Thứ tư, ngày 20/08/2025 06:10 GMT+7

Kỹ sư cơ khí Nam Định đổi đời nhờ trồng loài hoa trổ nụ cản chả kịp, dân tình đến chụp ảnh đẹp như phim

+ aA -
Mai Phú Thứ tư, ngày 20/08/2025 06:10 GMT+7
Từng là một kỹ sư cơ khí với mức thu nhập cao ổn định, nhưng anh Bùi Văn Doanh ở xã Giao Hà, huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định cũ, nay là xã Giao Phúc, tỉnh Ninh Bình mới, vẫn quyết định bỏ nghề, trở về quê làm giàu bằng mô hình trồng sen. Ước tính, ruộng sen cho anh Doanh thu nhập gần 500 triệu đồng/năm.
Kỹ sư cơ khí bỏ phố về quê làm giàu nhờ trồng hoa sen

Tốt nghiệp Trường Đại học Công nghiệp TP Hồ Chí Minh, với tấm bằng cơ khí trên tay, chàng thanh niên Bùi Văn Doanh được nhiều doanh nghiệp ở TP Hồ Chí Minh chào đón. Nghề cơ khí mang lại thu nhập khá cao, nhưng công việc nay đây mai đó, khiến anh Doanh nhiều lúc cũng nản lòng.

Một mình ở nơi đất khách quê người phải lo toan đủ bề, có khi 1 năm mới được về thăm gia đình, bố mẹ thì mỗi lúc một già yếu đã khiến anh Doanh không khỏi trăn trở, đã có lúc anh nghĩ đến việc chuyển nghề, làm nghề gì đó gần nhà để có điều kiện phụng dưỡng cha mẹ.

Cuối năm 2016, anh Doanh quyết định bỏ công việc của một kỹ sư cơ khí trở về TP Nam Định cũ (nay là phường Nam Định, tỉnh Ninh Bình) đầu quân cho một Công ty xây dựng làm giám sát công trình.


Từ bỏ nghề cơ khí, đến với nghề trồng sen, đến nay anh Bùi Văn Doanh ở xã Giao Hà, huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định cũ, nay là xã Giao Phúc, tỉnh Ninh Bình mới đã đổi đời. Ảnh: NVCC

Công việc mới không có gì nổi trội nên cũng chỉ giúp anh Doanh có thu nhập ổn định, đủ để trang trải cuộc sống. Nhiều lúc anh Doanh suy tư phải làm gì để bứt phá, vươn lên, thoát khỏi cảnh cuộc sống “nhàng nhàng” đang diễn ra hàng ngày.

Trong một lần đi thăm cánh đồng lúa trù phú ở quê, anh Doanh không khỏi giật mình, xót xa khi nhìn những thửa ruộng “bờ xôi, ruộng mật” một thời, nay bị bỏ hoang, không ai canh tác do chi phí trồng lúa cao, hiệu quả kinh tế kém nên nhiều người bỏ ruộng.

Hình ảnh những cánh đồng hoang cứ ám ảnh mãi trong anh, ý nghĩ làm gì để khai thác những mảnh ruộng màu mỡ đã làm anh mất ngủ nhiều đêm. Thế rồi, anh bỗng nảy ra ý tưởng tại sao mình không thử trồng hoa sen?

“Trước đó, tôi có tình cờ gặp lại một người quen, nghe anh ấy kể đang trồng sen và khá thành công với mô hình này, nên tôi nghĩ mình nên thử sức xem sao…”, anh Doanh nói.

Để hiểu về mô hình trồng sen, cách trồng, cách chăm sóc hoa sen, anh Doanh phải tự học, từ tìm hiểu trên sách, báo, internet... Năm 2017 anh Doanh thuê lại hơn 25.000m2 đất ruộng, tiến hành cải tạo thành ao trồng sen.

Với diện tích 126.000m2 đất trồng sen, mỗi vụ cho anh Bùi Văn Doanh ở xã Giao Hà, huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định cũ, nay là xã Giao Phúc, tỉnh Ninh Bình mới thu hoạch 7 tấn sen tươi, 1 tấn sen khô, 1,5 tấn củ, 1 tấn lá với giá bán 50 nghìn đồng/kg sen tươi chưa bóc vỏ, 150 nghìn đồng/kg sen khô, 30 nghìn đồng/kg củ sen… cho thu gần 500 triệu đồng/năm, tạo công ăn việc làm thường xuyên cho 8-15 lao động tại địa phương. Ảnh: NVCC

Lứa đầu tiên do thiếu kinh nghiệm, nên hoa sen phát triển kém, cho năng suất thấp, trừ hết chi phí lợi nhuận thu về cũng chẳng đáng là bao.

“Khi mới bắt đầu trồng hoa sen, tôi gặp rất nhiều khó khăn, áp lực. Khó khăn đầu tiên phải kể đến là vốn đầu tư ban đầu, cùng với đó là chi phí thuê nhân công trồng hoa và thu hoạch…”, anh Doanh nói.

Kết quả không như mong muốn, nhưng cũng không làm anh Doanh nản chí, vừa tiến hành cải tạo lại ruộng sen, anh Doanh vừa cắp cặp đi học hỏi kinh nghiệm từ những mô hình trồng sen ở các tỉnh bạn.

