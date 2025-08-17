Sớm đưa cây hồi là cây trồng chủ lực trong phát triển kinh tế

Được thiên nhiên ban tặng với khí hậu và thổ nhưỡng phù hợp, xã Yên Phúc, tỉnh Lạng Sơn từ lâu đã nổi tiếng với những cánh hoa hồi thơm nức tiếng.

Hội viên nông dân Phương Văn Việt ở thôn Chợ Bãi, xã Yên Phúc, tỉnh Lạng Sơn đã có kinh tế khá giả với những cây hồi. Ảnh Lạng Sơn

Cũng như bao gia đình khác, gia đình hội viên nông dân Phương Văn Việt cũng đã biến cây hồi thành cây trồng mũi nhọn trong phát triển kinh tế gia đình.

Ban đầu, gia đình ông Việt chỉ trồng hồi với quy mô nhỏ, nhưng với sự cần cù, chịu khó và tinh thần ham học hỏi, được tham gia các lớp tập huấn về chăm sóc, trồng và chế biến hồi do các ngành chức năng địa phương tổ chức, ông Việt đã mạnh dạn phát triển dần diện tích rừng hồi của gia đình.

Đến nay, gia đình ông Việt đã sở hữu trên 3 ha rừng hồi đang cho thu hoạch, đây là thành quả của bao năm tháng lao động miệt mài và tâm huyết.

Mô hình kinh doanh hoa hồi khép kín

Không chỉ dừng lại ở việc trồng và thu hoạch hoa hồi của gia đình, ông Việt còn nhìn thấy tiềm năng lớn trong việc kinh doanh hoa hồi khô.

Với 3 ha rừng hồi đang cho thu hoạch, kinh tế gia đình hội viên nông dân Phương Văn Việt đã ngày càng ổn định. Ảnh: Lạng Sơn

Vì vậy ông Việt đã bàn với gia đình thu mua hoa hồi tươi của các hộ gia đình trên địa bàn về để phơi khô, nhằm nâng cao giá trị sản phẩm.

Ông Việt cho hay: Để tối ưu hóa quy trình sản xuất, gia đình tôi đã đầu tư thêm 3 máy bẻ cuống hoa hồi với tổng trị giá khoảng 40 triệu đồng để phục vụ cho việc sản xuất. Từ đó không chỉ giúp tăng năng suất mà còn đảm bảo chất lượng hoa hồi khô, đáp ứng được các tiêu chuẩn khắt khe của thị trường.

Chính vì vậy các sản phẩm hồi khô của gia đình ông Việt luôn được các đối tác tin tưởng và đánh giá cao.

Với mô hình sản xuất và kinh doanh hoa hồi chuyên nghiệp, mỗi năm gia đình ông Việt cung cấp ra thị trường khoảng 150-200 tấn hồi khô.

Việc phơi hồi đã tạo công ăn việc làm cho 8-12 lao động. Ảnh: Lạng Sơn

Sản phẩm hồi khô của ông Việt không chỉ tiêu thụ trong nước mà còn vươn ra các thị trường quốc tế khó tính như: Trung Quốc, Ấn Độ, Hà Lan, Mỹ, Nga….

Nhờ vậy, thu nhập bình quân hàng năm của gia đình ông Việt, sau khi đã trừ chi phí, đạt khoảng 180-250 triệu đồng.

Đồng thời cũng đã tạo công ăn việc làm cho 8-12 lao động thời vụ với mức thu nhập trung bình từ 9-10 triệu đồng/người/tháng.

Bên cạnh đó, ông Việt và gia đình luôn là những công dân gương mẫu, chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Ông tích cực tham gia các cuộc vận động, phong trào thi đua, hoạt động xã hội, nhân đạo từ thiện ở cơ sở.

Đặc biệt, ông luôn đi đầu trong việc đóng góp xây dựng nông thôn mới, giúp đỡ các hộ nông dân có hoàn cảnh khó khăn vươn lên phát triển kinh tế, ổn định đời sống, góp phần phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

Những đóng góp thầm lặng nhưng ý nghĩa ấy đã giúp gia đình ông nhiều năm liền được công nhận là gia đình văn hóa.

Ông Việt cho biết thêm: Để tiếp tục phát triển và nâng cao giá trị cây hồi, cần có sự phối hợp chặt chẽ hơn nữa giữa người nông dân, các nhà khoa học và chính quyền địa phương.

Chỉ có áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, chế biến sâu sản phẩm, mới cây hồi thực sự trở thành cây "tỷ đô" của Lạng Sơn.