



Một căn nhà trong khu đất rộng hơn 1.000m2 ở xã Tân Vĩnh Lộc, TP.HCM đã bị cháy rụi vào sáng nay, 27/8. Clip: CH

Đến hơn 13h ngày 27/8 Công an xã Tân Vĩnh Lộc và Công an TP.HCM đang điều tra, làm rõ nguyên nhân và thống kê thiệt hại từ vụ cháy ngôi nhà bên trong khu đất rộng khoảng 1.000m2 ở đường Võ Văn Vân.

Trước đó, 10h cùng ngày, người dân sống gần hẻm Võ Văn Vân phát hiện lửa bùng lên từ một căn nhà bên trong khu đất. Nhiều người dân, xưởng sản xuất liền kề lo sợ cháy lan đã dùng vòi nước xịt xung quanh để làm mát và gọi điện báo cơ quan chức năng.

Nhận tin báo, Đội PCCC và cứu nạn cứu hộ khu vực 20 đã điều động nhiều xe chữa cháy cùng cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường. Lực lượng chức năng nhanh chóng triển khai dập lửa và chống cháy lan sang các khu vực lân cận.

Theo người dân, khu đất này được rào chắn cẩn thận, bên trong có trồng cây, nuôi gia súc và một căn nhà. Chủ khu đất thường xuyên nhặt củi khô về chất đống để đun nấu và phục vụ việc chăn nuôi.

Vào thời điểm xảy ra vụ cháy, người đàn ông này không có mặt tại hiện trường. Ngọn lửa đã thiêu rụi hoàn toàn căn nhà làm bằng tôn và gỗ, cùng với khu vực chăn nuôi gia súc.