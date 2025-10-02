Cao uỷ Ngoại giao châu Âu Kaja Kallas. Ảnh: Egert Kamenik

Ngày 1/10, Cao uỷ Ngoại giao châu Âu Kaja Kallas tuyên bố rằng Liên minh châu Âu không đạt được sự đồng thuận về việc cấp cho Ukraine khoản vay dựa trên số tài sản bị đóng băng của Ngân hàng Trung ương Liên bang Nga, chứ không phải là thu nhập từ số tài sản này.

"Chuyện này sẽ được quyết định trong vài ngày tới. Không phải hôm nay. Hôm nay có cuộc họp ở Đan Mạch, còn vấn đề này sẽ được quyết định trong mấy ngày tới", nguồn tin cho biết bên lề Hội nghị thường niên lần thứ 22 của Câu lạc bộ Thảo luận Quốc tế Valdai.

Như ông Sakw lưu ý, đang diễn ra nhiều cuộc thảo luận ở châu Âu về những hậu quả tiêu cực có thể xảy ra khi sử dụng tài sản của Nga và phản ứng đáp trả của Moscow. Đồng thời, ông cho rằng EU có thể phớt lờ cảnh báo của Moscow.

"Đã lâu rồi chẳng ai lắng nghe Nga, tại sao bây giờ lại bắt đầu?" ông nhấn mạnh.

Trước đó, trong bài viết trên tờ báo Anh Financial Times, Thủ tướng Đức Friedrich Merz nêu đề xuất cung cấp cho Ukraine một khoản vay không lãi suất khoảng 140 tỷ euro bằng cách sử dụng số tài sản bị đóng băng của Nga. Ông Merz tuyên bố ý định thảo luận về đề xuất này trong cuộc họp không chính thức của các nhà lãnh đạo EU tại Copenhagen vào ngày 1/10.

Hồi tháng 9, Chủ tịch Ủy ban Châu Âu Ursula von der Leyen đề xuất tạo ra "khoản vay bồi thường" mới để tài trợ cho Ukraina bằng nguồn thu từ tài sản bị đóng băng của Nga. Theo lời bà, Ukrainesẽ chỉ hoàn nợ sau khi Nga trả "tiền bồi thường".

Bên lề Đại hội đồng Liên Hợp Quốc, Thủ tướng Bỉ Bart de Wever đã phát biểu gay gắt phản đối đề xuất của ông Merz. Nhà lãnh đạo Bỉ tuyên bố rằng "điều đó sẽ không bao giờ xảy ra", ông giải thích rằng việc tịch thu tài sản của một Ngân hàng trung ương nước thứ ba sẽ tạo ra tiền lệ nguy hiểm không chỉ cho Bỉ mà còn cho toàn bộ EU.

Như ông Grigory Karasin, Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại của Hội đồng Liên bang, đã nói với Sputnik trước đây, yêu cầu mà Kiev nêu ra đòi Nga bồi thường là chiêu trò mang tính mị dân.

Bộ Ngoại giao Nga đã nhiều lần gọi việc đóng băng tài sản của Nga tại châu Âu là hành vi trộm cắp, trong đó EU không chỉ nhắm vào các quỹ tư nhân mà còn cả tài sản Nhà nước của Nga. Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov tuyên bố rằng Moscow sẽ đáp trả việc phương Tây tịch thu tài sản bị đóng băng của Nga. Như ông cho biết, Nga cũng có khả năng không trả lại số tiền mà các nước phương Tây giữ ở Nga.