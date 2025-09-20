Khán giả tiếc nuối khi Hà Tâm Như giành ngôi vị Á hậu 2 tại cuộc thi Hoa hậu Chuyển giới Quốc tế 2025

Kết quả Chung kết Miss International Queen 2025

Chung kết Miss International Queen 2025 (Hoa hậu Chuyển giới Quốc tế) vừa diễn ra vào tối nay (20/9) tại Thái Lan. Năm nay, cuộc thi có sự góp mặt của 23 thí sinh đến từ nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới. Đại diện Việt Nam tham gia tranh tài là Hà Tâm Như – Miss International Vietnam 2025.

Kết quả chung cuộc, Hà Tâm Như được xướng tên ở ngôi vị Á hậu 2. Midori Mone - đại diện Mỹ giành vương miện Hoa hậu Chuyển giới Quốc tế 2024. Ngôi vị Á hậu 1 thuộc về Olivia Lauren – đại diện đến từ Cuba.

Hà Tâm Như trong khoảnh khắc đăng quang ngôi vị Á hậu 2. (Ảnh: CMH)

Tại phần thi ứng xử của Top 3, Hà Tâm Như lựa chọn trả lời bằng tiếng Việt. Câu hỏi chung dành cho ba thí sinh có nội dung: "Đôi khi sự trưởng thành lớn nhất lại xuất hiện sau những vấp ngã. Đâu là thất bại lớn nhất của bạn và bạn đã rút ra được kinh nghiệm nào từ điều đó?".

Hà Tâm Như chia sẻ: "Tôi nghĩ bất kì ai trong chúng ta đều có những lựa chọn sai lầm nhưng quan trọng là sau khi vấp ngã phải biết đứng dậy, tìm ra mục tiêu cho chính mình để phấn đấu vì mục tiêu đó. Tôi từ một cậu bé sống ở vùng quê nghèo với bà nội nhưng hôm nay có thể đứng ở đây, là top 3, tôi vô cùng tự hào. Tôi muốn truyền cảm hứng cho những bạn trong cộng đồng hãy tự tin, cố gắng và đặt ra mục tiêu cho chính mình, đừng bỏ cuộc đừng nản chí".

Dưới phần livestream, nhiều khán giả cho rằng câu trả lời của Hà Tâm Như không đi vào trọng tâm, khiến cô bị mất điểm, dẫn tới không thể chinh phục ngôi vị hoa hậu như nhiều dự đoán trước đó.

Midori Mone - đại diện Mỹ (giữa) giành vương miện cuộc thi Hoa hậu Chuyển giới quốc tế 2025. (Ảnh: CMH)

Năm nay, Miss International Queen mang chủ đề Beyond Beauty, Open Possibilities (Vượt lên vẻ đẹp, mở ra tiềm năng), tiếp tục lan tỏa thông điệp về sự đa dạng, hòa nhập và giá trị nhân văn dành cho cộng đồng chuyển giới.



Ngay từ những vòng đầu, đại diện Việt Nam đã gây ấn tượng nhờ chiều cao 1m81, gương mặt xinh đẹp cùng phong cách tự tin, chỉn chu trong mọi hoạt động. Đặc biệt, tại đêm bán kết, cô có màn trình diễn nổi bật ở hai phần thi bikini và dạ hội, cho thấy sự tiến bộ rõ rệt so với thời điểm đăng quang trong nước. Những yếu tố này giúp Hà Tâm Như trở thành một trong những gương mặt sáng giá, sớm được dự đoán sẽ giành vương miện.

Điều ít biết về Hà Tâm Như - Á hậu 2 tại cuộc thi Hoa hậu Chuyển giới Quốc tế 2025

Hà Tâm Như sở hữu chiều cao 1,8m cùng số đo ba vòng gợi cảm lần lượt là 84-64-90cm. Người đẹp gốc Vĩnh Long hiện là huấn luyện viên thể hình. Từ nhỏ, cô đã nhận thấy sự khác biệt về tính cách và dần biết bản thân thuộc về cộng đồng LGBT. Sau đó, cô quyết định thay đổi bằng cuộc phẫu thuật chuyển giới vào năm 2023. Hoa hậu Chuyển giới Việt Nam 2025 từng chia sẻ gia đình là chỗ dựa tinh thần của cô trong những giai đoạn khó khăn.

Nói về ý nghĩa của cái tên Tâm Như, người đẹp cho biết mong muốn vừa xinh đẹp, vừa có tâm, sống ngay thẳng, được mọi người quý mến, nể trọng, vừa có sắc vừa có tâm, đẹp cả trong lẫn ngoài.

Hình ảnh Hà Tâm Như trước và sau khi chuyển giới. (Ảnh: FBNV)

Ngay từ nhỏ, Hà Tâm Như đã gây ấn tượng với làn da trắng sáng, vóc dáng thanh mảnh và nét thư sinh. Sau khi tốt nghiệp Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP.HCM, thay vì theo đuổi công việc đúng chuyên ngành, cô lại nuôi đam mê thể thao, đặc biệt là gym, và từ đó rẽ hướng trở thành huấn luyện viên thể hình.

Năm 2023, Tâm Như quyết định thực hiện ca phẫu thuật chuyển giới, đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong hành trình sống thật với chính mình. Người đẹp chia sẻ, gia đình chính là điểm tựa tinh thần vững chắc, luôn đồng hành và ủng hộ cô trong những giai đoạn khó khăn.

Dù từng đối mặt với không ít định kiến khi công khai giới tính, Tâm Như vẫn kiên trì nỗ lực, rèn luyện từ ngoại hình đến tri thức, để khẳng định bản lĩnh và bản sắc cá nhân.

Miss International Queen được tổ chức thường niên tại Thái Lan từ năm 2004. Việt Nam từng không ít lần ghi dấu ấn tại sân chơi này, tiêu biểu là Hương Giang đăng quang Hoa hậu năm 2018 và Nguyễn Tường San giành ngôi Á hậu 2 vào năm 2024.