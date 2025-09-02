Chào mừng Tết Độc lập, lần đầu tiên có bài hát về 34 tỉnh thành mới

Nhóm Oplus cùng ca sĩ Sao mai Huyền Trang MV "Tôi yêu Việt Nam". (Ảnh: NVCC)

Ca sĩ Huyền Trang chào mừng Tết Độc lập với MV "Tôi yêu Việt Nam"

"Tôi yêu Việt Nam" là một sáng tác của nhạc sỹ Hưng cacao - một “make-hit” khá nổi tiếng trên thị trường âm nhạc thời gian qua. Đây là bài hát mà Huyền Trang đã đặt hàng từ 3 năm trước, nhưng dịp này mới sử dụng.

Khi nhận được bài hát, tôi vô cùng thích thú. Thứ nhất, đó là một ca khúc ngợi ca quê hương đất nước nhưng theo phong cách nhạc nhẹ - thể loại tôi rất yêu thích và đã thử thách bản thân mình trong suốt hơn 3 năm qua. Tuy nhiên, tôi phải chờ đợi tận 3 năm để đến dịp này – một dấu mốc trọng đại trong lịch sử của đất nước – đó là 80 năm Quốc khánh 2/9. Đây thực sự là thời điểm không thể phù hợp hơn để ra mắt MV này”, Huyền Trang chia sẻ.

Ngoài việc tiếp tục thử sức với nhạc nhẹ, Huyền Trang còn gây ấn tượng mạnh mẽ, thậm chí khiến nhiều khán giả ngạc nhiên bởi lần đầu cô hát cùng nhóm Oplus – nhóm nhạc “hot” nhất nhì hiện nay.

Ca sĩ Huyền Trang cho biết, cô ấp ủ dự án này từ 3 năm trước nhưng phải đợi đến đúng dịp kỷ niệm 80 năm thành lập nước cô mới thực hiện và ra mắt MV "Tôi yêu Việt Nam". (Ảnh: NVCC)

Có một sự trùng hợp khá thú vị, thời gian gần đây, Oplus đặc biệt chú ý đến các tác phẩm âm nhạc cách mạng, cũng như những bài hát ngợi ca quê hương đất nước, đúng lúc Huyền Trang muốn thử sức mình trong việc hát song ca hoặc hát nhóm với các nghệ sĩ nhạc nhẹ.

Với ca khúc "Tôi yêu Việt Nam", nhạc sĩ Hưng Cacao không chỉ là người sáng tác, anh còn trực tiếp phối khí và “mix master” luôn cho bản thu âm của Huyền Trang. Tác phẩm càng trở nên hoàn hảo bởi chính “cha đẻ” của ca khúc là người chăm chút từng li từng tí . Ngoài đêm nhạc riêng mình tổ chức tại Quảng Ninh năm 2023, Huyền Trang còn ra mắt các ca khúc đơn trên kênh âm nhạc của cô và nhận được rất nhiều sự cổ vũ của khán giả, người làm nghề. Ban đầu chỉ là ý thích, bên cạnh là sự mong muốn được làm mới bản thân, nhưng càng hát nhiều, Huyền Trang mới càng nhận ra rằng, bản thân cô cũng rất hợp khi hát nhạc nhẹ.

Sở hữu một nền tảng thanh nhạc được đào tạo bài bản, lại có nhiều trải nghiệm trong cuộc sống, Huyền Trang thuận lợi trong việc xử lý các ca khúc nhạc nhẹ.



MV "Tôi yêu Việt Nam" được đạo diễn Nguyễn Anh Dũng thực hiện phần hình ảnh. Với việc tận dụng công nghệ và kỹ xảo, MV vừa thể hiện được sự hào hùng của tinh thần Việt Nam, vừa mang nhiều nét trẻ trung, hiện đại như chính sức trẻ của một Việt Nam đang vươn mình bước vào kỷ nguyên mới.

Không quá cầu kỳ lớp lang, MV hiện lên như một bức tranh với sự chuyển động nhanh, các lát cắt hợp lý tạo sự hấp dẫn theo từng câu hát. Đây cũng chính là xu hướng làm MV của thời đại công nghệ mà nhiều nghệ sỹ theo đuổi, nó vừa tiết kiệm được thời gian mà lại thể hiện được nhiều ý tưởng nghệ thuật của những người làm công việc sáng tạo.

