu vệ Việt kiều Bỉ 18 tuổi được định giá 250.000 euro đã có quốc tịch Việt Nam?

Chuyên trang chuyển nhượng uy tín Transfermark vừa cập nhật hậu vệ Việt kiều Bỉ 18 tuổi Lenn-Minh Trần là cầu thủ song tịch, gồm Bỉ và Việt Nam. Trước đó, gia đình cầu thủ này đã nhờ tư vấn để nhập quốc tịch Việt Nam.

Tin tối (18/10): Trần Thành Trung bị loại ở SEA Games 33?
4

Thể thao
Tin tối (18/10): Trần Thành Trung bị loại ở SEA Games 33?

HLV Văn Sỹ Sơn ra mắt, "chất Nghệ" trở lại, SLNA cầm hòa CLB CAHN trong thế thiếu người

Thể thao
HLV Văn Sỹ Sơn ra mắt, 'chất Nghệ' trở lại, SLNA cầm hòa CLB CAHN trong thế thiếu người

Tổng Bí thư Tô Lâm dự lễ khởi công xây dựng SVĐ 60.000 chỗ ngồi ở Hưng Yên, có công nghệ tiên tiến hàng đầu thế giới

Thể thao
Tổng Bí thư Tô Lâm dự lễ khởi công xây dựng SVĐ 60.000 chỗ ngồi ở Hưng Yên, có công nghệ tiên tiến hàng đầu thế giới

HLV Văn Sỹ Sơn nói gì về các cầu thủ SLNA sau trận đấu với CLB CAHN?

Thể thao
HLV Văn Sỹ Sơn nói gì về các cầu thủ SLNA sau trận đấu với CLB CAHN?

Đọc thêm

Nghề lạ: Tuyển người “ngồi chơi xơi nước”, bao ăn uống, chỉ cần… đủ già
Xã hội

Nghề lạ: Tuyển người “ngồi chơi xơi nước”, bao ăn uống, chỉ cần… đủ già

Xã hội

Mới đây, một khu du lịch ở TP. Ninh Hương, Hồ Nam, Trung Quốc đã đăng tin tuyển dụng đặc biệt, thu hút sự quan tâm của rất nhiều người cao tuổi.

Du kích Ukraine âm thầm xâm nhập, đánh phá trung tâm chỉ huy Nga gần Bryansk
Thế giới

Du kích Ukraine âm thầm xâm nhập, đánh phá trung tâm chỉ huy Nga gần Bryansk

Thế giới

Một nhóm du kích Ukraine hôm Chủ nhật (19/10) tuyên bố đã tiến hành một chiến dịch phá hoại nhằm vào trung tâm chỉ huy của Nga ở vùng Bryansk, khu vực chiến lược nằm cách biên giới Ukraine khoảng 100km, khiến hoạt động liên lạc quân sự của Moscow bị tê liệt tạm thời.

Tin tối (19/10): HLV Kim Sang-sik gật đầu với Đỗ Hoàng Hên
Thể thao

Tin tối (19/10): HLV Kim Sang-sik gật đầu với Đỗ Hoàng Hên

Thể thao

HLV Kim Sang-sik gật đầu với Đỗ Hoàng Hên; chuyên gia sợ bóng đá Malaysia sụp đổ sau án phạt; Messi giành danh hiệu Vua phá lưới MLS; nhóm tỷ phú UAE muốn mua lại M.U; Garnacho “hốt bạc” nhờ kiểu tóc ấn tượng.

Tin bão mới nhất: Bão số 12 FENGSHEN đang tăng cấp, Hà Tĩnh - Quảng Ngãi mưa lớn, cảnh báo rủi ro thiên tai cấp 3
Nhà nông

Tin bão mới nhất: Bão số 12 FENGSHEN đang tăng cấp, Hà Tĩnh - Quảng Ngãi mưa lớn, cảnh báo rủi ro thiên tai cấp 3

Nhà nông

Tin bão mới nhất, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, chiều nay, 19/10, bão FENGSHEN đã chính thức đi vào biển Đông, trở thành cơn bão số 12. Dự báo, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 12 và không khí lạnh nên khoảng ngày 22- 27/10, khu vực từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi khả năng cao có mưa lớn diện rộng, cảnh báo rủi ro thiên tai cấp 3 do lũ.

8 mỹ nhân khiến Trung Hoa phong kiến điên đảo, gồm những ai?
Đông Tây - Kim Cổ

8 mỹ nhân khiến Trung Hoa phong kiến điên đảo, gồm những ai?

