Vượt khó, kiên định với cây nghệ, củ nghệ vàng, "cây đặc sản" địa phương

Còn đường dẫn đến “đại bản doanh” chị Nguyễn Thị Hồng Minh - Nông dân Việt Nam xuất sắc 2025 đến từ tỉnh Thái Nguyên (địa bàn TP Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn thời điểm trước sáp nhập 2 tỉnh Bắc Kạn, Thái Nguyên) uốn lượn theo chân núi như một tấm lụa mềm. Dọc hai bên đường là những rừng cây đang thì tươi tốt, xen lẫn là những vạt nghệ xanh mướt nhẹ lay sóng lá theo từng đợt gió cuối chiều dịu nhẹ.

Chị Nguyễn Thị Hồng Minh (mặc áo dân tộc Dao), Giám đốc HTX Nông nghiệp Tân Thành, phường Bắc Kạn, tỉnh Thái Nguyên đang cùng các nhân công dán tem mác cho sản phẩm tinh bột nghệ của HTX. Ảnh: Chiến Hoàng

Trong căn nhà ở tổ dân phố Tân Thành, phường Bắc Kạn của tỉnh Thái Nguyên, chị Minh lặng ngắm nhìn những quả trám đen mới ỏm dậy hương nưng nức. Những quả trám đen chị trồng bói quả mới được lấy về từ trên núi.

Phía khu trưng bày sản phẩm, nhân công vẫn đang tất bật đóng những sản phẩm từ nghệ chuẩn bị cho khách. Chuyện khởi nghiệp từ cây nghệ của chị Nguyễn Thị Hồng Minh đã trở thành niềm tự hào của người dân nơi đây, đặc biệt trong bối cảnh hơn 90% là đồng bào dân tộc thiểu số.

Đẩy đĩa trám đen về phía chúng tôi, chị bảo, cậu dùng thử đi, tới đây hy vọng cùng với những sản phẩm nghệ, trám đen cũng sẽ là một trong những sản phẩm của HTX. Nhớ lại những ngày tháng khởi nghiệp với cây nghệ chị Minh chia sẻ, HTX Nông nghiệp Tân Thành của chị được thành lập vào năm 2017 với vỏn vẹn 10 thành viên.

Nông dân Việt Nam xuất sắc Nguyễn Thị Hồng Minh bên những chứng nhận quan trọng làm nên thương hiệu của HTX Nông nghiệp Tân Thành. Ảnh: Chiến Hoàng

Mục tiêu ban đầu của chị Minh không chỉ làm kinh tế mà quan trọng hơn là tạo sinh kế bền vững cho người dân. Tuy nhiên, con đường khởi nghiệp chưa bao giờ bằng phẳng. Để đi đến ngày hôm nay, HTX đã phải đối mặt với muôn vàn khó khăn, từ việc thiếu thốn cơ sở vật chất, thiếu vốn cho đến việc xây dựng vùng nguyên liệu sạch để người dân thực hiện đúng quy trình kỹ thuật.

"Đã có những lúc mình thấy nản và cũng muốn bỏ cuộc nhưng cứ nghĩ đến nhiều người dân khó khăn mà cây nghệ lại là một lợi thế nên tự sốc lại tinh thần mà tiếp tục dấn thân", chị Minh bộc bạch.

“Trước khi có HTX, người nông dân ở Tân Thành đã trồng nghệ rồi, nhưng lác đác, nhỏ lẻ, không thu hút được thương lái nên phải bán với giá thấp, gây ra sự tiếc nuối lớn.

Với quyết tâm ấy, mình đã cùng các thành viên đã kiên trì huy động các nguồn vốn, chạy khắp nơi, vay ngân hàng để xây dựng cơ sở vật chất, thương hiệu và đảm bảo chất lượng sản phẩm. Nếu không kiên định vượt khó chắc không đi đến được ngày hôm nay”, chị Minh cười.

Chị Nguyễn Thị Hồng Minh, ngoài cùng bên phải trao đổi với người liên kết trồng nghệ tại vườn nghệ ở tổ dân phố Tân Thành, phường Bắc Kạn, tỉnh Thái Nguyên. Ảnh: Chiến Hoàng

Chính sự nỗ lực không ngừng nghỉ của chị cùng các thành viên HTX đã mang lại "quả ngọt".

Từ diện tích ban đầu chỉ vài héc-ta, đến nay HTX Nông nghiệp Tân Thành đã phát triển vùng nguyên liệu lên đến hơn 135ha đạt chứng nhận hữu cơ sạch toàn phần. Sản lượng nghệ tươi hàng năm đạt từ 5.000 đến 7.000 tấn. Từ củ nghệ nếp đỏ, nếp đen… HTX đã tạo ra được nhiều sản phẩm OCOP được thị trường đón nhận.

Tạo việc làm, tăng thu nhập đưa nông sản vươn xa

Thành công của HTX Nông nghiệp Tân Thành không chỉ dừng lại ở quy mô sản xuất mà còn thể hiện qua hiệu quả kinh tế và xã hội vượt trội, góp phần tạo sinh kế bền vững, cải thiện đời sống nông dân.

Đến nay, HTX đã thu hút được 428 hộ gia đình liên kết, trong đó hơn 60% là hộ nghèo, cận nghèo và hộ mới thoát nghèo và hầu hết là đồng bào dân tộc thiểu số.

Chị Hoàng Thị Điệp, tổ dân phố Tân Thành, phường Bắc Kạn, tỉnh Thái Nguyên chia sẻ về việc trồng nghệ của gia đình. Ảnh: Chiến Hoàng

Chị Minh và tập thể HTX đã tạo việc làm thường xuyên cho 22 lao động tại địa phương với mức thu nhập từ 6 đến 8.000.000đ và hàng nghìn lao động thông qua liên kết sản xuất, được bao tiêu sản phẩm. Thu nhập của người dân đã được cải thiện rõ rệt so với mặt bằng nông thôn miền núi.