Thành công nhờ ham học hỏi

Quá trình học hỏi anh Doanh nhận thấy giống sen hồng ta có sức sống tốt, phát triển đều, nên đã mua giống về nhân rộng. Sau nhiều ngày tháng miệt mài không biết mệt mỏi, nhờ việc áp dụng đúng quy trình kỹ thuật, toàn bộ diện tích trồng sen đã cho năng suất cao, anh Doanh thu lãi hơn 100 triệu đồng.

Khi kỹ năng và kinh nghiệm trồng sen đã có, cộng với việc thời tiết mưa thuận gió hòa, những năm sau đó vụ trồng sen nào của anh Doanh cũng bội thu.

Chưa dừng lại ở đó, anh Doanh còn tận dụng mô hình trồng sen thành nơi thăm quan, chụp ảnh, biến thành điểm du lịch sinh thái. Từ hiệu quả của mô hình trồng sen, anh Doanh còn tích cực chia sẻ kinh nghiệm phát triển mô hình với mọi người dân có nhu cầu học hỏi, tham quan.

Chia sẻ kinh nghiệm trồng sen thành công, anh Doanh cho biết, nước trồng sen không nên để quá to, cần đảm bảo nước tưới ngập từ 25 cm trở lên. Độ sâu lớp bùn canh tác không quá 50 cm để thuận tiện cho việc thu hoạch sản phẩm từ cây sen.

Theo anh Bùi Văn Doanh ở xã Giao Hà, huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định cũ, nay là xã Giao Phúc, tỉnh Ninh Bình mới- chủ trang trại trồng sen rộng hơn 126.000m2, hoa sen anh trồng có thể thu hoạch được toàn bộ từ đài sen, ngó sen, củ sen, lá sen. Ảnh: NVCC

Anh Doanh lưu ý, cây sen có khả năng sinh trưởng quanh năm đối với các vùng có nhiệt độ trên 20 độ C. Nhiệt độ thấp sẽ làm cây sinh trưởng, phát triển kém. Miền Bắc vào mùa đông nhiệt độ thấp gần như cây ít phát triển, đến mùa xuân cây bắt đầu phát triển trở lại. Do vậy ở khu vực miền Bắc nên trồng sen bắt đầu từ tháng 2 âm lịch hàng năm.

Ngoài ra, lựa chọn giống sen để trồng cho từng vùng khác nhau phụ thuộc vào mục đích của người trồng. Nếu người trồng trồng với mục đích lấy hoa để bán thì nên chọn các dòng sen đáp ứng thị hiếu cao như sen Phượng Hoàng Lửa, sen Bác Trân Hồng, sen Phật Âm, sen Tứ Quý Đỏ…

Trường hợp trồng lấy đài sen, ngó sen, củ sen, lá sen nên trồng sen Hồng, sen Huế, sen Đồng Tháp…

“Nếu cây sen giống được gieo từ hạt, cần được ngâm ủ đúng kỹ thuật như ủ nhiệt độ từ 20 - 25 độ C trong cát có độ ẩm bão hòa. Cát ủ phải được khử trùng để tránh nhiễm bệnh. Sau thời gian ủ từ 7 - 10 ngày cây sen mọc và có thể tách cây để trồng. Thời gian từ gieo hạt đến trồng khoảng 25 – 35 ngày...”, anh Doanh chia sẻ.

Cũng theo anh Doanh, sau khi thu hoạch sen,cần thu dọn xác thực vật trên đồng ruộng. Tiến hành cày ải đất, đảm bảo độ sâu canh tác từ 25 - 30 cm, bùn nhuyễn, phẳng và sạch cỏ dại. Quá trình cày bừa phải kết hợp bón phân lót, giữ mực nước trong ruộng từ 20 - 25 cm. Việc làm đất được tiến hành trước thời gian trồng sen từ 10 - 15 ngày.

Khi trồng sen thu hoạch sản phẩm thương mại cần phải đầu tư và thâm canh. Việc bón phân cho ruộng sen là yếu tố tiên quyết tạo ra năng suất cho cây sen, tiền đề cho hiệu quả kinh tế cao.

Theo anh Bùi Văn Doanh ở xã Giao Hà, huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định cũ, nay là xã Giao Phúc, tỉnh Ninh Bình mới- chủ trang trại trồng sen rộng hơn 126.000m2, kỹ thuật thu hoạch sen quyết định đến 70% giá trị thương phẩm. Ảnh: NVCC

Quá trình cây sen sinh trưởng, phát triển cần ít nhất duy trì mực nước từ 25 - 30 cm. Nếu trồng sen với mục đích thu hoa, đài, lá thì cần duy trì mực nước tối thiểu. Mặt khác thu ngó và củ thì cần nâng mực nước cao từ 40 – 45 cm để tăng khả năng sinh trưởng phát triển thân ngầm của cây sen nâng cao năng suất cho cây.

Theo anh Doanh, kỹ thuật thu hoạch sen quyết định đến 70% giá trị thương phẩm. Vì vậy, cần tiến hành thu hoạch đúng thời điểm, đúng kỹ thuật mới mang lại giá trị hiệu quả cao.

Tính đến nay, anh Doanh đã mở rộng diện tích trồng sen lên đến 126.000m2. Với diện tích này, mỗi vụ cho thu hoạch 7 tấn sen tươi, 1 tấn sen khô, 1,5 tấn củ, 1 tấn lá với giá bán 50 nghìn đồng/kg sen tươi chưa bóc vỏ, 150 nghìn đồng/kg sen khô, 30 nghìn đồng/kg củ sen… cho thu gần 500 triệu đồng/năm, tạo công ăn việc làm thường xuyên cho 8-15 lao động tại địa phương.