Đông Tây - Kim Cổ

Muội Hỉ, Bao Tự, Tô Đát Kỷ, Trần Viên Viên, Hạ Cơ, Ngu Cơ, Triệu Cơ và Tây Thi dù trực tiếp hay gián tiếp đã gây họa cho sự sụp đổ của một triều đại trong lịch sử Trung Hoa.

Thảm bại 0-3 trước Hải Phòng, HAGL rớt xuống cuối BXH V.League 2025/26
Thể thao

Thảm bại 0-3 trước Hải Phòng, HAGL rớt xuống cuối BXH V.League 2025/26

Thể thao

Trong chuyến hành quân tới sân Lạch Tray ở vòng 7 V.League 2025/2026, HAGL thi đấu bế tắc và phải nhận thất bại 0-3 trước đội chủ nhà Hải Phòng.

Chủ tịch Quốc hội: Công tác nhân sự cần được thực hiện đúng quy trình, xuất phát từ lợi ích chung
Tin tức

Chủ tịch Quốc hội: Công tác nhân sự cần được thực hiện đúng quy trình, xuất phát từ lợi ích chung

Tin tức

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh, cần giữ vững nguyên tắc Đảng thống nhất lãnh đạo công tác cán bộ, đồng thời bảo đảm mọi quyết định nhân sự của Quốc hội phải thực sự xuất phát từ lợi ích chung của quốc gia, dân tộc, được thực hiện đúng quy định, quy trình.

Giá trị dinh dưỡng và những lợi ích tuyệt vời của hành lá
Xã hội

Giá trị dinh dưỡng và những lợi ích tuyệt vời của hành lá

Xã hội

Hành lá là loại rau gia vị quen thuộc trong bữa ăn của người Việt. Không chỉ giúp tăng hương vị món ăn, hành lá còn chứa nhiều dưỡng chất có lợi cho sức khỏe, đặc biệt là hợp chất allicin - hoạt chất có khả năng ngăn ngừa và làm chậm quá trình phát triển của tế bào ung thư.

Phương Tây ngậm ngùi thừa nhận ông Putin thắng ván cờ tâm lý với ông Trump, thao túng cả Nhà Trắng
Thế giới

Phương Tây ngậm ngùi thừa nhận ông Putin thắng ván cờ tâm lý với ông Trump, thao túng cả Nhà Trắng

Thế giới

Quyết định không cung cấp tên lửa hành trình Tomahawk cho Ukraine của Tổng thống Mỹ Donald Trump đang châm ngòi tranh cãi tại Washington, khi nhiều chuyên gia cho rằng Tổng thống Nga Putin đang thành công trong việc thao túng Nhà Trắng để kéo dài cuộc chiến.

Bộ Công an phong hàm sĩ quan cấp cao trong trường hợp đặc biệt với 8 lãnh đạo của MobiFone
Tin tức

Bộ Công an phong hàm sĩ quan cấp cao trong trường hợp đặc biệt với 8 lãnh đạo của MobiFone

Tin tức

Chiều 19/10, Bộ Công an tổ chức Lễ công bố quyết định tuyển chọn vào Công an nhân dân, phong cấp bậc hàm cho 8 cán bộ lãnh đạo chủ chốt của Tổng công ty Viễn thông MobiFone.

Trường hợp không đủ điều kiện để thực hiện thủ tục sang tên sổ đỏ theo quy định mới nhất
Bạn đọc

Trường hợp không đủ điều kiện để thực hiện thủ tục sang tên sổ đỏ theo quy định mới nhất

Bạn đọc

Theo luật sư, tổ chức kinh tế không được nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng của cá nhân, trừ trường hợp được chuyển mục đích sử dụng đất theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt…

Loại rau được mệnh danh là “thảo dược trường thọ” giúp chống viêm, bổ thần kinh, đem làm nộm thanh mát đậm đà
Gia đình

Loại rau được mệnh danh là “thảo dược trường thọ” giúp chống viêm, bổ thần kinh, đem làm nộm thanh mát đậm đà

Gia đình

Loại rau này là một trong những loại thực phẩm mang lại nhiều giá trị dinh dưỡng và có tác dụng như một vị thuốc, mang đến nhiều lợi ích sức khỏe.