Chị Hoàng Thị Điệp nhân công tại xưởng chế biến tinh bột nghệ của HTX khẳng định, HTX đã giúp gia đình tôi có cuộc sống tốt hơn. Làm việc tại HTX đã 3 năm, với thu nhập 8 triệu đồng/tháng đã giúp tôi vừa yên tâm chăm lo gia đình, vừa có việc làm tại quê hương.

Chị Điệp cho biết thêm, gia đình chị cũng có trồng hơn 2ha nghệ, HTX liên kết bao tiêu sản phẩm, nguồn thu từ việc trồng nghệ khá tốt. Không chỉ gia đình chị mà, rất nhiều hộ hiện đều đang có thu nhập khá từ cây nghệ. Giống như bao gia đình khác ở Tân Thành, chị Hoàng Thị Mùi cũng vừa làm công nhân cho HTX vừa liên kết trồng nghệ nhờ đó mà đến mùa tựu trường không còn phải lo chạy vạy như trước, nỗi lo mỗi khi giáp hạt, đứt bữa cũng không còn hiệu hữu.

Một hộ liên kết chăm sóc cây nghệ tại Tân Thành, phường Bắc Kạn, tỉnh Thái Nguyên. Ảnh: Chiến Hoàng

Được biết sản phẩm chủ lực của HTX là tinh bột nghệ nếp đỏ và tinh bột nghệ nếp đen của Bắc Kạn (tỉnh Thái Nguyên). Ngoài ra, HTX còn chế biến các sản phẩm khác bao gồm trên 20 dòng sản phẩm như viên tinh nghệ mật ong, nghệ lát sấy, bột gừng, quế, trám đen, măng khô, v.v..

Hiện tại, HTX Nông nghiệp Tân Thành có đến 18 sản phẩm chính bao gồm các loại nghệ nếp đỏ, nếp đen, vàng và nghệ khác cùng 5 sản phẩm phụ như ngư diêm và bí xanh thơm. Hai sản phẩm chính là tinh bột nghệ nếp đỏ và tinh bột nghệ nếp đen cao cấp đã đạt chuẩn OCOP 4 sao vào năm 2023 và luôn giữ được sao OCOP qua các năm khẳng định chất lượng vượt trội và khả năng chinh phục thị trường khó tính.

Nông dân Việt Nam xuất sắc Nguyễn Thị Hồng Minh tại khu trưng bày sản phẩm của HTX Nông nghiệp Tân Thành. Ảnh: Chiến Hoàng

Chỉ trong giai đoạn 2020 – 2025, HTX đã vinh dự nhận 18 Bằng khen của các Bộ, ngành (như Bộ Nông nghiệp, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Liên minh HTX Việt Nam) và UBND tỉnh.

Đặc biệt, HTX đã đạt được các danh hiệu uy tín như: Giải thưởng Sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu toàn quốc; Danh hiệu Hợp tác xã tiêu biểu toàn quốc vào năm 2024.Giải thưởng Mai An Tiêm. Được tôn vinh là Thương hiệu vàng Nông nghiệp Việt Nam.

Những phần thưởng này là minh chứng cho tinh thần thi đua, sáng tạo, và nỗ lực không ngừng nghỉ của tập thể HTX Nông nghiệp Tân Thành. Chị Minh và HTX Nông nghiệp Tân Thành xứng đáng là điển hình tiên tiến, không chỉ góp mặt trong Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Thái Nguyên, trở thành "cầu nối" đưa nông sản Việt Nam vươn xa mà còn có tên trong danh sách 99 Nông dân Việt Nam xuất sắc được vinh danh trong năm 2025.

Các sản phẩm từ nghệ của HTX Nông nghiệp Tân Thành đã giúp người dân có niềm tin vào việc biến các củ quả cây trồng đặc hữu thành sản phẩm hàng hóa. Ảnh: Chiến Hoàng

Chị Minh chia sẻ, HTX hiện vẫn đang không ngừng nỗ lực nâng cao chất lượng, phát triển thêm vùng nguyên liệu sạch, và liên kết với bà con ở các vùng xa xôi hơn để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của khách hàng. Chúng tôi mong muốn tiếp tục nhận được sự hỗ trợ từ các cấp, ban, ngành trong việc xúc tiến sản phẩm để hướng đến xuất khẩu.

Trao đổi với Dân Việt, ông Nguyễn Đình Điệp, Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Thái Nguyên khẳng định, HTX Nông nghiệp Tân Thành mà người chèo lái là hội viên Nguyễn Thị Hồng Minh đã “vàng hóa” thành công củ nghệ bản địa.

“Không chỉ tạo công ăn việc làm cho hàng nghìn lao động tại các xã thuộc khu vực phía Bắc tỉnh Thái Nguyên, hội viên Nguyễn Thị Hồng Minh còn giúp cho bà con nông dân đặc biệt là ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số có niềm tin vào các sản phẩm bản địa có thể trở thành hàng hóa.

Chị Minh đã góp phần tạo nên luồng sinh khí mới, giúp thay đổi nhận thức, tư duy trong phát triển kinh tế, đặc biệt là mô hình kinh tế tập thể. Có thể nói hội viên Nguyễn Thị Hồng Minh là điển hình cho sự nỗ lực, dám nghĩ, dám làm và kiện định đến cùng với các loại cây trồng đặc hữu của địa phương”, Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Thái Nguyên nhận định.