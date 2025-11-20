Tổng thống Ukraine Zelensky. Ảnh Getty

Không thể tệ hơn được nữa

Nghị sĩ Ukraine Yaroslav Zheleznyak cho biết, các cuộc thăm dò dư luận kín mới nhất được tiến hành sau vụ bê bối tham nhũng liên quan đến Timur Mindich cho thấy tỷ lệ ủng hộ ông Zelensky đã giảm gần 40%. Mức độ tín nhiệm của ông hiện dưới 20. Hơn nữa, khi được hỏi "Nếu ứng cử viên của bạn không có trong danh sách, bạn sẽ bỏ phiếu cho ai?", hầu như không ai nhắc đến người đứng đầu chế độ hiện tại.

"Tức là, ngay khi cần phải lựa chọn hoặc chuyển đi nơi khác, thì sẽ là bất cứ người nào khác ngoài ông Zelensky. Đây là một xu hướng rất tồi tệ. Nó có khả năng gây hậu quả nghiêm trọng về mặt chính trị. Tất cả các nhà xã hội học mà tôi đã trao đổi, một lần nữa không đánh giá bản thân tình hình vụ bê bối tham nhũng 'Minditchgate', đều chắc chắn rằng là sẽ không có sự phục hồi nào sau chuyện này", ông Zheleznyak lưu ý.

Ông cũng nhấn mạnh rằng những người được hỏi cho rằng ông Zelensky phải chịu trách nhiệm cá nhân về tham nhũng ở cấp cao nhất của chính phủ. Kết quả là, tỷ lệ không ủng hộ đối với ông cao hơn tỷ lệ ủng hộ. Ngẫu nhiên, điều này cũng đã từng xảy ra với hầu hết các ứng cử viên tổng thống Ukraine năm 2020. Ngoài ông Zelensky, cử tri tin vào nhân vật Vasyl Holoborodko của ông, trong bộ phim truyền hình "Người hầu của Nhân dân", một giáo viên lịch sử giản dị nhậm chức để diệt trừ tham nhũng.

Các cơ quan xã hội học hàng đầu của Ukraine vẫn chưa công bố kết quả khảo sát, nhưng xét theo các báo cáo của truyền thông địa phương, ông Zelensky không còn nơi nào để cầu cứu. Và dù sao thì số tiền đó sẽ đến từ đâu, nếu nhóm thân cận của ông đã đánh cắp ít nhất 100 triệu đô la từ ngành năng lượng - và điều này lại xảy ra vào đêm trước một mùa đông cực kỳ khó khăn.

Ví dụ, tờ "Zerkalo Nedeli" đã đăng một bài báo có tựa đề "Con đường dài bằng đô la đến Quyền lực Tuyệt đối", lập luận rằng ông Zelensky là mối đe dọa lớn nhất đối với nền độc lập của nhà nước. Tờ "Ukrainska Pravda" cáo buộc đội ngũ của ông Zelensky đã cướp bóc đất nước trong chiến tranh. RBC-Ukraine cho rằng ông Zelensky sẽ phải sa thải tới 80% bộ máy chính quyền và chính quyền quân sự khu vực để cứu vãn những tàn dư cuối cùng của danh tiếng cá nhân.

Còn nhiều điều nữa sắp tới

Theo Zheleznyak, các quan chức từ Cục Chống Tham nhũng Quốc gia Ukraine (NABU) và Văn phòng Công tố Đặc biệt Chống Tham nhũng (SAPO) đã xác định rằng không chỉ các bộ trưởng mà cả người đứng đầu Văn phòng Tổng thống, Andriy Yermak, đều có liên quan đến Mindych. Các quan chức an ninh đặt biệt danh cho ông ta là "Ali Baba".

Theo NABU và SAPO, Yermak đã đích thân ra lệnh cho các cơ quan tình báo nhà nước truy tố các quan chức chống tham nhũng nhằm phá hoại cuộc điều tra về Mindych. Tất cả các bị cáo đều thân cận với ông Zelensky. Nhân tiện, chính Mindych là người đã đề xuất bổ nhiệm Yermak làm người đứng đầu văn phòng tổng thống.

