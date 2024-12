Xảy ra các vụ cháy rừng liên tiếp mấy ngày qua tại Quảng Ninh, đâu là nguyên nhân?

Cháy rừng gia tăng

Mới đây nhất, vào 16 giờ ngày 24/12, đám cháy rừng đã bùng phát tại khu 7, phường Trưng Vương, TP.Uông Bí. Sau hơn 2 giờ chữa cháy, đám cháy đã được dập tắt hoàn toàn. Diện tích cháy ước tính hơn 2ha, chủ yếu là bạch đàn bị gãy đổ sau bão.

Để dập tắt được đám cháy này, hàng trăm cán bộ, chiến sĩ của Ban Chỉ huy quân sự (CHQS) TP.Uông Bí, Trung đoàn 244 (Bộ CHQS tỉnh) Quảng Ninh, Tiểu đoàn 16 (Sư đoàn 395, Quân khu 3), Trung đoàn Cảnh sát cơ động Đông Bắc, Công an TP.Uông Bí đã được huy động, để cùng cán bộ, dân quân, nhân dân phường Trưng Vương chữa cháy.

Trước đó 2 ngày, một đám cháy lớn tại thị xã Quảng Yên cũng đã xảy ra. Cụ thể, vào khoảng 18 giờ 30 phút, ngày 22/12 phát sinh đám cháy rừng tại tiểu khu 48, phường Minh Thành, thuộc quyền quản lý của Công ty CP Thông Quảng Ninh tại tiểu khu 48, phường Minh Thành (TX Quảng Yên) xảy ra cháy.

Thị xã đã huy động khoảng 300 người từ Trung đoàn Cảnh sát cơ động Đông Bắc, các Tiểu đoàn 15, 17 (Sư đoàn 395, Quân khu 3), Hạt Kiểm lâm Quảng Yên, các phòng, ban chuyên môn của thị xã, lực lượng tại chỗ của phường Minh Thành, tích cực chữa cháy rừng. Phải đến 21 giờ 30 phút cùng ngày, đám cháy rừng tại tiểu khu 48 phường Minh Thành đã cơ bản được khống chế, tránh được nguy cơ cháy lan rộng đến diện tích rừng phòng hộ Yên Lập.

CBCS Đoàn An điều dưỡng 22 phun nước dập lửa đám cháy tại phường Bãi Cháy, TP Hạ Long. Ảnh: CTV

Còn lại TP.Hạ Long, những ngày qua cũng đã liên tiếp xảy ra 2 vụ cháy rừng. Cụ thể, vào khoảng 12 giờ trưa ngày 19/12, tại khu vực đồi thuộc tổ 8, khu 4, phường Bãi Cháy đã xảy ra một vụ cháy rừng. Các lực lượng gồm Đoàn An điều dưỡng 22 Hạ Long, Bộ CHQS tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh, Công an TP.Hạ Long và dân quân, lực lượng an ninh cơ sở cùng nhân dân, phải rất nỗ lực mới dập tắt được vụ cháy rừng.

Trước đó, cũng tại phường Bãi Cháy, vào khoảng 21 giờ ngày 17/12, trên đồi thuộc khu vực từ tổ 2 đến tổ 5, khu 7, cũng xảy ra cháy rừng lớn. Các lực lượng chức năng đã phải huy động tổng lực để dập lửa đến tận 13 giờ 30 phút ngày hôm sau mới khống chế hoàn toàn đám cháy.

Nguyên nhân từ đâu?

Bão số 3 với cường độ mạnh đã đổ bộ trực tiếp vào địa bàn tỉnh gây thiệt hại nặng nề cho Quảng Ninh. Trong đó có trên 133.000ha rừng bị tàn phá với gần 92.000ha rừng thiệt hại trên 50%. Sau bão số 3, nhiều cánh rừng trên địa bàn tỉnh bị đổ gãy, bật gốc chết vẫn còn, cùng nhiều cành lá khô, thực bì, khiến nguy cơ cháy rừng luôn ở mức cao.

Sau bão, Quảng Ninh đã liên tiếp xảy ra nhiều vụ cháy rừng. Và tiếp tục trong những ngày gần đây, số lượng các vụ cháy rừng xảy ra có chiều hướng gia tăng. Nguyên nhân được lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh đưa ra là do thời tiết hanh khô, trong khi tại nhiều khu vực rừng còn rất nhiều cây gãy đổ, cành lá khô, cùng thảm thực bì lớn nên nguy cơ cháy rừng rất cao.

Thị xã Quảng Yên huy động khoảng 300 người khẩn trương chữa cháy rừng. Ảnh: CTV

Theo chỉ đạo của tỉnh Quảng Ninh, các địa phương, lực lượng chức năng liên quan cần thực hiện nghiêm trách nhiệm quản lý về công tác phòng cháy, chữa cháy rừng. Tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, giám sát về phòng cháy, chữa cháy rừng từ sớm, từ xa, ngay từ cơ sở và phải coi đây là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt…

Đặc biệt, chính quyền địa phương cần tăng cường kiểm tra, đôn đốc, kiểm soát chặt chẽ việc sử dụng lửa trong rừng và gần rừng của người dân, nhất là hoạt động đốt lửa để xử lý thực bì.

Đồng thời, các địa phương, đơn vị liên quan chủ động rà soát kế hoạch, phương án phòng cháy, chữa cháy rừng tại địa phương với phương châm "bốn tại chỗ"; bố trí lực lượng, phương tiện, vật tư, kinh phí phục vụ công tác phòng cháy, chữa cháy rừng; tăng cường đào tạo, tập huấn nghiệp vụ phòng cháy, chữa cháy rừng.

Phân công lực lượng ứng trực 24/24 giờ trong suốt mùa khô; bố trí các điểm chốt chặn, tuần tra canh gác ở những khu vực trọng điểm dễ xảy ra cháy rừng, kiểm soát chặt chẽ người ra vào những khu vực rừng có nguy cơ cháy rừng cao; kịp thời phát hiện điểm cháy, huy động các lực lượng tham gia khống chế và dập tắt cháy rừng trong thời gian ngắn nhất.

Cùng với đó, chủ động chỉ đạo các cơ quan chức năng, phối hợp điều tra làm rõ nguyên nhân, xử lý nghiêm những đối tượng cố tình vi phạm các quy định của pháp luật về phòng cháy, chữa cháy rừng.

Ngoài ra, để hạn chế thấp nhất thiệt hại do cháy rừng gây ra ngoài sự vào cuộc của các địa phương, lực lượng chức năng thì rất cần sự chung tay của người dân, chủ rừng, đặc biệt là người dân sống gần các khu vực có rừng, cần hết sức thận trọng, tránh các hoạt động làm phát sinh nguồn nhiệt, nguồn lửa gây cháy rừng.