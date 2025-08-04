Chiến tuyến rực lửa: Nga-Ukraine bùng nổ giao tranh, hàng nghìn tên lửa, UAV dội xuống nhiều mặt trận





Binh sĩ Ukraine bắn về phía lực lượng Nga ở Donetsk. Ảnh Getty Image

Hàng chục dân thường thiệt mạng, UAV “Baba Yaga” gieo rắc chết chóc

Hãng tin TASS dẫn nguồn từ phía Nga cho biết, "vài chục" dân thường đã thiệt mạng tại thành phố Chasov Yar, thuộc Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng, trong bối cảnh giao tranh ác liệt nổ ra và loạt UAV cảm tử kiểu FPV và “Baba Yaga” của lực lượng Ukraine liên tục tấn công.

Nguồn tin nhấn mạnh rằng, nếu trước đây dân thường chủ yếu thiệt mạng do chạm trán trực tiếp với binh sĩ Ukraine, thì gần đây, phần lớn thương vong lại đến từ các cuộc tấn công bằng UAV – vốn ngày càng dày đặc và khó lường.

Nga tuyên bố bắn hạ 61 UAV Ukraine trong đêm

Bộ Quốc phòng Nga thông báo đã bắn hạ tổng cộng 61 UAV của Ukraine trong đêm qua. Trong đó, 18 chiếc bị hạ trên Biển Đen, 12 chiếc ở Voronezh, 11 chiếc tại Crimea và nhiều chiếc khác ở các khu vực Belgorod, Volgograd, Bryansk, Rostov, Moscow và Ryazan.

Tại Volgograd, cách Mosco gần 1.000km về hướng Đông Nam mảnh vỡ UAV gây cháy cỏ và làm vỡ cửa kính gần ga tàu Archeda ở Frolovo, khiến hệ thống đường sắt bị gián đoạn tạm thời. Thống đốc Andrey Bocharov cho biết không có ai bị thương trong vụ việc.

Ukraine: Hơn 180 trận giao tranh, hơn 6.700 cuộc tấn công bằng pháo và UAV

Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho biết, trong vòng 24 giờ qua đã ghi nhận tới 183 cuộc giao tranh, tập trung ở các hướng Đông và Nam. Nga đã tiến hành hơn 65 cuộc không kích, 4.300 trận pháo kích và sử dụng khoảng 2.400 UAV cảm tử để tấn công các khu vực Sumy, Zaporizhzhia và Kherson.

Lực lượng Ukraine tuyên bố đã đẩy lùi nhiều đợt tấn công ở các khu vực Vovchansk, Kupyansk, Lyman và Toretsk. Riêng khu vực Novopavlivka ghi nhận tới 22 cuộc tấn công bộ binh riêng lẻ. Tuy nhiên, không có hoạt động đáng chú ý ở Huliaipole và Orikhiv.

Kiev tuyên bố phá hủy loạt thiết bị quân sự Nga

Phía Ukraine ước tính chỉ trong một ngày đã gây thiệt hại lớn cho Nga, gồm: 8 xe bọc thép bị phá hủy hoặc hư hại 28 hệ thống pháo bị loại khỏi vòng chiến 85 xe tải quân sự bị đánh trúng 77 UAV của Nga bị bắn rơi.

Ngoài ra, Ukraine tuyên bố Nga đã mất khoảng 1.010 binh sĩ trong 24 giờ qua – một con số chưa thể kiểm chứng độc lập nhưng nếu đúng, cho thấy mức độ khốc liệt chưa từng có trong các đợt giao tranh gần đây.