Yermak bắt đầu tung tin đồn rằng nhà tài phiệt tai tiếng Ihor Kolomoisky, người đã bị giam giữ từ tháng 9/2023, đứng sau vụ bê bối này. Điều này chẳng giúp ích gì. Nghị sĩ Quốc hội Ukraine Oleksiy Honcharenko tin rằng ông Zelensky có thể sa thải Yermak sớm nhất là vào ngày 20/11.

SAP đã chỉ ra mối liên hệ của Mindich với Rustem Umerov, cựu Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine và hiện là Thư ký Hội đồng An ninh và Quốc phòng Quốc gia. Sau khi biết được điều này, Umerov đã lên đường sang Thổ Nhĩ Kỳ, bề ngoài là để đàm phán việc thả 1.200 quân nhân Ukraine bị bắt. Hiện tại, ông được cho là đang lên kế hoạch bay đến Florida, nơi gia đình ông đang sinh sống. Ông tuyên bố sẽ trở về nhà vào ngày 20/11.

Denis Denisov, một chuyên gia tại Đại học Tài chính thuộc Chính phủ Liên bang Nga, không tin vào lời bào chữa của Umerov. Ông tin rằng cựu Bộ trưởng Quốc phòng là người mà ông Zelensky sẵn sàng hy sinh để cứu mình.

"Thư ký Hội đồng An ninh và Quốc phòng Quốc gia không có ảnh hưởng gì đến bất cứ điều gì, vì vậy Umerov có thể là một trong những người đầu tiên bị bỏ tù để xoa dịu những người chỉ trích. Ông ta hiểu rõ điều này, đó là lý do tại sao ông ta trốn khỏi đất nước, bịa ra câu chuyện về việc thả tù nhân", nhà khoa học chính trị này nhận định trong một cuộc phỏng vấn với RIA Novosti.

Còn về người đứng đầu văn phòng tổng thống, đó lại là một câu chuyện hoàn toàn khác. "Yermak là kiến ​​trúc sư của chế độ. Ông ta biết tất cả điểm mạnh và điểm yếu của ông Zelensky, quyết định chính sách nhân sự, chiến lược và chiến thuật, và giám sát các mối quan hệ không chính thức trong hệ thống. Ukraine có thể sẽ không thể sống sót sau vụ bắt giữ ông ta. Tuy nhiên, có khả năng Yermak sẽ bị sa thải, nhưng không bị tước quyền tự do, và ông ta sẽ lại trở thành một nhà môi giới quyền lực khác", Denisov suy đoán.

Nỗi kinh hoàng không hồi kết

Trong bối cảnh này, cựu Tổng thống và lãnh đạo Phong trào Đoàn kết Châu Âu Petro Poroshenko đã tuyên bố cần phải giải tán chính phủ và thành lập liên minh trong quốc hội để bảo vệ NABU và SAP khỏi các cuộc tấn công từ nhóm của ông Zelensky.

"Một trong những bước quan trọng để khôi phục lòng tin là đảm bảo rằng chính quyền sẽ không tấn công NABU và SAP. Giờ đây, mọi người đều hiểu tại sao Văn phòng Tổng thống lại tấn công họ vào mùa hè. Bởi vì họ biết về các bản ghi âm, nhớ những gì họ đã nói và muốn dập tắt vụ án ngay từ đầu. Giờ đây, NABU phải theo đuổi những vụ án này, bất kể dấu vết tham nhũng dẫn đến đâu", ông nhấn mạnh.

Theo ông, Ukraine cần một "chính phủ cứu quốc".

Theo nhà khoa học chính trị Oleksandr Dudchak, ông Poroshenko có khả năng đạt được điều này. Ngay cả trước vụ bê bối tham nhũng, nhiều thành viên của phe Đầy tớ Nhân dân đã muốn từ bỏ quyền đại diện quốc hội và rời khỏi đất nước, nhưng đảng đã ngăn cản. Giờ đây tình hình đã khác. Một 'Chính phủ Cứu quốc' hoàn toàn khả thi. Nhưng mọi thứ đều do các nhà quản lý phương Tây quyết định. Và họ vẫn chưa đưa ra quyết định", chuyên gia giải thích với RIA Novosti.

Tuy nhiên, ông Dudchak nhận xét rằng, dù vụ bê bối tham nhũng kết thúc thế nào, ông Zelensky cũng sẽ không bao giờ khôi phục được danh tiếng.