Kiến trúc sư Ngô Viết Nam Sơn: Đầu tư 1 tỷ đô la cho metro, có thể thu hàng chục tỷ đô la để đô thị 'tự nuôi mình'
Chuyển động Sài Gòn

Kiến trúc sư Ngô Viết Nam Sơn: Đầu tư 1 tỷ đô la cho metro, có thể thu hàng chục tỷ đô la để đô thị "tự nuôi mình"

Chuyển động Sài Gòn

TP.HCM bước vào giai đoạn phát triển mới với không gian mở rộng và mục tiêu trở thành siêu đô thị thông minh, bền vững. Việc phát triển theo mô hình định hướng giao thông công cộng giúp đô thị “tự nuôi mình” thông qua khai thác giá trị đất quanh các tuyến metro, tạo nguồn lực cho hạ tầng và nâng cao chất lượng sống.

Từ London đến New York: Nhịp bước mới của TP.HCM trên bản đồ tài chính thế giới
Chuyển động Sài Gòn

Từ London đến New York: Nhịp bước mới của TP.HCM trên bản đồ tài chính thế giới

Chuyển động Sài Gòn

Từ những cuộc làm việc với đối tác Anh với thế mạnh vượt trội về dịch vụ tài chính đến lễ ký kết mới đây với sàn Nasdaq ở New York, TP.HCM đang mở rộng bước tiến trên bản đồ tài chính thế giới, hướng tới mục tiêu trở thành trung tâm tài chính năng động của châu Á.

Đà Nẵng chủ động ứng phó với mưa lớn, lũ quét và sạt lở đất
Nhà nông

Đà Nẵng chủ động ứng phó với mưa lớn, lũ quét và sạt lở đất

Nhà nông

Từ sáng đến chiều nay (16/10) trên địa ban TP Đà Nẵng có mưa kéo dài, cơ quan chức năng TP Đà Nẵng yêu cầu các đơn vị chủ động ứng phó với mưa lớn, lũ quét và sạt lở đất.

Bà Rịa-Vũng Tàu có các làng quê đáng sống, tuyến đường hoa nông thôn mới kiểu mẫu đẹp mê tơi, trước sáp nhập TPHCM
Nhà nông

Bà Rịa-Vũng Tàu có các làng quê đáng sống, tuyến đường hoa nông thôn mới kiểu mẫu đẹp mê tơi, trước sáp nhập TPHCM

Nhà nông

Trồng hoa, chăm sóc các tuyến đường hoa nông thôn mới đẹp như phim, bảo đảm vệ sinh môi trường nông thôn, hỗ trợ nông dân phát triển kinh tế...là những mô hình, hoạt động mà huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu (trước thời điểm bỏ cấp huyện, sáp nhập tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu với TPHCM, Bình Dương). Xây dựng tuyến đường hoa nông thôn mới nhằm hoàn thành mục tiêu xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, hình thành làng quê đáng sống...

TP.HCM công bố môn thi thứ 3 vào lớp 10: Phụ huynh, học sinh Hà Nội 'gọi', Sở GDĐT bao giờ trả lời?
Xã hội

TP.HCM công bố môn thi thứ 3 vào lớp 10: Phụ huynh, học sinh Hà Nội "gọi", Sở GDĐT bao giờ trả lời?

Xã hội

Nhiều phụ huynh ở Hà Nội chia sẻ, khi thấy TP.HCM nhanh chóng công bố và lựa chọn môn thi vào lớp 10 phù hợp với mong muốn của học sinh, họ không khỏi "chạnh lòng" và ao ước Hà Nội cũng sớm có quyết định tương tự.

3 mỹ nhân Việt kết hôn ở tuổi 19 có cuộc sống thành công sau ly hôn
Văn hóa - Giải trí

3 mỹ nhân Việt kết hôn ở tuổi 19 có cuộc sống thành công sau ly hôn

Văn hóa - Giải trí

Nghệ sĩ Ưu tú Kim Tuyến, Diệp Bảo Ngọc và Thùy Dương từng kết hôn ở tuổi 19. Điểm chung ở 3 mỹ nhân này là nghị lực mạnh mẽ sau đổ vỡ, xây dựng cuộc sống độc lập và tự chủ như hiện tại.

Tuyên bố bất ngờ của Thủ tướng Đức về Ukraine khiến phương Tây sửng sốt
Điểm nóng

Tuyên bố bất ngờ của Thủ tướng Đức về Ukraine khiến phương Tây sửng sốt

Điểm nóng

Sau cuộc gặp giữa Tổng thống Ukraine Zelensky và Tổng thống Mỹ Donald Trump, Thủ tướng Đức Friedrich Merz đã thay đổi rõ rệt giọng điệu trong các tuyên bố liên quan đến xung đột tại Ukraine — theo nhận định của nhà phân tích Zoltan Koskovics từ Trung tâm Quyền Cơ bản Hungary, đăng trên mạng xã hội X.

