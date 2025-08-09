Chân dung cựu tuyển thủ U21 Colombia vừa gia nhập SLNA

Thế giới

Khuôn khổ quan hệ Việt Nam - Hàn Quốc đã đạt được mức độ cao nhất, là quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện, và tin cậy chính trị ở mức rất cao do hợp tác thực chất trên nhiều lĩnh vực đã đem lại những lợi ích thiết thực cho người dân và doanh nghiệp hai nước - Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ cho biết.