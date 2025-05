Chân dung đối tượng đập phá làm hư hại bảo vật quốc gia Ngai vàng triều Nguyễn

Theo Công an phường Hương Long (quận Phú Xuân, TP.Huế), Hồ Văn Phương Tâm (SN 1983) - đối tượng đập phá làm hư hại bảo vật quốc gia Ngai vàng triều Nguyễn - sinh tại phương Hương Long.

Sau khi ngồi lên bảo vật quốc gia Ngai vàng triều Nguyễn, Hồ Văn Phương Tâm cởi trần và có hành động đập phá làm gãy phần tựa phía trước tay bên trái của ngai vàng. Ảnh cắt từ clip.

Năm 1990, Tâm theo gia đình vào sinh sống tại TP.HCM. Tại TP.HCM, Tâm không sống chung với gia đình mà thuê trọ ở riêng, thường xuyên thay đổi chỗ ở.

Ngày 18/7/2023, Tâm bị TAND quận Tân Bình, TP.HCM ra quyết định số 108/2023/QĐ-TA áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc.

Khoảng giữa tháng 5/2025, Tâm về Huế xin đến sống tại nhà người thân ở kiệt 28 Nguyễn Phúc Nguyên, phường Hương Long nhưng sau đó bị đuổi đi nên sống lang thang.

Video hành động phá hoại của Hồ Văn Phương Tâm khiến bảo vật quốc gia Ngai vàng triều Nguyễn bị hư hại.

Sau khi bắt giữ Tâm do có hành vi đập phá làm hư hỏng bảo vật quốc gia Ngai vàng triều Nguyễn, cơ quan công an chưa thể lấy lời khai của đối tượng. Nguyên nhân là do Tâm có biểu hiện loạn thần, la hét, nói nhảm, không thể trả lời các câu hỏi của điều tra viên.

Hiện Cơ quan CSĐT Công an TP.Huế đang tiến hành trưng cầu giám định tâm thần đối với Tâm.

Video lực lượng chức năng khống chế, bắt giữ Hồ Văn Phương Tâm sau khi đối tượng có hành vi đập phá làm hư hại bảo vật quốc gia Ngai vàng triều Nguyễn.

Cơ quan công an cũng phối hợp cùng Viện kiểm sát thu thập các tài liệu chứng cứ để làm rõ vai trò, trách nhiệm của các bên liên quan nhằm giải quyết vụ việc theo đúng trình tự, quy định của pháp luật.

Trước đó, vào khoảng 12 giờ ngày 24/5, Hồ Văn Phương Tâm vào tham quan di tích điện Thái Hòa ở Đại nội Huế. Tại đây, Tâm bất ngờ vượt rào chắn bảo vệ đi vào phía bảo vật quốc gia Ngai vàng triều Nguyễn.

Phần tựa phía trước tay bên trái của bảo vật quốc gia Ngai vàng triều Nguyễn bị Hồ Văn Phương Tâm đập gãy thành 3 đoạn.

Tiếp đó, Tâm ngồi lên ngai vàng, cởi trần rồi đi lại loanh quanh và có hành động đập phá.

Hành động của người đàn ông đã làm gãy phần tựa phía trước tay bên trái của bảo vật quốc gia Ngai vàng triều Nguyễn thành 3 đoạn.

Sau khi vụ việc xảy ra, lực lượng bảo vệ đã nhanh chóng báo tin cho cơ quan công an và phối hợp khống chế, trấn áp, bắt giữ Tâm.

Khu vực di tích điện Thái Hòa lúc này có 2 nhân viên bảo vệ canh trực. Khi vụ việc xảy ra, do Tâm có biểu hiện loạn thần, manh động nên lực lượng bảo vệ phải triển khai giải pháp đảm bảo an toàn cho du khách và nhân viên đang làm nhiệm vụ trong khu vực.