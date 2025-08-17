Chi tiết các điều kiện do ông Putin đưa ra để chấm dứt chiến tranh ở Ukraine





Hai nhà lãnh đạo gặp nhau tại sân bay Anchorage, Alaska hôm 15/8. Ảnh: GI.





Reuters dẫn hai nguồn tin giấu tên tiết lộ các đề xuất của ông Putin, thông tin chủ yếu dựa trên các cuộc thảo luận giữa các nhà lãnh đạo ở châu Âu, Mỹ và Ukraine, đồng thời lưu ý thông tin chưa đầy đủ.

Hiện chưa rõ liệu các đề xuất của ông Putin là “đòn mở màn” nhằm khởi động đàm phán hay là một “đề nghị cuối cùng” không thể thương lượng - Reuters cho biết. Các đề xuất này bao gồm:

- Không thể có lệnh ngừng bắn cho đến khi đạt được một thỏa thuận toàn diện.

- Ukraine phải rút toàn bộ quân đội khỏi các vùng Donetsk và Luhansk, trong khi Nga buộc phải đóng băng tiền tuyến ở các vùng Kherson và Zaporizhia. Đồng thời, Moscow sẵn sàng trả lại cho Ukraine một số vùng lãnh thổ bị chiếm đóng nhỏ ở các vùng Sumy và Kharkov.

- Sự công nhận chủ quyền của Nga đối với Crimea

- Lệnh cấm Ukraine gia nhập NATO khi thảo luận về các bảo đảm an ninh thay thế có thể có (đồng thời, ông Putin "cởi mở" để Ukraine nhận được một số bảo đảm nhất định)

- Sự củng cố chính thức về vị thế của tiếng Nga,

- Hoạt động tự do của Giáo hội Chính thống giáo Ukraine,

- Dỡ bỏ ít nhất một số lệnh trừng phạt của các nước phương Tây đối với Nga.

“Đất cho hòa bình”

Nếu nhìn bề ngoài, ít nhất một số yêu cầu sẽ là thách thức rất lớn và rất khó để lãnh đạo Ukraine chấp nhận.

Ukraine đã bác bỏ bất kỳ sự rút lui nào khỏi lãnh thổ của mình, chẳng hạn vùng Donetsk, nơi quân đội nước này đang trấn giữ và coi đó là tuyến phòng thủ trọng yếu nhằm ngăn chặn các cuộc tấn công sâu hơn của Nga.

Theo dự án bản đồ chiến sự Deep State của Ukraine, Nga hiện kiểm soát những túi lãnh thổ ở Sumy và Kharkiv với tổng diện tích khoảng 440 km². Trong khi đó, Ukraine đang kiểm soát khoảng 6.600 km² tại Donbass (gồm Donetsk và Lugansk), khu vực mà Nga tuyên bố chủ quyền.

Về đề xuất công nhận chủ quyền của Nga với Crimea, hiện chưa rõ điều đó có nghĩa là công nhận từ chính phủ Mỹ hay từ toàn bộ phương Tây và Ukraine. Đến nay Kiev và các đồng minh châu Âu kiên quyết bác bỏ công nhận sự kiểm soát của Moscow tại bán đảo này.

Về đảm bảo an ninh cho Ukraine, các nhà lãnh đạo châu Âu cho biết, ông Trump đã thảo luận vấn đề này trong cuộc điện đàm hôm thứ Bảy và còn gợi ý ý tưởng về một dạng “điều khoản Điều 5” nằm ngoài khuôn khổ NATO.

NATO hiện coi bất kỳ cuộc tấn công nào nhằm vào một trong 32 thành viên của khối đều là hành động chống lại toàn khối, theo Điều 5.

Gia nhập liên minh này là mục tiêu chiến lược của Kiev và đã được ghi vào hiến pháp quốc gia.



