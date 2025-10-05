Chủ đề nóng

Chàng trai Gia Lai bỏ phố hoa lệ về quê trồng rau kiểu gì mà doanh thu 20 tỷ/năm , là "Nông dân Việt Nam xuất sắc"?

Dũ Tuấn Chủ nhật, ngày 05/10/2025 06:05 GMT+7
Tốt nghiệp đại học với chuyên ngành Quản trị kinh doanh, có công việc ổn định tại TPHCM, nhưng Nguyễn Nam Phong (34 tuổi, phường An Phú, Gia Lai) quyết định trở về quê lập nghiệp bằng nghề trồng rau sạch. Sau hơn 10 năm kiên trì, anh đã xây dựng thành công thương hiệu rau sạch “Hương Đất An Phú”, doanh thu 20 tỷ/năm và được bình chọn là “Nông dân Việt Nam xuất sắc” năm 2025.
Lập nghiệp từ con số 0 đến thương hiệu rau sạch được ưa chuộng

Sinh ra trong gia đình thuần nông ở phường An Phú (tỉnh Gia Lai), Nguyễn Nam Phong sớm thấu hiểu nỗi nhọc nhằn của người nông dân trồng rau.

Mang theo trăn trở đó, khi còn là sinh viên Trường Đại học Văn Lang (TP.HCM), anh Phong đã ấp ủ giấc mơ thay đổi tư duy sản xuất, xây dựng vùng rau sạch bền vững ngay tại quê hương mình.

Năm 2013, tốt nghiệp đại học, từ bỏ công việc ổn định nơi đô thị, Nguyễn Nam Phong trở về quê cùng gia đình thành lập Công ty TNHH MTV Hương Đất An Phú, đầu tư hệ thống nhà màng, tưới nhỏ giọt hiện đại và triển khai mô hình canh tác rau củ quả theo tiêu chuẩn VietGAP.

Anh Nguyễn Nam Phong (34 tuổi, phường An Phú, tỉnh Gia Lai) quyết định trở về quê lập nghiệp bằng nghề trồng rau sạch. Sau hơn 10 năm kiên trì, anh đã xây dựng thành công thương hiệu “Hương Đất An Phú” và được vinh danh là “Nông dân Việt Nam xuất sắc” năm 2025.

Anh Nguyễn Nam Phong trở về quê cùng gia đình thành lập Công ty TNHH MTV Hương Đất An Phú, đầu tư hệ thống nhà màng, tưới nhỏ giọt hiện đại và triển khai mô hình canh tác rau củ quả theo tiêu chuẩn VietGAP.
Từ vùng đất khô cằn, những thửa ruộng rau truyền thống, anh Phong cùng cộng sự đã từng bước thay đổi cách nghĩ, cách làm trong sản xuất nông nghiệp.

Công ty hiện sở hữu 8 ha vùng sản xuất khép kín, áp dụng công nghệ sinh học, tự động hóa khâu tưới tiêu, bón phân, ghi nhật ký điện tử và truy xuất nguồn gốc minh bạch.

Ngoài sản xuất, công ty còn liên kết với các hộ dân địa phương mở rộng thêm 3 ha vùng nguyên liệu, góp phần nâng cao thu nhập cho người dân.

Mỗi ngày, Công ty Hương Đất An Phú cung ứng khoảng 3 - 4 tấn rau củ quả sạch, phân phối đến hệ thống siêu thị lớn như Co.opmart, VinMart, Aeon và nhiều chuỗi cửa hàng thực phẩm sạch trên toàn quốc.

Các sản phẩm chủ lực gồm: dưa lưới, ớt chuông, cà chua bi, cải bẹ xanh và nhiều loại rau ăn lá có giá trị kinh tế cao.

Anh Nguyễn Nam Phong là một trong 63 nông dân tiêu biểu toàn quốc được Trung ương Hội Nông dân Việt Nam vinh danh “Nông dân Việt Nam xuất sắc” năm 2025.

Nông dân 4.0: Áp dụng công nghệ cao, chuẩn hóa chất lượng

Trong quá trình phát triển, anh Phong đặc biệt chú trọng Ứng dụng khoa học – công nghệ hiện đại vào sản xuất nông nghiệp.

Công ty đã đầu tư hệ thống nhà màng, nhà lưới hiện đại, sử dụng phương pháp tưới nhỏ giọt tiết kiệm nước.

