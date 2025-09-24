“Chạm thu Hà Nội” một hành trình cảm xúc cùng Vietnam Airlines

Đây là chiến dịch được lấy cảm hứng từ mùa đẹp nhất trong năm, “Chạm thu Hà Nội” không chỉ là lời mời gọi du khách khám phá vẻ đẹp riêng có của mùa thu Hà Nội, mà còn là cơ hội để cảm nhận sâu sắc những giá trị văn hóa, cộng đồng và nghệ thuật được thổi hồn qua chuỗi sự kiện đặc sắc.

Vietnam Airlines phối hợp cùng UBND TP.Hà Nội chính thức công bố chiến dịch “Chạm thu Hà Nội”.

Chiến dịch mở ra hành trình khám phá Hà Nội bằng nhiều “điểm chạm” khác biệt: “Chạm” yêu thương với giải chạy cộng đồng Run For Love (ngày 28/9), nơi những bước chân cùng hòa nhịp vì một mục tiêu nhân văn; “Chạm” mặt nước Hồ Tây với Lễ hội bơi chải thuyền rồng và chèo SUP (ngày 5/10), nơi những truyền thống lâu đời sống dậy giữa lòng đô thị hiện đại; “Chạm” lối sống bền vững cùng hành trình Bay nhẹ tới Hà Nội (ngày 6/10), khơi gợi ý thức về du lịch xanh và trách nhiệm với môi trường.

Cùng đó, chiến dịch còn đưa người yêu Hà Nội đến với những trải nghiệm âm nhạc sâu lắng. Đó là Vietnam Airlines Classic - Hanoi Concert (ngày 10–11/10), một “chạm” nhẹ nhàng với không gian âm nhạc cổ điển giữa lòng phố cổ.

Đó là 5AM Concert (Tháng 11), nơi hiện đại gặp gỡ truyền thống trong sự giao thoa của âm thanh và cảm xúc lúc bình minh.Từng sự kiện là một “điểm chạm” của ký ức, của tình yêu Hà Nội, góp phần khắc họa một Thủ đô vừa cổ điển vừa trẻ trung, vừa đậm đà bản sắc vừa cởi mở, hội nhập.

“Chạm thu Hà Nội” là một phần trong chiến lược dài hạn của Vietnam Airlines nhằm đưa Hà Nội trở thành điểm đến văn hóa – du lịch hấp dẫn trong khu vực và trên bản đồ du lịch thế giới.

Các đại biểu thực hiện nghi thức ra mắt chiến dịch “Chạm thu Hà Nội”.

Đồng thời, chiến dịch là kết quả của thỏa thuận hợp tác giữa Vietnam Airlines và Thành phố Hà Nội giai đoạn 2025 – 2030, hướng đến phát triển kinh tế – xã hội bền vững và nâng tầm thương hiệu du lịch Thủ đô.

Ông Lê Hồng Hà, Tổng giám đốc Vietnam Airlines chia sẻ: “Với ‘Chạm thu Hà Nội’, chúng tôi mong muốn mang đến cho du khách những hành trình trải nghiệm sâu sắc, nơi mỗi bước chân là một "điểm chạm" với văn hóa, thiên nhiên và con người Thủ đô".

Qua đó, hình ảnh một Việt Nam thân thiện, hiếu khách và đậm đà bản sắc sẽ được lan tỏa mạnh mẽ đến bạn bè quốc tế. Không chỉ là cầu nối vận chuyển, Vietnam Airlines tiếp tục khẳng định vai trò là người bạn đồng hành đáng tin cậy trong việc quảng bá văn hóa, lịch sử và con người Việt Nam đến với thế giới.

“Chạm thu Hà Nội” là minh chứng cho cam kết ấy, một chiến dịch không chỉ để “đến” Hà Nội, mà là để “chạm” vào linh hồn mùa thu của thành phố này. Mỗi hoạt động trong chiến dịch đều góp phần kể lại câu chuyện về một Hà Nội đẹp dịu dàng nhưng không kém phần năng động, nơi hội tụ giữa truyền thống và hiện đại, quá khứ và tương lai.