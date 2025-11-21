"Chết đau đớn": Chi tiết sốc vụ tình báo Ukraine thuê người đầu độc sĩ quan Nga bằng bia

Chiêu “mồi tình” qua ứng dụng hẹn hò

Ảnh minh họa: Shutterstock

FSB tuyên bố loại bia này đã bị tẩm chất độc VX phiên bản do Anh sản xuất. Đây là loại vũ khí hóa học bị cấm, có khả năng khiến nạn nhân tử vong trong đau đớn chỉ trong 20 phút.

Theo thông báo của FSB, một cư dân thuộc “Cộng hòa Nhân dân Donetsk” (DPR) tự xưng đã bị bắt giữ. Người này bị cáo buộc tham gia âm mưu ám sát bí mật và bị chặn lại ngay trước khi kịp giao các chai bia có độc cho sĩ quan cấp cao Nga.



Trong khi đó, viên sĩ quan bị nhắm mục tiêu kể rằng vài tháng trước, ông quen một cô gái tên Polina qua ứng dụng hẹn hò. Hai người nhanh chóng chuyển sang trò chuyện trên Telegram.

“Cô ấy gửi cho tôi ảnh và video ở phòng gym nhiều lần, tất cả đều khá giống nhau. Sau vài tháng nói chuyện, cô ấy bảo muốn tặng tôi một món quà và sẽ nhờ bạn giao”, sĩ quan này nói với truyền thông Nga.

“Tài khoản Polina” thực chất là nhân vật giả do Tổng cục Tình báo Bộ Quốc phòng Ukraine (GUR) tạo ra để phục vụ chiến dịch ám sát của mình, theo FSB.

Người giao bia được hứa trả 5.000 USD

Người được Polina mô tả là “bạn” thực tế là nghi phạm vừa bị FSB bắt giữ. Anh ta bị cáo buộc được GUR hứa trả 5.000 USD để giao hai chai bia tẩm độc được cho là có xuất xứ từ Anh.

Kết quả kiểm nghiệm trên số chai bia tịch thu cho thấy chúng chứa hỗn hợp colchicine và tert-butyl bicyclophosphate - chất được mô tả là “tương tự VX”, loại chất độc thần kinh quân sự bị Công ước Vũ khí Hóa học năm 1993 cấm tuyệt đối.



“Khi uống vào, hỗn hợp này gây ra cái chết đau đớn trong vòng 20 phút", FSB nhấn mạnh.

Nghi phạm đã gọi cho sĩ quan Nga và hẹn thời gian, địa điểm gặp mặt. Khi viên sĩ quan nhận gói quà từ tay người đàn ông này thì FSB bất ngờ xuất hiện, yêu cầu đặt gói đồ xuống đất và lập tức bắt giữ nghi phạm.

“Họ giải thích với tôi rằng trong túi là bia có chứa chất độc thần kinh cấp quân sự, nhằm ám sát tôi, và tài khoản Polina là công cụ do tình báo Ukraine tạo ra", viên sĩ quan Nga kể.