Hệ thống trồng rau thủy canh NFT, phòng trừ sâu bệnh hạibằng biện pháp sinh học an toàn, tuân thủ quy trình sản xuất nghiêm ngặt theo tiêu chuẩn VietGAP, HACCP và ISO 22000:2018.

Bên cạnh đó, việc sử dụng nhật ký điện tử và hệ thống truy xuất nguồn gốc giúp nâng cao tính minh bạch, tạo niềm tin với người tiêu dùng.

Công ty của gia đình anh Phong tạo việc làm ổn định cho gần 70 lao động địa phương, với mức lương bình quân khoảng 7 triệu đồng/tháng.

Không chỉ phát triển sản xuất, anh Nguyễn Nam Phong còn quan tâm sâu sắc đến đời sống người lao động.

Hiện Công ty tạo việc làm ổn định cho gần 70 lao động địa phương, với mức lương bình quân khoảng 7 triệu đồng/tháng.

Một số vị trí có tay nghề cao được trả lương từ 9 - 10 triệu đồng/tháng. Toàn bộ công nhân được đóng BHXH, BHYT, BHTN, trang bị bảo hộ lao động và khám sức khỏe định kỳ.

“Ngoài lương, thưởng, chúng tôi còn được công ty cho tham gia các lớp tập huấn kỹ thuật, giúp nâng cao tay nghề và hiểu biết về quy trình sản xuất rau an toàn”, chị Nguyễn Thị Tường Vi, công nhân làm việc hơn 4 năm tại công ty chia sẻ.

Quy trình sơ chế rau sạch được thực hiện với công nghệ hiện đại, kiểm soát nghiêm ngặt.

Gặt hái thành công sau hơn một thập kỷ kiên trì

Từ một startup nông nghiệp non trẻ, sau hơn 10 năm, Công ty TNHH MTV Hương Đất An Phú đã vươn lên trở thành một trong những doanh nghiệp sản xuất nông sản sạch tiêu biểu của tỉnh Gia Lai.

Thành tích giai đoạn 2022 – 2024: Doanh thu: Tăng từ 18,2 tỷ đồng (2022) lên gần 20 tỷ đồng (2024). Lợi nhuận trước thuế: 230 triệu đồng/năm. Số lao động: Tăng từ 42 người (2022) lên 56 người (2024). Thu nhập bình quân người lao động: 7,04 triệu đồng/người/tháng (2024).

Chia sẻ về định hướng sắp tới, anh Nguyễn Nam Phong cho biết: “Chúng tôi đang xúc tiến xây dựng nhà máy sơ chế rau củ quả đạt chuẩn ISO 22000:2018 và HACCP ngay tại phường An Phú. Mục tiêu là giúp người dân địa phương liên kết sản xuất, chế biến các mặt hàng rau sạch, đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm để cung cấp cho thị trường cả nước”.


Nông dân Việt Nam xuất sắc 2025- Nguyễn Nam Phong với mô hình trồng rau sạch công nghệ cao ở tỉnh Gia Lai.

Từ một chàng trai rời phố về quê với hai bàn tay trắng, anh Nguyễn Nam Phong đã từng bước gầy dựng một thương hiệu rau sạch uy tín, mở lối đi mới cho nền nông nghiệp bền vững trên vùng đất cao nguyên Gia Lai.

Không chỉ tập trung phát triển doanh nghiệp, anh Phong và công ty còn tích cực tham gia các hoạt động thiện nguyện, hỗ trợ học sinh nghèo, đóng góp xây dựng nông thôn mới, góp phần thúc đẩy kinh tế xã hội địa phương.

Được vinh danh “Nông dân Việt Nam xuất sắc” năm 2025

Với những đóng góp nổi bật trong lĩnh vực sản xuất nông nghiệp sạch, anh Nguyễn Nam Phong là một trong 63 nông dân tiêu biểu toàn quốc được Trung ương Hội Nông dân Việt Nam bình chọn, vinh danh “Nông dân Việt Nam xuất sắc” năm 2025.

Danh hiệu này là sự ghi nhận xứng đáng cho hành trình hơn một thập kỷ không ngừng đổi mới, sáng tạo và kiên trì theo đuổi mô hình nông nghiệp sạch vì cộng đồng.

Từ một chàng trai rời phố về quê với hai bàn tay trắng, anh Nguyễn Nam Phong đã từng bước gầy dựng một thương hiệu rau sạch uy tín, mở lối đi mới cho nền nông nghiệp bền vững trên vùng đất cao nguyên Gia Lai.

