Nga phát hiện âm mưu ám sát quan chức Bộ Quốc phòng bằng chất độc cực mạnh

Các nhân viên FSB. Ảnh Shafaq

Trong tuyên bố, FSB cho biết họ đã bắt giữ một cư dân thuộc Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng, người bị cáo buộc tìm cách chuyển một chai bia nhập khẩu từ Anh, được tẩm một hợp chất tương tự tác nhân thần kinh VX - loại chất độc chết người có thể khiến nạn nhân tử vong chỉ trong vài phút. Đây là loại chất độc từng được liệt vào vũ khí hủy diệt hàng loạt và bị cấm tuyệt đối theo Công ước Vũ khí Hóa học.

FSB cho biết nghi phạm bị bắt giữ ngay trước khi kịp giao chai bia đến địa điểm chỉ định. Trong quá trình thẩm vấn, nghi phạm được cho là đã thú nhận và khai rằng anh ta được hứa trả 5.000 USD để thực hiện vụ ám sát. Cơ quan Nga tuyên bố đã thu giữ chai bia, tiến hành phân tích hóa học và xác định “chất độc có mức độ nguy hiểm đặc biệt cao”.

Hiện danh tính của sĩ quan Nga - người được cho là mục tiêu của vụ tấn công - chưa được tiết lộ vì lý do an ninh. Tuy nhiên, truyền thông nhà nước Nga ám chỉ rằng đây là một quan chức quân sự cấp cao của Bộ Quốc Phòng “đang tham gia chỉ đạo một số chiến dịch đặc biệt”.

FSB cáo buộc đây là một phần của "chiến dịch khủng bố" do cơ quan tình báo Ukraine tiến hành nhằm vào lãnh thổ Nga. Kiev chưa đưa ra bình luận về vụ việc.

Vụ việc lần này nối tiếp hàng loạt âm mưu ám sát và phá hoại mà FSB tuyên bố đã phát hiện trong hơn một năm qua. Hồi tháng 8/2025, cơ quan này cũng bắt giữ một người mang hai quốc tịch Nga–Ukraine, bị cáo buộc lên kế hoạch kích nổ bom xe nhằm vào một quan chức tại vùng ngoại ô Moscow.

FSB nói rằng họ đang mở rộng điều tra để xác định những người liên quan, bao gồm cả “người điều phối ở ngoài lãnh thổ Nga”.