Nông trường Sông Hậu nợ thuế gần 20 tỷ, doanh nghiệp kiến nghị điều quan trọng gì?
Nhà nông

Nông trường Sông Hậu nợ thuế gần 20 tỷ, doanh nghiệp kiến nghị điều quan trọng gì?

Nhà nông

Nông trường Sông Hậu (TP Cần Thơ) đang gặp khó khăn lớn do nợ thuế và tiền phạt truy thu giai đoạn 2007–2011 với tổng số tiền gần 20 tỷ đồng. Doanh nghiệp kiến nghị TP Cần Thơ xem xét hỗ trợ, cho phép xử lý tài sản để trả nợ, tạo điều kiện tiếp tục duy trì sản xuất và ổn định đời sống cho hàng nghìn hộ dân trong vùng nông trường.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chỉ đạo thanh kiểm tra những nơi trọng điểm về cấp mỏ cát, không để xảy ra tình trạng trục lợi
Kinh tế

Thủ tướng Phạm Minh Chính chỉ đạo thanh kiểm tra những nơi trọng điểm về cấp mỏ cát, không để xảy ra tình trạng trục lợi

Kinh tế

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cho biết sẽ chỉ đạo lực lượng thanh tra tỉnh, thanh tra bộ và cơ quan công an thanh tra, kiểm tra những nơi trọng điểm về cấp mỏ cát phục vụ các dự án cao tốc.

Năm 1997, sửa bờ mương, đào ao, dân làng này ở Hưng Yên tình cờ đụng trúng cổ vật 'khổng lồ' 2.300 tuổi này
Nhà nông

Năm 1997, sửa bờ mương, đào ao, dân làng này ở Hưng Yên tình cờ đụng trúng cổ vật "khổng lồ" 2.300 tuổi này

Nhà nông

Năm 1997, khi tu sửa bờ mương và đào ao ở gần làng, nhân dân thôn Động Xá (thị trấn Lương Bằng, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên) tình cờ đụng trúng, phát hiện trong lòng đất 1 trống đồng nguyên vẹn ở độ sâu 2,5m so với mặt ruộng. Chiếc trống đồng phát hiện ở Động Xá (gọi là trống đồng Động Xá) là chiếc trống đồng rất độc đáo.

Trai làng An Giang bất ngờ phát tài khi dụ động vật hoang dã bé tí ti vào ở cái tổ xinh xinh, nuôi chơi ra tiền thật
Nhà nông

Trai làng An Giang bất ngờ phát tài khi dụ động vật hoang dã bé tí ti vào ở cái tổ xinh xinh, nuôi chơi ra tiền thật

Nhà nông

Anh Nguyễn Trung Thành, nông dân phường Thới Sơn, tỉnh An Giang (vùng Bảy Núi, địa bàn TX Tịnh Biên trước đây) đã phát triển mô hình nuôi ong dú thành công. Với người dân vùng Bảy Núi, con ong dú (ong tầng) là loài động vật hoang dã, loài côn trùng không xa lạ. Loài ong dú xuất hiện ở bụi hoa dại ven đường, trong những vườn cây xanh mát...

Thực hư lợi ích của việc uống 3 lít nước mỗi ngày
Xã hội

Thực hư lợi ích của việc uống 3 lít nước mỗi ngày

Xã hội

Nước chiếm từ 45-75% trọng lượng cơ thể con người và đóng vai trò thiết yếu trong mọi hoạt động sống - từ điều hòa thân nhiệt, vận chuyển dinh dưỡng đến duy trì chức năng não và tim mạch. Tuy nhiên, câu hỏi “Có nên uống 3 lít nước mỗi ngày?” vẫn là chủ đề được nhiều người quan tâm.

Chính phủ: Nhiều khó khăn trong việc xử lý một số tổ chức tín dụng yếu kém
Kinh tế

Chính phủ: Nhiều khó khăn trong việc xử lý một số tổ chức tín dụng yếu kém

Kinh tế

Báo cáo gửi tới Quốc hội chỉ ra rằng, việc xử lý các tổ chức tín dụng yếu kém còn nhiều vướng mắc về pháp lý và cơ chế hỗ trợ cho các tổ chức tham gia xử lý/nhận chuyển giao bắt buộc.

