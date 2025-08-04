Chiến tuyến rực lửa: Nga-Ukraine bùng nổ giao tranh, hàng nghìn tên lửa, UAV dội xuống nhiều mặt trận

Liên Hợp Quốc báo động việc Israel mở rộng chiến dịch quân sự chiếm toàn bộ Gaza
Liên Hợp Quốc cho biết, các báo cáo về khả năng Israel quyết định mở rộng chiến dịch quân sự trên toàn Dải Gaza là “vô cùng đáng lo ngại” nếu điều đó là sự thật.
Hãng tin TASS dẫn nguồn từ phía Nga cho biết, "vài chục" dân thường đã thiệt mạng tại thành phố Chasov Yar, thuộc Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng, trong bối cảnh giao tranh ác liệt nổ ra và loạt UAV cảm tử kiểu FPV và “Baba Yaga” của lực lượng Ukraine liên tục tấn công.
Nguồn tin nhấn mạnh rằng, nếu trước đây dân thường chủ yếu thiệt mạng do chạm trán trực tiếp với binh sĩ Ukraine, thì gần đây, phần lớn thương vong lại đến từ các cuộc tấn công bằng UAV – vốn ngày càng dày đặc và khó lường.
Bộ Quốc phòng Nga thông báo đã bắn hạ tổng cộng 61 UAV của Ukraine trong đêm qua. Trong đó, 18 chiếc bị hạ trên Biển Đen, 12 chiếc ở Voronezh, 11 chiếc tại Crimea và nhiều chiếc khác ở các khu vực Belgorod, Volgograd, Bryansk, Rostov, Moscow và Ryazan.
Tại Volgograd, cách Mosco gần 1.000km về hướng Đông Nam mảnh vỡ UAV gây cháy cỏ và làm vỡ cửa kính gần ga tàu Archeda ở Frolovo, khiến hệ thống đường sắt bị gián đoạn tạm thời. Thống đốc Andrey Bocharov cho biết không có ai bị thương trong vụ việc.
Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho biết, trong vòng 24 giờ qua đã ghi nhận tới 183 cuộc giao tranh, tập trung ở các hướng Đông và Nam. Nga đã tiến hành hơn 65 cuộc không kích, 4.300 trận pháo kích và sử dụng khoảng 2.400 UAV cảm tử để tấn công các khu vực Sumy, Zaporizhzhia và Kherson.
Lực lượng Ukraine tuyên bố đã đẩy lùi nhiều đợt tấn công ở các khu vực Vovchansk, Kupyansk, Lyman và Toretsk. Riêng khu vực Novopavlivka ghi nhận tới 22 cuộc tấn công bộ binh riêng lẻ. Tuy nhiên, không có hoạt động đáng chú ý ở Huliaipole và Orikhiv.
Phía Ukraine ước tính chỉ trong một ngày đã gây thiệt hại lớn cho Nga, gồm: 8 xe bọc thép bị phá hủy hoặc hư hại 28 hệ thống pháo bị loại khỏi vòng chiến 85 xe tải quân sự bị đánh trúng 77 UAV của Nga bị bắn rơi.
Ngoài ra, Ukraine tuyên bố Nga đã mất khoảng 1.010 binh sĩ trong 24 giờ qua – một con số chưa thể kiểm chứng độc lập nhưng nếu đúng, cho thấy mức độ khốc liệt chưa từng có trong các đợt giao tranh gần đây.
Vào tháng 7, EU đã áp dụng một gói trừng phạt "nghiêm khắc nhất" khác đối với Nga nhằm một lần nữa hạn chế các mặt hàng xuất khẩu chủ chốt và làm giảm thu nhập của Moscow. Kết quả thật bất ngờ: giá dầu Nga giảm xuống mức thấp nhất.