Tử tù trước khi bị hành hình thường có yêu cầu gì?
Đông Tây - Kim Cổ

Tử tù trước khi bị hành hình thường có yêu cầu gì?

Đông Tây - Kim Cổ

Tử tù trước khi bị hành hình có những yêu cầu đặc biệt về bữa ăn cuối hay nói lời trăn trối khác người...

Giải thưởng doanh nhân xuất sắc ASEAN vinh danh nữ Anh hùng Lao động của Việt Nam
Kinh tế

Giải thưởng doanh nhân xuất sắc ASEAN vinh danh nữ Anh hùng Lao động của Việt Nam

Kinh tế

Ngày 17/10/2025, trong không gian trang trọng với sự tham dự của hơn 400 khách mời quốc tế, đại diện Chính phủ Singapore, các doanh nhân ASEAN và truyền thông quốc tế, giải thưởng uy tín Doanh nhân Xuất sắc ASEAN - ASEAN Entrepreneurial Excellence Award 2025 đã tôn vinh Anh hùng Lao động Thái Hương của Việt Nam “với tầm nhìn truyền cảm hứng mạnh mẽ về thực phẩm sạch, an toàn, dịch vụ chăm sóc sức khỏe và giáo dục chất lượng cao không chỉ ở Việt Nam mà còn đang ngày càng mở rộng ra thế giới”.

Nga tung “vũ khí bí mật” từ thời cổ đại, 'sát thủ trên không' Ukraine tê liệt, Kiev choáng váng
Thế giới

Nga tung “vũ khí bí mật” từ thời cổ đại, "sát thủ trên không" Ukraine tê liệt, Kiev choáng váng

Thế giới

Một “mẹo” cũ kỹ từ thời chiến tranh cổ đại – tận dụng thời tiết để che giấu chuyển động quân sự – đang được Nga hồi sinh tại Ukraine, và hiệu quả của nó khiến giới phân tích phương Tây phải chú ý trong khi Kiev "đứng ngồi không yên", theo National Interest.

Cựu sao U23 Việt Nam, từng bị cấm thi đấu 6 tháng vì tham gia cá cược
Thể thao

Cựu sao U23 Việt Nam, từng bị cấm thi đấu 6 tháng vì tham gia cá cược

Thể thao

Hậu vệ cánh trái Võ Minh Trọng là cầu thủ thuộc biên chế Becamex TP.HCM, từng khoác áo U23 Việt Nam.

Vì sao nhiều loại hoa tăng giá gấp đôi, gấp ba dịp 20/10?
Xã hội

Vì sao nhiều loại hoa tăng giá gấp đôi, gấp ba dịp 20/10?

Xã hội

Do nhu cầu mua hoa tươi tặng người thân, bạn bè, đối tác tăng cao, cộng thêm với tình trạng khan hiếm hoa bởi ảnh hưởng của mấy trận bão lớn vừa qua… nên giá hoa dịp 20/10 tại Hà Nội tăng mạnh, thậm chí có loại hoa đội giá gấp đôi, gấp ba.

Tin đọc nhiều

1

7 vị trí cán bộ, công chức, viên chức giáo dục phải luân chuyển công tác: Đó là những vị trí nào?

7 vị trí cán bộ, công chức, viên chức giáo dục phải luân chuyển công tác: Đó là những vị trí nào?

2

Giá vàng hôm nay: Vàng nhẫn đang biến động dữ dội, chuyện lạ tiệm vàng mới mở cửa đã đuổi khách

Giá vàng hôm nay: Vàng nhẫn đang biến động dữ dội, chuyện lạ tiệm vàng mới mở cửa đã đuổi khách

3

Đổ bê tông lúc trời mưa to ở Quảng Trị, nhà thầu bị chủ đầu tư lập biên bản

Đổ bê tông lúc trời mưa to ở Quảng Trị, nhà thầu bị chủ đầu tư lập biên bản

4

Ngắm rạp cưới thiếu gia Nguyễn Viết Vương và Hoa hậu Đỗ Thị Hà dựng trên nền siêu dự án 2.200 tỷ đồng của Sơn Hải

Ngắm rạp cưới thiếu gia Nguyễn Viết Vương và Hoa hậu Đỗ Thị Hà dựng trên nền siêu dự án 2.200 tỷ đồng của Sơn Hải

5

Bắt đối tượng giả danh công an hiếp dâm nữ sinh 18 tuổi
6

Bắt đối tượng giả danh công an hiếp dâm nữ sinh 18 tuổi